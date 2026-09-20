Premium|India Strategic Autonomy : सामरिक स्वायत्ततेच्या दिशेने...

सम्राट फडणीसब्रिक्स देशांच्या दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या परिषदेत नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग आणि पुतीन हातात हात घालून चालत असलेला फोटो जगभर झळकला आणि तोच या परिषदेचा सर्वाधिक बोलका क्षण ठरला. भारत कुणा एकाच्या दावणीला बांधलेला नाही, हे या एका छायाचित्रानं जगाला सांगितलं. बदलत्या जागतिक परिपेक्षात स्वतःचं हित साधत, कोणा एकाची बाजू न घेता आपली ‘सामरिक स्वायत्तता’ जपणं हे भारताचं भविष्यातील धोरण असणार, हेही परिषदेतून स्पष्ट झालं. सप्टेंबर १२, २०२६. पहाटेची वेळ. बीजिंगहून एक खास विमान दिल्लीच्या दिशेनं झेपावलं. विमानात होते चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग. गेल्या सात वर्षांत जिनपिंग यांनी भारतभूमीत प्रवेश केला नव्हता. २०१९च्या ऑक्टोबरमध्ये ते मामल्लापुरमच्या समुद्रकिनारी मोदींसोबत अनौपचारिक गप्पा मारत बसले होते, तेव्हा दोन्ही देशांमधले संबंध सुधारण्याच्या मार्गावर होते. काही महिन्यांतच गलवानमध्ये रक्त सांडलं आणि उभय देशांमधले संबंध एका झटक्यात गोठून गेले. आता, सात वर्षांनी, तेच शी जिनपिंग दिल्लीत उतरत होते...यावेळी शांत समुद्रकिनारा नव्हता, तर डझनभर जागतिक नेत्यांच्या साक्षीने रचला जाणारा एक औपचारिक, झळाळता रंगमंच होता. इतिहासानं जणू एक वर्तुळ पूर्ण केलं होतं..निमित्त होतं १८व्या ब्रिक्स परिषदेचं. १२ आणि १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतल्या ‘भारत मंडपम’च्या भव्य वास्तूत एक महत्त्वाची भूराजकीय घडामोड घडत गेली.शी जिनपिंग यांचा हा दौरा जेमतेम चोवीस तासांचा होता. १२ सप्टेंबरच्या पहाटे आगमन, १३ सप्टेंबरला सकाळी अकरा वाजताच प्रस्थान. सात वर्षांच्या गोठलेल्या संबंधांचं ओझं घेऊन आलेला हा दौरा जितक्या झटपट संपला, तितक्याच झटपट पुढच्या पावलांची अपेक्षा जगाला आहे. कारण याच शी जिनपिंग यांची ट्रम्प यांच्यासोबत भेट २४ सप्टेंबरला होणार आहे. मोदी-शी-पुतीन यांचा हातात हात घालून चालण्याचा तो एक क्षण, कदाचित या दशकातील बदलत्या जागतिक व्यवस्थेचं सर्वांत बोलकं छायाचित्र ठरेल. गोठलेले संबंधांमध्ये पुन्हा उब आली; पण पुढचा अंक अजून लिहायचा आहे.कठीण कसोटीत भारताची बाजीभारताला ब्रिक्सचं यजमानपद यंदा चौथ्यांदा मिळालं. यापूर्वी २०१२, २०१६ (गोवा) आणि २०२१ मध्ये (आभासी स्वरूपात). २०१६ ते २०२६ या दशकात संघटनेचा चेहरा-मोहराच बदलला. पहिला बदल सदस्यसंख्येचा झाला. गोव्यात पाच सदस्य होते, दिल्लीत अकरा. दुसरा बदल म्हणजे भागीदार-देश (पार्टनर कंट्री) ही नवी श्रेणीच तयार झाली. यंदा दहा देश या नव्या श्रेणीत समाविष्ट झाले. तिसरा बदल संघटनात्मक कार्याचा. संघटना आता पूर्ण वीस वर्षे वयाची झाली. २००६मध्ये परराष्ट्रमंत्र्यांच्या पहिल्या बैठकीपासून सुरू झालेला प्रवास आता प्रगल्भ झाला आहे. अजेंडा बदलला, हा चौथा बदल. संघटना आता व्यापार व गुंतवणुकीपुरती मर्यादित न राहता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सार्वभौमत्व आणि डी-डॉलरायझेशनसारखे मुद्दे चर्चेत घेते आहे. पाचवा आणि सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे भारताचा कस. जी-२० (२०२३) नंतर अवघ्या तीन वर्षांत भारतानं आणखी एक जागतिक शिखर परिषद यशस्वी करून दाखवली.या परिषदेची तत्कालिक पार्श्वभूमीही तितकीच धगधगती होती. ट्रम्प यांच्या व्यापारी धोरणांनी जग हैराण आहे. रशियन तेलखरेदीवरून भारतावर लादलेल्या २५ टक्के शुल्कासह अनेक प्रकारांनी ट्रम्प यांनी जागतिक व्यवस्थेत उलथापालथ घडवली. युक्रेन युद्ध तिसऱ्या वर्षांत आहे. पश्चिम आशियात अमेरिका-इस्राइल विरुद्ध इराण असा संघर्ष ताज्या जखमा घेऊन अजून सुरूच आहे. या पेचप्रसंगांच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स देशांना एकत्र यायचं होतं. विशेष म्हणजे या परिषदेत इराण व यूएई हे दोन सदस्यही होते..Permium|Indo Pacific Strategy : बदलत्या अमेरिकन धोरणामुळे भारत-अमेरिका संबंध नव्या वळणावर का आले?.अशा परिस्थितीतही १२ सप्टेंबरलाच, पहिल्याच दिवशी, नेत्यांनी दिल्ली जाहीरनामा एकमताने स्वीकारला. ही भारताची मुत्सद्देगिरी होती. याच वर्षी मेमध्ये दिल्लीतच झालेली परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक पश्चिम आशियावरील मतभेदांमुळे संयुक्त निवेदनही देऊ शकली नव्हती. जाहीरनाम्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांना पाठबळ, जागतिक व्यापार संघटनेतील अपिलीय यंत्रणा पुनरुज्जीवित करण्याची मागणी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील (आयएमएफ) कोटा-फेरबदल, गाझामधील विस्थापनाला ठाम विरोध आणि पॅलेस्टाईनला संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्यत्वाचा पुरस्कार यांसारखे ठोस मुद्दे होते. मोदींनी स्वतः वारंवार स्पष्ट केलं की ब्रिक्स कुठलंही ‘चलन’ उभं करत नाही, कुठला ‘गट’ बनत नाही. एकावेळी अमेरिका आणि रशिया-चीन या दोन ध्रुवांच्या मध्ये उभं राहण्याची ही कसरत होती. डॉलरचं महत्त्व कमी करण्याचा रशियाचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नांना भारताचं बळ लाभतं, तर अमेरिकेची मर्जी आणखी उतरण्याचा धोका होता. भारतानं किमान या परिषदेत हा धोका टाळला.संवादामध्ये खंड नाही!तीन नेत्यांच्या भाषणांचे अर्थ वेगळे, पण परस्परपूरक होते. मोदींनी ब्रिक्सला ‘भागीदारीचं व्यासपीठ’ बनण्याचं आवाहन केलं. ग्लोबल साउथचा ब्रिक्सवरील विश्वास वाढला आहे, कारण त्यांचा आवाज आता ऐकला जातो, असं मोदी नव्यानं म्हणाले. ‘जी२०’ परिषदेतही ग्लोबल साउथबाबत मोदींची आग्रही भूमिका होती. शी जिनपिंग यांनी पश्चिम आशियात ब्रिक्सने ‘शांतिदूता’ची भूमिका बजावावी असं आवाहन करत भारतासोबतचे संबंध ‘सामरिक व दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून’ पाहत असल्याचं सांगितलं. पुतीन यांनी युक्रेन युद्धावर चर्चेसाठी मोदी व शी यांच्या मध्यस्थीच्या तयारीचं स्वागत केलं. क्रेमलिनच्या प्रवक्त्यानंच ही माहिती दिली. भारत-रशिया-चीन यांच्यातल्या संवादात खंड पडलेला नसल्याचं ही विधानं निदर्शक मानता येतील.भारताच्या परराष्ट्र प्रतिमेला या परिषदेचा फायदा नेमका इथंच झाला. गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेच्या गाझा ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये पाकिस्तानचा सक्रिय सहभाग आणि भारताचं केवळ निरीक्षक म्हणून राहणं, यावरून भारताच्या प्रादेशिक प्रतिष्ठेवर टीका होत होती. पाकिस्तान पश्चिम आशियात मध्यस्थ म्हणून पुढे येत असल्याची चर्चाही भारतासाठी अस्वस्थ करणारी होती. अशा वातावरणात मोदी, शी जिंगपिंग आणि पुतीन हातात हात घालून चालत असलेला फोटो जगभर झळकला आणि तोच या परिषदेचा सर्वाधिक बोलका क्षण ठरला. भारत कुणा एकाच्या दावणीला बांधलेला नाही, हे या एका छायाचित्रानं जरूर सांगितलं.आयोजनातील झळाळीही लक्षणीय होती. दिल्लीतील पस्तीसहून अधिक रस्ते वाहतुकीसाठी नियंत्रित करण्यात आले, राजधानी रोषणाईने सजली आणि ‘भारत मंडपम’चं उद्घाटन सत्र देखणं ठरलं. भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात पंचवीसहून अधिक शहरांत साडेतीनशेहून अधिक बैठका पार पडल्या ही आकडेवारीच भारताच्या संघटनात्मक क्षमतेची साक्ष देणारी ठरली..आम्ही गट किंवा पर्यायी चलनही नाही...डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा भारताचा आग्रह हा या परिषदेतील एक ठळक घटक होता. सार्वभौम डिजिटल व्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) आणि विकसनशील देशांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साधनसंपत्तीत समान वाटा या त्रिसूत्रीचा भारताचा आग्रह ब्रिक्समध्येही कायम राहीला. यासोबतच स्मार्ट उत्पादनासाठी ‘इंडिया सेंटर फॉर ब्रिक्स इंडस्ट्रियल कॉम्पिटन्सीज’सारखा उपक्रमही पुढे आला. दहशतवादविरोधी सहकार्य, अन्न व ऊर्जा सुरक्षा आणि दुर्मिळ खनिजांचं वितरण हेही भारताचे इतर महत्त्वाचे आग्रह होते. या परिषदेला अकरा सदस्य देशांसह दहा भागीदार देश म्हणजे एकूण एकवीस देशांचं प्रतिनिधित्व होतं आणि त्याचबरोबर अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनाही सहभागी झाल्या. डझनभराहून अधिक राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्ष उपस्थित होते; मोदींनी स्वतः पंधराहून अधिक द्विपक्षीय भेटी घेतल्या.‘जी-२०’ आणि ‘आसियान’सारख्या संघटनांना ब्रिक्स खरोखर पर्याय ठरू शकतो का, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे. ब्रिक्स देश जगाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास ४० टक्के आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे पाव हिस्सा दर्शवतात, हे खरं. पण मोदींनी स्वतःच स्पष्ट केल्याप्रमाणे हा ‘गट’ नाही आणि ‘पर्यायी चलन’ही नाही. सदस्यसंख्या जितकी वाढते, तितकी सहमती जुळवणं अवघड होतं. मे महिन्यातील अपयश हे त्याचंच उदाहरण. त्यामुळे ब्रिक्स ही जी-२०ला पर्याय नसून, त्याला पूरक असं व्यासपीठ ठरतं. इथं ग्लोबल साउथचा आवाज अधिक स्पष्टपणे ऐकू येतो..जागतिक माध्यमांची या परिषदेकडे पाहण्याची दृष्टीही परस्परविरोधी होती. पश्चिमी वृत्तसंस्थांनी गटांतर्गत मतभेद आणि विसंगतीवर भर दिला, तर चिनी आणि ग्लोबल साउथमधील माध्यमांनी बहुध्रुवीयतेच्या दिशेने पडलेलं पाऊल म्हणून याचं कौतुक केलं. जागतिक माध्यम-परिस्थितीही आता एकध्रुवीय राहिलेली नाही, याची साक्ष या वार्तांकनानं दिली. भारताच्या दृष्टिकोनातून हे यश केवळ मुत्सद्देगिरीचं नाही, तर संघटनात्मक क्षमतेचंही आहे. जी-२०च्या अनुभवातून शिकलेला भारत यंदा अधिक आत्मविश्वासाने उतरला. परराष्ट्र सचिवालयातील अधिकाऱ्यांनी वर्षभर आधीपासून शेर्पा-स्तरीय बैठकांची मालिका राबवली आणि प्रत्येक मुद्द्यावर सदस्य देशांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधून जाहीरनाम्याचा मसुदा आधीच पक्का केला. त्यामुळंच पहिल्याच दिवशी एकमत शक्य झालं. भारतासाठी हे दुहेरी आव्हान होतं, एकीकडं यजमान म्हणून सर्व सदस्यांना सामावून घेणं आणि दुसरीकडं स्वतःचं राष्ट्रीय हितही जपणं. दोन्ही आघाड्यांवर भारत यशस्वी झाला, असं आता म्हणता येईल. हाच धागा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या गाभ्याकडे घेऊन जातो. अमेरिकेकडून व्यापारी शुल्काचा दबाव सहन करत असतानाच रशिया आणि चीनशी संबंध कायम राखणं, शी व पुतीन दोघांनाही एकाच व्यासपीठावर आणणं आणि तरीही कुणाच्याही ‘गोटा’त सामील न होणं हे भारताच्या अलिप्ततावादाचं आजचं रूप आहे. नेहरूकालीन अलिप्ततावादाची जागा आता ‘सामरिक स्वायत्तता’ या संकल्पनेनं घेतली आहे, पण मूळ तत्त्व तेच आहे कोणत्याही एका ध्रुवाच्या दावणीला न बांधणं आणि प्रत्येक व्यासपीठावरून स्वतःचं हित साधणं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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