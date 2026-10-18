Premium|Bureaucratic Accountability : असंतोष, नोकरशाही आणि लोकशाहीचा अपुरा आशय

संग्राम गायकवाड - saptrang@esakal.comनावीन्यपूर्ण कल्पना मांडणे, त्यांची व्यवहार्यता तपासणे, त्यांना आवश्यक पुरावे आणि सार्वजनिक समर्थन मिळवून देणे आणि प्रशासकीय पातळीवर त्यांना अडथळे निर्माण झाल्यास त्यांची चिकित्सा करणे, यासाठी प्रशासनाबाहेरील सक्षम परिसंस्था आवश्यक असते. संशोधन संस्था, विचार मंच, स्वयंसेवी संघटना, संबंधित क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते, माध्यमे आणि जागरूक नागरिक यांनी ही भूमिका बजावणे अपेक्षित असते. अशा घटकांनी निर्माण केलेला चिकित्सक दबाव राजकीय नेतृत्वाला निर्णय घेण्यास प्रवृत्त करू शकतो आणि प्रशासनालाही प्रस्थापित कार्यपद्धतींपलीकडे विचार करण्यास भाग पाडू शकतो.सकाळच्या सप्तरंग पुरवणीत अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या ‘असंतोष, आंदोलने आणि नोकरशाही...’ या लेखात नीरज हातेकर यांनी आंदोलनातून व्यक्त होणाऱ्या व्यवस्थांबद्दलच्या असंतोषाचे विश्लेषण करताना त्यास कारणीभूत असणारा एक घटक म्हणून मुख्यतः नोकरशाहीच्या काही महत्त्वाच्या वैगुण्यांचा ऊहापोह केलेला आहे. लेखातील मुद्द्यांशी सहमत होत असतानाच, या चर्चेची चौकट आणखी व्यापक करण्याची आवश्यकता वाटते. कारण नोकरशाहीच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न हा केवळ प्रशासकीय सुधारणांचा प्रश्न नसून तो आपल्या लोकशाही व्यवस्थेच्या स्वरूपाशी, राजकीय नेतृत्वाच्या उत्तरदायित्वाशी आणि नागरिकांच्या सहभागाशीही जोडलेला आहे..संस्थात्मक परिसंस्थेचा अभावलेखामध्ये कोरोनामुळे आश्रम शाळा बंद झालेल्या असताना आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण चालू राहण्यासाठी मोठ्या प्रयत्नांनी आखलेल्या एका कल्पक आणि प्रायोगिक योजनेला तत्कालीन आदिवासी विभागाच्या सचिवांच्या औदासीन्यामुळे कशी खीळ बसली याचा तपशीलवार दाखला देण्यात आला आहे. तत्कालीन सचिवांच्या आणि त्या अनुषंगाने एकंदर लोकशाहीच्या औदासीन्याचे विश्लेषण करताना त्याच्या मुळाशी सुयोग्य प्रेरणांचा अभाव असल्याचे निदान करण्यात आलेले दिसते. लेखामध्ये सरकारी धोरणांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी नोकरशाही करते असे एक विधान आहे. या विधानामध्ये थोडीशी सुधारणा करण्याची गरज आहे. धोरणांची निर्मिती करण्याची मुख्य जबाबदारी ही खरं तर पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्हची म्हणजे संबंधित खात्याचा मंत्री तसेच मंत्रिमंडळ इत्यादींची असते आणि परमनंट एक्झिक्युटिव्ह म्हणजे नोकरशाहीची जबाबदारी धोरणांची निर्मिती करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये मदत करण्याची असते. धोरणांच्या अंमलबजावणीची थेट जबाबदारी जरी नोकरशाहीवरती असली, तरी त्या बाबतीत सुद्धा एकंदर देखरेख करण्याचे काम हे पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्हचे असते. लेखामध्ये दिलेले उदाहरण हे तसे अंमलबजावणीशी संबंधित जरी असले, तरी कोरोनासारख्या अत्यंत आव्हानात्मक अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी म्हणून अंमलबजावणीची नवीनच प्रायोगिक रचना उपयोगात आणण्याचा निर्णय एखाद्या नोकरशहाच्या लहरीवर अवलंबून असणे हीच मुळात खरी समस्या आहे, असे म्हणता येईल.माझ्या मते, या उदाहरणातून पुढे येणारा अधिक मूलभूत प्रश्न हा केवळ नोकरशाहीमध्ये सुयोग्य प्रेरणांचा अभाव असण्याचा नसून, एखाद्या अभिनव कल्पनेचे भवितव्य एका अधिकाऱ्याच्या व्यक्तिगत दृष्टिकोनावर किंवा निर्णयावर अवलंबून राहू नये, यासाठी आवश्यक असलेल्या संस्थात्मक परिसंस्थेचा अभाव हा आहे. मॅक्स वेबरने नोकरशाहीच्या विश्लेषणात नियमाधिष्ठित कार्यपद्धती, अधिकारांची निश्चित विभागणी, पदाशी निगडित कर्तव्ये आणि निर्णयप्रक्रियेतील पूर्वानुमानक्षमता यांना महत्त्व दिले. या वैशिष्ट्यांमुळे आधुनिक नोकरशाहीला सातत्य आणि शिस्त प्राप्त होते; परंतु त्याच वेळी, प्रस्थापित नियमांच्या चौकटीबाहेर जाऊन नावीन्यपूर्ण प्रयोग करण्याबाबत ती सावध राहण्याची शक्यताही असते. याचा अर्थ नोकरशाही नावीन्याला नेहमीच विरोध करते असा नाही. मात्र, नियमांचे पालन करणे हेच प्रशासनाच्या यशाचे प्रमुख लक्षण बनले, तर नव्या परिस्थितीत नव्या उपाययोजना शोधण्याची आवश्यकता दुय्यम ठरू शकते. म्हणूनच नावीन्यपूर्ण कल्पना मांडणे, त्यांची व्यवहार्यता तपासणे, त्यांना आवश्यक पुरावे आणि सार्वजनिक समर्थन मिळवून देणे आणि प्रशासकीय पातळीवर त्यांना अडथळे निर्माण झाल्यास त्यांची चिकित्सा करणे, यासाठी प्रशासनाबाहेरील सक्षम परिसंस्था आवश्यक असते. संशोधन संस्था, विचारमंच, स्वयंसेवी संघटना, संबंधित क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते, माध्यमे आणि जागरूक नागरिक यांनी ही भूमिका बजावणे अपेक्षित असते. अशा घटकांनी निर्माण केलेला चिकित्सक दबाव राजकीय नेतृत्वाला निर्णय घेण्यास प्रवृत्त करू शकतो आणि प्रशासनालाही प्रस्थापित कार्यपद्धतींपलीकडे विचार करण्यास भाग पाडू शकतो..Premium|Study Room : भारताच्या लोकशाहीसमोरचा Form 6 चा कायदेशीर संघर्ष नेमका काय? .निकषच कामगिरीचा हेतूआदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आखलेल्या प्रायोगिक योजनेच्या उदाहरणातही प्रश्न केवळ संबंधित सचिवांना योग्य प्रेरणा/इन्सेन्टिव्हज् मिळाल्या होत्या की नाही, एवढाच नाही. अशा योजनेचे भवितव्य एखाद्या व्यक्तीच्या औदासीन्यावर अवलंबून राहू नये, तिच्या उपयुक्ततेचे स्वतंत्र मूल्यमापन व्हावे आणि तिच्या उद्दिष्टांना बाधा आणणाऱ्या निर्णयांची वेळीच दखल घेतली जावी, यासाठी आवश्यक असलेल्या संस्थात्मक यंत्रणा कितपत सक्षम होत्या, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अशा यंत्रणांचा अभाव असेल, तर एका व्यक्तीचा निर्णय किंवा निष्क्रियता ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी न राहता सार्वजनिक हिताच्या हानीचे कारण बनू शकते. लेखात नमूद केल्याप्रमाणे, नोकरशाहीचे मूल्यमापन आणि धोरणाची व्यापक उद्दिष्टे यांची सांगड घालणे हा यावरील एक उपाय असू शकतो. मात्र, मूल्यमापनासाठी निवडलेल्या निकषांनाच अधिक महत्त्व मिळू लागले, तर धोरणाचा मूळ हेतू मागे पडण्याचा धोका असतो. उदाहरणार्थ, पोलिसांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन मुख्यतः किती गुन्ह्यांचा छडा लावला यावर होऊ लागले, तर गुन्ह्यांची संख्या वाढू न देणे, नागरिकांच्या तक्रारींची योग्य नोंद घेणे आणि पीडितांना न्याय मिळवून देणे यांसारख्या व्यापक जबाबदाऱ्यांकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले जाऊ शकते. म्हणजेच, कामगिरी मोजण्यासाठी वापरलेला निकषच कामगिरीचा अंतिम हेतू बनू शकतो. त्यामुळे नोकरशाहीचे मूल्यमापन आणि धोरणाची उद्दिष्टे यांची सांगड घालणे आवश्यक असले, तरी तो उपाय पुरेसा ठरत नाही. धोरणांच्या अंमलबजावणीवर स्वतंत्रपणे लक्ष ठेवणारी, त्यांच्या प्रत्यक्ष परिणामांची चिकित्सा करणारी आणि सार्वजनिक हितासाठी हस्तक्षेप करू शकणारी प्रशासनाबाहेरील सक्षम परिसंस्था उभी करणेही तितकेच आवश्यक आहे..प्रशासनाबाहेरील अशा सक्षम परिसंस्थेचे महत्त्व अलीकडच्या काळात विविध देशांमध्ये झालेल्या जेन-झी आंदोलनांच्या संदर्भातही लक्षात येते. या आंदोलनांकडे केवळ तरुण पिढीचा असंतोष म्हणून न पाहता, लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाच्या यंत्रणांमधील उणिवांचे लक्षण म्हणूनही पाहायला हवे. निवडून आलेल्या सरकारकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात; परंतु त्या निर्णयांबद्दल सरकारला सातत्याने जाब विचारणाऱ्या आणि नागरिकांच्या प्रश्नांना संस्थात्मक व्यासपीठ मिळवून देणाऱ्या यंत्रणा कमकुवत असतील, तर रस्त्यावरचे आंदोलन हा असंतोष व्यक्त करण्याचा प्रमुख मार्ग बनतो. मात्र, असंतोषाला संघटित स्वरूप देणे आणि त्याचे रूपांतर दीर्घकालीन संस्थात्मक सुधारणांमध्ये करणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. त्यासाठी संशोधन संस्था, विचारमंच, स्वयंसेवी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, माध्यमे आणि जागरूक नागरिक यांनी परस्परपूरक भूमिका बजावणे आवश्यक असते. शासनाच्या निर्णयांचे स्वतंत्र मूल्यमापन करणे, पर्यायी उपाय सुचवणे, त्यांच्या परिणामांचा सातत्याने मागोवा घेणे आणि आवश्यक तेव्हा राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्वावर सार्वजनिक दबाव निर्माण करणे, हे या परिसंस्थेचे महत्त्वाचे कार्य आहे. भारताने सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या अनेक मर्यादा असतानाही लोकशाही स्वीकारली आणि टिकवली; परंतु लोकशाहीच्या औपचारिक संस्था अस्तित्वात असणे आणि त्या प्रभावीपणे उत्तरदायी राहण्यासाठी आवश्यक असलेली सामाजिक व संस्थात्मक क्षमता विकसित होणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. दुसऱ्या प्रकारची क्षमता निर्माण करण्यामध्ये प्रशासनाबाहेरील सक्षम परिसंस्थेची भूमिका निर्णायक ठरते..सक्षम समाजाचीही गरजअशा परिसंस्थेचा अभाव असेल, तर शासनातील त्रुटींकडे लक्ष वेधणे आणि त्या दुरुस्त करण्यासाठी दबाव निर्माण करणे हे काम एखाद्या जागरूक व्यक्तीच्या पुढाकारावर किंवा एखाद्या आंदोलनातून निर्माण होणाऱ्या तात्कालिक दबावावर अवलंबून राहते. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आखलेल्या अभिनव योजनेच्या उदाहरणातूनही हाच मुद्दा पुढे येतो. योजनेची उपयुक्तता तपासणे, अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी पर्यायी मार्ग सुचवणे आणि सार्वजनिक हिताला बाधा आणणाऱ्या निर्णयांची वेळीच दखल घेणे, यासाठी सक्षम बाह्य संस्थात्मक यंत्रणा आवश्यक असतात. म्हणूनच नोकरशाहीतील मूल्यमापनाची व्यवस्था सुधारणे आवश्यक असले, तरी तेवढ्याने शासनव्यवस्था अधिक उत्तरदायी होईलच असे नाही. त्यासाठी राजकीय नेतृत्वाला जाब विचारणाऱ्या, धोरणांच्या परिणामांची स्वतंत्रपणे चिकित्सा करणाऱ्या आणि नागरिकांच्या प्रश्नांना सार्वजनिक चर्चेत सातत्याने स्थान मिळवून देणाऱ्या सक्षम नागरी समाजाचीही गरज आहे. लोकशाहीचे सामर्थ्य केवळ निवडणुकांतून सत्ताधारी निवडण्यात नसते; तर सत्तेचा वापर कसा होतो, यावर सातत्याने लक्ष ठेवून सार्वजनिक हितासाठी हस्तक्षेप करू शकणाऱ्या संस्थांमध्येही असते. त्यामुळे प्रशासनातील सुधारणांबरोबरच प्रशासनाबाहेरील सक्षम परिसंस्थेची उभारणी हा लोकशाही अधिक उत्तरदायी आणि सक्षम करण्याच्या प्रयत्नांचा अविभाज्य भाग मानला पाहिजे.(लेखक माजी सनदी अधिकारी आणि ‘सेंटर फॉर पॉलिसी अँड गव्हर्नन्स, पुणे’ या संस्थेचे संस्थापक सदस्य आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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