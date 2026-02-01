Premium|Donald Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांची सीझरशी तुलना; अमेरिकेतील लोकशाहीच्या धोक्यातील संकेत

हर्ष काबरा- saptrang@esakal.comसीझर हा राजकीय संदिग्धतेचा प्रतीक होता. संस्था आणि सामान्य जनता या दोघांशी असलेले त्याचे संबंध कमालीचे गुंतागुंतीचे आणि दुहेरी होते. जनतेच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करत असल्याचा दावा करून त्याने सत्ता बळकावली. अमेरिकेत असेच काही घडत आहे. ही परिस्थिती केवळ अमेरिकेपुरती मर्यादित नाही. तिथल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे आणि विधानांमुळे ती जास्त प्रकर्षाने जाणवते आहे, इतकेच. प्रत्यक्षात इतर अनेक देशांमध्येही असेच घातक बदल घडत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बेजबाबदार वर्तनाकडे पाहताना, त्यांची तुलना रोमन सेनापती आणि मुत्सद्दी ज्युलियस सीझरशी केल्यावाचून राहवत नाही. पण खरी चिंतेची बाब ही आहे, की सीझर हे नाव लोकशाही संस्थांच्या ठिसूळपणाची आणि त्यांच्या ऱ्हासाचीही आठवण करून देते..महानतेच्या भ्रमात अडकलेला स्वमग्न, पराकोटीचा अहंकारी, सत्तापिपासू नेता कोणत्या थराला जाऊन राष्ट्रीय आणि वैश्विक पातळींवर धुमाकूळ घालू शकतो, हेच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या वर्षातून प्रकर्षाने जाणवते. वेसण नसलेली, उचापतींची, उथळपणाची आणि बेशिस्तीची कळस गाठलेली, डोकेदुखी ठरणारी हट्टी मुले देखील त्यांच्या तुलनेत शांत आणि सुसंस्कृत वाटावीत, असेच त्यांचे वर्तन आहे. त्यांच्या पदाला पूर्णपणे अशोभनीय अशा बालिश कृत्यांबरोबरच त्यांच्या टिप्पण्या देखील अधिकाधिक लाजिरवाण्या होत आहेत. आता मोजकेच शिल्लक राहिलेल्या मित्र राष्ट्रांमध्येही ते टीका आणि उपहासाचा विषय बनले आहेत. अमेरिकेला आपली खासगी मालमत्ता समजणारे ट्रम्प कोणत्याही विरोधाला थारा देत नाहीत. 'माझं तेच खरं' या वृत्तीमुळे सत्यावरही कसलीही भीड न ठेवता घाला घालतात. नागरिकांना कर्मचारी समजतात आणि स्वतःला एक 'अभेद्य प्रकाश'!प्रजासत्ताकाच्या जखमाआपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी भूतकाळातील काही वादग्रस्त व्यक्तींप्रमाणे स्वतःला घडवण्याचा प्रयत्न केला आहे, अर्थातच स्वतःच्या स्वघोषित महानतेचा आव सतत सर्वोपरी ठेवत. अद्याप एक नाव यात झळकलेले नाही, ते म्हणजे साम्राज्यशाही युगाची नांदी ठरलेल्या ज्युलियस सीझर याचे. ‘सीझर’ हे नाव बलवान सत्ताधीशाची प्रतिमा देते, म्हणून ते नाव ट्रम्प यांना नक्कीच आवडेल. अनेक निवडणूक पोस्टर्समध्ये ट्रम्प यांना सीझरचे खास लॉरेल मुकुट घातलेल्या स्वरूपात दाखवले गेले होते. लॉरेल मुकुट म्हणजे रोममध्ये जेत्याला दिला जाणारा ‘लॉरेल’ या सदापर्णी झुडपाच्या पानांपासून तयार केलेला प्रतीकात्मक मुकुट. ट्रम्पनी सीझरचे उदाहरण उघडपणे स्वीकारलेले नसले, तरी सीझर आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीचे साधर्म्य थक्क करणारे आहे. याचे कारण म्हणजे सीझर आपल्याला प्रजासत्ताक संस्थांच्या नाजूकतेची देखील आठवण करून देतो. अनेक अर्थांनी रोमन प्रजासत्ताकाला भ्रष्ट करणाऱ्या या व्यक्तीचा प्रवास एखादी राजकीय व्यवस्था कशी आणि कधी संपते याची दारुण प्रचिती देतो..Premium|Sherlock Holmes: प्रिय आर्थर..! गुप्तहेरांच्या जगात शेरलॉक होम्सची जादू १३८ वर्षांनंतर आजही कायम.ज्युलियस सीझर वयाच्या ५५ व्या वर्षी, १५ मार्च इ.स.पू. ४४ रोजी मृत्यू पावला. त्याचे संदर्भ आजच्या जगात देखील अनेक ठिकाणी आढळतात. राजकारणी, त्यांचे समर्थक आणि त्यांचे विरोधक सगळेच सीझरचा वापर करताना दिसतात. काही जण त्याच्या गौरवशाली वारशाचा दावा करतात, तर काही जण त्याच्या सत्तावादी अतिरेकांचा निषेध करतात. प्रसिद्ध इटालियन मेडिची घराण्याने त्याला आपला पूर्वज मानले. तृतीय नेपोलियनने त्याला एक पुस्तक समर्पित केले. इटलीच्या फॅसिस्ट तानाशाह बेनिटो मुसोलिनीने आपल्या सत्तेला वैध ठरवण्यासाठी सीझरच्या काळाचे उत्सव मोठ्या प्रमाणावर पुनरुज्जीवित केले. रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग येथे व्लादिमीर पुतीन यांचा सीझरकालीन परंपरागत रोमन झगा (टोगा) परिधान केलेला अर्धपुतळा उभारलेला आहे. २०१५ मध्ये क्रायमियाच्या विलीनीकरणाच्या एक वर्षानंतर, इब्रिस नावाच्या एका संघटनेने हा अर्धपुतळा भेट दिला होता. या संघटनेच्या नेत्यांनी या कृतीमागील कारण स्पष्ट करताना सांगितले, की क्रायमिया रशियाला परत मिळवून देणारा विजेता आणि राजकारणी म्हणून ते पुतीनला अमर करू इच्छितात. सीझरने सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वी गॉल प्रदेश रोमन साम्राज्याला परत मिळवून दिला होता, जणू तसेच.भव्यतेच्या महत्त्वाकांक्षेमुळेच अंतही तुलना तसेच समकालीन कल्पनाविश्वात सीझरची आदर्श विजेता म्हणून केलेली निवड चक्रावून टाकणारीच म्हणायला हवी. सीझर नक्कीच एक महान सेनापती आणि चतुर राजकारणी होता. त्याने आपल्या समकालीनांवर मात केल्याच्या अनेक गोष्टी आजही प्रचलनात आहेत. तथापि, याचा विसर पडता कामा नये की भव्यतेच्या महत्त्वाकांक्षेमुळेच त्याचा अंत झाला आणि तेही त्याच्या सहकाऱ्यांच्याच हातून. त्यातील काही त्याचे जवळचे मित्र होते, ज्यांना रोमचे अत्यंत पवित्र कायदे धाब्यावर बसवणे अपरिहार्य वाटले. त्या कायद्यांपैकी सर्वांत महत्त्वाचा नियम म्हणजे शहरात शस्त्रे बाळगण्यास असलेली सक्त मनाई. परंतु, रोमन साम्राज्यातील इतर महत्त्वाच्या कायद्यांचे रक्षण करण्यासाठी सीझरच्या मित्रांना या नियमाचे उल्लंघन करावेच लागले. सीझरबद्दलचे संदर्भ सहसा संभ्रमावस्था आणि अर्थसंदिग्धता या दोन टोकांदरम्यान कुठेतरी आढळतात. तरीही, ते सीझरबद्दल असलेले लोकांचे प्रचंड कुतूहल झाकू शकत नाहीत..सीझर रोमन इतिहासाच्या अशा एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर जगला, जेव्हा रोममधील प्रजासत्ताक संपुष्टात येऊन साम्राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली जात होती. त्याने आपली कीर्ती सुनिश्चित करण्यासाठी शौर्यगाथांचे आणि युद्धस्मृतींचे माध्यम निवडले. त्यांना लोकांपर्यंत तत्काळ पोहोचवण्यात स्वतःच पुढाकार देखील घेतला. ही युद्धवर्णने वैयक्तिक प्रचाराचा आपल्या काळापेक्षा कित्येक पावले पुढे असलेला प्रकार होता. याचाच परिणाम म्हणजे त्याचे प्रसिद्ध वाक्य ‘वेनी, विडी, विची (‘मी आलो, मी पाहिले, मी जिंकलो.’) जी आज कदाचित सर्वांत प्रसिद्ध लॅटिन उक्ती आहे. त्यामुळे सीझर हा केवळ रणांगणावरचा चतुर रणनीतीकार नव्हता, तर प्रभावी संवादक आणि स्वप्रचारकही होता. त्याने आपल्या हयातीतच स्वतःची कथा प्रस्थापित केली.रोमन सम्राटाची प्रतिमा म्हणजे शहाणपण असे आपण गृहीत धरतो. पण सीझर सम्राट नव्हता. तो कधी रोमन राज्याचा सर्वोच्च नागरी व लष्करी पदाधिकारी अर्थात कॉन्सुल होता, तर कधी रोमन सत्ताकेंद्रातील सत्ताधीशांपैकी एक. त्यानंतर हत्येच्या काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत तो हुकूमशाह होता. हे सर्व एका प्रजासत्ताकाच्या आश्रयाखाली घडले. हे प्रजासत्ताक गृहयुद्धांनी ग्रासलेले असले तरी तेथे कुणी वैयक्तिक सत्तेच्या उदयाची कल्पना केली नव्हती. हुकूमशाही हे प्राचीन रोमन दंडाधिकारात मान्य होते. संकटाच्या काळात, साधारण १८ महिन्यांच्या मर्यादित कालावधीसाठी एका व्यक्तीला जवळजवळ अमर्याद अधिकार देण्याचा त्यात प्रावधान होता. संकट निवारण झाल्यावर हुकूमशाहने सामान्य नागरिक म्हणून घरी परतणे अपेक्षित असे. त्यानंतर प्रजासत्ताक पुन्हा आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने कामाला सुरुवात करी..कायदेशीर हुकूमशाहीहुकूमशाहीची जुनी प्रशासकीय पद्धत पुनरुज्जीवित करणारा आणि आपल्या विरोधकांविरुद्ध असाधारण अधिकार स्वतःच्या हाती एकवटणारा सीझर हा काही पहिलाच नव्हता. मात्र, या अधिकारांच्या तात्पुरत्या स्वरूपाचा आदर न करणारा तो पहिला व्यक्ती ठरला. त्याने प्रजासत्ताक संस्थांचा आधार तर घेतला, पण त्यांचे स्वरूपही विकृत केले. अशा प्रकारे, ज्या प्रजासत्ताक तत्त्वांनी त्याला सत्तेपर्यंत पोहोचवले, त्याच तत्त्वांना त्याने हरताळ फासला.प्रत्यक्षात, सीझरला हे अधिकार सिनेट आणि रोमन जनतेकडून मिळाले, किंबहुना जनतेच्या नावाने सिनेटने दिले. सत्तेचे हे हस्तांतरण म्हणजेच आजच्या काळातील 'सीझरिझम' होय. ही लोकशाही मोडीत काढण्याची अशी एक पद्धत आहे, जिथे एखादा हुकूमशहा थेट जनतेचा पाठिंबा असल्याचा दावा करून आपली सत्ता राबवतो.अनेक लॅटिन ऐतिहासिक साधने हे स्पष्ट करतात, की ज्युलियस सीझरला राजेपदाची तीव्र लालसा होती आणि त्याने तसे अनेक संकेतही दिले होते. मात्र, रोमन प्रजासत्ताकाचा पायाच मुळी राजेशाहीच्या तिरस्कारावर आधारलेला होता. इसवी सन पूर्व ५०९ मध्ये रोमचा शेवटचा राजा टार्क्विन याला ज्या स्वाभिमानाने सत्तेवरून खाली खेचण्यात आले होते, त्याने हे वास्तव पुन्हा एकदा अधोरेखित केले..Premium|Roosevelt vs Wilson: अमेरिकेच्या इतिहासातील विल्सन विरुद्ध रुझवेल्ट: राजकीय ताणतणावाची कथा.स्वतःची आजन्म हुकूमशाह म्हणून नियुक्ती करून घेतल्यावर लगेचच सीझरची हत्या करण्यात आली. प्रजासत्ताक वाचवण्यासाठी त्याची हत्या करणे गरजेचे आहे, असे मानणाऱ्या सिनेटर्स अर्थात सभासदांनीच हा कट रचला होता. सीझरवर शेवटचा वार मार्कस जूनियस ब्रूटसने केला, जो सीझरचा मित्र आणि जवळचा सहकारी होता. ब्रूटसने या कृत्यातून आपण आपल्या थोर पूर्वजांचे खरे वारसदार आहोत हे सिद्ध करायचे प्रयत्न केले. मात्र, हे कृत्य एकट्या ब्रूटसचे नव्हते. सुमारे वीस सिनेटर्स या हत्येत सामील झाले होते. त्यांच्या मते, ही एका जुलमी सत्ताधीशाची केलेली हत्या होती. दीर्घकालीन राजकीय हितासाठी केलेली एक दुर्दैवी पण अनिवार्य हत्या.तरीही ही हत्या रोमन प्रजासत्ताक वाचवण्यासाठी पुरेशी ठरली नाही. आणखी एक दशक चाललेल्या गृहयुद्धानंतर सीझरचा दत्तक पुत्र ऑक्टेव्हियन, सर्व राजकीय आणि धार्मिक सत्ता आपल्या हातात एकवटण्यात यशस्वी झाला. इसवी सन पूर्व २७ मध्ये रोमन सिनेटने ऑक्टेव्हियनला 'ऑगस्ट्स' ही पदवी बहाल केली. ही एका नवीन राजकीय व्यवस्थेची अर्थात 'साम्राज्याची' प्रतीकात्मक सुरुवात होती.इतिहास जागा आहेआपल्या पूर्वजासारखी, म्हणजेच ज्युलिअस सीझरसारखी आपली अवस्था होऊ नये म्हणून ऑगस्ट्सने प्रजासत्ताकीय संस्था टिकवून ठेवल्या. त्या संस्थांच्या पुनरुज्जीवनाचा दावाही त्याने केला. तो स्वतःला प्रजासत्ताकाचा रक्षक म्हणून सादर करत राहिला पण प्रत्यक्षात त्याने हळूहळू त्या व्यवस्थेला आतून पोकळ केले. त्या काळातील लोकांना हा बदल लक्षात आला नसेल का? संशोधकांना हाच प्रश्न पडला आहे. आजच्या काळातील अशा 'टिपिंग पॉइंट्स' अर्थात एका राजकीय व्यवस्थेपासून दुसरीकडे जाण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वपूर्ण टप्प्यांना ओळखण्याची आपली क्षमता नेमकी किती आहे, हे तपासणे गरजेचे आहे. विशेषतः कायद्याचा बुरखा पांघरून आपले खरे स्वरूप लपवणाऱ्या अशा नेत्यांकडे किंवा त्यांच्यामुळे उद्भवणाऱ्या घडामोडींकडे आपण कसे पाहतो आणि वेळेत प्रतिक्रिया देण्याचे आपले सामर्थ्य किती आहे, हे कळीचे प्रश्न आहेत..सीझर हा राजकीय संदिग्धतेचा प्रतीक होता. संस्था आणि सामान्य जनता या दोघांशी असलेले त्याचे संबंध कमालीचे गुंतागुंतीचे आणि दुहेरी होते. जनतेच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करत असल्याचा दावा करून त्याने सत्ता बळकावली. जनतेचे योग्य प्रतिनिधित्व न करणाऱ्या तथाकथित अभिजात वर्गाला त्याने प्रखर विरोध दर्शवला. मात्र, त्याची ही भडक भाषणबाजी प्रत्यक्षात जनतेकडून हुकूमशाही राजवटीसमोर शरणागती पत्करण्याचीच मागणी करत होती. परिणामी, तो प्रजासत्ताकाचे थडगे बांधणारा, लोकशाही व्यवस्थेचा अंत करणारा ठरला.अमेरिकेत असेच काही घडत आहे. ही परिस्थिती केवळ अमेरिकेपुरती मर्यादित नाही. तिथल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे आणि सर्वांत क्लेशदायक बाब ही, की सत्ताधाऱ्यांना किती सहजपणे मोकळे सोडून दिले जात आहे. एका गुन्ह्याला दिशाभूल करणाऱ्या 'अभिमाना'च्या नावाखाली सहजपणे खपवले जात आहे.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.). 