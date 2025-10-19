इतिहास-वर्तमानाचा शिलेदार

प्रशांत ननावरेnanawareprashant@gmail.comबटाटा पुरी, साबुदाणा वडा, साबुदाणा खिचडी, उपवासाची मिसळ, थालीपीठ, भाजणीचं थालीपीठ, बटाटा वडा, कोंथिबीर वडी हे अस्सल महाराष्ट्रीय पदार्थ आजही ‘चाफेकर’ची ओळख आहेत. गेल्या नऊ दशकांमध्ये काही तुरळक बदल वगळता पदार्थ बनवण्याची पद्धत आणि चवीत फरक पडलेला नाही.वॉ ल्टर चार्ल्स रॅंड या जुलमी ब्रिटीश अधिकाऱ्यावर गोळ्या झाडणारे दामोदर आणि बाळकृष्ण चाफेकर यांच्या घराण्याशी संबंध असलेल्या गोविंद चाफेकर यांनी आपल्या पूर्वजांची री ओढत आपल्या एका वेगळ्या कृतीतून परकियांच्या विरोधात बंड पुकारले होते. ही गोष्ट स्वातंत्र्यपूर्व काळातील. एकोणीसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इराणहून भारतात आलेल्या इराणी लोकांनी मुंबई शहरात पोटापाण्यासाठी नाक्यानाक्यावर इराणी हॉटेल सुरू केलीत. चहा आणि बेकरीचे पदार्थ ही त्यांच्या हॉटेलची ओळख होती. .घराशेजारील नाक्यावरच्या हॉटेलमध्ये बसून चहा पिणे यामध्ये आता काही नावीन्य राहिलेलं नसलं तरी त्याकाळी ही संकल्पना एखाद्या साहसापेक्षा कमी नव्हती; मात्र त्यालाच आव्हान देत गोविंद चाफेकर यांनी १९२८ मध्ये गिरगाव येथील डॉ. दादासाहेब भडकमकर मार्गावरील मंगलदास हाउस या इमारतीमध्ये इराणी हॉटेलप्रमाणेच कोपऱ्याच्या गाळ्यात ‘चाफेकर दुग्ध मंदिर’ सुरू केलं. चहापेक्षा दूध हे शरीरासाठी कसं आरोग्यवर्धक आहे, याच्या प्रचाराची धुराच जणू त्यांनी उचलली होती. त्यासाठी हॉटेलमध्ये दूध पिणाऱ्या मल्लांचे फोटो लावले होते. शिवाय, साध्या दुधासोबतच मसाला दूध आणि दुधापासून तयार केल्या जाणाऱ्या जवळपास सर्वच दुग्धजन्य पदार्थांची येथे विक्री होत असे. आजूबाजूच्या परिसरातील मराठी जनांनीही चाफेकरांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत त्यांचा प्रयोग उचलून धरला. अशा वेगळ्या इतिहासाचे साक्षीदार असलेले ‘चाफेकर’ पुढील तीन वर्षांत आपला शतक महोत्सव साजरा करणार आहे. .‘चाफेकर’ हे नाव वगळता चाफेकर घराण्याचा आता हॉटेलशी कुठलाही संबंध नाही. कारण १९६८ मध्ये त्याची मालकी हॉटेलचे मूळ नाव न बदलण्याच्या अटीवर शांताराम मोघे या सद्गृहस्थाकडे आली. कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्याच्या आंबोली गावचे मोघे वयाच्या बाराव्या वर्षीच मुंबईत आले. शिक्षणासाठी एखाद्या हॉटेल व्यावसायिकाकडे राहायचे आणि उरलेल्या वेळेत त्यांना कामात मदत करायची ही त्या काळची पद्धत होती. शांताराम यांनीसुद्धा तीच वाट चोखाळत गिरगावातील काका तांबे यांच्याकडे भांडी घासण्यापासून ते पुढे त्यांच्याच मुंबई शेअर बाजारासमोर असलेल्या हॉटेल ललितमध्ये मॅनेजर होण्यापर्यंत मजल मारली.मेहनत, प्रामाणिकपणा आणि अनेक वर्ष हॉटेल व्यवसायाचा अनुभव याची फलनिष्पत्ती चांगली झाली नसती तर नवल. १९६०च्या दशकात शांताराम मोघे यांच्याकडे मालक होण्याची संधी चालून आली. ठाकूर-देसाई नावाचे गृहस्थ त्या काळी गिरगावातील सप्रे, नानिवडेकर, बोडस, कुसाळकर अशा सर्व मराठी मालकांच्या मराठी हॉटेलला आणि किराणा मालाच्या दुकानांना लोणचं पुरवायचं काम करायचे. व्यवसायाच्या निमित्ताने हॉटेल मालक-चालकांशी त्यांचा थेट संबंध होता. चाफेकर हॉटेलचे मॅनेजर श्री. आपटे यांच्यासोबतही त्यांचा परिचय होता. १९६४ मध्ये गोविंद चाफेकर यांचे निधन झाल्यानंतर ‘चाफेकर दुग्ध मंदिर’ काही काळ बंद होते. ठाकूर-देसाई आणि मोघे एकमेकांच्या परिचयाचे होते. त्यांनी आपटेंकडे मोघ्यांसाठी शब्द टाकला आणि १९६७ मध्ये शांताराम मोघेंना ‘चाफेकर’ हे नाव बदलायचं नाही या एका अटीवर हॉटेल पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी मिळाली. मोघे कुटुंबाने त्या काळी दिलेले वचन आजही राखले आहे. १९८२ मध्ये त्यांचा मुलगा नंदकुमार या व्यवसायात आला आणि वर्तमानात तिसऱ्या पिढीचा शिलेदार संकेत मोघे ‘चाफेकर’चा वारसा आणि मराठमोठी खाद्यसंस्कृती जपण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत आहे. .दूध, मसाला दूध, पीयूष, दुधी वडी, केशरयुक्त श्रीखंड, अनेक प्रकारचे पेढे, बर्फी अशा दुधाच्या पदार्थांसोबतच साबुदाणा वडा, थालीपीठ, मिसळ, कोथिंबीर वडी, बटाटा पुरी, बटाटा वडा, डिंक लाडू हे उपाहाराचे पदार्थ ‘चाफेकर’मध्ये मिळायचे. हॉटेलची मालकी मोघेंकडे येईपर्यंत पदार्थांमध्ये कांदा-लसूणचा वापर होत नव्हता. चहा मिळायचा नाही. गिरगाव परिसरात बहुतांश वस्ती मराठी ब्राह्मण, गुजराती, जैन आणि मारवाडी लोकांची असल्याने त्यांच्या खाद्य सवयींचा प्रभाव हॉटेलमधील पदार्थांवरही दिसे. १९६७ मध्ये मोघेंकडे आल्यानंतर मात्र या गोष्टींना फाटा देण्यात आला. अर्थात तोपर्यंत आजूबाजूची लोकवस्ती बदलायला सुरुवात झाली होती आणि सर्वच समुदायांची लोकं हॉटेलमध्ये जायला लागल्याचा तो परिणाम होता. .बटाटा पुरी, साबुदाणा वडा, साबुदाणा खिचडी, उपवासाची मिसळ, थालीपीठ, भाजणीचं थालीपीठ, बटाटा वडा, कोंथिबीर वडी हे अस्सल महाराष्ट्रीय पदार्थ आजही ‘चाफेकर’ची ओळख आहेत. गेल्या नऊ दशकांमध्ये काही तुरळक बदल वगळता पदार्थ बनवण्याची पद्धत आणि चवीत फरक पडलेला नाही. कॉम्बो ही संकल्पना हल्लीची वाटते; परंतु ‘चाफेकर’मध्ये १९७५मध्येच या प्रयोगाला सुरुवात झाली होती. पुरी, भाजी, पोहे, मटकीची उसळ, चटणी, शिरा ही माफक दरात मिळणारी ‘नाष्टा प्लेट’ एकेकाकी खूप प्रसिद्ध होती. त्याच धर्तीवर आता उपवासाची थाळीदेखील मिळते. सुकी बटाटा भाजी, राजगिरा पुरी, मसाला केळी, खिचडी, शेंगदाणा उसळ, बटाट्याचा शिरा, शेंगदाण्याची चटणी अशी पौष्टिक आणि भरगच्च उपवास थाळी अनेक वर्ष चाफेकरचं ट्रेडमार्क असल्यासारखं आहे. .सध्या अनेक गोष्टींचं सपाटीकरण सुरू आहे. खाद्यपदार्थसुद्धा त्याला अपवाद नाहीत. मसाला दूध आणि मसाला केळी ‘चाफेकर’ची खासीयत होती. खोबरं, वेलची, केसर आणि साखरं यांचं सारण बनवून पिकलेली केळी भरली जात, मग ती साजूक तुपामध्ये परतवली जायची. कुठल्याही हॉटेलमध्ये न मिळणारा हा प्रकार ग्राहकांच्या अनास्थेमुळे आता ‘चाफेकर’च्या मेन्यूमधूनही गायब झाला आहे. खमंग काकडी आणि रताळ्याचा शिरा हेदेखील असेच नामशेष झालेले पदार्थ; पण ‘चाफेकर’मध्ये ते जरूर चाखायला मिळतील.मराठी हॉटेल म्हटलं की मिसळ असायलाच हवी. ‘चाफेकर’च्या मिसळीची चव आठवड्याचे सातही दिवस बदलते, कारण उसळीसाठी रोज वेगळं कडधान्य वापरलं जातं. पूर्वी मिसळीत शेव टाकली जायची; पण आता त्याची जागा फरसाणने घेतली आहे. अनेक मराठी हॉटेलप्रमाणे इथेही पावाला स्थान नव्हते, मोघेंनी मात्र व्यवसायाची गरज लक्षात घेता मिसळीला पावाची जोड दिली. .साधारण दोन दशकांपूर्वी 'चाफेकर'ने आणखीन एक धाडस करत इडली, डोसासारखे दाक्षिणात्य पदार्थसुद्धा बनवायला सुरुवात केली होती. त्याला लोकांचा चांगला प्रतिसाददेखील मिळाला; परंतु कोरोनाच्या काळात बंद झालेले हे पदार्थ पुन्हा सुरू करण्याची निकड त्यांना भासली नाही. नंदकुमार यांच्या मते महाराष्ट्रीय पदार्थसुद्धा आता १९६४च्या आधीसारखे बनवण्याची वेळ आली आहे. जैन पदार्थांची वाढलेली मागणी पाहता, पुन्हा एकदा कांदा-लसूणविरहित मराठी पदार्थ देण्याचा आमचा विचार सुरू आहे. दोन भाज्या, डाळ-भात, चपाती, पापड, लोणचं असे साधे जेवण सध्या 'चाफेकर'मध्ये मिळत असले तरी परिपूर्ण आणि भरगच्च महाराष्ट्रीयन थाळीचा फाइन डाइन स्टाइल रेस्टॉरंटमध्ये इतर भाषिक लोकांना आस्वाद घेताना त्यांना पाहायचे आहे. त्यासाठीची तयारी सुरू असून कात टाकलेले 'चाफेकर' लवकरच पाहायला मिळेल, याबाबत नंदकुमार सकारात्मकपणे बोलताना दिसतात. म्हणूनच इतिहासाची जाण आणि वर्तमानाचं भान ठेवणाऱ्या 'चाफेकर'ला जमेल तितक्या लवकर भेट द्यायला हवी. 