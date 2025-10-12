बुद्धिबळातील ‘उन्माद’

शैलेश नागवेकर - shailesh.nagvekar@esakal.comलीगचे फॅड सर्वत्र पसरलेले असताना बुद्धिबळही मागे राहिलेले नाही. अमेरिकेत टेक्सास येथील ॲरलिंग्टन इन्सोर्टस स्टेडियममध्ये अलीकडेच एक स्पर्धा झाली. त्यात भारत-अमेरिका लढतीत हिकारू नाकामुरा या खेळाडूने विश्वविजेत्या भारताच्या गुकेश याचा पराभव केला. त्यानंतर त्याने जवळच बसलेल्या प्रेक्षकांमध्ये राजा भिरकावून दिला. अशा प्रकारच्या कृती कदापि समर्थनीय नाहीत..छोटेसे प्यादे ताकदवर होऊन राजालाही ‘चीतपट’ करू शकणारा ६४ घरांचा बुद्धिबळ हा खेळ फारच संयमाने आणि एकचित्ताने खेळावा लागतो. त्यासाठी मनाची एकाग्रता, स्वभावतला संयम अंतभूर्त असावा लागतो, राग आणि मत्सर हे कमी-अधिक प्रमाणात प्रत्येक मनुष्यप्राण्यातील स्वभावाचे घटक असले तरी बुद्धिबळ खेळणारे सर्वच काही विश्वनाथन आनंद किंवा विश्वविजेत्या दोमाराजू गुकेश यांच्यासारखे सर्वार्थाने सज्जन असतात, असे नाही. बॉक्सिंगसारख्या शरीरवेधी खेळात रिंगणात बेफाम ठोसे मारणारा मुष्टीयोद्धा रिंगबाहेर सज्जनाप्रमाणे वागू शकतो. शेवटी हा झाला ज्याचा त्याचा स्वभावगुण; पण बॉक्सिंग, ज्युडो, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी आदी शरीरवेधी खेळांत धक्काबुक्की झाली तर त्या आवेषाचे पर्यावसन थेट गुद्द्यांवर येत असते. बुद्धिबळाच्या खेळात मात्र पराभव पचनी पडला नाही तरी तो संयमाने स्वीकारण्याचे बाळकडू या खेळाचा श्रीगणेशा करत असतानाच मिळत असते.आता काळ बदललाय हे खरे असले तरी आणि उपहासाने म्हणायचे झाले, तर कोणी कंबरेचे काढून डोक्याला बांधत नाही. खेळ आता हा केवळ मैदान, कोर्ट किंवा ६४ घरांपर्यंत मर्यादित राहिलेला नाही. अधिक लोकप्रियता आणण्यासाठी आणि ती टिकवण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग केले जात असतात. शेवटी लोकप्रियतेच्या जोरावर प्रायोजक येतात आणि त्यांच्याकडून पैसा येत असतो. त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या आणि स्वरूप बदललेल्या स्पर्धा खेळवल्या जातात..लीगचे फॅड सर्वत्र पसरलेले असताना बुद्धिबळही मागे राहिलेले नाही. या खेळाच्याही दोन आंतरराष्ट्रीय लीग झाल्यात; पण मूळ गाभ्याला हात लावलेला नाही. आयपीएलमध्ये चिअर लिडर्स आल्या. चौकार, षटकार मारल्यावर त्या नाचू लागल्या. हा झाला प्रेक्षकांसाठीच्या मनोरंजनाचा भाग; पण त्याद्वारे पराभूत संघाला हिणवण्यासाठी नाचण्याचे प्रकार होत नाहीत. मात्र बुद्धिबळाच्या एका स्पर्धेत या खेळाच्या सभ्यतेची ऐशीतैशी होणारा प्रकार घडला. कारण काहीही असले तरी काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेत टेक्सास येथील ॲरलिंग्टन इन्सोर्टस स्टेडियममध्ये झालेल्या भारत-अमेरिका लढतीत हिकारू नाकामुरा या खेळाडूने विश्वविजेत्या भारताच्या गुकेश याचा पराभव केल्यानंतर त्याने जवळच बसलेल्या प्रेक्षकांमध्ये राजा भिरकावून दिला, हे कदापि समर्थनीय नाही. ही फिडेची अधिकृत स्पर्धा नव्हती. तो एक शो होता. लढत सुरू असताना प्रेक्षकांना जवळ बसण्याची मूभा देण्यात आली होती. अशा प्रेक्षकांचा रस वाढवण्यासाठी फिडेचे नियम बाजूला ठेवण्यात आले होते. कधीकधी एकेक चाल विलंबाने केली जात असल्यामुळे प्रेक्षकांना अशा लढती तासन्तास पाहात राहणे कंटाळवाणे ठरू शकते. असे प्रेक्षक लढत सोडू जाऊ नये, म्हणून त्यांना गुंतवून ठेवण्यासाठी वेगळे प्रयोग करण्याचा हा प्रयत्न असला तरी कोणत्याही कृतीतून खेळाडूचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घेणे हे संयोजकांचे काम आहे.लढत जिंकल्यानंतर कसा जल्लोष करण्याचे, हे अगोदरच ठरले होते, असे समर्थन नाकामुरा याने केले. माझ्या कृतीचा प्रेक्षकांनी आनंदही घेतला, असेही तो म्हणाला; पण त्याचवेळी विश्वविजेत्याचा अवमान होत आहे, हे तो सोईस्करपणे विसरला. ही लढत केवळ शो असल्यामुळे डब्ल्यूडब्ल्यूईप्रमाणे जोशपूर्ण समालोचन होत होते. प्रेक्षकांना लढतीच्या वेळी जोरजोरात ओरडून खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याची मुभा होती. हे सर्व प्रकार प्रेक्षकांना खिळवून ठेवण्यासाठी करण्यात आले. अत्यंत सुस्वभावी आणि कमालीचा संयम असलेल्या विश्वविजेत्या गुकेशने ही कृती हसत हसत स्वीकारली. .त्याने चेहऱ्यावर कोणताही भाव दाखवला नाही. स्मितहास्य करत हा सर्व प्रकार स्वीकारला, यासाठी मुळात त्याच्या घरातील आणि भारतीय बुद्धिबळ क्षेत्रातील संस्कार कारणीभूत आहेत. नाकामुरा जिंकला आणि त्याने अगोदर ठरल्याप्रमाणे गुकेशचा राजा प्रेक्षकांमध्ये भिरकावला; पण गुकेश जिंकला असता तर त्याने निश्चितच ही फेकाफेकीची कृती केली नसती. कदाचित नाकामुराचा राजा त्याने पुढे चालत जात कोणत्या तरी प्रेक्षकाच्या हाती सन्मानाने दिला असता. हे आपण खात्रीलायकपणे सांगू शकतो. त्यामुळे खेळाचा आणि प्रतिस्पर्ध्याचा सन्मान कायम राहिला असता. नाकामुराने गुकेशचा राजा प्रेक्षकांमध्ये भिरकावला, त्यावेळी गुकेशने पटावर असलेली मोहरी पुन्हा पटावर मांडली, यालाच म्हणतात संस्कार.हा एक करमणुकीचा कार्यक्रम होता, खेळाडूंना लढतीत नाट्य आणण्यासाठी अशा प्रकारच्या कृती करण्यास सांगण्यात आले, हेसुद्धा मान्य; पण हे चांगले की वाईट हे तुम्ही सांगा, नाकामुराने केलेली कृती कोणी इतर खेळाडूंनी केली असती? असे प्रश्न उपस्थित करून फिडेचे सीईओ एमिल सुतोवसल्की यांनीही विरोध दर्शवला.माजी विश्वविजेत्या मॅग्नस कार्लसन याचे प्रशिक्षक पीटर हेनी लिएलसन यांनी ही कृती पचनी पडणे कठीण आहे, असे म्हटले. परंतु त्याचवेळी बुद्धिबळ हा लोकप्रिय खेळ करण्याच्या प्रकाराचे समर्थनही केले. कोण जिंकतो, कोण हरतो यापेक्षा तिथे उपस्थित असलेले प्रेक्षक आनंदी होतात, हे महत्त्वाचे, असे सांगत बुद्धिबळ स्पर्धांमध्ये प्रवेश करत असलेल्या अशा प्रकाराला पाठिंबाही दर्शवला.हे आहे खरे कारण...पराभूत गुकेशचा राजा प्रेक्षकांमध्ये भिरकावून देणे, भले ते अगोदर ठरल्याप्रमाणे घडले असेल, परंतु बुद्धिबळात भारताचे वाढत असलेले वर्चस्व हे प्रमुख कारण आहे. गुकेश विश्वविजेता झाला हे परदेशातील दिग्गज बुद्धिबळपटूंना अजूनही पचनी पडलेले नाही. मॅग्नस कार्लसन, नाकामुरासह इतरांनीही हे अजून खुल्या मनाने स्वीकारलेले नाही. गुकेश आणि डिन लिरेन यांच्यात झालेली विश्वविजेतेपदाची लढत कार्ससनला मान्य नव्हती. मुळात त्याने स्वतःहून आपण विश्वविजेतेपद राखण्यासाठी खेळणार नाही, असे अगोदरच जाहीर केले होते. लिरेनने बालिश चुका केल्या म्हणून गुकेश 