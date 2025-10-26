कलात्मक ठेवा!

- ओंकार वर्तले, ovartale@gmail.comछत्रपती संभाजीनगर जिल्हा म्हणजे महाराष्ट्राची पर्यटनाची राजधानी म्हटलं तरी वावगे ठरणार नाही. याच जिल्ह्यातील लेणी म्हटले की, आपल्या डोळ्यासमोर येतात ती जागतिक वारसा यादीत सामील झालेल्या जगप्रसिद्ध अजंठा आणि वेरूळ.या लेणीच्या अभ्यासासाठी अनेक पर्यटक आणि लेणी अभ्यासक कायमच येत असतात; पण या जिल्ह्यात या व्यतिरिक्तही अनेक लेणी आहेत. ‘औरंगाबाद लेणी’ ही याच पंक्तीतली. काहीशी अपरिचित पण देखणी. शहरालगतच एका डोंगरावर ही लेणी कोरलेली असल्यामुळे आपल्याला इथे यायला जास्त कष्टही पडत नाहीत. .छत्रपती संभाजीनगर शहरातील ‘बीबी का मकबरा’पासून साधारण दोन किलोमीटर अंतरावरील लेणीला ‘विद्यापीठ लेणी’ असेही म्हणतात. कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ परिसराच्या अगदी जवळच लेणी आहे.छत्रपती संभाजीनगर शहरातील ‘बीबी का मकबरा’ या वास्तुपासून उत्तर दिशेला साधारण दोन किलोमीटर अंतरावर ही लेणी उभी आहे. या लेणीला विद्यापीठ लेणीही म्हणतात. याला कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ परिसराच्या अगदी जवळच ही लेणी आहे. या लेणींमधून विद्यापीठाचा परिसर दिसतो. या लेणीतील शिल्पे अजिंठा आणि वेरूळ लेणी यांच्या तुलनेत कमी कलात्मक जरी असली तरी एक वेगळा ठेवा म्हणून स्वतःचे अस्तित्त्व टिकवून उभ्या आहेत..या लेणींमध्ये शिलालेखांचा अभाव आहे, त्यामुळे त्यांच्या निर्मितीचा आणि निर्मात्याचा शोध घेणे कठीण काम आहे; पण इतिहास अभ्यासकांच्या मते या लेणींचा पहिला संदर्भ मुंबईनजीक असलेल्या कान्हेरीच्या चैत्यात सापडतो. त्याचा आशय अथवा भाषांतर असे की, ‘राजतलक (हे प्राचीन औरंगाबादचे नाव) येथील पैठणच्या परगणात किंवा तालुक्यात सेवाजाच्या विहारात एक लहान मंदिर (कुटी) आणि हॉल (कोठी) उभारण्यात आले होते.’.त्यामुळेच या लेणींच्या निर्मितीचा कालखंड हा साधारण इ.स.चे ६वे शतक ते इ.स.चे ७वे शतक असल्याचे मानण्यात येते. यादरम्यान ही लेणी निर्माण करण्यात आली असल्याचे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. या समूहात असणाऱ्या लेणींची एकूण संख्या १२ इतकी आहे. या डोंगरात आढळणारा पाषाण हा इतर भागात आढळणाऱ्या पाषाणांच्या तुलनेने काहीसा मृदू आहे. त्यामुळेच इथल्या शिल्पांची झीज ही अधिक झाल्याचे मानण्यात येते..ही सर्व १२ लेणी मुख्यत्वे तीन गटांत विभागलेली आहेत. यातील पहिला आणि दुसरा गटच आपल्याला पाहता येतो. तिसरा गट अपूर्ण राहिला आहे. त्यामुळे आता ती लेणी पाहता येत नाहीत. या लेणी समूहाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात दोन्ही महायान आणि हीनयान या दोन्ही पंथांच्या लेणी पाहायला मिळतात. थोडक्यात स्थापत्याच्या दृष्टीने दोन्ही कालखंडात या लेणी समूहात बदल झालेले आहेत. भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीत असल्याने या लेणीचे संवर्धन होऊन आणि पुढची पडझड थाबली आहे. ही लेणी पाहण्यासाठी आपल्याला सशुल्क जावे लागते..लेणी पाहण्यास सुरुवात करताना आपण पहिल्या गटाकडे येतो. या गटातील काही लेणी मात्र आपल्याला स्तंभित करून सोडतात. पहिल्या गटातील लेणे क्रमांक १ आणि लेणे क्रमांक २ हे महायान पंथाला समर्पित आहेत. या लेणीत साधारण ७ फूट उंचीची भगवान बुद्धांची एक विशाल मूर्ती आहे.मूर्तीच्या बाजूलाच प्रदक्षिणापथ आहे. ही प्रलंबपादासनात बसलेली आहे. त्यांचे हात धर्मचक्र मुद्रेत आहेत. ते सिंह सिंहासनावर बसलेले आहेत. बाहेर दोन्ही बाजूला एकेक सेवकाच्या मूर्ती कोरलेल्या आहेत. मैत्रेय डाव्या बाजूला आणि पद्मपाणी उजवीकडे आहेत, त्यांच्या हातात माळ आणि कमळ आहे. ही मूर्ती पाहण्यासारखी आहे..यातील लेणे क्रमांक ३ हे लेणे आपल्याला थांबण्यास भाग पाडते. या लेणीमधील सर्वात सुंदर आणि आकर्षक निर्मिती म्हणजे बुद्ध मूर्ती आणि त्या मूर्तीच्या दोन्ही बाजूला शिल्पाकृती. पाहताक्षणीच यांची मांडणी आपल्याला प्रेमात पाडते. सेवकांच्या चेहऱ्यावरचे भाव खरोखरीच पाहण्यासारखे आहेत. त्यांचे चेहरे, केशरचना, वस्त्रे प्रवारणे यांचे बारकावे थक्क करणारे आहेत.अतिशय खुबीने हे सारे तत्कालीन कलाकारांनी रेखाटले आहे. अत्यंत आदर, नम्रतेने आणि विनयाने बुद्धांची पूजा करत आहेत. हे अजिंठ्याच्या महायान लेणींच्या शैलीतील आहे. म्हणूनच या लेणींना अजिंठा-वेरूळ लेणींचा दुवा म्हणतात. कारण येथील खांबांची मांडणी आणि स्थापत्य हे अजंठा येथील लेणींशी मिळतेजुळते आहे. पहिले लेणेसुद्धा पाहण्यासारखे आहे..इतिहासकार आणि अभ्यासकांच्या मते तिसरी लेणी ही पहिल्या लेणीच्या आधीची असावी. कारण तिसऱ्या लेणीतील जाळीचे नक्षीचे काम व्यवस्थित आणि संघटित आणि सुशोभित दिसते केले आहे. यातील भौमितिक रचना ही जास्त अचूक आपल्याला दिसते. या लेणी वाकाटक काळात कोरल्या असाव्यात, असे अभ्यासकांचे मत आहे.यातील लेणी क्रमांक चार हे सर्वात प्राचीन लेणे मानले जाते. हे लेणे म्हणजे चौकोनी चैत्य गुहा आहे. याचा दर्शनी भाग पूर्णपणे दगडाचा आहे, कालौघात मोठा भाग कोसळला आहे, तसेच छताचा एक भाग नष्ट झाला आहे. याच लेणीचा उल्लेख कान्हेरी येथील एका शिलालेखात आढळतो, या गटातील लेण्या १ ते ५ या शहराच्या वायव्येकडे आहेत..पहिल्या गटातील लेणी पाहून झाल्या की मग दुसऱ्या गटाकडे यायचे. काहीसे फिरून जावे लागते. स्वत:ची गाडी असेल तर या समूहापाशी आपल्याला सडकेने येता येते. गट २ मध्ये क्रमांक सहा ते नऊ क्रमांकाच्या लेणींचा समावेश होतो. लेणे क्रमांक सहामध्ये बुद्धांची मूर्ती कोरलेली दिसते. या लेणीतसुद्धा गुडघे टेकलेल्या सेवकांच्या प्रतिमा कोरलेल्या आहेत. यांचीही निर्मिती थक्क करणारी आहे..लेणीच्या डाव्या भिंतीवर, सप्तमातृकाचा एक फलक कोरलेला आहे, ज्यामध्ये डाव्या बाजूला वीरभद्र आणि एका ओळीत सहा मातृका आहेत. लेणे क्रमांक सात हे तिन्ही गटांपैकी सर्वात विकसित आहे.या लेणीच्या सुरुवातीला चार खांब आणि दोन खांबांनी आधारलेला व्हरांडा आहे. यात अनेक शिल्पे कोरलेली आपल्याला दिसतात. यातील दखल घेण्यासारखी म्हणजे डावीकडे अवलोकितेश्वर आणि उजवीकडे मंजुश्री. अवलोकितेश्वराच्या दोन्ही बाजूला जंगलातून किंवा जहाजातून प्रवास करताना विविध धोक्यांना तोंड देताना मनुष्याच्या प्रतिमा दाखविल्या आहेत..हे धोके म्हणजे आग, दरोडा, गुलामगिरी, बुडणे, वन्य प्राण्यांचे हल्ले इत्यादी. या प्रत्येक संकट दृश्याजवळ, अवलोकितेश्वर दिसतो. थोडक्यात प्रत्येक संकटात तो भक्तांना वाचवण्यासाठी जातो असा आशय यात मांडलेला आहे. हेच चित्र या लेण्यामधील अतिशय सुंदर शिल्पापैकी एक गणले जाते. लेणीत मुख्य शिल्प हे भगवान बुद्धाचे असून ते सिंहासनावर बसलेले आहेत. दोन्ही बाजूला बाजूला व्यालाच्या हत्ती प्रतिमा कोरलेले आहेत..लेणे ७ ला लागूनच लेणे ८ आहे. यात पद्मासनात बसलेली एक बुद्ध मूर्ती आहे आणि त्याचे हात ध्यान मुद्रेत आहेत. या दोन्ही लेण्या इतर लेण्यांपासून थोड्या अंतरावर कोरलेल्या आहेत. या लेण्यांचा समोरील हॉल हा प्रशस्त आहे. यात महापरिनिर्वाण दृश्य दर्शविणारी एक शिल्प आहे, महापरिनिर्वाण शिल्पाच्या बाजूला पद्मपाणीची आहे, मंदिराच्या आत आणि बाहेर भगवान बुद्धाच्या अनेक आकृत्या आहेत.शेवटचा म्हणजे तिसरा गट हा लेणी क्रमांक ११ आणि १२ यांचा मिळून बनलेला या टेकडीच्या मागील बाजूस आहेत आणि त्यामध्ये एक साधा मंडप आणि साधे खांब आहेत. यामध्ये कोणतेही कोरीव काम आपल्याला दिसत नाही. तसेच या लेणी बऱ्यापैकी अपूर्ण अवस्थेत आहेत. 