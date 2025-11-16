Premium|Mother India Nargis Sunil Dutt fire : पंजाबच्या जोशपूर्ण संगीताची जादू

सुलभा तेरणीकर - saptrang@esakal.comहजारो हात लागतात त्या सिनेमाच्या मिश्र माध्यमाची कला मोठी लोभस पण जीवघेणी. इथे प्रत्येक जण आपापल्या कामाची एखादी तरी खूण उरावी यासाठी जीव टाकत असतो. ‘मदर इंडिया’साठी मेहबूब खानसारखा निर्माता आपलं सर्वस्व पणाला लावतो. संकटांची, अडथळ्यांची शर्यत पार करतो. माणूस आणि यंत्र याचं साहचर्य आणि संघर्ष हा विषय काहीसा शुष्क; पण जिद्दीने बी. आर. चोप्रा त्यावर चित्रपट करतात ‘नया दौर’ आणि पंजाबच्या रंगीत आणि जोशपूर्ण संगीताची जादू घडते. ‘रेशमी सलवार कुर्ता जाली का...’वर पाय थिरकतात. सिनेमाची मोहमयी दुनिया नित्य नवी सजते ती अशी.लोकप्रिय सिनेमा आणि लोकप्रिय संगीत हे आपल्या चित्रपट निर्मितीचे सूत्र आहे, असं सांगणाऱ्या राज कपूरने वर्ष ५६ मध्ये लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास यांची कथा बंगालच्या रंगभूमीचे प्रयोगशील नाट्यकर्मी शंभू मित्रा यांच्याकडे सोपवली. कथेचा नायक एक खेडूत, शहरात कामाच्या शोधात आलेला साधा भोळा. रात्री शहरात उंच इमारतीच्या भूलभुलैयात केवळ पाणी प्यायला मिळेल, या आशेनं आलेला. आणि महानगराच्या त्या वस्तीतलं गुन्हेगारी विश्व त्याला दिसतं. एका रात्रीच्या अवधीत घडलेलं नाट्य आणि शहरातली उच्चभ्रूंची वस्ती इतकेच नेपथ्य. खरंतर नाट्यकृतीचा विषय. .Premium| Hridaynath Mangeshkar Koli songs: लतादीदींच्या मार्गदर्शनाखाली हृदयनाथ मंगेशकरांच्या कोळीगीतांचा प्रवास .शंभू मित्रा आणि अमित मित्रांनी चित्रपटाचे संगीतकार सलील चौधरींना पसंत करावं यात नवल नाही. पण अस्सल पंजाबी भांगडा ‘एवे दुनिया देवे दुहाई... ते कि मैं झूठ बोलिया’ द्यावा हे सुखद आश्चर्य. पण भारतीय प्रादेशिक संगीताचे जाणकार असणाऱ्या सलीलदांना अवघड काहीच नव्हतं, हे खरं. प्रदीपकुमार, मोतीलाल, पहाडी सान्याल, नेमो, सुलोचना चटर्जी, सुमित्रा देवी, नाना पळशीकर, इफ्तिखार अशी मोठ्या कलाकारांची यादी असली तरी राज कपूर आपल्याला दिग्दर्शकाच्या हवाली करतात आणि अभिनय, मुद्राभिनय याच्या साऱ्या छटा दाखवून विस्मित करतात. आर. के. स्टुडिओचा चित्रपट गाण्याची बरसात, प्रणयाचे रंग याशिवायही आपल्याला मंत्रमुग्ध करतो. पृथ्वीराज कपूर हे न्यू थिएटर्समध्ये काम करीत असताना त्यांच्या मुलांचं बालपण, किशोरवय हे न्यू थिएटर्सच्या प्रांगणात गेलं. बंगालची रंगभूमी, तेथील कलावंत, संगीत याचे संस्कार होतेच. शिवाय पापाजींची ‘पृथ्वी थिएटर्स’ही घरचीच! राज कपूर हे रंगभूमीच्या मांडवाखालून गेले हे सांगायला नकोच. ‘जागते रहो’मधील राज कपूर हे एक खास प्रकरण आहे. आर. के. फिल्म्समध्ये नर्गिसचं दर्शन शेवटी होतं. ‘जागो मोहन प्यारे’ लता प्रभात रागिणी गाते आणि केवळ तहान लागली म्हणून रात्री वस्तीत फिरणाऱ्याला एक भली युवती पाणी देते. माणुसकीच्या पहाटेची चाहूल. ‘चोरी चोरी’नंतर संपुष्टात आलेल्या पडद्यावरच्या राज-नर्गिसची कथा संपली, पण ‘जागते रहो’मधलं दोघांचे क्षणभराचं दर्शन लोभस आहे. हृद्य आहे..तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्या सांगण्यावरून राज कपूरने ‘बूट पॉलिश’नंतर आणखी एक चित्रपट दिला - खास मुलांसाठी - ‘अब दिल्ली दूर नहीं.’ स्वातंत्र्यानंतर देशात लोकशाही तत्त्वं रुजावीत, न्यायपालिकेवर श्रद्धा दृढ व्हावी अशा अनेक हेतूने लिहिलेली कथा होती. आपल्या वडिलांना अन्याय्य पद्धतीने शिक्षा झालेली आहे, ते निर्दोष आहेत. त्यांना न्याय मिळावा म्हणून एक मुलगा दाद मागण्यासाठी थेट दिल्लीला पंतप्रधानांना भेटायला जातो, अशी ही कथा होती. मास्टर रोमी या बालकलाकाराचे खूप कौतुक झाले; पण शंकर जयकिशन यांचे सहाय्यक दत्ताराम यांनी छान गाणी दिली. ‘ये चमन हमारा अपना हैं’, ‘जियो मेरे लाल, तुम लाख बरस’, ‘छुन छुन करती आयी चिडिया.’ पण आणखी एका गाण्याचा उल्लेख करायला हवा. ‘माता ओ माता, जो तू आज होती, मुझे यूँ बिलखता अगर देखती, तो तेरा दिल टूट जाता.’ हे गाणं गाणारी गायिका सुधा मल्होत्रा चित्रपटसृष्टीत येऊन सात-आठ वर्षे झाली होती. पण लता, आशा या गायिकांचा झंझावात चालला होता. या गाण्यानं एक ठसा उमटवला. पुढे रस्ता मोकळा झाला. एका गाण्यानं तो खुला केला. मूळ दिल्लीच्या सुधा मल्होत्रा बालपणापासून गात होत्या. फिरोजपूरला एका मेळाव्यात गात असताना संगीतकार गुलाम हैदर यांनी आपल्याला आशीर्वाद दिले होते आणि ही मुलगी गायिका होईल असं सांगितलं होतं, असं सुधाजी आठवणीत सांगतात. इथं आपलं वेगळेपण सिद्ध करावं लागतं. मात्र प्रतीक्षा ही अटळ असते. ‘चोरी चोरी’नंतर नर्गिसची प्रणयी भूमिकांची साखळी तुटून गेली आणि अशा वेळी नर्गिसला - नव्हे जद्दनबाईंच्या बेबी फातिमाला ‘तकदीर’मध्ये १९४३ साली नायिका म्हणून पुढे आणणाऱ्या मेहबूब खान यांनी तिला विचारणा केली ‘मदर इंडिया’साठी! नर्गिस हे नाव त्यांनीच तर तिला दिलं होतं. 'राज-नर्गिस'चं रोमांचक पर्व संपलं होतं. नर्गिस एक परिपक्व अभिनेत्री होती..Premium| 1956 Indian cinema: १९५६ चे वर्ष म्हणजे भारतीय चित्रपटसृष्टीचा रौप्यमहोत्सव आणि वहिदा रेहमानचा उदय.मेहबूब खान त्यांच्या एकेकाळी गाजलेल्या 'औरत' चित्रपटाचं पुनर्निमाण करीत होते. नायिकाप्रधान चित्रपट असल्याने आपल्याला त्यात रस नाही, असे सांगून दिलीपकुमार यांनी मेहबूब खान यांची 'ऑफर' धुडकावून लावली आणि पुन्हा मेहबूब खान दिलीपकुमार एकत्र आले नाहीत. मेहबूब खान यांच्या डोळ्यासमोर तीन तरुण होते. एक होता कुलभूषण कौल नावाचा काश्मिरी युवक, बलुचिस्तानहून आलेला मूळचा एक पोलिस इन्स्पेक्टर पण स्टुडिओत वावरणारा, दुसरा बलराज दत्त उंचापुरा देखणा-पडद्यावर दिसलेला. तिसरा 'जोगन', 'तूफान और दिया'मध्ये भूमिका करणारा राजेंद्र तुली! 'राज कुमार', 'सुनील दत्त' आणि राजेंद्र कुमार यांचा 'मदर इंडिया'च्या भव्य स्वप्नात प्रवेश झाला. सावकाराच्या भूमिकेसाठी कन्हय्यालालना पर्याय नव्हता. संगीतकार नौशाद-शायर शकील यांची जोडी ठरलेलीच जणू! छोट्या बिरजूसाठी मेहबूब स्टुडिओमध्ये काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याचा साजिद म्हणून छोटा चुणचुणीत मुलगा निवडला. अझरा आणि चंचल या दोन सुस्वरूप मुलीही मिळाल्या. नौशाद आपल्या आठवणीत लिहितात, हजरत खुस्त्रो यांचे विदाई गीत उत्तर प्रदेशात गायले जाई. त्यावर आधारित शकील बदायुनींनी ओळी लिहिल्या -'मोरे गौने में चाँद सितारे दियेसाथ लेके मैं सारा गवनवा चली''पीके घर आज प्यारी दुल्हनिया चली' हे गाणं म्हणताना गायिका शमशाद बेगम आणि कोरस गाणाऱ्या मुली इतक्या भाववश झाल्या, की मुसमुसून रडू लागल्या. रेकॉर्डिंग थांबवावं लागलं. 'मदर इंडिया'साठी बारा गाणी केली. 'जुन्दरिया कटती जाये रे, उमरिया घटती जाये रे', 'दुख भरे दिन बीते रे भय्या', 'गाडीवाले गाडी धीरे हाक रे', 'होली आयी रे कन्हाई', 'नगरी नगरी द्वारे द्वारे', 'दुनिया में हम आये हैं तो जीना ही पडेगा', 'ओ मेरे लाल आजा.' अर्थपूर्ण रचना आणि नौशादसाहेबांनी उत्तर प्रदेशच्या लोकसंगीताचं उधळलेलं सोनं. यांनी 'मदर इंडिया'चं संगीत सजलं..मेहबूब खान यांचे चिरंजीव इकबाल खान लिहितात, की 'सुरत आणि बिलिमोराच्या दरम्यान उमरा या गावात चित्रीकरण सुरू होतं. गवताच्या गंजी होत्या. बिरजूच्या शोधासाठी गवतावर मशाल टाकून उजेड केला, असे दृश्य होते. तो १ मार्च १९५७ हा दिवस होता. गंजीवर मशाल टाकली आणि वाऱ्याची लहर फिरली. बघता बघता सगळे गवत पेटले. नर्गिस आपल्या मुलासाठी धावतात हे दृश्य होतं. त्या नेमक्या सापडल्या. सगळे चिंताग्रस्त होऊन बघत राहिले. माझे वडीलही काळजीत होते, पण फरेदून इराणींना म्हणाले कॅमेरा सुरू ठेव. सुनील दत्त यांनी मात्र आगीत उडी घेऊन नर्गिसजींना बाहेर काढलं.'''मदर इंडिया'च्या वेळी अनेक अडचणी आल्या. पण आगीच्या प्रसंगात नर्गिसचे प्राण वाचले. या प्रसंगातून सुनील दत्त आणि नर्गिस नुसते जवळ आले नाहीत तर एकमेकांचे जीवनसाथी झाले. एका मुलाखतीत सुनील दत्त यांनी सांगितलं होतं, की मी कुणाला मरताना पाहू शकत नाही. त्यासाठी माझा जीव पणाला लावतो!'मदर इंडिया'साठी मेहबूब खान यांनी सर्वस्व पणाला लावलं होतं; पण 'मदर इंडिया'च्या भरघोस यशानं माप पुरेपूर पदरात टाकलं. करमणूक कर माफ झाला आणि आर्थिक संकटही टळलं. 'मदर इंडिया'ची कहाणी अशी अजरामर ठरली.'सिनेपत्रकारिता करीत असतानाच आपण सामाजिक विषयांवर, समस्यांवर चित्रपट करणार हे ठरवलं.' आणि खरोखर बी. आर. फिल्म्सने ते ब्रीद राखलं. बी. आर. चोप्राकडे एक कथा आलेली होती. मेहबूब खान, बिमल रॉय यांच्या सारख्यांनी ती नाकारली होती; पण मानव आणि यंत्र यांचा संघर्ष असलेली काहीश 