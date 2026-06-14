Digital Distraction and Cyber Fraud : नोटिफिकेशन्सच्या गर्दीत हरवत चाललेले लक्ष आणि वाढती सायबर फसवणूक

प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comमी त्याचं बोलणं प्रोसेस करत असतानाच, एक मन बँकेच्या ई - मेलचा विचार करत होतं, एकदा ती लिंक पाहू या का? तत्काळ दुसरं मन म्हणालं – मूर्खा फ्रॉड आहे तो! उघड कळतंय. मग तो विचार बाजूला सारला, आणि पुस्तकातल्या नायिकेचा विचार डोक्यात आला – तिला सेफ ठिकाणी पोचता येईल ना? आणि मग विचार आला, भावाने प्राइस हिस्टरी चेक केलं असेल ना खरेदीच्या आधी? अधलंमधलं सदरातला लेख वाचून मैत्रिणीचा व्हॉट्सअॅपवर मेसेज आला : परवाचा तुझा लेख वाचला. आवडला... मी पुस्तक वाचत होतो. नोटिफिकेशनमध्ये तिचा सगळा मेसेज दिसला नाही, पण थोड्या वेळाने मेसेज पाहू असं ठरवून मी पुस्तकात डोकं घातलं. एखादं पान वाचलं असेल-नसेल, तेवढ्यात मित्राचा कॉल आला. तो मी घेतला नाही. दोन मिनिटांनी त्याचाच फोन आला. घेतला नाही. माझं एक मन पुस्तकात होतं. पुस्तकातली गोष्ट फार करुण आणि भावनिक होती. रडू, चीड, संताप आणणारी होती. दुसरं मन विचार करत होतं. मित्र का करत असेल फोन? काही अर्जंट काम तर नसेल? आणि तिसरं मन मैत्रिणीचा अभिप्राय मेसेज वाचण्याकरता उत्सुक होतं. .Premium|Milind Shinde life journey : मलबार हिलच्या बंगल्यात राहून 'स्ट्रगल'? डॉ. मिलिंद शिंदे यांनी सांगितली त्या आलिशान परिसरातील एका छोट्या अंधाऱ्या खोलीची रंजक गोष्ट!.फोन करणाऱ्या मित्राचा मेसेज आला. नोटिफिकेशनमध्ये सगळा मेसेज वाचता आला नसला, तरी सुरुवात शिव्यांनी केली होती हे समजलं. त्यावरून अर्जंट काही नसावं, मी अंदाज बांधला. तेवढ्यात आणखी एक नोटिफिकेशन आलं. ते बँकेकडून आलेल्या ईमेलचं होतं. नोटिफिकेशनमध्ये जे दिसलं, त्यावरून ट्रॅन्क्झॅक्शनशी संबंधित काहीतरी होता हे कळलं. विचार आला – आपण तर आत्ता काहीच खरेदी केली नाहीये किंवा कुठला हफ्ता किंवा एसआयपी असलंही काही जाणार नव्हतं. मग कुठलं ट्रॅन्क्झॅक्शन? फ्रॉड नसेल ना?मी फोन अनलॉक करून बँकेकडून आलेला ईमेल उघडला. त्यात जे लिहिलं होतं, ते थोडक्यात असं, ‘आत्ताच तुमच्या खात्यामधून अमुक एका यूपीआय आयडीला पंधरा हजार रुपये ट्रान्स्फर केले आहेत. तुमच्या बँकेतला आता उरलेला बॅलन्स आहे तीस हजार.’ मग खाली ठळक ओळींत – ‘तुम्ही हा व्यवहार केला नसेल, तर पुढच्या एक तासात या क्रमांकावर फोन करा किंवा या लिंकवर जाऊन तत्काळ तक्रार नोंदवा. सायबर गुन्हेगारांचा सुळसुळाट झाला असल्याने आम्ही ही खास हॉटलाइन नुकतीच सुरू केली असून कृपया या सेवेचा लाभ घ्या.’आपण तर कुणालाही पैसे दिले नाहीत, माझ्या मनात विचार आला. तेवढ्यात पुन्हा मित्राचा फोन. मी कट केला. कशाला हा फोनवर फोन करत सुटलाय? अरे बाबा, मी घेत नाहीये फोन म्हणजे काहीतरी महत्त्वाच्या कामात असीन ना, मी मनातल्या मनात चिडत म्हणालो. त्याने मला उलट ‘प्रसाद’ दिला - त्याचा शिव्यांसह मेसेज! मी त्याची नोटिफिकेशन्स बाजूला सारून टाकली. लक्ष बँकेच्या ईमेलवर केंद्रित केलं. पण तरी पहिलं मन त्या पुस्तकातल्या ओळींमध्ये गुंतलेलं होतंच. महत्त्वाचा असा क्षण होता, पाशवी आणि अन्यायकारक राजवटीमध्ये अडकलेली एक स्त्री म्हणजे त्या पुस्तकाची नायिका आपल्या मुलीला घेऊन पळून जाणार होती. सुटकेची योजना तिने आखली होती आणि तिचा प्रवासही सुरू झाला होता... तिला यश मिळेल ना? मला तिने यशस्वी व्हायला हवंच होतं...मी स्वतःला समजावलं, पहिले बँकेचं काय ते बघू. मी जिथून मेल आला होता, तो आयडी चेक केला. त्यात माझ्या बँकेचं नाव होतं, पण तरी आयडी वेगळा होता. नेहमीचा नव्हता. मला लक्षात आलं हा फिशिंगचा ईमेल आहे. मी कुणालाही पैसे पाठवलेले नाहीत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्या खात्यात मी ईमेलमध्ये जितका उल्लेख झाला होता तितके पैसे ठेवायचोच नाही..मी निश्चिंत झालो आणि पुन्हा पुस्तकात डोकं घातलं. एक पान जेमतेम वाचतो न वाचतो, तेवढ्यात भाऊ येऊन म्हणाला, ‘मला अमेझॉनवरून शूज घ्यायचे आहेत. कोणतं कार्ड वापरू डिस्काउंट आणि कॅशबॅकसाठी?’ माझं मन तत्काळ विचार करू लागलं, समजा अमुक कार्ड वापरलं तर इतका कॅशबॅक मिळेल, पण जर तमक्या कार्डाने गिफ्टकार्ड घेतलं, तर आणखी जास्त फायदा होईल... मी काही मिनिटांत हिशेब केला आणि योग्य ते कार्ड त्याला दिलं. पुन्हा मित्राचा फोन आला. आता मात्र मी उचलला – सुरुवातच शिव्यांनी करत तो म्हणाला, ‘ए बुकनर्ड्या, नरडीचा घोट घेईन तुझ्या. अरे उद्या बर्थडे आहे सायलीचा. (त्याची बायको). ज्याम बिझी होतो आत्ता एकदम आठवलं. म्हणून तुला फोन केला चांगलं कँडल लाइट डिनर डील आहे का कुठे?’ त्याने घडाघडा सांगून टाकलं.मी त्याचं बोलणं प्रोसेस करत असतानाच, एक मन बँकेच्या ईमेलचा विचार करत होतं – एकदा ती लिंक पाहू या का? तत्काळ दुसरं मन म्हणालं – मूर्खा फ्रॉड आहे तो! उघड कळतंय. मग तो विचार बाजूला सारला. आणि पुस्तकातल्या नायिकेचा विचार डोक्यात आला – तिला सेफ ठिकाणी पोचता येईल ना? आणि मग विचार आला, भावाने प्राइस हिस्टरी चेक केलं असेल ना खरेदीच्या आधी?मित्राचा आवाज : अरे शुंभा गप्प काय बसलाएस? सांग ना.मी : जरा विचार तर करू दे. मेसेज करतो. फोन कट केला..Premium|Viral Rickshaw Video : भूमकर काका झाले 'सेलिब्रिटी'! एका व्हायरल व्हिडिओने रिक्षा नाक्यावर उडवून दिली खळबळ.पुन्हा पुस्तक वाचू लागलो. तेवढ्यात आठवलं, मुलीच्या शाळेची फी भरायची आहे. सकाळी पहिले ते काम करून टाकलं पाहिजे. मोबाइलमध्ये तसा रिमाइंडर सेट केला. तो सेट करताना दुसऱ्या दिवशी करायच्या कामांचे आणखी रिमांइडर दिसले – मीटिंग्ज, शूट, कामाचे फोन्स... तेवढ्यात वेगळाच विचार पॉपअप झाला, कदाचित दोन कार्डांचं कॉम्बिनेशन केलं असतं तर थोडा जास्त कॅशबॅक... ठीके जाऊ दे आता.मघाशी आलेल्या मैत्रिणीने परत मेसेज पाठवला होता, त्याचं नोटिफिकेशन बाजूला सारायला गेलो, पण त्यावर टच झाल्याने तो वाचला गेला – ‘तुझे सगळेच लेख चांगले असतात. मुख्य म्हणजे विविधता असते लेखात... विषय आजचे असतात. अनुभव इज डेड फार आवडला. ॲक्चुअली आपण रिअल टाइममध्ये ते अनुभवतो आहोत. एक विषय सजेस्ट करते – आपण इतकं फ्रॅगमेंटेड जगतो की...’त्यामागोमाग मित्राचा मेसेज : रिमाइंडर – रेस्टॉरंट डील?मला तिची वाक्यं दिसेनाशी झाली आणि चक्कर येईलसं वाटलं. वाटलं, अनेक ठिकाणी भोसकून आपले तुकडे तुकडे झालेत. हळूहळू रक्त वाहून जातंय, शक्ती शोषली जातेय. पुस्तकातल्या नायिकेसारखा मीही सुटायचा प्रयत्न करतोय, पण शकलं शकलं झालेल्या अवस्थेत विव्हळत पडलोय....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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