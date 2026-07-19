EPFO New Rules 2026 : कर्मचाऱ्यांच्या हिताची ‘ईपीएफओ ३.०’

सुधाकर कुलकर्णीकर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (ईपीएफओ) नियमावलीत केंद्र सरकारने काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या असून, त्याची अंमलबजावणी २९ जून २०२६पासून सुरू झाली आहे. हे बदल ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०’च्या अंतर्गत करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ‘पीएफ’मधील कर्मचाऱ्यांचे किमान व कमाल योगदान व निधीतून रक्कम काढण्याचे नियम, किमान शिल्लक, क्लेम सेटलमेंटसाठीचा कालावधी यांमध्ये झालेल्या सुधारणा निश्चितच कर्मचाऱ्याचा हिताच्या आहेत. केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणांचा आपण पुढील तीन टप्प्यांत विचार करूयात.१) पीएफ योगदान (Contribution) नियमांमधील बदल ःअनिवार्य योगदान मर्यादा (Mandatory Cap) : नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्यासाठी दरमहा जास्तीत जास्त १ हजार ८०० रुपयांचे पीएफ योगदान देणे बंधनकारक असेल. वैधानिक वेतन मर्यादा (Wage Ceiling) : पीएफ कपातीसाठी मूळ वेतनाची (Basic Salary) वैधानिक मर्यादा १५ हजार रुपये महिना अशीच ठेवण्यात आली आहे व त्यानुसार ही रक्कम १ हजार ८०० रुपये (रु. १५ हजारच्या १२ टक्के) येते. ऐच्छिक अतिरिक्त योगदान (Voluntary Contribution) जर तुमचा मूळ पगार १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त (उदा. ३० हजार रुपये) असेल, तरीही कंपनीला तुमच्या पगारातून फक्त १ हजार ८०० कापण्याचेच बंधन आहे. त्यावरील रकमेवर पीएफ कापायचा की नाही, हा पूर्णपणे कर्मचाऱ्याचा ऐच्छिक निर्णय असेल. नियोक्त्याचे (Employer) योगदान, जर कर्मचाऱ्याने १ हजार ८०० रुपयांपेक्षा जास्त पीएफ कापण्याचा पर्याय निवडल्यास नियोक्ता (कंपनी) तितकेच अतिरिक्त योगदान देण्यास बांधील नाही. कंपनी केवळ अनिवार्य १ हजार ८०० रुपयांचेच मॅचिंग योगदान देईल, उर्वरित रक्कम कंपनीच्या इच्छेवर अवलंबून असेल. किमान योगदान (Minimum Contribution) : ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन १५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाचा १२ टक्के भाग पीएफमध्ये जमा करावा लागेल. (उदा. मूळ पगार १० हजार रुपये असल्यास किमान १ हजार २०० रुपये कपात अनिवार्य असेल.). .Premium|Income Tax Return : निवृत्तीनंतर पहिले आयटीआर भरताना कोणत्या चुका टाळाव्यात?.२. एम्प्लॉयर (नियोक्ता) आता आपल्या कर्मचाऱ्यांना खालील तीन पर्याय देऊ करत आहेत.१२ टक्क्यांचा पारंपरिक पर्याय : पूर्ण मूळ पगारावर १२ टक्के कपात करणे. या पर्यायामुळे सेवानिवृत्तीच्या वेळी फंडात मोठी रक्कम जमा होऊ शकेल..९ टक्क्यांचा संतुलित पर्याय : टेक-होम सॅलरीच्या ९ टक्के, मात्र १ हजार ८०० रुपयांपेक्षा जास्त. यामुळे वरील पर्याय ‘अ’पेक्षा जास्त टेक होम सॅलरी मिळेल व सेवा निवृत्तीचे वेळी बऱ्यापैकी रक्कम फंडात जमा होऊ शकेल.१ हजार ८०० रुपयांचा पर्याय : दरमहा फक्त १ हजार ८०० रुपये वजावट करणे, ज्यामुळे दरमहा हातात येणारा पगार (टेक होम सॅलरी ) वाढेल. ज्यांना कर्जाचे हप्ते आहेत किंवा शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडात स्वतः गुंतवणूक करावयाची आहे, अशांसाठी हा पर्याय योग्य राहील.३. पीएफमधून पैसे काढण्याचे नियम सोपेया आधीच्या १३ वेगवेगळ्या कारणांऐवजी आता गरजांचे वर्गीकरण केवळ ३ गटांत केले असून व ते आवश्यक गरजा, निवारा (होम) व तातडीच्या गरजा असे करण्यात आले आहे. त्यानुसार शिक्षण किंवा लग्न यांचा समावेश आवश्यक गरजा; तर नवीन घर घेणे, घराची दुरुस्ती किंवा गृहकर्ज परतफेड यांचा समावेश निवारा यांमध्ये होतो. आजारपण (स्वतःचे/कुटुंबियांचे) किंवा एखादी नैसर्गिक आपत्ती यांचा समावेश तातडीच्या गरजांमध्ये होतो. या कारणांसाठी ‘पीएफ’मधून रक्कम काढता येईल. विशेष म्हणजे केवळ एक वर्षाचा सेवाकालावधी पूर्ण झाल्यावरही ‘पीएफ’मधून रक्कम काढता येईल. यासाठीचे नियम असे आहेत,२५ टक्के शिल्लक ठेवणे अनिवार्य : सामान्यतः अंशतः रक्कम काढताना (Partial Withdrawal) खात्यात एकूण जमा रकमेच्या किमान २५ टक्के शिल्लक असणे बंधनकारक असणार आहे.शिक्षणासाठी जास्तीत जास्त १० वेळा रक्कम काढता येईल.वैद्यकीय कारणांसाठी, शिक्षणासाठी किंवा लग्नासारख्या कारणांसाठी ऑटो क्लेम सेटलमेंटची मर्यादा आता ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. यामुळे यासाठी काढलेली रक्कम ३ ते ४ दिवसांत आपल्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते.‘ईपीएफओ ३.०’ या पोर्टलवर आता क्लेम करण्यापूर्वी विशिष्ट कारणांसाठी तुम्ही किती क्लेम करू शकता, हे दिसून येईल. तसेच क्लेम अर्जात काही चूक असल्यास पोर्टलवर ती दुरुस्त करता येईल. यामुळे क्लेम नाकारला जाण्याची शक्यता कमी होईल.याशिवाय नोकरी गेल्यास एक महिन्यानंतर शिल्लक रकमेच्या ७५ टक्के रक्कम ‘पीएफ’मधून काढता येईल व आपण पुढील १२ महिन्यांनंतर बेरोजगार असल्यास उर्वरित २५ टक्के रक्कमही काढता येईल..ईपीएफओ २०२६ची प्रमुख वैशिष्ट्ये :जलद क्लेम सेटलमेंट (Faster Claim Settlement) : या नवीन प्रणालीमुळे पीएफची रक्कम काढणे, ट्रान्स्फर करणे किंवा इतर दाव्यांची (Claims) पडताळणी खूप वेगाने होईल. सध्या लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर होत असल्याने वेबसाइट किंवा ॲप हँग होण्याचे प्रमाण खूप कमी होईल. १ एप्रिल २०२६पासून यूपीआय माध्यमातून सुद्धा पीएफची रक्कम काढता येणार आहे.कर्मचारी आणि नियोक्ते (Employers) दोघांसाठीही ईपीएफओचे पोर्टल वापरणे अधिक सोपे आणि सुटसुटीत असेल. तुमच्या पीएफ खात्यातील जमा रक्कम, व्याज आणि दाव्यांची स्थिती याबाबतची माहिती सहज मिळेल.थोडक्यात, सुधारित कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना -२०२६ (ईपीएफओ योजना - २०२६) निश्चितच कर्मचाऱ्यांच्या हिताची आहे. असे असले तरी, ‘पीएफ’मधील रक्कम शक्यतो न काढणेच फायद्याचे असते.(लेखक सर्टिफाईड फायनान्शिअल प्लॅनर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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