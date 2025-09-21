सप्तरंग

गिरगावात ‘वसंत’ फुललेला..!

गिरगावातील वसंत भुवन हे हॉटेल गेली नऊ दशके पारंपरिक चव, ग्राहकांशी असलेला भावनिक संबंध आणि बदलत्या काळाशी जुळवून घेत अढळपदावर टिकून आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
प्रशांत ननावरे - nanawareprashant@gmail.com

काही मोजक्या मराठी आणि दक्षिण भारतीय पदार्थांपासून झालेल्या सुरुवातीनंतर गिरगावातील ‘वसंत भुवन’चा मेन्यू आता चारशे पदार्थांनी सजलेला आहे. नाष्ट्याचे पदार्थ, पावभाजी, सँडविच, भाज्या, सॅलड, ज्यूस, चायनीज, कॉन्टीनेंटल पदार्थ आणि थाळी असे असंख्य पर्याय येथे उपलब्ध आहेत. हॉटेलमध्ये शिरलेली व्यक्ती आपल्या आवडीचं इथे काहीच नाही आणि बाहेर पडली असं इथे कधीच होत नाही.

