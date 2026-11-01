Goa Travel Experience : गोव्याची भुरळ का पडते? संथ जीवनशैली आणि समुद्रकिनाऱ्यांचा अनुभव मनाला देतो वेगळाच निवांतपणा

प्रणव सखदेवगोवा हे असं ठिकाण आहे, जिथे एकाच वेळी संथ, लयदार जीवन आणि समुद्र, क्रूज, रात्रीचं फ्ली मार्केट, विविध प्रेक्षणीय स्थळं यांचा विलोभनीय असा मिलाफ झाला आहे. रोजच्या शहरी धावपळीने कावलेलं आणि त्याची सवय जडलेलं निबर मन तिथे गेलं की, आपोआपच निवांत, संथ होतं; पण तरी ते सुस्तावत नाही. असा अनुभव मला तरी नेहमी येतो. त्यामुळे प्रवासाची कितीही नावड असली, तरी मला गोव्याला जायला आवडतं – गोव्याला किंवा समुद्रकिनारी प्रदेशात. (पण पहिल्यांदा मी जेव्हा हिमालयात गेलो तेव्हा मात्र माझं हे मत पूर्णतः बदललं. हिमालय, तिथली शिखरं, तिथलं वातावरण केवळ अद्भुत आहे, अद्भुत!) पण अर्थात गोवा हे गोवा हेही तितकंच खरं! लग्न झाल्यानंतर एका दिवाळीच्या सुट्टीत मी आणि माझी बायको गोव्याला गेलो होतो. एके ठिकाणी राहायचं आणि प्रथेप्रमाणे एक स्कूटर भाड्याने घेऊन हवं तसं, हवं तेव्हा फिरायचं असं ठरवलं. फार आखीव काही नाही, आदल्या दिवशी थोडं नियोजन करायचं आणि सकाळी बाहेर पडायचं. इतकंच. वाटेल तसं. नो घाई, नो हे करू ते करू! सुशेगात! तेव्हा ऑक्टोबरचा महिना होता. एके दिवशी सकाळी ब्रेकफास्ट करून ठरवलं की, कलंगुट बीचवर जाऊ या. स्कूटरवरून निघालो. मध्येमध्ये वाटेत थांबत होतो. पोचलो तेव्हा सकाळचे साडेअकरा वगैरे वाजले असावेत. डोक्यावर सूर्य आलेला. चालत चालत किनाऱ्यावर गेलो नि समोर चमचमता समुद्र. बलाढ्य निळंसर-ग्रे अस्तित्व. त्याची गाज कानावर पडली. लाटा संथ गतीने किनाऱ्यावर येऊन आदळत होत्या. समुद्र शांत होता, भरती-आहोटी यांपैकी कसलीही ओढ नव्हती. एका लयीत लाटा येत-जात होत्या. मग दिसली ती वाळू, कोरडी आणि सोनेरी-पिवळीशी. त्या ऑक्टोबर हिटच्या उन्हात तिचा डोळ्यांना उष्णसा डाग लागला खरंतर. डोळ्यांवर सनग्लासेस होते, तरीही धग जाणवली. .Premium|Homemade Diwali Chivda : दिवाळीच्या फराळासाठी बनवा कोथिंबीर आणि खाकरा चिवडा.मी बायकोकडे पाहिलं. तिने माझ्याकडे. चुकीच्या वेळेला आलोय आपण इथे, कळलंच नाही आपल्याला – जणू आम्ही नजरेतून एकमेकांना काही न बोलता सांगितलं. पण करणार काय, आलोच आहोत तर थांबू या असं हातात हात घेऊन समजावलं. प्रचंड उकडत होतं. वरून ऊन थेट अंगावर येत होतं. भाजतच होतं म्हणा ना. हवा दमट होती, वारा होता नाही असं नाही, पण तरी तो दमटपणाच वाहून आणत होता. तोंडात खारट चव जाणवली.ठीक आहे म्हणत चालू लागलो. किनाऱ्यावरच्या एका हट रेस्तरांमध्ये जायचं असं ठरवलं. वाळूत पाय टाकल्या टाकल्या चपलेतून उष्ण चटका बसला. वाळू तापली होती. तेव्हा मला कळलं की, ओव्हन वगैरे नव्हते तेव्हा आई वाळू तव्यावर टाकून ती तापवायची आणि त्यावर केक का भाजायची ते! वाळू उष्ण लहरी रेडिएट करत होती. आम्ही तसेच चालत चालत गेलो, रेस्तरांत शिरलो. एका टेबलापाशी बसलो. लोक तसे कमीच होते, तेही आमच्यासारखे जरा वेडे असावेत किंवा चुकले असावेत. बिअर, सोडा वॉटर, अंड्याचे पदार्थ असे बरेच प्रकार होते. तहानेने घसा खरवडून निघाला होता, म्हणून पहिले घटाघटा पाणी प्यालो. मग घाम पुसला. पाठीला घामाने शर्ट चिकटला होता. पँटही आतून ओली झालेली जाणवत होतं. खायची, प्यायची ऑर्डर दिली. त्या सावलीत जरा बरं वाटलं, सेटल झालो. मग खुर्चीवर रेलत बसून समोरचा समुद्र पाहत राहिलो. तसाच शांत, संथ, इवल्या लाटांचे असंख्य किनाऱ्यावर घेऊन येणारा, जाणारा. तो समुद्र तोवर मी पाहिलेल्या विविध ठिकाणच्या समुद्रांपेक्षा वेगळाच होता. मध्यान्हीच्या ऊन्हात न्हाऊन, लखलखणारा. मदमस्त असा. तापल्या वाळूला येऊन भिडणारा. धूरकट, निळसर, पांढुरका.Premium|Online Gaming : ऑनलाइन गेमिंग, कर्ज आणि टोकाचं पाऊल! हा विळखा सोडवायचा कसा?.आम्ही दोघं शांतपणे तसेच बसून राहिलो असतानाच, आमच्या रेस्तरांमधून एक कुटुंब बाहेर पडलं आणि थेट समुद्राच्या पाण्यात शिरलं. दोन लहान मुलं होती, दोन मोठी माणसं. बहुधा त्यांचे आई-बाबा. मस्तपैकी सगळे जण लाटांमध्ये शिरले. मुलं अंगावर लाट येताच आनंदाने आरोळ्या फोडू लागली, नाचू, बागडू लागली. त्यांना ऊन्हाचं, तापलेल्या वाळूचं काही वाटत नव्हतं, किंबहुना त्यांनी ते जसं आहे तसं स्वीकारलं होतं, त्याचा आनंद ते घेत होते.मी डोक्यावरची टोपी काढली, सनग्लासेस तसेच ठेवत रेस्तरांच्या सावलीतून बाहेर गेलो. अनवाणी पायाने. सटकन तापल्या वाळूचा चटका बसला, मग हळूहळू तो कमी झाला, म्हणजे मला सवयीचा झाला. मी वाळूत पाय रुतवला, जितका खोल जाईल तितका. आणि अचानक एक क्षणी मला किंचित गार लागलं. आणखी पाय रुतवले तर गार वाळू नीट जाणवली. भरतीत जेव्हा किनारा पाण्याने भरला असेल तेव्हा पाणी झिपरून गार झालेली वाळू! कसलं भारी वाटलं मला तेव्हा! कडक ऊन, उकाडा सारं काही विसरलो, किंवा खरंतर विसरलो नाही मी, पण ते स्वीकारलं.वाटलं, माणसाला आजूबाजूचा निसर्ग किंवा भवताल कायम आपल्या सोयीचा, सवयीचा हवा असतो. तसा तो नसेल तर तो त्यात बदल करतो, हस्तक्षेप करून हवा तसा करून घेतो. आपल्याला निसर्गही आपल्या सोयीचा, छान, गोंडस, सुंदर हवा असतो. पण खरंतर तो तसा नसतो. तो छानही नसतो की वाईटही. तो जसा असतो तसा असतो. ऊन्हात तो तापलाय, संध्याकाळी निवलाय, सकाळी शीतल आहे - हे सारं आपल्याला ‘वाटतं’. निसर्ग किंवा तो भवताल तर ‘ट्वेंटीफोर बाय सेव्हन’ तिथेच असतो. जशी परिस्थिती असेल तसा.त्या दिवशी मला तापल्या वाळूतलं, उन्हाने तळपणाऱ्या समुद्रातलं सौंदर्य ‘दिसलं’. वेगळंच होतं ते. आणि एकमेवाद्वितीय होतं. निसर्गाबद्दलच्या छान, सुंदर, सुबक कल्पना मोडीत निघाल्या. निसर्गात सारं काही आहे, तिथे सगळ्याला जागा आहे, तिथे कुण्या एकाची मक्तेदारी नाही. आणि आपणही या निसर्गाचा भाग आहोत खरंतर, आपण आणि निसर्ग किंवा हा भवताल यात द्वैत नाहीये खरंतर. विचार करता करता मी वाळूतून चालत गेलो समुद्राच्या पाण्यात, विरघळून जायला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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