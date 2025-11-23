Premium|Gold Investment : सोन्यात मन किती गुंतवावे...?

सप्तरंग

Gold's Economic Foundation : सोन्यात केलेली गुंतवणूक नेहमीच अधिक परतावा देईल असे नाही, तरीही अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा सोने हा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे सोन्यातील गुंतवणूक एकूण गुंतवणुकीच्या ५ ते १० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवून आपल्या प्राधान्यक्रमानुसार विचार करणे आवश्यक आहे.
सप्तरंग टीम
विक्रम अवसरीकर - editor@esakal.com

सोने हा धातू अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. पण सोन्यातील गुंतवणूक नेहमीच जास्त परतावा देणारी असते असे नाही. सोन्यातील गुंतवणूक मानसिक आधार नक्की देते, पण त्यातील गुंतवणूक आपल्या एकूण गुंतवणुकीच्या पाच ते दहा टक्केच असावी. आपले प्राधान्यक्रम काय आहेत, याचा विचार करूनच सोन्याकडे पाहिले पाहिजे.

