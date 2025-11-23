Premium|Gold Investment : सोन्यात मन किती गुंतवावे...?

विक्रम अवसरीकर - editor@esakal.comसोने हा धातू अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. पण सोन्यातील गुंतवणूक नेहमीच जास्त परतावा देणारी असते असे नाही. सोन्यातील गुंतवणूक मानसिक आधार नक्की देते, पण त्यातील गुंतवणूक आपल्या एकूण गुंतवणुकीच्या पाच ते दहा टक्केच असावी. आपले प्राधान्यक्रम काय आहेत, याचा विचार करूनच सोन्याकडे पाहिले पाहिजे..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.इतिहासापासून ते आधुनिक अर्थकारणापर्यंत सोन्याचा प्रवास हा मानवतेच्या इतिहासातील सर्वांत जुन्या आणि सर्वांत महत्त्वपूर्ण बाबींपैकी एक आहे. सहा हजार वर्षांपूर्वीच्या प्राचीन दफनभूमीपासून ते आजच्या जागतिक वित्तीय साठ्यापर्यंत, सोन्याने आपले ‘मूल्य’ कधीही गमावलेले नाही. हा धातू केवळ मौल्यवान दागिना नसून, तो जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरतेपासून संरक्षणाचा आधारस्तंभ आहे.इ.स.पूर्व चार हजार सहाशे वर्षांपूर्वी बल्गेरियातील व्हेर्ना नेक्रोपोलिस येथे सापडलेल्या पुराव्यांनी सिद्ध हे होते. सोने हे मानवजातीने उत्खनन केलेला पहिला धातू मानला जातो..धार्मिक आणि सांस्कृतिक प्रतीकप्राचीन इजिप्तमध्ये सोन्याला ‘देवाचा देह’ मानले जाई, तर भारतीय संस्कृतीत सोन्याला समृद्धी आणि पवित्रतेचे प्रतीक मानले जाते. या ऐतिहासिक भूमिकेमुळे सोन्याला भावनिक मूल्य प्राप्त झाले आहे.सिंधू संस्कृतीमध्ये इ स.पूर्व दोन हजार या वर्षांपासून सोन्याची नाणी वापरली गेल्याचे उल्लेख आहेत. त्याचप्रमाणे गुप्त राजवंश, कुशाण राजांच्या कालखंडात राजांची प्रतिमा, देवांच्या प्रतिमा असलेली सोन्याची नाणी वापरली जात असत.इ.स.पूर्व ७०० च्या सुमारास लिडियन साम्राज्याने सोन्याची नाणी (Electrum) चलनात आणली. यानंतर हजारो वर्षे सोन्याने आपले महत्त्व टिकवून ठेवले. सोन्याबद्दल असलेल्या भावनिक, सांस्कृतिक आकर्षणामुळे त्याला एकप्रकारे आर्थिक विश्वासार्हता मिळाली. परंतु हे केवळ स्थानिक पातळीवर इकडे तिकडे घडत होते.मात्र जागतिक पातळीवर सोन्याच्या प्रभाव चालू झाला तो दुसऱ्या महायुद्धानंतर.दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रेटन वुड्स करार अस्तित्वात आला. ह्या कराराद्वारे सोन्याचा भाव डॉलर्सशी निगडित करण्यात आला. त्यामुळे जागतिक आर्थिक व्यवहारात डॉलर हे जगाचे चलन झाले. सोन्याबरोबर निगडित झाल्यामुळेच पुढे डॉलरला सोनियाचे दिवस आले, ते आता आतापर्यंत चालू आहे. १९७१ मध्ये ब्रेटन वुड्स प्रणाली संपुष्टात आल्यानंतर सोन्याचे चलन म्हणून असलेले थेट बंधन तुटले, तरीही जागतिक आर्थिक बाजारात त्याचे प्रभुत्व कायम राहिले. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्याची सुरक्षितता. कागदी चलनाचे मूल्य जेव्हा महागाईमुळे कमी होते, तेव्हा सोन्याचे आंतरिक मूल्य टिकून राहते..Premium|Sherlock Holmes: प्रिय आर्थर..! गुप्तहेरांच्या जगात शेरलॉक होम्सची जादू १३८ वर्षांनंतर आजही कायम.डॉलरशी व्यस्त संबंधसोन्याचे जागतिक बाजारमूल्य अमेरिकन डॉलरमध्ये निश्चित होते. जेव्हा डॉलर मजबूत होतो,तेव्हा सोने इतर चलनाच्या गुंतवणूकदारांसाठी महाग होते आणि मागणी कमी झाल्यामुळे त्याचे भाव घसरतात. याउलट, डॉलर कमकुवत झाला, की इतर चलनात सोने स्वस्त होते आणि मागणी वाढल्यामुळे सोन्याचे भाव चढतात. हा व्यस्त संबंध सोन्याला जागतिक बाजारपेठेत एक शक्तिशाली आर्थिक मालमत्ता बनवतो.औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान वापरदागिने आणि नाणी याव्यतिरिक्त, सोन्याचा वापर इलेक्ट्रॉनिक्स (उदा. स्मार्टफोन, कॉम्प्युटर), दंतवैद्यक आणि अंतराळ तंत्रज्ञान यामध्ये उत्कृष्ट संवाहक (Conductor) म्हणून केला जातो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डॉलरचे वर्चस्व कमी झाल्यावर, अनेक देश आपल्या राखीव साठ्यात सोन्याचे प्रमाण वाढवत आहेत, ज्यामुळे त्यांना एकाच चलनावरील अवलंबित्व कमी करता येते.एखादा देश, चलन संपूर्णपणे दिवाळखोर झाला तरच सोने चलन म्हणून अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते. मग अशा वेळेस काय करावे? सोने वाढत जाताना त्यात गुंतवणूक करावी का करू नये हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. जर आपण आपल्या अपेक्षा कमी ठेवल्या, जर आपण सगळेच सोने घेत आहेत म्हणून मागे राहण्याच्या भीतीतून सोनेखरेदी केली नाही, जर आपण सोन्याचा वापर केवळ आणि केवळ परतावा मिळवण्यासाठी केला नाही आणि इतर गुंतवणुकींमध्ये समन्वय साधण्यासाठी जोखीम कमी करण्याकरता केला, तर सोन्यात गुंतवणूक जरूर करावी. आपल्या गुंतवणुकीमध्ये सोन्याचे प्रमाण ५ ते १० टक्के असायला हरकत नाही..जिथे आपल्याला डिमॅट चा पर्याय उपलब्ध आहे, तिथे गोल्ड बीज, सुवर्ण रोखे घ्यायला काहीच हरकत नाही. ह्याउलट जिथे डिमॅट चा पर्यायच नाही तिथे डिमॅट काढावे, नसेल काढायचे मग प्रत्यक्ष दुकानात जाऊन सोने घेणे असा पर्याय असू शकतो. एकाच वेळेस सगळीच रक्कम सोन्यात न गुंतवता हळूहळू थोडी थोडी गुंतवली, तर अध्ये-मध्ये किमतीत पडणाऱ्या फरकाचा फायदा देखील मिळू शकतो.थोडक्यात आपण असे म्हणू शकतो, की सोने हे भौतिक शास्त्रातील प्रकाशाच्या गुणधर्माप्रमाणे तरंग आणि कण असे दोन्ही गुणधर्म दर्शवते. एके ठिकाणी आपले सांस्कृतिक, भावनिक श्रेष्ठत्व टिकवून ठेवले आहे. त्याच वेळेस जर आपण जागतिक स्तरावरचे चित्र बघितले तर बदलत्या जागतिक परिस्थितीमुळे सोन्यातील गुंतवणूक सगळ्याच मध्यवर्ती बँकांची वाढत चालली आहे. .सामान्य लोकही ह्या घडामोडींमुळे सोनेखरेदी करत आहेत. त्यामुळे सोन्याचे भाव आकाशाला भिडत आहेत. पण त्याच वेळेस सगळं सोडून केवळ सोन्यातच गुंवणूक करणे अजिबात फायद्याचे नाही. सामान्य माणसाचा आणि त्याच्या गुंतवणूक पर्यायांचा विचार केला, तर सोने हे केवळ ५ ते १० टक्के इतकेच महत्त्वाचे आहे. सोन्याचे भाव जागतिक घडामोडींमुळे ह्यापुढेही चढे राहिले, तरी आपल्याला कोणती गुंतवणूक फायदेशीर आहे, आपले प्राधान्यक्रम काय आहेत ह्याचा विचार करून पुढे जाणे गरजेचे आहे. सगळे झाल्यावर इतके म्हणावेसे वाटते, की सोन्या, तुला सोन्यावर भरवसा हाय काय ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 