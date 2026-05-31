Premium|Indian athletics sprint revolution : गुरिंदरवीर सिंगचा १०.०९ सेकंदांचा ऐतिहासिक राष्ट्रीय विक्रम; ‘स्प्रिंट’मधील जागतिक गैरसमज खोडला!

नरेश शेळके‘शंभर मीटर किंवा ‘स्प्रिंट’साठी आवश्यक असलेले ‘जीन्स’ भारतीय खेळाडूंत नाही’, असे टोमणे गुरिंदरवीर सिंगला वयाच्या १३ व्या वर्षी a लागले होते. मात्र, हा भ्रम किंवा गैरसमज तोडण्यासाठी त्याने पुढील १२ वर्षे कठोर मेहनत केली आणि रांची येथे फेडरेशन करंडक ॲथलेटिक्स स्पर्धेत प्रथम १०.१७ सेकंद आणि अंतिम फेरीत १०.०९ सेकंदाचा राष्ट्रीय विक्रम करून भारतीय धावपटूही वेगवान शर्यतीत भन्नाट कामगिरी करू शकतात, हे दाखवून दिले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही फक्त श्वेतवर्णीय धावपटूच शंभर मीटर शर्यतीत यश मिळवू शकतात, असा एक समज आहे. मात्र, हा समज चुकीचा आहे, हे खुद अमेरिकेचे महान धावपटू कार्ल लुईस आणि माजी विश्वविक्रमवीर लेरॉय बरेल यांनी २०१९ च्या दोहा जागतिक स्पर्धेच्या वेळी ‘सकाळ’शी बोलताना मान्य केले होते. त्यामुळे गुरिंदरवीरने केलेला राष्ट्रीय विक्रम ही घटना भारतीय ‘स्प्रिंट’मधील ‘माईलस्टोन’ ठरेल यात शंका नाही. लांब पल्याच्या शर्यतीत केवळ आफ्रिकी धावपटूच वर्चस्व गाजवू शकतात, हा मुद्दाही अविनाश साबळेने केनियाच्या धावपटूंवर मात करून खोडून काढला होता. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. शरीरातील ‘रेड सेल’ (आरबीसी) किंवा ‘व्हाईट सेल’ (डब्ल्यूबीसी) मुळे एखादा धावपटू स्प्रिंटसाठी की मध्यम किंवा लांब पल्याच्या शर्यतीसाठी योग्य आहे, हे ठरवता येऊ शकते. मात्र, ठरावीक वर्णाचे किंवा भौगोलिक क्षेत्रात राहणारेच धावपटू विशिष्ट शर्यतीत वर्चस्व गाजवू शकतात, हा मुद्दा केवळ भारतातच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही अद्याप पूर्णपणे सिद्ध होऊ शकला नाही. भारतातच लेवी पिंटो, रामास्वामी गनासेकरन, आदिल सुमारीवाला, राजीव बालकृष्णन, अनिल कुमार यांनी शंभर मीटर शर्यतीत आपल्या काळात हे सिद्ध करून दाखवले आहे. त्यामुळे कठोर मेहनत, योग्य व शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण, कणखर मानसिकता, निर्धार, ध्येयासाठी समर्पण या जोरावर कोणताही खेळाडू यशाचे शिखर गाठू शकतो, हे गुरिंदरवीर सिंगने विक्रम करून सिद्ध करून दाखवले. .Premium|Sebastian Sawe London Marathon Record : लंडनमध्ये रचला इतिहास; केनियाच्या सावेचा १ तास ५९ मिनिटे ३० सेकंदांचा नवा विश्वविक्रम.आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची सुरुवातरांचीत अंतिमरेषा पार केल्यावर नौदलात असलेल्या गुरिंदरवीर सिंगने एक कागद दाखवत अजून ‘मिशन’ संपलेले नाही, असा संदेश दिला. निश्चितच! आता तर कुठे त्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासाची सुरुवात झाली आहे. आशियाई युवा स्पर्धेतील पदकविजेता आणि आताचा गुरिंदरवीर यांच्यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. रिलायन्स फाउंडेशनमध्ये दाखल झाल्यानंतर उच्च दर्जाच्या सोयीसुविधा, अचूक व आवश्यक असलेला आहार यामुळे त्याच्या कामगिरीत बरीच सुधारणा झाली. यातील एक साधे उदाहरण म्हणजे प्रशिक्षक जेम्स हिलर यांनी रांची स्पर्धेपूर्वी गुरिंदरवीरच्या आहारात बदल करून त्याच्या शरीरातील तब्बल सात टक्के ‘फॅट’ कमी केले. गेल्या महिन्यात सॅबेस्टियन सावेच्या मॅरेथॉनमधील विश्वविक्रमात त्याच्या बुटाचे महत्त्वपूर्ण योगदान मानले गेले. त्याचप्रमाणे उच्च दर्जाच्या स्पाइकमुळे केवळ गुरिंदरवीर सिंगच नव्हे, तर अन्य भारतीय धावपटूंच्या कामगिरीत कमालीची सुधारणा झाली आहे. त्याचप्रमाणे प्लॉयमॅट्रिक्स एक्झरसाइज, बायोमेकॅनिक्सचा वापर भारतीय ॲथलिट्स खुबीने करू लागले आहेत. हे मुद्देसुद्धा गुरिंदरवीरच्या विक्रमात महत्त्वाचे आहेत.वडिलांचे प्रोत्साहनआपण आंतरराष्ट्रीय खेळाडू म्हणून नाव कमवू शकलो नाही, हे शल्य गुरिंदरवीर सिंगचे वडील कमलजीत सिंग यांना होते. त्यामुळे पंजाब पोलिस दलात व्हॉलीबॉलपटू असलेले कमलजीत सिंग यांनी मुलाला ॲथलेटिक्समध्ये दाखल केले. त्याचे पहिले प्रशिक्षक जालंधरजवळील पटीयल गावाजवळील स्वर्ण सिंग आणि सहा वर्षानंतर सरबजीतसिंग हॅपी. त्यानंतर त्याच्या कामगिरीत सुधारणा होत गेली व तो २०२१ मध्ये १०.२५ सेकंदापर्यंत पोहोचला होता. मात्र, पुढील दोन वर्षे त्याला कोविड, प्रकृतीच्या कारणामुळे सुधारणा करता आली नाही. २०२४ मध्ये तो रिलायन्स फाउंडेशनमध्ये दाखल झाला. येथे दाखल झाल्यावर त्याने १०.२० सेकंद अशी भन्नाट कामगिरी केल्यावर प्रशिक्षक जेम्स हिलर यांना त्याच्या या कामगिरीबाबत चिंता वाटू लागली. कारण अशी कामगिरी केल्याने त्याच्याकडून प्रचंड अपेक्षा केल्या जाईल, प्रसिद्धी माध्यमाचा दबाव वाढेल, यामुळे तो कोलमडून पडेल अशी भीती त्यांना होती. त्यामुळे तो गेल्या दोन वर्षांत अशी कामगिरी करू शकला नव्हता. अखेर रांची येथे त्याने प्रथम प्राथमिक फेरीत व नंतर अंतिम फेरीत राष्ट्रीय विक्रम करून आता आपण सज्ज आहोत, हे दाखवून दिले..Premium|Sebastian Sawe London Marathon Record : लंडनमध्ये रचला इतिहास; केनियाच्या सावेचा १ तास ५९ मिनिटे ३० सेकंदांचा नवा विश्वविक्रम.आव्हानेगुरिंदरवीरने १०.०९ सेकंद अशी कामगिरी करताच अनेकांनी त्याची तुलना उसेन बोल्टशी केली, तसेच तो आता जागतिक पातळीवरील आव्हानासाठी सज्ज झाला आहे असे ‘रील’ व्हायरल केले. मात्र, हे वाटते तितके सोपे नाही. जागतिक पातळीवर पाय ठेवण्यासाठी त्याला अजून बराच लांबचा पल्ला (म्हणजे किमान ०.१४ ते ०.१८ सेकंद) गाठायचा आहे. त्याच्या कामगिरीची यंदाच्या जागतिक पातळीवरील कामगिरीशी तुलना केली तर ही बाब सहज लक्षात येईल. सध्या आघाडीवर असलेल्या बोत्सवानाच्या बुसांग कोलेनच्या नावावर ९.८९ सेकंदाची वेळ आहे तर गुरिंदरवीर अन्य दहा धावपटूंसह संयुक्तपणे ५१ व्या स्थानावर आहे. म्हणजे केवळ ०.२० सेकंदाच्या (२० शतांश) फरकात जगातील एकूण ६१ धावपटू आहेत. त्यामुळे गुरिंदरवीरला दहा सेकंदाच्या आत धावायचे असेल, तर किती मेहनत घ्यावी लागणार आहे हे लक्षात येऊ शकेल. आशियाचा विचार केल्यास तो सध्या दुसऱ्या स्थानावर आहे. येथेही त्याला पदक जिंकण्यासाठी कामगिरीत सातत्य ठेवणे गरजेचे आहे.मिल्खासिंग ते.....राष्ट्रीय विक्रमानंतर गुरिंदरवीर सिंगची तुलना मिल्खासिंग यांच्यासोबत होऊ लागली. मात्र, ते सयुक्तिक नाही. कारण मिल्खासिंग हे चारशे मीटरसाठी ओळखले जातात. (ते दोनशे मीटरही धावायचे. दोनशे मीटरमुळेच त्यांना लाहोर येथे पाकिस्तानच्या अब्दुल खलीकला पराभूत केल्याने 'फ्लाइंग शीख' हे बिरूद मिळाले होते). गुरिंदरवीरची तुलना करायची झाल्यास लेवी पिंटो, रामास्वामी गनासेकरन, आदिल सुमारीवाला, राजीव बालकृष्णन, अनिल कुमार यांच्याशी करता येईल. गुरिंदरवीरचा राष्ट्रीय विक्रम हे 'व्हायरल' सत्य असले, तरी रांची येथे झालेल्या अन्य दोन राष्ट्रीय विक्रमांची आवर्जून चर्चा व्हायला पाहिजे. मिल्खासिंग ते टी. के. विशाल असे म्हटले तर योग्य होईल. मिल्खा सिंग यांनी रोम ऑलिंपिकमध्ये चौथे स्थान मिळविताना ४५.६ सेकंद (नंतर ही वेळ ४५.७३ सेकंद अशी करण्यात आली) अशी वेळ दिली होती. हा विक्रम प्रथम परमजित सिंगने मोडला. त्यानंतर के. एम. बिनू, आरोक्य राजीव यांनी त्यात सुधारणा केली. महंमद अनसने यात सहा वेळा सुधारणा केली. तरीही या सर्वांना ४५ सेकंदाच्या आत धावणे शक्य झाले नव्हते. विशालने ही अद्वितीय कामगिरी करून दाखवली. त्यामुळे मिल्खा सिंगसोबतच्या तुलनेचा खरा वारसदार विशाल आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये..तेजस्विन शंकर (हा पुण्याचा जावई आहे. माजी वेगवान धावपटू असलेली त्याची पत्नी सिद्धी हिरे पुण्याची आहे.) हा असाच एक अष्टपैलू ॲथलिट. दहा इव्हेंटचा समावेश असलेल्या डेकॅथलॉनमध्ये त्याने ८०५७ गुणांचा राष्ट्रीय विक्रम केला. अशी कामगिरी करणारा तो पहिलाच भारतीय ठरला. त्याच्या या कामगिरीमुळे या इव्हेंटला 'ग्लॅमर' येईल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. काहीही असो भारतीय ॲथलेट्सच्या कामगिरीचा आलेख उंचावत असला तरी त्यास 'डोपिंग'चा काळा डाग लागू नये, हीच माफक अपेक्षा. 