Premium|Rahul Gandhi : हल्दवानीचे शुद्धीकरण आणि राहुल यांच्यासमोरील आव्हान

प्रियदर्शनदेशातील विविध प्रकरणांमध्ये दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी, स्त्रिया आणि तरुण यांच्या वेदना आणि असंतोष सामावलेले आहेत. या सर्वांच्या वेदना आणि असंतोषाला राहुल गांधी आवाज देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.हल्दवानी येथे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या सभेनंतर व्यासपीठाचे ‘शुद्धीकरण’ करण्याच्या नावाखाली जो धार्मिक विधी करण्यात आला, त्याचे प्रकरण आता चांगलेच तापले आहे. काँग्रेसने याविरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राहुल गांधी यांचा दावा असा आहे की, या प्रकरणी पोलिसांनी एफआयआर दाखल करायला हवा. विशेष म्हणजे, हल्दवानीमध्ये स्वतः राहुल गांधी यांच्याविरोधातच एससी-एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांनी शुद्धीकरणाचा संबंध अस्पृश्यतेशी जोडला आणि जातीसूचक टिप्पणी केली, अशी तक्रार करण्यात आली आहे. शुद्धीकरण करणाऱ्यांकडून एक युक्तिवाद असाही केला जात आहे की, या प्रक्रियेत स्वतः दलित आणि मागासवर्गीय लोकही सहभागी झाले होते. पण हा युक्तिवाद स्वीकारण्याजोगा आहे का? कायदा असे सांगतो का की जातीच्या आधारावर अस्पृश्यता किंवा अपमान तेव्हाच झाला असे मानले जाईल, जेव्हा उच्चवर्णीय लोक अशी कृती करतील? मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या कार्यक्रमानंतर व्यासपीठाचे शुद्धीकरण करण्यात आले, हे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर आणि त्यांच्या जातीय ओळखीवर केलेले आघात नाही का? ज्या राज्यघटनेत सर्व प्रकारची अस्पृश्यता आणि भेदभाव नष्ट करण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे, त्या राज्यघटनेची ही थट्टा नाही का?.या शुद्धीकरणात सहभागी झालेल्यांचे म्हणणे आहे की, ते घाण दूर करत होते. पण अशी कोणती घाण आहे जी यज्ञ करून दूर केली जाते? काही वर्षांपूर्वीपर्यंत पंतप्रधान ज्या स्वच्छता अभियानाची चर्चा करत होते, त्या अभियानात किती यज्ञ केले जात होते? साहजिकच, हा मुद्दा अस्पृश्यता आणि जातीय भेदभावाचा ठरतो आणि म्हणूनच तो अधिक गंभीर आहे. कारण या प्रकारामागे राजकीय आश्रय मिळवणारे आणि स्वतःला धार्मिक-सामाजिक संघटना म्हणवून घेणारे गट सहभागी आहेत. म्हणूनच ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हायला हवा, ते उघडपणे फिरत आहेत आणि जो या प्रकाराविरोधात तक्रार करत आहे, त्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल होत आहे. खरे तर याच टप्प्यावर हे संपूर्ण प्रकरण एका राजकीय लढाईत रूपांतरित होते, जी काँग्रेस आता लढणार आहे. मल्लिकार्जुन खरगे यांना सन्मान आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी राहुल गांधी यांना पत्रकार परिषद घ्यावी लागणे, हीदेखील एक विडंबना आहे. मात्र, त्याचबरोबर राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या भविष्यासमोरील एक मोठे आव्हानही यामध्ये दडलेले आहे.गेल्या काही दिवसांत राहुल गांधी यांनी सरकारविरोधात जितके मोर्चे उघडले आहेत, ते एकमेकांशी जोडलेले आहेत. काही उद्योगपती आणि सरकार यांच्यातील संगनमताचा आरोप करून राहुल गांधी विकासाच्या संपूर्ण संकल्पनेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. त्यांच्या मते, या विकासाच्या प्रक्रियेत मागासवर्गीय आणि दलित समाज उपेक्षित राहिला आहे. ते एसआयआरच्या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाला घेरत आहेत आणि असा आरोप करत आहेत की, निवडणूक आयोगाच्या मदतीने सरकार मतचोरी करण्यात गुंतले आहे. आणि ही मते प्रामुख्याने गरीब, मागासवर्गीय, दलित आणि अल्पसंख्याकांची आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे..Premium|Caste Census in India : जातगणनेला सरकारची मंजुरी, पण नोंदणीच्या पद्धतीवर प्रश्न; आकडेवारीचे राजकीय गणित काय?.ते ‘जेन झी’च्या आंदोलनाला पाठिंबा देत आंदोलन करत आहेत आणि शिक्षण व परीक्षांच्या प्रश्नावर सरकारला घेरत आहेत. ते विद्यार्थी-विद्यार्थिनींशी संवाद साधत आहेत. राम मंदिरातील भक्तांकडून अर्पण केल्या जाणाऱ्या देणग्यांच्या चोरीचा मुद्दा उपस्थित करत ते लोकांना आठवण करून देत आहेत की, ही या देशातील भोळ्याभाबड्या आणि सामान्य जनतेसोबत केलेली फसवणूक आहे. जातीय जनगणनेची त्यांची मागणी अखेर सरकारला मान्य करावी लागली. आता त्यांनी दलितांवरील अस्पृश्यता आणि भेदभावाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. योग्य प्रकारे पाहिले तर राहुल गांधी त्या व्यापक समाजाशी संवाद साधत आहेत आणि त्याचे प्रतिनिधित्व करत आहेत, जो विकासाच्या शर्यतीत आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागे राहिला आहे आणि ज्यातून एका विशाल ‘मागास भारताची’ निर्मिती होते. या भारतामध्ये दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी, स्त्रिया आणि तरुण यांच्या वेदना आणि असंतोष सामावलेले आहेत. या सर्वांच्या वेदना आणि असंतोषाला राहुल गांधी आवाज देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.येथे त्यांच्यासमोर दोन आव्हाने आहेत. पहिले आव्हान भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या घटक पक्षांकडून आहे. आपल्या विशाल प्रचारमाध्यमांच्या माध्यमातून ते विकासाचे एक चमचमीत इंद्रधनुष्य उभे करत आहेत आणि जागतिक पातळीवर एका मजबूत भारताची प्रतिमा सादर करत आहेत. प्रश्न असा आहे की, निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पंतप्रधान मोदींची ही झगमगाट जिंकेल की वाढत्या अंधाराची तक्रार करणाऱ्या राहुल गांधींचा आवाज जिंकेल? दुसरे आव्हान राहुल गांधींसमोर त्यांच्या सहयोगी पक्षांचे आहे. काँग्रेस जर मागासवर्गीय समाजाच्या राजकारणाचा मुद्दा उचलणार असेल, तर समाजवादी पक्ष काय करणार? काँग्रेस जर आदिवासींचा मुद्दा उचलणार असेल, तर जेएमएम काय करणार? काँग्रेस जर दलितांच्या प्रश्नांवर बोलेल, तर चंद्रशेखर आझाद किंवा मायावती यांना काँग्रेस आपल्या मतपेढीत घुसखोरी करत आहे, असे का वाटणार नाही?.काँग्रेस जर ‘जेन झी’च्या प्रश्नांवर बोलेल, तर सीजेपी काय करणार? सध्या ती राजकारणापासून वेगळी आहे; मात्र राजकारणावर प्रभाव टाकण्याची तिची क्षमता आहे. म्हणजेच, राहुल गांधींसमोर अतिशय नाजूक संतुलन साधण्याचे आव्हान आहे. हे दिसून येत आहे की, पंतप्रधान मोदींचा प्रभाव आता उताराला लागला आहे आणि भाजपमधील अंतर्गत संघर्ष तसेच पक्षाचा आलेला थकवा यामुळे तो आता कमकुवत होत आहे. मात्र, इंग्रजीतील एक प्रसिद्ध म्हण आहे की, प्याला आणि घास यांच्यामध्ये अनेकदा घसरणीच्या संधी असतात. म्हणजेच, एखादी गोष्ट प्रत्यक्षात पूर्ण होईपर्यंत अनेक अडथळे आणि अनपेक्षित घडामोडी घडू शकतात.जातिव्यवस्था किंवा अस्पृश्यतेशी लढण्याचा प्रश्न आहे, तेव्हा त्यासाठी अनेक मार्ग यापूर्वीच सुचवले गेले आहेत. महात्मा गांधींनी अस्पृश्योद्धाराची भूमिका मांडली होती. मात्र नंतर त्यांच्या लक्षात आले की, खरा उद्धार तर उच्चवर्णीय समाजाचा व्हायला हवा. डॉ. राम मनोहर लोहिया म्हणायचे की, जात मोडायची असेल तर ‘रोटी आणि बेटी’चे नाते जोडावे लागेल म्हणजेच एकत्र खानपानाचे संबंध निर्माण करावे लागतील आणि आंतरजातीय विवाहांचे संबंधही प्रस्थापित करावे लागतील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे तर स्पष्ट मत होते की, हिंदू धर्मव्यवस्थेला धक्का बसल्याशिवाय जातव्यवस्था संपणार नाही. आता असे म्हटले जात आहे की, सामाजिक पातळीवर जात मोडली आहे; परंतु राजकीय पातळीवर ती आणखी कट्टर झाली आहे. साहजिकच, हे देखील पूर्ण सत्य नसून अर्धसत्य आहे. सामाजिक पातळीवर जात खरोखरच मोडली असती, तर राजकीय पातळीवर तिचा प्रभाव इतका मोठा राहिला नसता. त्यामुळे राहुल गांधींसमोरील खरे आव्हान हे आहे की, मल्लिकार्जुन खरगे यांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रश्नासोबतच दलित आणि आदिवासींची समानता तसेच सामाजिक न्यायाचा प्रश्न राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणावा. त्याचबरोबर या चळवळींसाठी ज्यांची ओळख निर्माण झाली आहे, अशा संघटनांना त्यांनी आपल्यासोबत जोडून ठेवावे. गेल्या एका दशकात राहुल गांधी यांनी मोठा पल्ला पार केलाय, मात्र ध्येयापर्यंत पोहोचणे अजून बाकी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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