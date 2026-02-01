Premium|Henry Kissinger China: किसिंजरची गुप्त चीन भेट: अमेरिकेच्या भू-राजकारणात मोठा बदल

श्रीराम कुंटे - वळणं इतिहास-भूगोलाचीपाकिस्तानातून एक लष्करी विमान गुप्तपणे बैजिंगला गेल्याचं मागच्या आठवड्यातल्या लेखात आपण पाहिलं. हेन्री किसिंजर होते त्या विमानात. खरंतर त्यांच्या चिनी साहसाला १ जुलैला सुरुवात झाली. कोणाला संशय येऊ नये म्हणून ते आधी गुआम, सायगांव, बँकॉक आणि नवी दिल्लीला जाऊन ८ जुलैला इस्लामाबादला आले. त्या रात्री स्टेट डिनरला त्यांचं पोट अचानक बिघडलं आणि त्यांनी दोन दिवस विश्रांती घ्यायचं ठरवलं. प्रत्यक्षात ९ जुलैच्या पहाटे ते एका पाकिस्तानी लष्करी विमानाने बैजिंगला गेले. या भेटीबद्दल इतकी गुप्तता पाळण्याची तीन प्रमुख कारणं होती. पहिलं म्हणजे अमेरिकेत त्या वेळी चीनविरोधी लाट होती..दुसरं म्हणजे चीनमध्ये त्याचवेळी सांस्कृतिक क्रांती भरात असल्याने भांडवलशाहीविरोधी वातावरण होतं. त्यामुळे निक्सन आणि माओ दोघांसाठी देशांतर्गत परिस्थिती अनुकूल नव्हती. तिसरं म्हणजे अमेरिकेचे आशियात अनेक मित्र देश होते. अमेरिकेच्या चीनबरोबर संबंधांमुळे या मित्र देशांना असुरक्षितता वाटली असती. पण तरीही ही भेट झाली आणि तिच्यामुळे बरंच काही कायमचं बदललं. या बदलांबद्दल बघण्याआधी आपण किसिंजर यांच्या चीनभेटीची पार्श्वभूमी जाणून घेऊ या.१९४९ ला चीनमध्ये कम्युनिस्टांची सत्ता आली. त्यानंतरच्या कोरियन युद्धात चीनसमोर अमेरिकेला माघार घ्यायला लागली. १९५४ ला जीनिव्हा करारानुसार फ्रान्सच्या ताब्यात असणाऱ्या व्हिएतनामची निवडणुका होईपर्यंत तात्पुरती फाळणी झाली. उत्तर व्हिएतनाम कम्युनिस्टांच्या तर दक्षिण व्हिएतनाम अमेरिकेच्या प्रभावाखाली होता. आगामी निवडणुकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय असणारे हो ची मिन्ह सत्तेवर येण्याची शक्यता होती. व्हिएतनाम कम्युनिस्टांच्या ताब्यात गेला असता, तर अमेरिका आपलं संरक्षण करू शकणार नाही असा संदेश पाकिस्तान, जपान, दक्षिण कोरिया आणि तैवानसारख्या अमेरिकेच्या आशियाई मित्र राष्ट्रांमध्ये गेला असता. असा संदेश जाऊ नये म्हणून अखेर १९५४ ला अमेरिका व्हिएतनाममध्ये उतरली. सुरुवातीला अप्रत्यक्ष असणारा अमेरिकेचा सहभाग वाढत गेला आणि अमेरिका तिथे पूर्णपणे अडकली. सन्मानजनक माघार घ्यायची संधी शोधत असलेल्या अमेरिकेला ही संधी दिसली १९६९ ला..Premium|Study Room : २०२५ मध्ये भारताची परराष्ट्रनीती; संतुलन आणि स्वायत्तता.स्टालिन जिवंत असेपर्यंत माओ नेहमीच दुय्यम भूमिका घेत असे. पण स्टालिनच्या मृत्यूनंतर सोविएत रशिया आणि चीनमध्ये खटके उडायला लागले. १९६९ ला झेनबाव किंवा दमानस्की बेटांवरून त्यांच्यात लष्करी संघर्ष झाला. रशियाने मोठ्या संख्येने सैनिक आणि अण्वस्त्रं उतरवली आणि चीनच्या अण्वस्त्रतळांवर हल्ला करण्याची धमकी दिली. या संघर्षाचं मोठ्या युद्धात रूपांतर होण्याचं थोडक्यात टळलं. पण यातून चीन आणि रशियामध्ये खूपच कटुता निर्माण झाली. १९६९ मध्ये रिचर्ड निक्सन अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्यापासूनच ते चीनशी मैत्री करायची संधी शोधत होते. सोविएत रशिया आणि चीनमधल्या संघर्षाने अमेरिकेला ही संधी दिलीये असं त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार किसिंजरचं मत पडलं.चीनशी मैत्रीच्या प्रयत्नांमागे कारण होतं व्हिएतनाम युद्ध. हा अमेरिका, चीन आणि सोविएत रशियामधील सत्ता संतुलनाचा खेळ आहे असं किसिंजरला वाटत होतं. चीनची सीमा व्हिएतनामला लागून असल्याने त्याच्यासाठी तो युद्धप्रसंगी एक बफर होता. शिवाय व्हिएतनामला सर्व शस्त्रपुरवठा, दळणवळणासाठी मदत प्रामुख्याने चीनमधून होत होती. अमेरिकेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे कोरियन युद्धाप्रमाणे चीन प्रत्यक्ष युद्धात उतरला असता, तर व्हिएतनाममधून पाय काढणं अमेरिकेला कठीण झालं असतं. चीनला जोपर्यंत अमेरिकेपासून धोका वाटतोय, तोपर्यंत चीन अमेरिकेची कोंडी करण्यासाठी उत्तर व्हिएतनामला पाठिंबा देईल. हा धोका ज्याक्षणी संपेल त्याक्षणी चीनचा या प्रश्नातील रस संपेल, असं किसिंजरना वाटत होतं. हा धोका संपवण्यासाठी चीनशी मैत्री करणं गरजेचं होतं..त्यामुळे निक्सन यांनी चीनशी मैत्री करायचं ठरवलं. पाकिस्तानचे अध्यक्ष याह्या खान यांनी निक्सनचा संदेश चीनपर्यंत पोहोचवायची जबाबदारी आनंदाने स्वीकारली. १९७० च्या चीन भेटीत त्यांनी चिनी पंतप्रधान झाऊ एन लाय यांना निक्सन यांचा मैत्रीचा निरोप दिला. पडद्यामागे बऱ्याच हालचाली होऊन अखेर किसिंजर बैजिंगला उतरले. ४८ तासांच्या या गुप्त भेटीत त्यांनी झाऊ एन लाय यांच्याशी तब्बल १७ तास विविध विषयांवर चर्चा केली. महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहमती झाल्यावर अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी २१ फेब्रुवारी १९७२ रोजी चीनला भेट दिली. निक्सन यांच्या चीनभेटीनंतर उत्तर व्हिएतनामबरोबर अमेरिकेने १९७० मध्ये सुरू केलेल्या गुप्त चर्चेला मूर्त स्वरूप येऊ लागलं. अखेरीस २७ जानेवारी १९७३ ला अमेरिका आणि व्हिएतनाममध्ये पॅरिस शांतता करार झाला. पुढच्या दोनच महिन्यांमध्ये अमेरिकेने व्हिएतनामच्या भूमीवरचा अखेरचा सैनिक माघारी बोलावला..Premium|Kautilya Arthashastra: कौटिल्याच्या तत्त्वज्ञानाचा आधुनिक भू-राजकारणावर प्रभाव.किसिंजर यांनी चीनबरोबर संबंध सुधारल्याने जगात मोठी उलथापालथ झाली. अमेरिकेला व्हिएतनाममधून सन्मानाने माघार घेता आली. सोविएत रशियाला युरोप आणि चीनकडून वेढलं जाण्याची आणि सामरिकदृष्ट्या एकटं पडायची भीती वाटू लागली. त्या वेळी अमेरिका आणि सोविएत रशियाकडे एकमेकांचा विनाश करू शकतील एवढी अण्वस्त्रं होती. एखादी छोटीशी चूक जगाला संपवू शकते हे बर्लिन आणि क्युबा पेचप्रसंगाच्या वेळी सगळ्यांनी पाहिलं होतं. त्यामुळे अण्वस्त्रांवर मर्यादा आणून अमेरिकेबरोबर संबंध सुधारणं सोविएत रशियाला भाग पडलं. अमेरिकेने एक चीन धोरण स्वीकारताना तैवानबद्दल आपल्या धोरणांमध्ये जाणीवपूर्वक धूसरता ठेवली. जपानने परराष्ट्र धोरणाची नव्याने आखणी केली. चीन मुख्य जागतिक प्रवाहात आल्यामुळे तिथे आर्थिक उदारीकरण झालं. नाटो मजबूत झाली आणि अमेरिकेच्या आशियातल्या मित्रांचा अमेरिकेवरचा विश्वास वाढला. भांडवलशाही अमेरिकेने आपली विचारसरणी कायम ठेवून कम्युनिस्ट चीनशी मैत्री केल्याने जागतिक भू-राजकारणावरची विचारसरणीची पकड ढिली झाली आणि देशाच्या हिताला जास्त महत्त्व आलं. या मैत्रीचे दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे शीतयुद्धानंतर चीनचा महासत्ता म्हणून उदय झाला. ज्या भागीदारीमुळे सोविएत रशियाचा अंत झाला, त्याच भागीदारीने आजचं चीन-अमेरिका शत्रुत्व निर्माण झालं. व्हिएतनाम प्रश्न संपत नाही तोच ऑक्टोबर १९७३ ला अरब-इस्राईल मध्ये योम किप्पूर युद्ध झालं. या युद्धात मोठं नुकसान झाल्याने इस्राईलच्या लष्करी प्रभुत्वाला अरब राष्ट्रांकडून पहिल्यांदाच आव्हान मिळालं..या युद्धात शस्त्र पुरवठ्याच्या निमित्ताने सोविएत रशियाने पश्चिम आशियात चंचुप्रवेश केला. किसिंजर यांनी रशियाचा धोका लगेच ओळखला आणि हा प्रश्न राजनयिक मार्गाने सोडवण्याचं ठरवलं. पण या युद्धातले मुख्य कलाकार असणारे इस्राईल, सीरिया आणि इजिप्त यांनी एकमेकांशी थेट चर्चा करण्यास नकार दिला. मग किसिंजर यांनी या तिन्ही देशांदरम्यान चर्चेसाठी मध्यस्थ म्हणून असंख्य फेऱ्या केल्या. अखेर १९७५ ला इस्राईल आणि इजिप्तमध्ये सिनाईचा करार घडवला. या कराराद्वारे त्यांनी युद्ध थांबवलं आणि अमेरिकेकडून बंदुकीची एकही गोळी न झाडता सोविएत रशियाचा या प्रदेशात वाढणारा प्रभाव रोखला.एवढं मोठं कर्तृत्व असणाऱ्या किसिंजर यांचे हातही डागाळलेले होतेच. चिले मध्ये हुकूमशाही आणण्यात आणि अर्जेन्टिनामध्ये रक्तरंजित उठाव घडवण्यात त्यांचा हात होता. मानवी हक्कांशी देणंघेणं नसणाऱ्या किसिंजरनी अनेक भयंकर मृत्यू घडवणाऱ्या युद्धांना सक्रिय पाठिंबा दिला. व्हिएतनाम, कंबोडिया आणि लाओ मध्ये भीषण बॉम्बहल्ले घडवले. आज आढावा घेतला तर त्यांनी त्याने बरेच प्रश्न सोडवण्याऐवजी पुढे ढकलले असं वाटू शकतं पण त्यांनी पदावर असताना घेतलेले निर्णय पश्चिम आशिया, चीन आणि आग्नेय आशियावर आजही परिणाम करत आहेत, हे नक्की.कोणत्याही देशभक्ताप्रमाणे एक महासत्ता म्हणून आपल्या देशाचं साम्राज्य टिकून राहावं ही किसिंजर यांच्या कामामागची प्रेरणा होती. पण साम्राज्य असं कायमस्वरूपी टिकतं का? इतिहासकाळापासून अगदी आजपर्यंत बघितलं, तर आपल्या लक्षात येतं की प्रत्येक साम्राज्याचा उदय होतो, त्याची वाढ होते आणि एका अटळ क्षणी त्याच्या अस्ताला सुरुवात होते. कसा आणि का होतो हा प्रवास? बघू या, पुढच्या लेखात.. 