Premium|Henry Kissinger China: किसिंजरची गुप्त चीन भेट: अमेरिकेच्या भू-राजकारणात मोठा बदल

Cold War: हेन्री किसिंजर हे आधुनिक भू-राजकारणातील एक अत्यंत प्रभावी व्यक्तिमत्त्व मानले जातात. १९७१ मध्ये त्यांनी पाकिस्तानमार्गे गुप्तपणे चीनला भेट देत अमेरिका-चीन संबंधांची नवी सुरुवात घडवली.
सप्तरंग टीम
श्रीराम कुंटे - वळणं इतिहास-भूगोलाची

पाकिस्तानातून एक लष्करी विमान गुप्तपणे बैजिंगला गेल्याचं मागच्या आठवड्यातल्या लेखात आपण पाहिलं. हेन्री किसिंजर होते त्या विमानात. खरंतर त्यांच्या चिनी साहसाला १ जुलैला सुरुवात झाली. कोणाला संशय येऊ नये म्हणून ते आधी गुआम, सायगांव, बँकॉक आणि नवी दिल्लीला जाऊन ८ जुलैला इस्लामाबादला आले. त्या रात्री स्टेट डिनरला त्यांचं पोट अचानक बिघडलं आणि त्यांनी दोन दिवस विश्रांती घ्यायचं ठरवलं. प्रत्यक्षात ९ जुलैच्या पहाटे ते एका पाकिस्तानी लष्करी विमानाने बैजिंगला गेले. या भेटीबद्दल इतकी गुप्तता पाळण्याची तीन प्रमुख कारणं होती. पहिलं म्हणजे अमेरिकेत त्या वेळी चीनविरोधी लाट होती.

