Hiralal Kashidas Bhajiawala : जिभेवर रेंगाळणारी सुरती चव

एकेकाळी केवळ सुरतच्या मातीशी नाते सांगणारे ‘सुरती उंधियो’ आणि ‘पोंख’ हे पदार्थ आज मुंबईच्या खाद्यजीवनाचा अविभाज्य भाग झाले आहेत. ही परंपरा मुंबईत खऱ्या अर्थाने रुजवली ती म्हणजे चर्नी रोडच्या सीपी टँक परिसरातील विठ्ठलभाई पटेल रोडवरील ‘हिरालाल काशिदास भजीयावाला’ यांनी. तब्बल नव्वद वर्षांहून अधिक काळापासून येथे पदार्थाची चव टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मुंबई हे शहर वेगवेगळ्या खाद्यसंस्कृतीचं माहेरघर मानलं जातं. या शहराच्या गजबजलेल्या गल्ल्यांमध्ये अनेक अशी ठिकाणं आहेत, ज्या केवळ खाण्याच्या जागा नसून खाद्य परंपरांचा जिवंत वारसा आहेत. एखाद्या प्रदेशाची खास ओळख असलेला पदार्थ जेव्हा सर्व सीमा ओलांडतो, तेव्हा तो तिथल्या संस्कृतीचा प्रतिनिधी असतो. ‘सुरती उंधियो’ आणि ‘पोंख’ या पदार्थांच्या बाबतीत अगदी असंच घडलं आहे. एकेकाळी केवळ सुरतच्या मातीशी नाते सांगणारे हे पदार्थ आज मुंबईच्या खाद्यजीवनाचा अविभाज्य भाग झाले आहेत आणि ही परंपरा मुंबईत खऱ्या अर्थाने रुजवली ती म्हणजे चर्नी रोडच्या सीपी टँक परिसरातील विठ्ठलभाई पटेल रोडवरील प्रसिद्ध ‘हिरालाल काशिदास भजीयावाला’ यांनी..हिरालाल सुरतमध्ये कोनफळाच्या भजीसाठी प्रसिद्ध होते. तोच पदार्थ आणि चव घेऊन ते मुंबईत आले. हिरालाल यांनी १९३६ मध्ये मुंबईच्या सी. पी. टँक परिसरात गुजराती नाष्ट्याचे पदार्थ विकण्याचा व्यवसाय सुरू केला. मराठी, गुजराती, मारवाडी, पारशी लोकवस्ती आणि व्यावसायिकांची दुकाने असलेल्या या परिसरात वेगळ्या चवीच्या पदार्थांमुळे अल्पावधीतच हिरालाल यांचा धंद्यात जम बसला. पूर्वी खाद्यपदार्थांच्या दुकानात दुकानदार खाली जमिनीवर बसून माल विकत असे. विक्रीसाठी असणारे पदार्थ त्याच्या समोर किंवा आजूबाजूला हाताच्या अंतरावर असत. याच पद्धतीची व्यवस्था दुकानात आजही पाहायला मिळते. अर्थात बसून खाण्यासाठी आतमध्ये टेबल-खुर्च्यांची सोयदेखील आहेच. हिरालाल यांच्या निधनानंतर मुलगा प्रवीणभाई आणि त्यांच्या पश्चात तिसऱ्या पिढीतील मुकुल आणि गौरांग शहा हा वारसा मोठ्या अभिमानाने आणि तितक्याच शिस्तीने पुढे नेत आहेत. आपल्या पारंपरिक कौटुंबिक व्यवसायाला काही प्रमाणात आधुनिकतेची जोड देताना मूळ चव आणि काही विशिष्ट पदार्थ तयार करण्याच्या पद्धतींशी तडजोड होणार नाही, याबाबत ते आग्रही आहेत.मुंबईत सर्वात चविष्ट आणि चांगला उंधियो कुठे मिळतो, असा शोध कुठल्याही ऑनलाइन सर्च इंजिनवर घेतल्यास ‘हिरालाल काशिदास भजीयावाला’ हेच नाव समोर येते. गौरांग शहा यांना या गोष्टीचे फार समाधान आहे. गेली नऊ दशके त्यांनी ही परंपरा कशी जपली याची इत्थंभूत माहिती देताना भावुकसुद्धा होतात. उंधियो बनवणे आणि खाण्यामागे विज्ञान आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. बाजारात आजघडीला वेगवेगळ्या चवीचे उंधियो मिळतात; पण ‘अस्सल सुरती उंधियो’ म्हणजे काय, हे चाखायचे असले, तर ‘हिरालाल काशिदास भजीयावाला’ या ठिकाणाला पर्याय नाही..उंधियोचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात वापरल्या जाणाऱ्या भाज्या. सर्व मुख्य भाज्या दररोज सकाळच्या ट्रेनने थेट सुरतवरून मुंबईत येतात. मुंबईतील फक्त बटाटा आणि वसईची राजेळी केळी वापरली जातात. याव्यतिरिक्त बिलिमोराचे कोनफळ आणि केवळ तीन दाणे असलेली खास सुरती पापडी असल्याशिवाय उंधियो पूर्ण होत नाही. हल्ली बाजारात लाल तिखट आणि हिरव्या मसाल्यातील असे दोन पद्धतीने तयार केलेले उंधियो मिळू लागले आहेत; पण ‘हिरालाल काशिदास भजीयावाला’ यांच्याकडे लाल तिखटाला साधा स्पर्शही केला जात नाही.इथला उंधियो पूर्णपणे हिरव्या मसाल्यात तयार होतो. टोपात भाज्यांचे थर लावताना एक विशिष्ट क्रम पाळला जातो. ज्या भाज्या शिजायला वेळ घेतात (उदा. सुरती पापडी, वांगी) त्या भांड्यात सर्वात खाली पसरल्या जातात, तर लवकर शिजणारी केळी आणि मुठिया सर्वात वर असतात. टणक कोनफळाची साल काढून त्याचेही काप केले जातात. वांग्याला वरून आणि खालून उभा छेद देऊन आतमध्ये मसाला दाबून भरला जातो. सर्वात वरचा थर हिरव्या मसाल्याचा असतो. विशेष म्हणजे, उंधियो शिजवण्यासाठी पाण्याचा एक थेंबही वापरला जात नाही. यात शेंगदाण्याच्या तेलाचा वापर होतो. त्याचा गोडपणा त्यात उतरतो. पूर्वी तेलाचा तवंग असायचा, पण आता ते काढलं जातं. हिवाळ्याच्या दिवसात हे तेल आरोग्यासाठी आणि पचनाला उपयुक्त असतं, असा शहा यांचा दावा आहे. वाफेवर शिजलेल्या या भाज्या जेव्हा पातीच्या लसणाचा आणि मसाल्यांच्या चवी शोषून घेतात, तेव्हा तयार होणारा उंधियो हा खवय्यांसाठी पर्वणीच असतो. गणपती ते गुढीपाडवा हा उंधियोचा मुख्य हंगाम आहे. उन्हाळ्यात फक्त शनिवार आणि रविवारी उंधियो उपलब्ध असतो..Premium|Women Saree Entrepreneurs : साडी व्यवसायातून महिलांचा आर्थिक स्वावलंबनाचा प्रवास आणि परंपरेला दिलेले नवे रूप.उंधियोप्रमाणेच ‘पोंख’ (ज्याला आपण महाराष्ट्रात हुर्डा म्हणतो) हा पदार्थही तितकाच लोकप्रिय आहे. आंधळी वाणी येथील पोंख हा सर्वोत्तम मानला जातो, कारण तिथले दाणे अधिक मऊ आणि गोड असतात. हिरालाल यांच्याकडे पोंख खाण्याची पद्धतही अगदी पारंपरिक आहे. लिंबू-मिरीची शेव, बडीशेप असलेले दाणे आणि हिरव्या लसणाची चटणी यांच्यासोबत जेव्हा पोंख सर्व्ह केला जातो, तेव्हा पदार्थांनी अचंबित व्हायला होतं. कारण कुठल्या पदार्थासोबत काय खाल्ल्यास तो अधिक लज्जतदार लागेल, याचा अंदाज यायला अनुभव आणि चवीचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे.उंधियो आणि पोंख इतकेच इथलं आमिरी खमण आणि खांडवीसुद्धा प्रसिद्ध आहे. अनेकांना वाटतं की खमण आणि आमिरी खमण एकच आहेत, पण तसं नाही. आमिरी खमण हे मुळात खमण ढोकळ्याचे एक ‘शाही’ रूप आहे. सर्वप्रथम चणा डाळीचा पारंपरिक खमण ढोकळा तयार केला जातो. हा ढोकळा थंड झाल्यावर त्याचा पूर्णपणे हाताने चुरून त्यावर मोहरी, हिंग आणि हिरव्या मिरचीची चरचरीत फोडणी दिली जाते. हिरालाल यांच्याकडे मिळणाऱ्या आमिरी खमणची खासियत म्हणजे त्यावर घातली जाणारी ‘लसणीची चटणी’ आणि ‘बारीक शेव’. त्यासोबतच डाळिंबाचे दाणे, ताजी कोथिंबीर आणि ओलं खोबरं यामुळे या पदार्थाला एक वेगळाच पोत मिळतो. हा पदार्थ चवीला थोडा तिखट, आंबट आणि गोड अशा तिन्ही चवींचे मिश्रण असतो.खांडवी हा पदार्थ दिसायला जेवढा सुबक असतो, बनवायला तेवढाच अवघड! बेसन आणि ताक यांचे मिश्रण योग्य प्रमाणात शिजवून ते जमिनीवर किंवा ताटावर पातळ पसरवून त्याचे रोल करणे हे एक कसब आहे. इथली खांडवी ही अतिशय मऊ आणि तोंडात टाकताच विरघळणारी आहे. अनेक ठिकाणी खांडवीचे थर जाड असतात, पण इथे ती कागदासारखी पातळ असते. खांडवी तयार झाल्यावर त्यावर मोहरी, पांढरे तीळ आणि कढीपत्त्याची फोडणी दिली जाते. वरून ओलं खोबरं आणि कोथिंबीर भुरभुरल्यामुळे तिचा स्वाद अधिक वाढतो..उंधियोसोबत खाण्यासाठी प्रामुख्याने ‘पांढरा ढोकळा’ म्हणजेच खाटा ढोकळा इथे मिळतो. तांदूळ आणि उडदाच्या डाळीच्या पिठाला आंबवून हा बनवला जातो. यावर काळीमिरीची पूड पेरलेली असते, जी पचनासाठी उत्तम असते.आमिरी खमण, खाटा ढोकला, खांडवी, उंधियो, कंद भजिया, मेथी भजिया, भूसा हे सहसा कुठेही न मिळणारे पदार्थ इथे दररोज मिळतात. दोन बोटांच्या चिमटीत मावणार इथला बटाटावडा विशेष आहे. या वड्यात बटाट्याची पांढरी भाजी असते. ज्यात हिंग आणि जिऱ्याचा सढळ हस्ते वापर केलेला असतो आणि बेसणाचे अतिशय पातळ आवरण असते. ‘छाटची मेथी भजी’ हीदेखील इथली विशेष ओळख आहे. ताजी मेथीची भाजी वापरून बनवलेली ही भजी आणि त्यासोबत मिळणारा चुरा (सुरती भुसू) खायला खवय्ये दुरून येतात. तब्बल नव्वद वर्षांहून अधिक काळ इथल्या प्रत्येक पदार्थाची चव टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मेथीची भजी असो वा गरमागरम उंधियो, तुम्हाला त्या पदार्थांमधील प्रत्येक जिन्नसाची चव अनुभवता येते..१९८६ पासून शेव, गाठीया आणि ढोकळा बनवण्यासाठी मशीनचा वापर सुरू केला असला तरी गुणवत्तेत फरक पडलेला नाही, उलट स्वच्छता आणि वेळेच्या बाबतीत अधिक सुधारणा झाली आहे. प्रत्येक पदार्थ तळण्यासाठी तेलाचे तापमान किती असायला हवे याचे मोजमाप ठरलेले आहे. त्यामुळे पदार्थांचा दर्जा आणि चव टिकवून ठेवण्यात मदत होते. पारंपरिक गुजराती पदार्थ आणि विशेषत: सुरतच्या खाद्यसंस्कृतीचा अनुभव घ्यायचा असेल तसेच ज्यांना अन्नामागील शास्त्र समजून घेण्याची आवड आहे, त्यांनी इथे आवर्जून भेट द्यायला हवी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 