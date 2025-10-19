सप्तरंग

सर्वोत्तम ‘क्लिक’चा शोध घेणारी परी; होमाई व्यारावाला

१९३० च्या बॉम्बेतील गणेशोत्सवाच्या मिरवणुकीत होमाई व्यारावाला नावाच्या धाडसी मुलीने उत्कृष्ट फोटो टिपला. तिच्या छायाचित्रांमागची धाडसाची आणि जिज्ञासू प्रवृत्ती ही गोष्ट
Homai Vyarawalla

Homai Vyarawalla

esakal

गौरी देशपांडे
Updated on

गौरी देशपांडे

gaurisdeshpande1294@gmail.com

सकाळी उठल्या- उठल्या परीच्या हातात कॅमेरा होता. तसा तो नेहमीच असतो. मात्र, आज आईने तिला ताकीद दिली की, कॅमेरा बाजूला ठेव, दात घासून घे आणि फोटो काढण्याच्या नादात परत शाळा बुडवलीस तर याद राख! पण आई विसरली होती की, आज तर गणेश चतुर्थीची सुट्टी! मग परीने परवेजला उठवलं. आजच्या गडबडीच्या दिवसात तिला त्याची मदत लागणार होती. त्याचं काय ना, सणासुदीच्या दिवसात काढलेल्या एखाद्या धमाल फोटोसाठी श्रीयुत नखरावालांच्या वर्तमानपत्राकडून अख्खा एक रुपया मिळतो आणि तो रुपया आपण मिळवायचाच असा परीने निश्चय केला होता. तो रुपया तिला काही मजेसाठी खर्च करायचा नव्हता, तर तिला घ्यायची होती फोटोच्या फिल्मची नवी रीळं. कारण तिच्या कॅमेरात आता शेवटचा रोल उरला होता. शेवटचा रोल म्हणजे फक्त दहा फोटो!

Loading content, please wait...
Marathi Literature
Book
Book Review

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com