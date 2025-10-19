सर्वोत्तम ‘क्लिक’चा शोध घेणारी परी; होमाई व्यारावाला

गौरी देशपांडेgaurisdeshpande1294@gmail.comसकाळी उठल्या- उठल्या परीच्या हातात कॅमेरा होता. तसा तो नेहमीच असतो. मात्र, आज आईने तिला ताकीद दिली की, कॅमेरा बाजूला ठेव, दात घासून घे आणि फोटो काढण्याच्या नादात परत शाळा बुडवलीस तर याद राख! पण आई विसरली होती की, आज तर गणेश चतुर्थीची सुट्टी! मग परीने परवेजला उठवलं. आजच्या गडबडीच्या दिवसात तिला त्याची मदत लागणार होती. त्याचं काय ना, सणासुदीच्या दिवसात काढलेल्या एखाद्या धमाल फोटोसाठी श्रीयुत नखरावालांच्या वर्तमानपत्राकडून अख्खा एक रुपया मिळतो आणि तो रुपया आपण मिळवायचाच असा परीने निश्चय केला होता. तो रुपया तिला काही मजेसाठी खर्च करायचा नव्हता, तर तिला घ्यायची होती फोटोच्या फिल्मची नवी रीळं. कारण तिच्या कॅमेरात आता शेवटचा रोल उरला होता. शेवटचा रोल म्हणजे फक्त दहा फोटो!.नखरावालांच्या वर्तमानपत्रासाठीचा तो उत्तम फोटो मिळवण्यासाठी परी व परवेजने सायकल काढली आणि त्या सर्वोत्कृष्ट क्षणाच्या शोधात ते निघाले, तेवढ्यात परवेजने परीच्या हातातून कॅमेरा हिसकावून घेतला आणि तिचाच फोटो काढला. परीचा चेहरा त्यात इतका त्रासलेला होता, कारण तिला आपल्यावर एक अख्खा फोटो वाया गेला ही गोष्ट अजिबात रुचली नाही. आता नऊ फोटो उरले!रस्त्यावर सगळीकडे सणासुदीचं छान उत्साहाचं वातावरण दिसत होतं. रस्त्यावर किती तरी गमतीजमती दिसत होत्या. शेंगदाणे, खारीमुरी विकणारे, लहान मुलांना हातचलाखी-जादू दाखवणारे, त्यांच्या माकडांसोबत मदारीसुद्धा होते! या सुंदर वातावरणाचा एक फोटो घेण्यासाठी म्हणून परीने चपळाई केली, पण कशाचा फोटो निघाला माहितीय? शेंगदाण्याच्या टोपलीतून शेंगदाणे पळवून नेणाऱ्या खोडकर माकडाचा!.ठीक आहे! काही हरकत नाही. अजून आठ फोटो शिल्लक आहेत.आता परी पोहोचली एका मिरवणुकीत. सगळीकडे नुसता जल्लोष होता. सगळी नाचणारी माणसं अगदी जोशात होती, तेवढ्यात तिच्या फोटोत डोकावले एक काका, हातात एक पेढा घेऊन, ‘‘पेढा खाणार बेटी?’’ असा विचारत! आता सातच फोटो उरलेत!नुसती मोठी माणसं नाही, तर लहान-मुलंसुद्धा आनंदाने खिदळत होती तिथे! परीने पटकन कॅमेरा सरसावला आणि तिला काय मिळालं माहितीय? ‘‘हीऽऽऽऽ’’ करून दात विचकून दाखवणारी खोडकर मुलं! त्यांना खरं तर अजून एक फोटो काढून हवा होता, पण परी काढू शकली नाही. आता सहाच फोटो शिल्लक राहिलेत.टांगे, ट्राम गाडीचे रूळ, हॉर्न वाजवत येणाऱ्या गाड्या या सगळ्यांना चुकवत आपली सायकल पुढे रेटत परी चालली होती. पुढचा फोटो कशाचा निघाला माहिती आहे? धडपडलेल्या तिच्या सावलीचा! धडपडल्यामुळे तिच्या पोलक्याची एक बाहीच फाटली! अरे बापरे! आता काय करायचं? असंच आल्या पावली परत जायचं घरी? तिला पुन्हा एकदा उत्तम फोटो काढण्याचं श्रेय आणि एक रुपया दिसला..आयडिया!तिने तिची दुसरी बाहीसुद्धा फाडून टाकली. मग तिने स्वतःला जरा सावरलं. अजून पाच फोटो शिल्लक आहेत. पुढे जाऊन तिने पाहिलं, तर तिथे ढोलकी आणि नगारे एकमेकांशी जणू स्पर्धा करताहेत असे वाजत होते आणि या वेळी कॅमेराने कैद केला एक ढोलकीवाला. आता फक्त चारच फोटो शिल्लक राहिले.परवेजला एक रिकामी खुर्ची दिसली. त्या खुर्चीवर चढल्यावर जास्त चांगलं दिसेल असा विचार करून परी त्या खुर्चीवर चढली. त्या खूर्चीवरून कॅमेरा सरसावल्यावर तिला मिळाला, तोंडासमोर कर्णा घेऊन ओरडणारा एक माणूस जो कदाचित त्या खुर्चीचा मालक होता. आता अजून तीन फोटोज राहिलेत!ओह! ही गणपतीची मूर्ती किती सुरेख आहे! सगळे जण विस्फारलेल्या डोळ्यांनी त्या मूर्तीकडे बघत होते. परीने पटकन त्या मूर्तीच्या दिशेने कॅमेरा धरला, पण मूर्तीबरोबरच काही माणसं तिच्या फोटोमध्ये आली - जी तिला विचारत होती, ‘‘तुझ्याकडे कॅमेरा कसा? तू मॉडेल आहेस का?’’ उफ्फ! अशा प्रश्नांची तिला चीडच यायची. असो!.आता दोनच फोटो राहिले. तिला असं वाटलं तिची उंची २० फूट हवी होती. ती म्हणजे, कसं तिला सगळं नीट दिसलं असतं. विचार करता करता तिला एक बाल्कनी दिसली. तिचे डोळे चमकले. ती अक्षरशः उड्या मारत जिना चढून वर गेली आणि बघते तर काय?! खाली फेटे, टोप्या, ढोलकी, धोतरं, पालख्या यांच्या लाटा उसळलेल्या तिला दिसल्या. नऊ फोटो वाया गेलेत, आता एकच उरलाय.बाल्कनीच्या कठड्यावरून वाकून पाहणारी परी आणि तिने आतापर्यंत काढलेले नऊ फोटो यांची गंमतीशीर आणि वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रे काढली आहेत प्रिया कुरियन यांनी. ही गोष्ट लिहिलीय नन्दिता ड कूना यांनी. या गोष्टीचा मराठी अनुवाद सुजाता देशमुख यांनी केला असून, एकलव्य प्रकाशनाने हे पुस्तक प्रकाशित केलं आहे..आपल्याला हवा तसा फोटो आज मिळणार की नाही असा विचार परी करत असतानाच, एकदम गडगडाट सुरू झाला, रप रप रप अशी पावसाची पहिली सर आली, तिच्या छातीतसुद्धा पाखरं भिरभिरली, सगळ्यांनी एकसाथ आकाशाकडे नजर लावली आणि... क्लिक! क्लिक! क्लिक!मिळाला! तिला हवा तसा अफलातून फोटो तिला मिळाला. मनासारखा एक सुंदर क्षण तिला टिपता आला! त्या आनंदात ती असताना इकडे कोणी तरी ती उभ्या असलेल्या बाल्कनीचं दार लावून घेतलं होतं. आता? तिने कॅमेरा नीट गुंडाळला. इमारतीच्या भोवतीच्या बांबूच्या सांगाड्यावरून उडी मारली आणि सायकल घेऊन परत घरी निघाली.आता ती परवेझच्या नावाने हा फोटो विकणार होती. हो! कारण तिच्यासारख्या एका मुलीने फोटो काढलाय म्हटल्यावर नखरावालांनी तो छापलाच नसता ना! रात्रभर जागून त्या दोघांनी फोटोंच्या प्रती काढल्या आणि तिने शेवटी निवडलेला फोटो तिने नखरावालांना दिला. खाली लिहिलं होतं, ‘मिरवणूक फोटो सौजन्य : परवेझ मिस्त्री’.Premium| Emotional manipulation: सोशल मीडियावर होतेय भावनिक फसवणूक, सजग कसं रहाल?.नखरावालांनी निरखून तो फोटो पहिला. ते जरा घुश्श्यातच म्हणाले, ‘‘मी बघतो काय करायचं ते.’’दुसऱ्या दिवशी सकाळी आईची मोठी हाक ऐकू आली. आईच्या हातात वर्तमानपत्र होतं आणि परीने काढलेला फोटो तिच्या नावासकट पहिल्या पानावर छापला गेला होता.आता तुम्हाला वाटेल रोज किती तरी असे फोटो पेपरमध्ये छापून येतात. त्यात काय विशेष आहे? सांगते! कल्पना करा की, हा स्वातंत्र्याच्या पूर्वीचा काळ आहे - साधारण १९३० चा आणि एक मुलगी नऊ किलोचा ‘रोलीफ्लेक्स’ कॅमेरा घेऊन सायकलवर ‘बॉम्बे’त फिरतेय- फोटो काढत! ही मुलगी होती होमाई व्यारावाला! या काल्पनिक गोष्टीमागची खरी गोष्ट तिचीच आहे. होमाई व्यारावाला म्हणजे भारतातील पहिली महिला छायाचित्रकार आणि पत्रकार. तिच्याच आयुष्यात घडलेल्या वेगवेगळ्या प्रसंगांवर आधारित आहे ही गोष्ट.एखाद्या क्षेत्रामधलं, ‘पहिलं’ असणं ही केवढी भारी गोष्टय ना? एखाद्या क्षेत्रामधलं, 'पहिलं' असणं ही केवढी भारी गोष्टय ना? एखादी कल्पना कोणलातरी पहिल्यांदा सुचणं, जे आतापर्यंत कोणीही केलं नाही ते करून बघावं वाटणं, मुळात जगण्यासाठी अनवट वाटा निवडणं हे फार धाडसाचं काम आहे! आणि अशाच धाडसी- लोकांनी एका वेळी 'वेड्या' ठरवलेल्या लोकांनी आपलं जगणं सर्वार्थाने सुकर केलंय. असं 'वेडेपण' असणारं कोणी कधी भेटलंच तर त्याला नाउमेद न करता नेहमी प्रोत्साहन देण्याची बुद्धी आपल्या सगळ्यांना मिळो! 