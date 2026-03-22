सप्तरंग

डायमिथिल ईथर : एलपीजीसाठी पर्यायी इंधन

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेने विकसित केलेल्या डायमिथिल ईथरमुळे एलपीजीला स्वस्त, स्वच्छ आणि शाश्वत पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
Benefits Over Conventional LPG Fuel

Sakal

सप्तरंग टीम
Updated on

डॉ. टी. राजा

आखाती देशांतील युद्धामुळे भारतासह अनेक देशांवर ऊर्जा संकट ओढावले आहे. तेलशुद्धीकरण कारखाने आणि रशियासारख्या खनिज तेल पुरवठादारांमुळे सध्या तरी भारतात पेट्रोल-डिझेल तुटवड्याचे संकट नाही. मात्र, घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठीच्या लिक्विड पेट्रोलियम गॅसच्या (एलपीजी) उपलब्धतेचे मोठे संकट देशासमोर आहे. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेने विकसित केलेल्या डायमिथिल ईथरमुळे (डीएमई) तातडीने ९ टक्के एलपीजीला पर्याय उपलब्ध होईल आणि थोडे बदल केले तर २० टक्क्यांपर्यंत एलपीजीला पर्यायी इंधन आपण देऊ शकतो. दीर्घकालीन बदलांनंतर आपण मोठ्या प्रमाणावर डीएमईचा वापर घरगुती गॅस इंधन म्हणून करू शकतो.

Loading content, please wait...
