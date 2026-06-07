Premium|India Central Asia Geopolitics : मध्य आशियातील भारताचे भू-राजकारण इतके महत्त्वाचे का आहे?

श्रीराम कुंटे - kunteshreeram@gmail.com१९९१ चा मोठ्या उलथापालथीचा काळ होता तो. सोव्हिएत रशियाचे तुकडे होऊन एका रात्रीत पाच नव्या देशांनी जन्म घेतला आणि मध्य आशियाचं भू-राजकारण कायमचं बदललं. नव्या रचनेत बसण्यासाठी अनेक देशांना आपल्या पूर्वापार भूमिका एका रात्रीत बदलाव्या लागल्या. त्याच वेळेला अफगाणिस्तानात नॉर्दन अलायन्स आणि पाकिस्तान पुरस्कृत तालिबानमध्ये घनघोर लढाई चालू होती. अचानक मिळालेल्या भू-राजकीय संधीचा फायदा घेत भारतीय गुप्तचर खात्याने अफगाणिस्तान सीमेवरच्या ताजिकिस्तान मार्फत नॉर्दन अलायन्सशी संधान बांधलं. त्यांना मदत करण्यासाठी ताजिक सीमेच्या आत भारत चक्क एक लष्करी हॉस्पिटल चालवू लागला. भारताला नशिबाने साथ दिली आणि नॉर्दर्न अलायन्सने तालिबानची सत्ता उलथवली. याचा भारताला खूप फायदा झाला. पण २०२१ ला तालिबान पुन्हा सत्तेवर आलं आणि भारताचं नशीब पालटलं. अर्थातच भू-राजकारणात असं होणार हे गृहीत धरावंच लागतं. पण मध्य आशियात भारताने आपल्या प्रकृतीविरुद्ध हे पाऊल उचलण्याइतकं तिथलं भू-राजकारण महत्वाचं का आहे? रेशीम आणि मसाला महामार्गया टप्प्यात आपण भारत महासत्ता बनण्यासाठी जगभरातल्या महत्त्वाच्या प्रदेशांमध्ये काय भू-राजकारण खेळतोय हे बघणार आहोत. या प्रत्येक प्रदेशाशी भारताचे असलेले संबंध आणि तिथल्या भू-राजकीय गरजा वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रदेशातलं भारताचं भू-राजकारणही वेगवेगळं आहे. आपल्या प्रवासाची सुरुवात आपण मध्य आशियापासून करतोय. मध्य आशियाशी भारताचे दोन हजार वर्षांपूर्वीपासून सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध आहेत. इ.स. पहिल्या शतकात भारतातल्या बौद्ध भिक्खूंनी रेशमी महामार्गावरून मध्य आशियात पाऊल ठेवलं. सतत हिंसाचार पाहिलेल्या मध्य आशियासाठी बौद्ध धर्माचा शांतीचा संदेश इतका अनोखा होता की त्यानंतर अवघ्या काही शतकांमध्ये तो मध्य आशियामध्ये पसरला. आज कदाचित खरं वाटणार नाही पण इस्लाम धर्म स्वीकारण्यापूर्वी अफगाणिस्तान बौद्ध धर्माचं एक प्रमुख केंद्र होता. भारतात मुघलशाही स्थापन करणारा बाबर आजच्या ताजिकिस्तानचा होता. मध्य आशियात सर्रास बोलली जाणारी पर्शियन मुघल दरबाराची राजभाषा होती. पर्शियन संस्कृती ऐन भरात असताना मंगोलांच्या आक्रमणाला घाबरून मध्य आशियातून कवी, विचारवंत, लेखक वगैरे उत्तर भारतात आश्रयाला आले. त्यामुळे भारतातलं स्थापत्य, शास्त्रोक्त संगीत, पाककला वगैरे गोष्टींवर पर्शियन संस्कृतीचा मोठा प्रभाव पडला. रेशमी महामार्गाला चीनने आपल्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक ताकदीचं कथ्य म्हणजे नॅरेटिव्ह बनवलंय पण प्रत्यक्षात त्या मार्गावरून होणाऱ्या व्यापारापेक्षा भारतातून जाणाऱ्या मसाल्यांच्या महामार्गावरचा व्यापार कैक पटींनी मोठा होता. मसाल्यांच्या महामार्गावर सुद्धा मध्य आशिया महत्त्वाचा होता. ब्रिटिशांची सत्ता सुरु झाल्यावर व्यापारी मार्ग बदलले आणि आपल्या मध्य आशियाशी असणाऱ्या संबंधांमध्ये खंड पडला. .Premium|Madman Theory Trump : मुत्सद्देगिरी की दादागिरी? 'गनबोट डिप्लोमसी'च्या नव्या खेळाची सुरुवात.नवा ग्रेट गेम१९ व्या शतकात रशियाने आक्रमक विस्तारवादाचं धोरण स्वीकारल्यावर रशिया आणि ब्रिटनमध्ये ग्रेट गेम सुरु झाला. आपल्या दक्षिणेकडचे प्रदेश ताब्यात घेऊन रशिया १८६८ ला अफगाणिस्तानच्या उत्तर सीमेवर येऊन थडकला. आपल्या साम्राज्याचा मुकुटमणी असलेल्या भारतावर तो आक्रमण करेल आणि त्याला हिंदी महासागरातली वर्षभर न गोठणारी बंदरं मिळतील या दुहेरी भीतीने ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तानला भारत आणि रशिया यांच्यामध्ये बफर बनवला. पुढे १९१७ मधल्या बोल्शेव्हिक क्रांतीनंतर मध्य आशिया सोव्हिएटचा एक भाग झाला. १९४७ पूर्वी मध्य आशियाशी भौगोलिक संलग्नता नसतानाही भारताचे मध्य आशियाशी संबंध होते. पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यावर त्याने भारताचा मध्य आशियाशी असणारा संबंध तोडला. पण सोव्हिएत रशियाशी असलेल्या जवळिकीमुळे भारताचा या प्रदेशातला सांस्कृतिक प्रभाव टिकून राहिला. १९९१ मध्ये सोव्हिएत रशियाचे तुकडे होऊन एका रात्रीत पाच नवी राष्ट्रं निर्माण झाली. ही नवी राष्ट्रं लष्करीदृष्ट्या दुर्बल, आर्थिकदृष्ट्या रशियावर अवलंबून, तेलसमृद्ध आणि त्यामुळे अर्थातच एकाधिकारशाही असणारी होती. नवी राष्ट्रं निर्माण झाल्यावर जागतिक भू-राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या या भागात लगेचच अनेक राष्ट्रांचा नवा ग्रेट गेम सुरु झाला.समस्यांमुळे भारताला फटकामध्य आशिया युरेशियाच्या अगदी मध्यावर आहे. कझाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि अझरबैजानकडे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे आहेत. तेलाची मोठी गरज असणाऱ्या युरोप आणि चीनच्या मध्ये हा प्रदेश आहे. कझाकस्तानकडे युरेनिअमचा जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा साठा आहे. शिवाय या प्रदेशात जगाला लागणारी अनेक दुर्मिळ खनिजं आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मध्य आशियातल्या ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तानच्या सीमा अफगाणिस्तानला लागून आहेत. अफगाणिस्तानात दहशतवाद वाढला तर त्याचा थेट परिणाम दक्षिण आशिया, रशिया, वायव्य चीनमधला क्षिनजियांग आणि युरोपवर होऊ शकतो. लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेख केलेला प्रयत्न सोडला तर आपण मात्र सुरुवातीला या स्पर्धेत कुठेच नव्हतो. त्याचं कारण १९९१ ला आपण बिकट आर्थिक प्रश्नांशी आणि १९९८ ला अणुचाचण्या केल्यावर जागतिक दबावाशी लढत होतो. १९९९ ला कारगिल युद्ध झालं. त्यामुळे आपण महत्त्वाची दहा वर्षं वाया घालवली. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर मध्य आशियातल्या नव्या ग्रेट गेममध्ये पुन्हा एकदा आपण मागे पडलो. एक देश म्हणून कायम एका स्थिर परिस्थितीत असणं गरजेचं असतं कारण संधी कधीही दार ठोठावू शकते हा धडा आपल्याला लागोपाठ दुसऱ्यांदा मिळाला.मध्य आशियात आपल्याला यश येईल का हे पाहण्यासाठी तिथे प्रभाव टाकायच्या स्पर्धेत असणारे इतर देश आणि आपल्यातल्या स्पर्धात्मकतेची तुलना करणं गरजेचं आहे. जवळपास ७५ वर्षांच्या राज्यामुळे रशियाकडे संस्थात्मक जाळं आणि लष्करी यंत्रणा आहे. अमेरिकेकडे अफाट आर्थिक ताकद आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांचे नियम बनवण्याची ताकद आहे. तुर्कीक वंशाचे लोक संपूर्ण मध्य आशियात पसरले असल्याने तुर्कीयेकडे सांस्कृतिक आणि भाषिक प्रभाव टाकायची ताकद आहे. तुर्कीये उगवती लष्करी ताकद असल्याने तो मध्य आशियाचा संरक्षणात्मक भागीदार बनू शकतो. इराणकडे भौगोलिक संलग्नता आहे. मध्य आशियावर इराणचा सांस्कृतिक आणि भाषिक प्रभाव खूप मोठा आहे. पाकिस्तान अफगाणिस्तानमधल्या दहशतवादी गटांवर प्रभाव टाकून मध्य आशियातली समीकरणं बदलून टाकू शकतो. चीनकडे भौगोलिक संलग्नता, आर्थिक शक्ती आणि अतिरिक्त उत्पादनक्षमता आहे. मध्य आशियातल्या पाचही देशांना समुद्रकिनारा नसल्याने या देशांमधल्या व्यापारी मार्गांवर जो नियंत्रण मिळवेल त्या देशाकडे या देशांच्या आर्थिक विकासाच्या चाव्या असणार आहेत. म्हणूनच चीन बांधत असलेल्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाचं दीर्घकालीन भू-राजकीय महत्व आहे..Premium|China India relations : चीनच्या छुप्या युद्धनीतीचा पर्दाफाश; माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांच्या नव्या पुस्तकातून धक्कादायक खुलासे!.धोरणी चीनचे खर्चिक प्रकल्पभारताकडे भौगोलिक संलग्नता नाहीये. पाकिस्तान आपला मध्य आशियात शिरायचा पश्चिमेकडचा तर चीन उत्तरेकडचा मार्ग रोखून धरतो. एकाच वेळी हिंदी महासागर आणि मध्य आशियाचं भू-राजकीय महत्व वाढत असताना आपल्याकडे असलेली मर्यादित आर्थिक आणि लष्करी शक्ती कुठे उपयोगात आणायची हा प्रश्न भारतीय धोरणकर्त्यांपुढे आहे. पण भारताकडे खूप मोठा सांस्कृतिक प्रभाव आणि राजनैतिक वजन आहे. मध्य आशियात भारताची प्रतिमा एक सरळमार्गी प्रादेशिक ताकद म्हणून आहे. चीनसारखे भारताचे मध्य आशियात सीमावाद नाहीत. रशियासारखी भारताची वसाहतवादी प्रतिमा नाहीये. व्यवहारवादी परराष्ट्र धोरण स्वीकारल्यापासून भारत या भागात लोकशाही आणि मानवाधिकाराचा फारसा आग्रह धरत नाहीये. मध्य आशियावर प्रभाव निर्माण करण्याकरता रस्सीखेच चालली असताना या खेळात भारत एक महत्त्वाचा खेळाडू असणं मध्य आशियाई राष्ट्रांसाठी फायद्याचं आहे. भारताच्या उपस्थितीमुळे त्यांना आणखी एक पर्याय मिळतो आणि बाकी स्पर्धक राष्ट्रांवर दबाव राहतो. या सर्व कारणांमुळे या खेळात भारताचा प्रवेश उशिरा झाला असलात तरी तो दुर्लक्ष करण्यासारखा खेळाडू नाहीये हे नक्की.भारतासाठी मध्य आशिया महत्त्वाचा आहे कारण तिथली तेलसमृद्धी आणि आपल्या अणु कार्यक्रमासाठी आवश्यक युरेनियम साठे. आज कझाकस्तान भारताला युरेनियम पुरवणाऱ्या सर्वात मोठ्या देशांपैकी एक आहे. मध्य आशियात दहशतवादी शक्ती उदयाला आल्या तर त्याचा थेट परिणाम काश्मीरवर होऊ शकतो. भारताने अतिशय हुशारीने आपल्या मध्य आशियाई धोरणाची रचना कमीतकमी खर्चात जास्तीतजास्त प्रभाव वाढवण्याच्या दृष्टीने केली आहे. मध्य आशियात चीन भारताचा प्रमुख भू-राजकीय स्पर्धक आहे. चीनने तिथे संस्थात्मक उभारणी करण्यावर भर दिलाय. २०२४ ला चीनने चीन आणि मध्य आशियात सचिव पातळीवर संवादासाठी संस्था स्थापन केलीये. कर्जाच्या सापळ्यात अडकवणाऱ्या सामरिक पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यावर चीनचा भर असल्याने बेल्ट अँड रोड, चीन-किर्गिझस्तान-उझबेकिस्तान रेल्वे, चीन-मध्य आशिया गॅसवाहिनी, झेतीसू कंटेनर टर्मिनल सारखे खर्चिक, ऊर्जेशी संबंधित प्रकल्प चीन हातात घेतोय. भारताकडे मर्यादित साधनं असल्याने तो मोठे प्रकल्प न बांधता दारिद्र्यनिर्मूलन, पर्यावरण आणि शिक्षण क्षेत्रातले छोटे पण समाजाचा विकास करणारे आणि सॉफ्ट पॉवर वाढवणारे प्रकल्प बांधतोय. भारताचं याबाबतीतलं यश बघून चीननेही बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाच्या स्वरूपात बदल केलाय.पायाभूत सुविधा उभारण्यात मागे पडलेला भारत भौगोलिक मर्यादा दूर करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतोय. इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉर (INSTC) आणि छाबहार प्रकल्पाला गती देतोय. छाबहारचं भविष्य आज अनिश्चित असताना ‘आयएनएसटीसी’ अंतर्गत भारताची पहिली कंटेनर रेल्वे कझाकस्तानला २०२५ ला रवाना झाली हे दुर्लक्ष करण्याजोगं नाहीये. शिवाय भारत इंडिया-सेंट्रल एशिया रेअर अर्थ फोरम, इंडिया-सेंट्रल एशिया डिजिटल पार्टनरशिप फोरम यांसारखे विशिष्ट उद्दिष्टांना वाहून घेतलेले सामरिक गट स्थापन करतोय. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमार्फत चीन मध्य आशियाला आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न करतोय हे माहीत असूनही भारत वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवून तिच्या सामील झालाय. आपण सामील झालो नाही तर या प्रदेशावर प्रभाव टाकायची संधी कायमची निसटेल याची त्याला जाणीव आहे..रशियाच्या दबावाचा परिणामभू-राजकीय परिस्थितीसुद्धा नजीकच्या भविष्यात भारतासाठी अनुकूल होऊ शकते. मध्य आशियात पूर्वापार रशियाचा प्रभाव होता. सध्या युक्रेन युद्धामुळे आणि आर्थिक ताकद कमी झाल्याने रशिया या भागात कमकुवत झालाय. मध्य आशियात निर्माण झालेल्या या पोकळीचा फायदा घेऊन चीन आपलं महत्व वाढवतोय. रशियाला शह देण्यासाठी अमेरिकेने हार्टलँडवर लक्ष न देता रिमलँडवर म्हणजे रशियाभोवतीच्या समुद्र किनारा असणाऱ्या देशांवर सामरिक लक्ष दिलं. पण आता चीनला चाप लावणं गरजेचं असल्याने मध्य आशियात रशिया आणि अमेरिकेचा भारताला पाठिंबा मिळू शकतो. अर्थात भू-राजकारणात गोष्टी इतक्या सरळमार्गी नसतात. १९४७ नंतर पहिल्यांदाच भारताने आपल्या सीमेबाहेर बांधलेल्या हवाई तळाचं उदाहरण खूप बोलकं आहे. ताजिकिस्तानमधल्या आयनी येथे भारताने २००२ ला भारताने एक हवाई तळ ताब्यात घेतला. या तळावरून भारताला अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानवर लक्ष ठेवणं शक्य होतं. पण या तळावर लढाऊ विमानं उतरवण्याची व्यवस्था करणं आणि कायमस्वरूपी सुखोई विमानं ठेवणं भारताला शक्य झालं नाही. चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भारताचं या प्रदेशात वर्चस्व वाढलेलं रशियाला चालणार नव्हतं. त्यामुळे रशियाच्या दबावामुळे ताजिकिस्तानने २०२२ मध्ये या तळाचं नूतनीकरण केलं नाही. नव्हतं. त्यामुळे रशियाच्या दबावामुळे ताजिकिस्तानने २०२२ मध्ये या तळाचं नूतनीकरण केलं नाही. मध्य आशियातल्या भू-राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी आपल्या क्षमता ओळखून योग्य संधीची वाट पाहण्याचं धोरण गरजेचं आहे. भारत नेमकं तेच करतोय. पण यापुढच्या प्रदेशातल्या भू-राजकारणात वर्चस्व मिळवण्यासाठी योग्य संधीची वाट पाहण्याइतका वेळ भारताकडे नाहीये. भारताने वेळेचं हे आव्हान कसं स्वीकारलंय ते बघू या पुढच्या लेखात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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