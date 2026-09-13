Premium|India China Relations : ड्रॅगनशी पुन्हा हस्तांदोलन; सीमावाद, बाजारपेठ आणि बहुध्रुवीय जगात भारताची संतुलनकसरत

सीमावादावर काही ठोस करतो आहोत असं दाखवायचे, प्रत्यक्षात आर्थिक देवाणघेवाणीवर चर्चेसाठी भारताला राजी करायचे, ही चीनची नेहमीची खेळी असू शकते. चीनच्या अशा रीतीने जवळ जाताना दीर्घकालीन धोरण म्हणून चीन भारताची सीमाविषयीची भूमिका मान्य करत नाही, हे ध्यानात ठेवून पावलं उचलणं हे आव्हान असेल. ड्रॅगनशी पुन्हा दोस्ती करताना मागचे अनुभव विसरायचं कारण नाही.शांघाय सहकार्य परिषेदला मागच्या खेपेस (ऑगस्ट २०२५) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले त्याची पार्श्वभूमी होती, अमेरिकेडून सुरू झालेल्या दुर्लक्षाची. अमेरिकेसोबत व्यूहात्मक भागीदारीचा कितीही गौरव केला आणि मोदी-ट्रम्प यांच्यातील कथित केमिस्ट्रीचे कितीही कौतुक केलं, तरी वास्तवात ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत अमेरिकेचे भारताशी संबंध पहिले उरले नाहीत, हे वास्तव आहे. ते ज्या रीतीने अमेरिकेने टॅरिफ वाॅर करताना भारताला लक्ष्य केलं त्यातून दिसलं, तसंच जाहीरपणे ऑपरेशन सिंदूरवेळी ट्रम्प यांनी घेतलेल्या भारताला डिवचणाऱ्या भूमिकेतूनही दिसले. अमेरिकेसोबतचा व्यापार करारही प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही आणि ट्रम्प त्यांच्या परिचित तुसडेपणाने वागत- बोलत राहिले. या पार्श्वभूमीवर गलवान मागे टाकत मोदी यांनी चीनचा दौरा मागच्या शांघाय परिषदेच्या बैठकीसाठी केला होता. तेव्हा रशियाचे अध्यक्ष ब्लादीमीर पुतिन मोदी यांचा हात हाती घेऊन चालत येतात. दोघे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना भेटतात. अशी चित्र-छायाचित्रं प्रसिद्ध झाली ती चीनसोबत ताण संपवण्याकडे भारताचे सरकार निघाले आहे हे दाखवणारी होती. त्याचवेळी रशियाने फार पूर्वीपासून सुचवलेला रशिया-भारत-चीन यांच्यातील त्रिपक्षीय सहकार्याच्या आरआयसी प्रस्तावाला नव्याने बळ मिळेल असे सांगितले जात होते. चीनला रोखताना भारत साथीला उपयोगाचा हे दीर्घकालीन अमेरिकी धोरण राहिलं. त्यातूनच भारत मागचा बराच काळ चीनपासून बराच आणि रशियापासून काही अंतर राखताना दिसत असे. ट्रम्प यांच्या आततायी टॅरिफने हे चित्र बदललं इतकं, की काही काळापूर्वी चीनने भारताच्या सीमेवर आगळीक केली त्यात भारतीय जवान हुतात्मा झाले, तेव्हा भारताकडून चीन विरोधात उपसलेली निर्बंधांची हत्यारं म्यान करायला सुरुवात झाली. गलवानमध्ये चीनने केलेल्या घुसखोरीनंतर संतापाने भारत सरकारने चिनी ॲप्स तसेच गुंतवणुकीवर निर्बंध आणले. व्हिसावर कडेकोट निर्बंध आणले, थेट विमानसेवा बंद केली हे सगळं विसरलं नाही तरी बाजूला टाकू या, असं वातावरण तयार होऊ लागलं ते मोदी यांच्या मागच्या वर्षी झालेल्या चीन दौऱ्याने. वर्षानंतर पुन्हा एकदा एससीओ च्या बैठकीसाठीच मोदी-शी जिनपिंग आणि पुतिन किरगिझस्तानच्या बिश्केक येथे एकत्र आले. त्याआधी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी चीन दौरा करून दोन देशांतील विवादांविषयी एक आठ कलमी कार्यक्रम स्वीकारल्याचे जाहीर करण्यात आले. दिल्लीतील ब्रिक्स परिषदेतून हीच वाटचाल पुढे सुरू राहील..Premium|India, US, China relations: अमेरिका-चीन करारामुळे भारताच्या आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांची कसोटी.देशाच्या भूमिकेत ठोस बदलशांघाय सहकार्य परिषदेत पुढाकार चीनचा आहे. रशिया त्यातील महत्त्वाचा घटक आहे. मध्य आशियातील कझाकस्तान, ताजिकिस्तान उझबेकिस्तान, किरगिझ रिपब्लिक यांच्यासह भारत, पाकिस्तान, इराण, बेलारुस या देशांचा गटात समावेश आहे. चीनच्या अमेरिकेच्या वर्चस्वाला शह देण्याच्या अनेक कल्पनांमधील एससीओ ही एक आहे. आर्थिक आणि राजनैतिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर बहुध्रुवीय रचनेचं समर्थन करणारा हा गट आहे. याचा अर्थ अमेरिकाकेंद्री एकध्रुवीय जगाच्या कल्पनेला शह देण्यासाठी ही रचना आहे. तिथं चीनचा दबदबा सर्वाधिक आहे. ब्रिक्स हा आणखी एक मंच याच दिशेने साकारण्यात आला होता. त्यात चीनसह भारत रशियाचा प्रभाव असतो. या गटाकडे भारताची अमेरिकेशी जवळीक वाढेल तसं दुर्लक्ष होत राहिलं. हे चित्र आता बदलतं आहे त्याचं मूळ कारण ट्रम्प याचं वर्तन हेच आहे. शांघाय सहकार्य परिषदेत मोदी यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ उपस्थित असताना दहशतवादाच्या विरोधात जोरदार भूमिका मांडली हे खरं, तसंच पाकिस्तानने आम्हीच तर दहशतवादाचे सर्वांत जास्त नुकसान सोसणारे आहोत असा गळा नेहमीप्रमाणे काढला. एससीओमधील अन्य देश यात काही ठोस भूमिका घेतील ही शक्यता नाही. इराणचे युद्ध संपावे आणि युक्रेन युद्धात मार्ग निघावा यांसारखे सुविचारही तिथं मांडले गेले. ज्याची किंमत शब्दसेवेपलीकडं काही नाही. परिषदेच्या निमित्ताने चीन - रशिया यांची अमेरिकी वर्चस्वाला शह देणारी आघाडी साकारू पाहतात हे दिसून येते. शी जिनपिंग लवकरच अमेरिका दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यापूर्वी एससीओ आणि पाठोपाठ ब्रिक्स परिषदांमधून ते चीनचा प्रभाव असलेल्या बहुध्रुवीय जगाची कल्पना ठोसपणे पुढे आणू पाहताहेत. भारत-चीन यांनी एकमेकांशी जुळवून घेण्यातील पुढचे पाऊल म्हणूनही या बैठकीतील मोदी यांच्या उपस्थितीकडे पाहिले जाते. मोदी यांची इराणचे अध्यक्ष पेजिश्कियन यांच्याशी झालेली भेट आणि इराणवरील हल्ल्याचा एससीओ गटाने निषेध केला, त्यात भारताने दिलेली साथ हे इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताच्या भूमिकेतील एका ठोस बदलाचे निदर्शक आहे.चीनला बाजारपेठ महत्त्वाचीया शांघाय सहकार्य परिषदेस अमेरिकेची इराण युद्धातील कोंडी, रशियाची युक्रेन युद्धातील कोंडी, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील प्रभावाची स्पर्धा आणि मध्य आशियातील देशांची एका बाजूला चीन-रशिया, दुसरीकडे अमेरिका याच्यातील संतुलनाची कसरत यांची पार्श्वभूमी होती. भारतासाठी ही परिषद त्यातील मोदी यांचा सहभाग आणि त्याआधी चीनसोबत संवादाचा गंभीरपणे सुरू झालेला प्रयत्न, हे सारे भारत-चीन संबंधांतील बदलांचे निदर्शक आहे. ट्रम्प याच्या कार्यपद्धतीने केवळ अमेरिकेवर किंवा अमेरिकेशी जोडलेल्या पाश्चात्त्य गटावर अवलंबून राहणं अडचणीचं असल्याची जाणीव आता भारतातील धोरणकर्त्यांनाही झाली आहे. साहजिकच जे भारताच्या हिताचं तेच आम्ही करू असं सांगत संतुलनाची नवी दिशा पकडण्याचा प्रयत्नही सुरू झाला आहे. आता अशावेळी मोदी सरकारने काही केले तरी त्याचे कौतुकच करायचा रिवाज, मोदी - शी जिनिपंग यांची मैत्री जगावर प्रभाव टाकेल वगैरे मथळ्यातून पाळला जातो आहे. असे मथळे सजवण्याचा उद्योग गलवान संघर्षाआधीही झाला होता. वुहान, महाबलिपूरम येथे झालेल्या दोन नेत्यांच्या भेटींनी जग बदलणारं वळण आणल्याचे सांगणारे कमी नव्हते. ते सारं गलावनच्या पाण्यात वाहून गेले. मधल्या काळात मोदी आणि ट्रम्प यांच्या जवळिकीतून जग बदलायची स्वप्न अनेकांना पडत होती. दोन्ही अनुभवातून समोर आलेलं वास्तव इतकंच आहे, की आपल्याला हवे तसे वळण देण्याइतकी ताकद कमावण्याआधीच आरोळ्या ठोकल्या जात होत्या. जागतिक बाजारपेठ आणि भू-राजकीय स्पर्धेत नियंत्रण ठेवणाऱ्या दोन्ही बाजूंशी जुळवून घेण्याला सध्या तरी पर्याय नाही. भारताशी संबंध सुधारण्यात चीनलाही रस आहे याचे कारण चीनचे आर्थिक हितसंबंध. चीनला भारताची प्रचंड बाजारपेठ गमवायची नाही. गलवाननंतरही भारतात चीनमधून होणारी आयात प्रचंड प्रमाणात वाढत होती. अमेरिकेशी स्पर्धा तीव्र होईल तसे चीनला अन्य बाजारपेठांवर भर द्यावा लागेल. उत्पादनाची अतिरेकी क्षमता ही चीनसाठी डोकेदुखी आहे. ही उत्पादने खपवल्याखेरीज चीनचं अर्थचक्र पुरेशा गतीने चालत नाही. तिथे भारताची बाजारपेठ उपयोगाची. भारतातील आत्मनिर्भरतेच्या सगळ्या गप्पांनंतर आणि मेक इन इंडियाच्या गाजावाजानंतरही चिनी आयातीखेरीज अनेक उद्योगाची चाके अडतात, हे वास्तव बदलले नाही. ते बदलता न आलेल्या सरकारला चीनशी जुळवून घेणे हा व्यवहार्य पर्याय उरतो. दुसरीकडं चीनसाठीही भारताशी तूर्त संघर्षापेक्षा सौहार्दाचे वातावरण ठेवणे हा व्यवहारवाद आहे. भारतासाठी त्यात काही गैर नाही मात्र त्यामुळे चीन आपल्या सीमांविषयक मूळ भूमिका सोडून देईल ही शक्यता नाही. मोदी यांच्या एससीओ बैठकीतील सहभागाआधी डोवाल यांच्या चीन भेटीकडे या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे..आठ मुद्द्यांवरील सहमतीचीनला सीमावाद बाजूला ठेवून अन्य क्षेत्रांतील सहकार्यावर भर द्यावा असे वाटत असते. भारताला उभय देशातील शांतता आणि सीमावादावरचा कायमचा तोडगा ही तितकीच महत्त्वाची बाब वाटते. हे दोन्हीकडच्या भूमिकांतील अंतर ६० च्या दशकापासून चालत आलं आहे. चीन गरज असेल तेव्हा वाटाघाटींचा वेग वाढवतो. डोवाल आणि चीनचे परराषट्रमंत्री वांग यी यांच्या ताज्या भेटीतही हेच अधोरेखित झाले. दोन देशांच्या विशेष प्रतिनिधींनी चर्चा करत राहिली ही योजना २००३ मध्ये सुरू झाली. त्यातून चर्चेसाठी कायमचा मंच तयार करणे हा उद्देश होता. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा किंवा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे साधरणतः चार भाग केले जातात. लडाखचा पश्चिमेकडील भाग, हिमाचल आणि उत्तराखंडशी जोडलेला मध्य भाग आणि सिक्कीम व अरुणाचलशी जोडलेला पूर्व भाग या चार क्षेत्रांचा विचार एकत्र केला पाहिजे ही भारताची भूमिका तर चीन ज्याला अर्ली हार्वेस्ट म्हणतो, त्याप्रमाणे जिथं मतभेद कमी आहेत त्या सिक्कीमलगतच्या बाजूंवर आधी चर्चा करावी, असं सुचवतो. मागील दोन दशके भारताने याला मान्यता दिलेली नाही. ती आताच्या आठ मुद्द्यांवरील सहमतीने अप्रत्यक्षपणे दिल्याचे मानले जाते. ताज्या समझोत्यानुसार आठ मुद्द्यांवर पुढील वाटाघाटी होतील. हे मुद्दे २००५ मधील चर्चेत ठरल्यानुसार असतील असे म्हटले असले, तरी तेव्हा सीमेचा विचार पॅकेज स्वरूपात करायचे म्हणजे एकत्रितपणे करायचे मान्य झाले होते. या वेळी हा शब्द संयुक्त निवेदनातून गायब आहे. मतभेद कमी असतील तिथून चर्चा करावी या दिशेने ही वाटचाल होऊ शकते. शी जिनपिंग यांना सध्या तरी भारताशी तणाव-संघर्ष टाळायचा आहे असे दिसते. त्यासाठी सीमावादावर काही ठोस करतो आहोत असं दाखवायचे प्रत्यक्षात आर्थिक देवाणघेवाणीवर चर्चेसाठी भारताला राजी करायचे, ही चीनची नेहमीची खेळी असू शकते. चीनच्या अशा रीतीने जवळ जाताना दीर्घकालीन धोरण म्हणून चीन भारताची सीमाविषयीची भूमिका मान्य करत नाही हे ध्यानात ठेवून पावलं उचलणं हे आव्हान असेल. ड्रॅगनशी पुन्हा दोस्ती करताना मागचे अनुभव विसरायचं कारण नाही. चीन, रशियाशी जवळीक वाढवताना त्याचा अमेरिका किंवा पाश्चात्त्यविरोधी अर्थ लावला जाणार नाही, अशी यासाठी मुत्सद्देगिरीतील कसरत हेही लगतच्या काळातील एक आव्हानच असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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