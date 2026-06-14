India Economic Reforms : भारताच्या आर्थिक घोडदौडीमागील पडद्यामागची कहाणी उलगडणारे आत्मचरित्र

मधुबन पिंगळे- Madhuban.pingle@esakal.comभारतासाठी गेल्या चार दशकांचा प्रवास अतिशय थक्क करणारा आहे. प्रचंड आव्हानात्मक अशा या कालखंडामध्ये अतिशय धाडसी निर्णय घेण्यात आले आणि जागतिकीकरणाच्या प्रवाहामध्ये उतरताना देशाची अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली. आणि या निर्णयांमधून सुरू झाली भारताची घोडदौड. पी. व्ही. नरसिंहराव, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यापासून अनेक राजकीय नेते आणि तज्ज्ञांनी या निर्णयप्रक्रियेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यातील एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे माँटेकसिंग अहलुवालिया. अहलुवालिया १९८०च्या दशकामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि व्ही. पी. सिंह यांचे विशेष सचिव होते. तर, १९९०च्या दशकामध्ये त्यांनी वाणिज्य सचिव व वित्त सचिव म्हणूनही काम पाहिले. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्येही त्यांनी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. तेथून पुन्हा भारतामध्ये परत आल्यानंतर ‘यूपीए’ सरकारच्या काळामध्ये ते दहा वर्षे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष होते. या महत्त्वाच्या काळांमध्ये देशाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये त्यांची मध्यवर्ती भूमिका राहिली आहे. त्यामुळेच, त्यांचे ‘बॅकस्टेज’ हे आत्मचरित्र केवळ त्यांच्या वैयक्तिक जीवनाची कहाणी उरत नाही, तर गेल्या चार दशकांमधील भारतीय घोडदौडीचा एक भाग असणाऱ्या जबाबदार व्यक्तीने सांगितलेला वृत्तांत ठरतो. राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळामध्ये आर्थिक सुधारणांना सुरुवात झाली. मात्र, १९९१मध्ये परकी चलन तुटवड्याचे संकट भारतासमोरील निर्णायक घडामोडींपैकी एक आहे. नेमक्या याच काळामध्ये अहलुवालिया वाणिज्य वित्त विभागांचे सचिव होते. त्यामुळे त्यांनी घेतलेला निर्णयांचा मागोवा हा ऐतिहासिक धोरण निर्मितीचा प्रत्यक्ष अनुभव सांगतो. यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारताने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले, त्यावेळी देशातूनही त्याला प्रचंड विरोध होता. मात्र, त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या वेगवेगळ्या पक्षांच्या सरकारांनी या धोरणांतील सातत्य ठेवण्याचेच धोरण स्वीकारले. त्यामुळेही भारतीय घोडदौड कायम राहिली. म्हणजे पूर्वी ज्या धोरणावर टीका करण्यात येत होती, त्या धोरणांना कसे स्वीकारण्यात आले, याकडेही अहलुवालिया या पुस्तकामध्ये लक्ष वेधतात. .Premium|Union Budget 2026 India : आत्मनिर्भर भारताच्या प्रवासातील दमदार पाऊल; संतुलित आणि भविष्यवेधी अर्थसंकल्प.याशिवाय, यूपीए सरकारचा कालखंडही आर्थिक क्षेत्राबरोबरच राजकीय दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा आहे. या कालखंडामध्ये भारताच्या वेगवान आर्थिक कामगिरीचे ते कथन करतात. तसेच, या काळात निर्माण झालेल्या धोरणात्मक अडथळे आणि भ्रष्टाचारांच्या आरोपांवरही ते भाष्य करतात. त्याचबरोबर २००८मध्ये जागतिक महामंदीच्या काळाची झळ भारताला अतिशय मर्यादित प्रमाणात बसली. त्यामध्ये भारताच्या पारंपरिक वित्तीय यंत्रणेबरोबरच तत्कालीन सरकारी यंत्रणेने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचाही त्यामध्ये वाटा आहे. याविषयीही अहलुवालिया यांनी सविस्तर भाष्य केले आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, यूपीए सरकार सत्तेवर येत असताना, त्यातील मुख्य पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडे अवघ्या १४५ जागा होत्या. मात्र, डाव्या पक्षांसह अनेक छोट्या पक्षांची आघाडी आकाराला आली आणि सरकार स्थापन झाले.या परिस्थितीमध्ये सरकारचा गाडा व्यवस्थित चालावा, यासाठी किमान सामाईक कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला होता. त्याआधीच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने २००४च्या निवडणुकीच्या प्रचारात ‘इंडिया शायनिंग’वर भर दिला होता. मात्र, हा प्रचार शहरी होता आणि त्या मुद्द्यावरून निवडणूक जिंकण्यात अपयश आले होते. त्यामुळे यूपीएच्या किमान सामाईक कार्यक्रमामध्ये ग्रामीण भाग आणि गरीब वर्गावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. हा कार्यक्रम राबवितानाच देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेगही उंचावणे गरजेचे होते. ही गोष्ट लक्षात घेऊन जास्तीत जास्त परकी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे धोरण आखण्यात आले आणि त्याचा फायदा झाला.दारिद्र्य निर्मूलन, अन्नसुरक्षा या मूलभूत घटकांवरही यूपीए सरकारच्या काळामध्ये मोठी प्रगती झाली. त्या ऐतिहासिक कामगिरीचाही त्यांनी उल्लेख केला आहे. जागतिक बँकेने वर्गीकृत केलेल्या अल्पउत्पन्न गटातून बाहेर पडून २०१०मध्ये भारत मध्यम-उत्पन्न देशांच्या गटामध्ये सहभागी झाला. मात्र, त्यानंतरच्या दोन वर्षांमध्ये भारताच्या विकासाचा दर मंदावला. त्यावेळी असणारी आव्हाने आणि या आव्हानांवर मात करत उच्चवाढीच्या पुन्हा परतण्यासाठी उचलायच्या पावलांविषयीही त्यांनी उहापोह केला आहे..पुस्तक : बॅकस्टेजलेखक : माँटेकसिंग अहलुवालियाअनुवाद : जी. बी. देशमुखप्रकाशन : मेहता पब्लिशिंग हाऊसपृष्ठे : ४२६, मूल्य : ७५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.