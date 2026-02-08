Premium|India National security: भक्कम अंतर्गत सुरक्षेच्या दिशेने..

डॉ. रामानंद गर्गे, editor@esakal.comनवीन वर्षाची सुरुवात भारताच्या सामरिक प्राबल्याच्या दृष्टिकोनाने आश्वासक आणि आपल्या धोरणात्मक प्रगतीला अधोरेखित करणारी झाली आहे. ‘के-४’ या मध्यम पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी, अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार व युरोपियन युनियनबरोबरच्या ‘मदर ऑफ ऑल डिल्स’ या मुक्त व्यापार कराराद्वारे अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळाली आहे. तत्पूर्वी, २०२५मध्ये ऑपरेशन ‘सिंदूर’च्या यशातून भारताने आपली सैन्यक्षमता सिद्ध केली आहे. त्याचबरोबर यंदाच्या अर्थसंकल्पात देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी भरीव तरतूद करीत ती भक्कम करण्यासाठी जोरकस पावले उचलली आहेत. या तरतुदींबद्दल... .भारतासारख्या विशाल, सांस्कृतिक व भौगोलिक विविधता असलेल्या देशात कायदा व सुव्यवस्थेचे योग्य संचालन, नागरिकांचे जीवरक्षण व मालमत्तेची सुरक्षा आणि स्थैर्य कायम करण्यात प्रशासनाला यश मिळाले आहे. या प्रभावी प्रशासकीय व्यवस्था एका रात्रीत आणि स्वस्तात विकसित होत नाहीत, त्यासाठी भविष्यवेधी सुरक्षाविषयक आव्हानांचे मूल्यमापन करून प्रभावी अंतर्गत सुरक्षेसाठी कालानुरूप गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. भारताने ७ दशकांहून अधिक काळ जटिल सुरक्षा आवाहनांना तोंड देत आपले सार्वभौमत्व आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी मोठी किंमत मोजली आहे. भारताच्या गृहमंत्रालयाने अर्थसंकल्पीय तरतुदींद्वारे अंतर्गत सुरक्षेची स्थिती गेल्या दशकापासून सुधारली आहे. अर्थसंकल्पात सातत्यपूर्ण वाढीतून सरकारचा राष्ट्रीय सुरक्षेप्रती दृढनिश्चय, वचनबद्धता आणि प्रशासकीय प्राधान्यक्रम हाताळण्याची मानसिकता अधोरेखित होते..Premium|Global conflicts 2025 : २०२६ युद्ध की शांतता? जगाचे भविष्य राजकीय इच्छाशक्तीच्या हाती.पोलिस दलांसाठीची गुंतवणूकअंतर्गत सुरक्षेचा प्रमुख पैलू म्हणजे पोलिस यंत्रणा. केंद्रीय व राज्य पोलिस दलांच्या भांडवली विकासाची गुंतवणूक २०१५मध्ये केवळ ५९५ कोटी रुपये होती, ज्यामध्ये दरवर्षी ३० टक्के वाढ करीत चालू आर्थिक वर्षात (२०२६-२७ साठी) २१२७२.४७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे पोलिस यंत्रणेच्या विकास योजना, स्मार्ट पोलिसिंग, केंद्रीय राखीव सशस्त्र पोलिस दल (सीआरपीएफ) तसेच राज्य पोलिस यंत्रणाचे अत्याधुनिकरण यांसारख्या परिवर्तनकारी योजना यशस्वीरीत्या राबवता आल्या व भारतीय पोलिसिंग क्षमता प्रबळ करता आल्या. त्यातून केंद्रीय, तसेच राज्य पोलिस यंत्रणांना प्रभावी संपर्कसाधने पुरवण्यात आली. अत्याधुनिक प्रणालींनी सज्ज पोलिस दलांना दर्जेदार आयुष्य, गृहनिर्माण योजनांतून चांगली जीवनशैली देत पोलिस यंत्रणांची कार्यक्षमता वाढवण्यात सरकारला यश मिळाले आहे. तंत्रज्ञानाच्या योग्य वापरामुळे देशातील १८ हजार २८४ पोलिस स्थानकांना संगणक प्रणालीद्वारे एकत्रित करता आले आहे. त्यामध्ये हिमवर्षाव, उंचावरील प्रदेश, वाळवंट, घनदाट जंगले, लांब किनारी प्रदेश, बेटे इत्यादी विविध भूप्रदेशांचा समावेश असून, या प्रणालीद्वारे स्मार्ट पोलिसिंग आणि ‘एआय’ सक्षम सीमा सुरक्षाविषयक पायाभूत सुविधांची क्रियाशीलता आणि क्षमता वाढवून व्यापक एकात्मिक सीमा व्यवस्थापन प्रणालीला (सीआयबीएमएस) मजबूत केले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेला प्रशासकीय धोरणामध्ये अग्रक्रम देऊन त्याद्वारे पोलिस दलांच्या अत्याधुनिकीकरण आणि बहुआयामी क्षमता बळकट करून त्याच्या क्रियाशीलनासाठी निर्धारित रोडमॅपद्वारे अंतर्गत सुरक्षेप्रती आपला हेतू आणि वचनबद्धता सरकारने अधोरेखित केली आहे..भारताने काय साध्य केले?नक्षलवादविरोधी निर्णायक विजय ः भारताचे नक्षलवादविरोधी अभियान शेवटच्या टप्प्यात असून ते मार्च २०२६पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. निर्णायक सैन्य अभियान राबवून नक्षलवाद्यांचे प्रमुख नेते ठार करण्यात आले असून, सरकारद्वारे बहुआयामी विकास योजना राबवून विकासगंगा प्रवाहित करण्यात आली आहे. परिणामी, २०१४ पासून १० हजार ८८१ नक्षलवाद्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग सोडला आणि आत्मसमर्पण करून विकासाचा मार्ग स्वीकारला आहे.ईशान्येकडे शांतता प्रयत्न ः गेल्या दशकात या भागातील सुमारे १२ हजार अतिरेक्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. यावरून या प्रदेशात संघर्षाकडून सहकार्याकडे अग्रेसरता हा मूलभूत बदल झाल्याचे दिसते. आज ईशान्येकडील सर्व ८ राज्ये विकासाच्या दिशेने मार्गस्थ असून विकासक्षम राज्ये म्हणून उदयास आली आहेत.जम्मू-काश्मीरमध्ये निर्णायक यश ः स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील प्रमुख सुरक्षा आवाहनांपैकी एक सीमापार दहशतवादाने ग्रस्त जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० आणि ३५ अ कायमचे रद्द करून जम्मू, काश्मीर खोरे, तसेच लडाख प्रदेशाच्या व्यापक विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, त्यामुळे हे केंद्रशासित प्रदेश विकासाच्या दिशेने गतिशील झाल्याचे दिसत आहे..Premium|India Budget 2026 : आर्थिक प्रगतीसाठी तीन प्रमुख कर्तव्यांचा संकल्प.अमली पदार्थांविरुद्ध मोहीम ः अमली पदार्थांविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’चे प्रभावी धोरण राबविल्यामुळे केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो एक प्रभावी व दर्जेदार अन्वेषण यंत्रणा झाल्याचे दिसते. परिणामी, २०१५पासून डिसेंबर २०२५पर्यंत भारताने जवळपास ३५.२१ लाख कोटी रुपयांच्या अमली पदार्थांची विल्हेवाट लावली आहे. योग्य आर्थिक नियोजनातून पोषक वातावरण निर्मितीमुळे केंद्रीय यंत्रणांनी सुमारे १ लाख किलोचे अमली पदार्थ गेल्या दहा वर्षांत जप्त करण्यात अभूतपूर्व यश मिळवले आहे. यात ‘सागर मंथन’सारख्या अमली पदार्थांविरोधी सागरी अभियानाचा समावेश होतो, ज्यामध्ये २०२४च्या सुरवातीला हिंदी महासागरात ३३०० किलो अमली पदार्थ एकाच छाप्यामध्ये जप्त करण्याचा पराक्रम भारतीय यंत्रणांनी केला. २०१५पासून अशा प्रकरणांमध्ये सुमारे ७ लाख ६१ हजार जणांना अटक करण्यात आली आहे. गेल्या ४ वर्षांत ३१ हजार एकरांपेक्षा अधिक जमिनीवरील अमली पदार्थांची लागवड नष्ट केली आहे. यातून भारतीय यंत्रणांचा दबदबा वाढला असून, जगातील प्रमुख अमली पदार्थांविरुद्ध अन्वेषण यंत्रणांपैकी एक प्रमुख म्हणून नावारूपाला आली आहे.भारतीय किनाऱ्यांचे रक्षण ः २००८मधील मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सागरी किनाऱ्यांच्या रक्षण प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून बहुस्तरीय सागरी ग्रीडचा विकास करून किनारी पोलिस, भारतीय तटरक्षक दल आणि भारतीय नौदल यांनी समन्वय प्रस्थापित केला आहे. ही प्रणाली बहुस्तरीय ग्रीडमध्ये विकसित करण्यात आली आहे. गेल्या दशकात किनारपट्टीवर टेहळणी आणि देखरेखीसाठी अनेक लघु रडार स्टेशनद्वारे प्रभावी तटीय देखरेख नेटवर्क (सीएसएन) कार्यान्वित करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये, १६१ तटीय पोलिस ठाण्यांमधील पायाभूत सुविधा मजबूत केली असून, यात जेट्टी आणि शेकडो इंटरसेप्टर बोटींचा समावेश होतो. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सर्व संबंधितांना सागरी गस्त आणि त्यासाठी आवश्यक कारवाया नीट समजावून घेण्यासाठी अद्ययावत प्रशिक्षण दिले जाते. ही प्रणाली समुद्रातून येणाऱ्या धोक्यांपासून देशाचे प्रभावी संरक्षण करत आहे..अद्ययावत सायबर सुरक्षा यंत्रणा ः भारताने २०१५पासून सायबर सुरक्षा यंत्रणा विकसित करून या क्षेत्रात उल्लेखनीय क्रांती घडवली आहे. त्यासाठी अद्ययावत सुरक्षा प्रोटोकॉल, विशेष संस्थांची स्थापना व त्यांच्या क्षमता विकसित करून सायबर सुरक्षा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण परिवर्तन केले आहे. या मूलभूत आणि दूरगामी क्षमतांमुळे आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाच्या (आयटीयू) जागतिक सायबर सुरक्षा निर्देशांकामध्ये (जीसीआय) ‘टियर १’ मानांकन प्राप्त करून भारत जागतिक ‘रोल मॉडेल’ बनला आहे.प्रभावी गुन्हे अन्वेषण कायदेप्रणाली ः अलीकडील काळात भारताने तीन न्यायकेंद्रित कायद्यांच्या स्वरूपात नव्याने लागू केलेल्या फौजदारी न्याय प्रणालीअंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) आणि भारतीय साक्ष अधिनियम (बीएसए) या आधुनिक कायद्यांच्या निर्मितीमुळे सुरक्षा प्रणालीला लक्षणीय बळकटी मिळाली आहे व वेळेवर न्याय वितरणाची कार्यक्षमता वाढली आहे.अशाप्रकारे केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये कार्यक्षम आणि किफायतशीर क्रियाशील राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली विकसित करण्याच्या हेतूने केलेली आर्थिक तरतूद व त्यामध्ये वर्षोगणिक सातत्याने होणारी वाढ हे योग्य दिशेने पाऊल मानले जाते. या आर्थिक तरतुदींमुळे गृहमंत्रालयातील अंतर्गत सुरक्षाविषयक घटकांची रचना आणि कालानुरूप पुनर्रचना करणे शक्य झाले आहे. ही यंत्रणा २१व्या शतकातील झपाट्याने वाढणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षा आव्हानांचा सक्षमपणे सामना करून विकसित भारताच्या सुरक्षाविषयक गरजांची पूर्तता करेल, यात शंका नाही.( लेखक सुरक्षा आणि सामरिक विषयांचे विश्लेषक आहेत व भारताचे ऑस्ट्रियामधील माजी राजनैतिक अधिकारी आहेत.). Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.