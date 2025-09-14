क्रिकेट द्वंद्व ऐरणीवर

शैलेश नागवेकर - shailesh.nagvekar@esakal.comआशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात साखळी सामना होत आहे. गतवेळेस दुबईत झालेल्या भारत-पाक सामन्याच्या वेळी दोन्ही खेळाडूंमध्ये मैत्रीचे वातावरण होते. यावर्षी मात्र स्पर्धा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी सर्व कर्णधारांच्या एकत्रित पत्रकार परिषदेतच ठिणगी पडलेली दिसली. आता हे द्वंद्व ऐरणीवर आले आहे..आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत आज रविवारी (ता. १४) भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात साखळी सामना होत आहे. या लढतीपासून या दोन देशांमधील क्रिकेट द्वंद्व वेगळ्या वळणावर असणार आहे. मुळात भारत-पाकिस्तान सामन्यांसाठी केवळ आशियाई क्रिकेट स्पर्धाच नव्हे तर विश्वकरंडकासारख्या स्पर्धाही विकल्या जातात. म्हणजेच टीआरपीसाठी या दोन देशांमध्ये जास्तीत जास्त सामने होतील, असे पाहिले जाते. म्हणूनच कोणतीही बहुराष्ट्रीय स्पर्धा असो भारत-पाक संघ एकाच गटात असतात.विश्वकरंडक स्पर्धेचा एक काळ असा होता, की पहिल्या चार (१९७५, १९७९, १९८३, १९८७) स्पर्धांमध्ये भारत-पाक साखळी सामनाही झाला नव्हता; परंतु १९९२च्या स्पर्धेत यष्टीरक्षक किरण मोरे यांना खिजवण्यासाठी जावेद मियाँदाद यांनी मारलेल्या माकड उड्या यानंतर प्रत्येक विश्वकरंडक स्पर्धा ही पराकोटीच्या त्वेषानेच खेळली गेली. मुळात स्वातंत्र्यानंतर या दोन देशांमधले सामने म्हणजे क्रिकेट युद्धच समजले जायचे. मध्यंतराच्या काळात खुन्नसच जणू काही दिसून यायची. त्यात शारजा स्टेडियम सुरू झाले आणि तेथे होणाऱ्या भारत-पाक सामन्यांना पराकोटीचे महत्त्व असायचे. माकड उड्या मारणाऱ्या त्याच जावेद मियाँदाद यांनी अखेरच्या चेंडूवर चेतन शर्माला मारलेला षटकार अजूनही वेदना देणारा आहे..हळूहळू काळ बदलला. खुन्नस असली तरी क्रिकेट डिप्लोमॅटिक झाले. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००३ मध्ये क्रिकेट डिप्लोमसी करत ‘दिल भी जितो और मॅच भी’ असा संदेश देत भारतीय संघ प्रदीर्घ कालावधीनंतर पाकिस्तानमध्ये पाठवला. मी स्वतः भारतीय संघासोबत पाकिस्तान दौऱ्यावर होतो. त्यांचे आदरातिथ्य अनुभवले होते. मैदानावर काय लढाई व्हायची ती होईल; परंतु सौरव गांगुलीच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या भारतीय संघाचा आदर मैदानाबाहेरही ठेवला जात होता. त्या वेळी फार्मात असलेल्या लक्ष्मीपती बालाजी या मध्यमगती गोलंदाजाचीही क्रेझ होती. २००५ मध्येही भारतीय संघ पाकिस्तानमध्ये गेला होता. पाकचे तत्कालीन लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी भर बक्षीस समारंभात महेंद्रसिंग धोनीला मानेपर्यंत रुळणारे केस कापू नको, असा सल्ला दिला होता. खरं तर हे दोन्ही दौरे क्रिकेट डिप्सोमसीच्या माध्यमातून यशस्वी झाले होते; परंतु सीमेपलीकडून पाकिस्तानच्या कुरापती सुरूच असायच्या.२००८ मध्ये अजमल कसाब यांनी त्याच्या पाकिस्तानी दहशतवादी सहकाऱ्यांनी मुंबईवर केलेल्या हल्ल्यानंतर सर्वच चित्र बदलले. पाकिस्तानविरुद्ध द्विपक्षीय मालिकांमध्ये खेळायचे नाही हा निर्णय तेव्हाच झाला होता. त्यासाठी आयसीसीला द्विपक्षीय मालिकांचा कार्यक्रम भारत-पाक यांच्यातील मालिका वगळून तयार करावा लागला आणि यापुढेही तो कायम राहणारच आहे. कारण म्हणतात ना शेपूट वाकडे ते वाकडेच... गतवेळेची आशिया करंडक स्पर्धा पाकिस्तानमध्ये होती; परंतु बीसीसीआयने त्यांना हायब्रिड मॉडेल स्वीकारण्यास भाग पाडले आणि अंतिम सामनाही त्यांच्याकडून हिरावला होता; पण त्यानंतर २०२३ मध्ये भारतात झालेल्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी पाकिस्तान संघाला नाक धरून भारतात यायला भाग पाडले होते. २०१६ मध्ये पठाणकोटमध्ये दहशतवादी हल्ला केल्यानंतरही बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमधील क्रिकेट संबंध पुढे जात होते; पण शेपूट वाकडेच असलेल्या पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांकडून पहलगाममध्ये २६ पर्यटकांना जिवे मारण्यात आले. त्यानंतर प्रत्येक भारतीयांमध्ये उसळलेली संतापाची लाट कायम आहे..‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले तरी त्यांच्याशी क्रिकेटसह कोणतेच संबंध ठेवू नका, अशी भावना प्रत्येकाची तयार झाली. मध्यंतरी निवृत्त खेळाडूंची एक लीग झाली, त्यात पाकिस्तानशी खेळण्यास युवराज सिंग, इरफान पठाण यांच्या भारतीय संघाने नकार दिला. पाकिस्तानविरुद्ध न खेळण्याचे वातावरण तापत असताना क्रीडा खात्याने आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि द्विपक्षीय मालिकांमध्ये खेळण्याचा प्रश्नच नाही; परंतु विश्वकरंडक किंवा आशिया स्पर्धांसारख्या बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये खेळण्यास परवानगी दिली. त्याच निर्णयानंतर भारतीय संघ आशिया करंडक स्पर्धेत खेळत आहे आणि आज पाकविरुद्ध सामना होत आहे.वास्तविक या स्पर्धेचे यजमान बीसीसीआय आहे. ही स्पर्धा भारतात होणे अपेक्षित होती; परंतु बीसीसीआयने स्पर्धा अमिरातीत खेळवण्याचा निर्णय घेतला. देशात सध्या पावसाळी वातावरण असले तरी दुलीप करंडक ही देशांतर्गत स्पर्धा सुरू आहेच. तरीही देशात स्पर्धा न खेळवण्याचे एकच कारण असू शकते, ते पाकिस्तान मंडळाचे आणि आशिया क्रिकेट परिषदेचे (एसीसी) अध्यक्ष असलेले मोहसिन नकवी. एसीसीचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांना भारतात बोलवावे लागले असते आणि आदरातिथ्यही करावे लागले असते. त्यामुळे बीसीसीआयने स्पर्धाच आपल्या देशात नको, हा त्यावर मार्ग काढला असावा. असेही काही महिन्यानंतर भारतात महिला विश्वकरंडक स्पर्धा होणार आहे आणि पुढील वर्षी टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा नियोजित आहे. यातील पाकिस्तानविरुद्धच्या लढती श्रीलंकेत होतील..एकंदरीत प्रशासकीय स्तरावरही पाकिस्तानला चेकमेट केले जात असताना आज होणाऱ्या लढतीकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. याची ठिणगी ही आशिया स्पर्धा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी सर्व कर्णधारांच्या एकत्रित पत्रकार परिषदेत पडली. तेव्हा भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवला तारेवरची कसरत करावी लागली. एसीसीचे अध्यक्ष समोर असल्यावर त्यांच्याशी हस्तांदोलन त्याला करावे लागले; पण याच सूर्यकुमारने व्यासपीठावर पाक कर्णधार सलमान आघा याच्याशी हस्तांदोलन टाळले होते. त्याला जवळपास दुर्लक्षित केले होते; पण या पत्रकार परिषदेत एकमेकांविरुद्ध आक्रमक खेळण्याचा मुद्दा गाजला होता. गतवेळेस दुबईत झालेल्या भारत-पाक सामन्याच्या वेळी दोन्ही खेळाडूंमध्ये मैत्रीचे वातावरण होते. जसप्रीत बुमरा पुत्ररत्नाचा लाभ झाला, त्याबद्दल पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज शाहिन शहा आफ्रिदीने त्याला भेटवस्तू दिली होती. आता येथून पुढे दोन्ही देशांमधील खेळाडूंमध्ये असे वातावरण निश्चितच नसेल. मुळात संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर हे पाकिस्तानविरुद्ध नेहमीचतडफेने खेळायचे. शाहिद आफ्रिदीविरुद्ध झटापट होण्याइतपत प्रसंग उद्धभवलेले होते. आता बुमरा-शाहिन आफ्रिदी समोरासमोर आल्यावर कदाचित जुना प्रसंग आठवून औपचारिकता म्हणून हस्तांदोलन करतील; पण सूर्यकुमार यादवच्या नव्या पिढीने औपचारिकतेची ऐशीतैशी केल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.. 