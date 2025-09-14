सप्तरंग

क्रिकेट द्वंद्व ऐरणीवर

भारत-पाकिस्तान यांच्यातील आशिया करंडकातील सामना म्हणजे केवळ क्रिकेट नाही, तर ही आहे भावना, इतिहास, आणि स्फोटक संघर्षाची पुनरावृत्ती!
आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात साखळी सामना होत आहे. गतवेळेस दुबईत झालेल्या भारत-पाक सामन्याच्या वेळी दोन्ही खेळाडूंमध्ये मैत्रीचे वातावरण होते. यावर्षी मात्र स्पर्धा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी सर्व कर्णधारांच्या एकत्रित पत्रकार परिषदेतच ठिणगी पडलेली दिसली. आता हे द्वंद्व ऐरणीवर आले आहे.

