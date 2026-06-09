Premium|Indian football analysis : फुटबॉलचे चाहते लाखो; पण भारतात फुटबॉल संस्कृती का रुजत नाही?

केतकी उत्पातभारतातील लाखो तरुण रात्री दोन वाजता प्रीमियर लीगचे सामने पाहतात. बार्सिलोना, रिअल माद्रिद, मँचेस्टर युनायटेड, लिव्हरपूल या क्लब्जच्या कामगिरीबाबत समाज माध्यमांवर युद्धे रंगतात. लिओनेल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांच्या प्रत्येक गोलावर लाखो रिल्स तयार होतात. अशा या फुटबॉलप्रेमी देशात फुटबॉल खेळण्याबाबत मात्र अनास्था दिसून येते. हीच भारतीय फुटबॉलची शोकांतिका आहे. भारत फुटबॉलप्रेमी देश असला, तरी अजूनही आपल्या देशात ‘फुटबॉल संस्कृती’ रुजलेली नाही असेच म्हणावेसे वाटते.फुटबॉलची खरी संस्कृती केवळ फक्त युरोपीय क्लब्जचे सामने पाहण्यात नसते. ती तयार होते शाळांच्या मैदानांवर, ग्रासरूट अकादमींमध्ये; प्रशिक्षित प्रशिक्षकांच्या माध्यमातून आणि प्रबळ इच्छाशक्ती असलेले प्रशासन व समाजाच्या सकारात्मक मानसिकतेतून! भारताच्या आंतरराष्ट्रीय खेळाडू व पंच अंजू तुरंबेकर यांच्या मते, भारतात प्रतिभेची कमतरता नाही; पण विश्वकरंडकापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रतिभेपेक्षा जास्त गरज असते ती दीर्घकालीन दृष्टिकोन, मजबूत व्यवस्था आणि फुटबॉलला खरंच गंभीरपणे घेणाऱ्या क्रीडा संस्कृतीची.फुटबॉल संघटक मंदार ताम्हाणे म्हणतात, भारतीय फुटबॉलची मुख्य समस्या प्रतिभा नसून व्यवस्थापन ही आहे. सध्याचा भारतीय संघ विश्वकरंडक जिंकणे तर दूरच, पण आशियामध्ये सातत्याने सर्वोच्च स्तरावर स्पर्धा करायलाही सज्ज नाही. कारण आधुनिक फुटबॉल हा फक्त आवडीवर चालणारा खेळ राहिलेला नाही; तो आता नियोजन, रचना आणि व्यावसायिकतेवर चालणारी स्वतंत्र व्यवस्था ठरतो आहे. आज जपान, दक्षिण कोरिया किंवा ऑस्ट्रेलियासारखे देश आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये चमकताना दिसतात, ते त्यांचा संघ मजबूत आहे म्हणून नाही, तर त्यांची संपूर्ण फुटबॉल व्यवस्थाच मजबूत आहे म्हणून. भारतात मात्र अनेकदा उलट चित्र दिसते. .Premium|India AI Summit 2026 : एआयमुळे नोकऱ्या जाणार की नव्या संधी मिळणार? दिल्लीतील जागतिक परिषदेत सॅम आल्टमन आणि सुंदर पिचाईंनी भारतीय तरुणांना कोणता मंत्र दिला?.मंदार ताम्हाणे यांच्याच शब्दात सांगायचे झाल्यास, युरोपमध्ये फुटबॉल हा केवळ खेळ नाही, तर प्रचंड आर्थिक उद्योग आहे. क्लब, प्रसार माध्यमांचे हक्क, ब्रँड्स, प्रायोजक, खेळाडूंच्या देवाणघेवाणीचे व्यवहार या सर्व गोष्टी एकत्रित मिळून हजारो कोटींची अर्थव्यवस्था उभी करतात. भारतात अजून फुटबॉल त्या टप्प्यावर पोहोचलेला नाही. त्यांच्या मते, कोणताही खेळ मोठा होण्यासाठी ‘आयबॉल्स’ लागतात. एखादा खेळ लोक आवडीने बघत असतील, तर प्रसार माध्यमे त्याकडे वळतात. प्रसिद्धी मिळाली की पैसा येतो. आणि लोक खेळ तेव्हा पाहतात, जेव्हा पाहण्यासारखा खेळ खेळणारा खेळाडू - रोल मॉडेल असतो. नीरज चोप्राचेच उदाहरण पाहा. नीरज चोप्राने पदक जिंकण्यापूर्वी भारतात किती लोक भालाफेक पाहायचे? पण आज लोक रात्री जागून त्याच्या स्पर्धा पाहतात. आपला देश मोठा आहे, पण त्याच वेळी आपल्याकडे लॉजिस्टिक आणि व्यवस्थापनाची मोठी आव्हाने आहेत. सात वर्षे वयोगटाच्या स्पर्धेसाठी जर एखाद्या मुलाला पुण्याहून गुवाहाटीला पाठवायचे असेल, तर अनेक पालक आर्थिकदृष्ट्या तयार नसतात.आव्हानेछोटे प्रशिक्षण शिबिर आणि अपुरी तयारी : अनेक मोठ्या स्पर्धांपूर्वी भारतीय संघ फक्त आठ-दहा दिवसांच्या प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये सहभागी होतो. त्या काही दिवसांतच प्रशिक्षकाला संघ निवडायचा असतो, डावपेचांची रचना बसवायची असते, खेळाडूंमध्ये समन्वय निर्माण करायचा असतो, तंदुरुस्ती सांभाळायची असते आणि मानसिकदृष्ट्याही संघ तयार करायचा असतो. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये हा कालावधी अत्यंत अपुरा मानला जातो. आधुनिक फुटबॉलमध्ये डावपेचांची समज यायला आणि संघात एकजूट निर्माण व्हायला महिने लागतात. युरोपीय आणि आशियाई बलाढ्य संघ वर्षभर शिस्तबद्ध नियोजन करतात.लीग रचनेतील अनिश्चितता : इंडियन सुपर लीगने फुटबॉलला प्रसिद्धी दिली, पैसा आणला, फुटबॉलला मुख्य प्रवाहात आणले हे नाकारता येत नाही. पण त्याचवेळी लीग स्पर्धांमधील विलंब, अनिश्चित वेळापत्रक, क्लब बंद पडणे आणि आर्थिक अस्थिरता यांमुळे व्यवस्था कमकुवतही झाली. व्यावसायिक फुटबॉल खेळताना वेळापत्रक हा संपूर्ण व्यवस्थेचा कणा असतो. खेळाडूंना हंगाम कधी सुरू होईल, तयारीचे चक्र काय असेल, विश्रांतीचा कालावधी किती असेल आणि राष्ट्रीय शिबिरे कधी असतील याची स्पष्ट कल्पना असते. मात्र भारतात अनेकदा क्लब, महासंघ आणि राष्ट्रीय संघ यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसून येतो आणि त्याचा थेट परिणाम खेळाडूंवर होतो. ‘जर लीग रचना अस्थिर असेल, तर खेळाडूंचा विकाससुद्धा अस्थिर होतो, अशी खंत अंजू तुरंबेकर व्यक्त करतात.वैज्ञानिक योजनांचा अभाव : भारतात तळागाळाच्या स्तरावर अजूनही अनेक ठिकाणी जुन्या प्रशिक्षण पद्धती आहेत. डावपेचांविषयी अज्ञान आणि वैज्ञानिक तयारीचा अभाव दिसतो. आधुनिक फुटबॉलमध्ये प्रशिक्षक हा फक्त प्रशिक्षक नसतो, तो शिक्षक, मानसशास्त्रज्ञ, विश्लेषक आणि रणनीतीकार असतो. भारतात अजूनही अनेकदा फुटबॉलचं प्रशिक्षण म्हणजे ‘फेऱ्या मारा’ किंवा ‘तंदुरुस्तीसाठी व्यायाम करा’ इतक्यावर मर्यादित राहते. यामुळे प्रतिभा असलेली मुले तांत्रिक आणि डावपेचांच्या स्तरावर मागे पडतात, असे मत तुरंबेकर व्यक्त करतात.मानसिक दडपण आणि जिंकण्याची मानसिकता : जिंकण्याची मानसिकता अचानक घडत नाही. ही मानसिकता लहानपणापासून घडवावी लागते. युरोपीय किंवा जपानी खेळाडू लहानपणापासून प्रचंड दडपणाच्या स्पर्धात्मक व्यवस्थेत वाढतात. त्यांना शिस्त, व्यावसायिकता आणि जबाबदारीची जाणीव लहान वयातच शिकवली जाते. भारतात मात्र अनेकदा खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचेपर्यंत दडपण हाताळणे, भावनांवर नियंत्रण, पुनर्बांधणीतील शिस्त, व्यावसायिक जीवनशैली या गोष्टी व्यवस्थित शिकलेले नसतात.समन्वय व संवादाची कमतरता : व्यवस्थापन आणि खेळाडू यांच्यामध्ये समन्वय आणि संवादाचा अभाव आहे. कुठलेही नियोजन करताना व्यवस्थापन मंडळ खेळाडूंना निर्णय घेऊ देत नाही, त्या चर्चेत सहभागी करून घेत नाही. आज भारत फुटबॉल विश्वकरंडकाच्या स्वप्नापासून लांब राहिल्याचे हे एक मोठे कारण आहे, असे अंजू तुरंबेकर आणि मंदार ताम्हाणे यांनी स्पष्ट केले..Premium|India Tourism Data Compendium 2025 : भारतीय पर्यटनाच्या अफाट क्षमतेचा जागतिक स्तरावर विस्तार करण्याची गरज.तळागाळापासून विकास म्हणजे नेमके काय?तळागाळापासून विकास याचा अर्थ अनेकदा ‘फक्त लहान मुलांच्या स्पर्धा’ असा घेतला जातो. पण विकसित फुटबॉल राष्ट्रांमध्ये ग्रासरूट पातळीवर मेहनत घेतली जाते. म्हणजे, शिस्तबद्ध प्रशिक्षण, वयानुसार अभ्यासक्रम, डावपेचांचे शिक्षण, पोषणशास्त्र, क्रीडा विज्ञान, मानसिक विकास यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. आधुनिक फुटबॉलमध्ये वेगापेक्षा खेळाची बुद्धिमत्ता अधिक महत्त्वाची होत चालली आहे. एक खेळाडू दडपणाखाली चेंडूवरील नियंत्रण कसे ठेवतो, काही क्षणांत निर्णय कसा घेतो, स्थाननियोजन कसे समजून घेतो, मैदानावरील मोकळी जागा कशी ओळखतो, हे लहानपणापासून विकसित होणे महत्त्वाचे आहे.व्हिजन २०४७ आणि टॉप्स योजनाएआयएफएफ आणि भारत सरकारने मिळून ‘व्हिजन २०४७’ हा मोठा आराखडा जाहीर केला. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या १००व्या वर्षापर्यंत भारतीय फुटबॉलला आशियातील अव्वल संघांमध्ये आणण्याचे लक्ष्य या दूरदृष्टीत मांडले गेले. हा भारतीय फुटबॉलच्या इतिहासातील सर्वात शिस्तबद्ध दीर्घकालीन आराखडा मानला जाऊ शकतो. यामध्ये तळागाळापासून विकास, युवा लीग्ज, महिला फुटबॉल, प्रशिक्षक शिक्षण, क्रीडा विज्ञान, प्रतिभा शोध व्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय अनुभव यांचा समावेश आहे.सरकारच्या टॉप्समध्ये (टार्गेट ऑलिंपिक पोडियम योजना) भारतीय फुटबॉल संघाचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेतून राष्ट्रीय संघांना उत्तम सुविधा, परदेशी अनुभव, क्रीडा विज्ञानाची मदत, पुनर्बांधणी व्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय तयारी यांसाठी साहाय्य मिळते. ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. म्हणजेच आता कमीत कमी त्या दिशेने जागरूकता वाढताना दिसते आहे..भारतीय फुटबॉलची सद्यःस्थितीभारतीय फुटबॉलमधील सर्वात वाखाणण्याजोगा उपक्रम कोणता असेल, तर तो म्हणजे फिफा-एआयएफएफ टॅलेंट अकादमी. भुवनेश्वरमध्ये सुरू झालेल्या या उपक्रमामध्ये फिफाच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाचा वापर केला जात आहे. विशेष म्हणजे दिग्गज प्रशिक्षक आर्सेन वेंगर यांच्या फुटबॉल विकास तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव या उपक्रमावर दिसतो.ओडिशा, बंगळूर, कोलकाता यांसारख्या ठिकाणी उच्च-कार्यक्षमता केंद्रे उभी राहू लागली आहेत. ही केंद्रे महत्त्वाची आहेत, कारण आधुनिक फुटबॉल आता फक्त मैदानावर खेळला जात नाही, तो प्रयोगशाळेत, व्यायामशाळेत, माहिती विश्लेषण कक्षात आणि पुनर्बांधणी केंद्रातही तयार होतो. आज उच्चस्तरीय फुटबॉलमध्ये शरीर हालचालींचे विज्ञान, दुखापत प्रतिबंध, पोषणशास्त्र, मानसिक तयारी, डावपेचांचे विश्लेषण हे सगळेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारतीय संघांना परदेशी प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध खेळण्याच्या संधी कमी मिळायच्या. आता परिस्थिती बदलली आहे. परदेश दौरे होतात. आंतरराष्ट्रीय सराव सामने होतात. युवा संघ परदेशात जातात. त्याचा फायदा होऊ शकतो.सरकार पायाभूत सुविधा उभारत आहे. गुंतवणूक वाढत आहे. फुटबॉलबद्दल जागरूकता वाढली आहे. पण हे अजून पुरेसे नाही. त्यासाठी जबाबदार व्यवस्थापन, मजबूत शालेय क्रीडा संस्कृती, अनुभवी प्रशिक्षक, टिकाऊ लीग्ज, पालकांचा विश्वास आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संयम लागणार आहे.केतकी उत्पात पुणेस्थित व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट व लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी 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