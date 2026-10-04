Premium|Indian Textile History : साडेसात हजार वर्षांच्या भारतीय वस्त्रकलेचा विलक्षण प्रवास कसा घडला?

शेफाली वैद्य पुण्यामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या नेतृत्वाखाली परदेशी कापडाची सार्वजनिक होळी केली गेली. स्वतः लोकमान्य टिळक तिथे उपस्थित होते. कोणते कापड विकत घ्यायचे आणि कोणते नाही, हा त्यापूर्वी सर्वस्वी व्यक्तिगत असलेला निर्णय तेव्हापासून सार्वजनिक झाला. विषय केवळ कापड खरेदीचा न राहता राजकीय भूमिकेचा झाला.भारतीय वस्त्रकलेच्या इतिहासावरचं हे सदर सुरू केल्यापासून वाचकांचे जे अभिप्राय येतात त्या सर्वांमध्ये एक मुद्दा सहसा समान असतो, ‘आतापर्यंत आम्ही कपड्याकडे कपडा म्हणूनच बघत होतो, भारतीय वस्त्रकलेचे धागे इतके प्राचीन, इतके एकमेकात गुंतलेले आहेत हे तुमचे लेख वाचल्यावर कळलं.’ खरे तर मी जेव्हा दोन दशकांपूर्वी ह्या विषयाचा अभ्यास करायला सुरुवात केली तेव्हा मलाही माहिती नव्हतं, की भारतीय वस्त्रकलेचा पट इतका विस्तीर्ण असेल. धर्म, इतिहास, संस्कृती, समाजकारण, अर्थकारण, राजकारण ह्या सगळ्या विषयांना जोडणारा असा हा भारतीय वस्त्रकलेचा धागा आहे. आतापर्यंत आपण ह्या सदरात पार सिंधू सरस्वती संस्कृतीपासून सुरू होऊन ब्रिटिश राजवटीच्या काळापर्यंतचा भारतीय वस्त्रकलेचा प्रवास जाणून घेतला. ह्या विषयाचा अभ्यास करताना मला सतत जाणवत राहिलेली गोष्ट म्हणजे गेल्या साडेसात हजार वर्षांमध्ये भारतात इतकी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्थित्यंतरे घडली, ज्याचा प्रत्यक्ष परिणाम भारताच्या वस्त्रकलेवरती झाला, तरीही ही कला टिकून, तगून तर राहिलीच, पण त्याचबरोबर सतत नवनवे प्रभाव आत्मसात करत राहिली. ही लवचीकताच भारतीय संस्कृतीचे वैशिष्ट्य आहे, जे आपल्याला सर्वच क्षेत्रांत दिसते. ढोबळ मानाने पाहिले तर भारतीय वस्त्रकलेचे तीन वेगळे टप्पे आपल्याला दिसतात. प्राचीन भारतात विणकराकडे पैसाही होता आणि प्रतिष्ठाही होती. चाणक्याच्या अर्थशास्त्रात विणकरांच्या स्वायत्ततेचा स्पष्ट उल्लेख आहे. ही परंपरा जवळजवळ हजार वर्षे भारतात जिवंत होती. दहाव्या शतकातल्या तमिळनाडू मधल्या उत्तम चोल ह्या राजाच्या ताम्रपटांवरून स्पष्ट दिसते, की कांचीपुरममधल्या एका विष्णू मंदिराच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची जबाबदारी चोल राजदरबारासाठी वस्त्रे विणणाऱ्या काही विणकरांकडे सोपवण्यात आली होती. अगदी दहाव्या शतकापर्यंत भारतीय विणकर केवळ वस्त्रे विणत नव्हते तर राज्याच्या संस्थात्मक जीवनात सहभागी होते. .विणकरांची स्वायत्तता संपलीपुढचा टप्पा येतो तो मध्ययुगीन भारताचा. इस्लामी आक्रमणानंतर भारतीय, त्यातही उत्तर भारतीय वस्त्रकला बदलली. हिमरू-मश्रू सारखी नवी वस्त्रे विणली जाऊ लागली, कापडावरच्या नक्षीकामात नवीन आकृत्या आल्या. वस्त्रे अधिक भरजरी आणि तलम झाली. इस्लामी राजदरबार विलासी होते, त्यांना छानछोकीची आवड होती. त्यामुळे विणकरांचे काम वाढले, त्यांना पैसे मिळत गेले पण प्राचीन भारतात वस्त्राला असलेले सांस्कृतिक, धार्मिक महत्त्व कमी झाले आणि वस्त्रकलेचा कलाकार असलेला विणकर फक्त एक कारागीर झाला. त्याची स्वायत्तता संपली. पैसे राहिले, पण प्रतिष्ठा लयाला गेली.पुढे ब्रिटिश राजवटीच्या काळात तर अगदी पद्धतशीरपणे भारतातला वस्त्रोद्योग संपवायचे प्रयत्न सुरू झाले. ब्रिटिश संसदेत कायदे करून भारतीय वस्त्रांच्या आयातीवर बंदी घातली गेली. भारतीय कापडाचे डिझाइन्स चोरून ते इंग्लंडला नेले गेले आणि तिथल्या मिल्समधून यंत्रमागांवरून भारतीय वस्त्रांची भ्रष्ट नक्कल सुरू झाली.सिंधू-सरस्वती संस्कृतीपासून ते ब्रिटिश राजवटीपर्यंतच्या काळातली भारतीय विणकराची आणि पर्यायाने, भारतीय वस्त्रकलेची कहाणी ही घसरणीची आहे. विणकर आधी कलाकार होता, मग कारागीर झाला आणि ब्रिटिश काळात केवळ कामगार उरला. पण या कहाणीचा चौथा अध्याय मात्र थोड्या वेगळ्या दिशेने सुरू होतो. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला भारतामध्ये ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध जनमानसात सुप्तपणे खदखदत असलेल्या असंतोषाला हळूहळू मूर्त स्वरूप यायला सुरवात झाली. नुकत्याच डोके वर करू लागलेल्या भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या अध्वर्यूंनी भारताच्या दारिद्र्याचे मूळ कुठे आहे, असा प्रश्न स्वतःलाच विचारायला सुरुवात केली आणि ह्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना भारतीय विणकरांकडे आणि वस्त्रोद्योगाकडे घेऊन गेले. पण भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रतीक म्हणून कापडच का वापरले गेले, हा प्रश्न मला सतावत होता. पण अभ्यासाअंती मला त्याची तीन कारणे आढळली. पहिले कारण म्हणजे भारतीय विणकराची वाताहत हा युरोपीय वसाहतवादामुळे झालेल्या आशियाई देशांच्या आर्थिक शोषणाचा सर्वांत मोठा पुरावा होता. अगदी कार्ल मार्क्सने देखील आपल्या लेखनात भारतीय हातमाग उद्ध्वस्त करणाऱ्या ब्रिटिशांबद्दल लिहिलेले होते. भारताच्या औद्योगिक ऱ्हासाचा केंद्रबिंदू भारतीय विणकरच होता..Premium|AI, ChatGPT, OpenAI, Agentic AI, सगळं एकच वाटतंय? मग समजून घ्या, ५ मिनीटांत!.कापड झाले राजकीय मुद्दादुसरे कारण म्हणजे कापड ही प्रत्येक माणसाच्या रोजच्या वापरातील, जगण्यातील वस्तू आहे. करआकारणी, आयात-निर्यात धोरण, गुंतवणूक वगैरे गोष्टी सामान्य माणसाला समजत नसल्या, तरी अंगावरचे वस्त्र महाग झाले की त्याला लगेच कळते. कुठले कापड विकत घ्यायचे, कुठले वापरायचे नाही हा निर्णय सामान्य माणसे आपल्या अखत्यारीत घेऊ शकत होती. म्हणूनच हातकताईचे कापड, म्हणजेच खादी, हे भारतीय राष्ट्रवादाच्या राजकारणात एक प्रकारची सर्वमान्य भाषा बनले, एक अशी भाषा जिचे व्याकरण बनवणे प्रत्येक भारतीय व्यक्तीच्या हातात होते. तिसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे १९०५ पासून भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीची रचनाच तशी झाली. स्वदेशी चळवळ १९०५ मध्ये औपचारिकपणे सुरू झाली, ज्यात देशी वस्तूंचा प्रसार आणि ब्रिटिश वस्तूंवर बहिष्कार हे दोन्ही घटक अंतर्भूत होते. त्याच वर्षी पुण्यामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या नेतृत्वाखाली परदेशी कापडाची सार्वजनिक होळी केली गेली. स्वतः लोकमान्य टिळक तिथे उपस्थित होते. कोणते कापड विकत घ्यायचे आणि कोणते नाही हा त्यापूर्वी सर्वस्वी व्यक्तिगत असलेला निर्णय तेव्हापासून सार्वजनिक झाला. विषय केवळ कापड खरेदीचा न राहता राजकीय भूमिकेचा झाला..सन्मान झाला पण उत्पन्नाचे काय?पुढे हाच विचार संस्थात्मक झाला. १९२५ मध्ये अखिल भारतीय चरखा संघाची स्थापना झाली. याच काळात महात्मा गांधींनी चरख्याला या कार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी आणले. स्वदेशी चळवळीनंतर हातमाग आणि इतर पारंपरिक हस्तकलांचेही पुनरुज्जीवन व्हावे यासाठी मर्यादित प्रमाणात का होईना, पण काम सुरू झाले. म्हणजे खादी तीन अर्थांनी रूपक ठरली. खादी वसाहतवादाने केलेल्या आर्थिक शोषणाची खूण होती. खादी कोणालाही रोज सहज वापरता येणारी राजकीय भाषा होती आणि खादी प्रतिकाराचेही प्रतीक होती. कलाकार, कारागीर आणि कामगार अशा उतरत्या भाजणीच्या प्रवासातून गेलेल्या विणकराला खादीमुळे पहिल्यांदा राष्ट्राच्या राजकारणात स्थान मिळाले.खादीचा प्रसार शहरी मध्यमवर्गीय ग्राहकांमध्ये अधिक यशस्वी झाला. ज्या हातकताईच्या कापडाकडे आधी गरिबाचे वस्त्र म्हणून पाहिले जात असे, ते आता सुशिक्षितांनी अभिमानाने मिरवण्याचे वस्त्र झाले. पण विणकरांची आर्थिक अधोगती रोखली गेली का? तर तसे पूर्णपणे म्हणता येणार नाही. ह्या विषयाचा अभ्यास करणारे एक लेखक तीर्थंकर रॉय यांच्या मते स्वदेशीसारख्या चळवळींनी हातमाग विणकराला मदत करण्याऐवजी त्यांच्या व्यवसायात बाधाच आणली. कारण विणकामाला, सूतकताईला सन्मान मिळाला पण त्यामुळे विणकरांच्या उत्पन्नाचा प्रश्न पूर्णपणे सुटला नाही. तो पुढच्या टप्प्यासाठी शिल्लक राहिला. हा प्रश्न सोडवायचे प्रयत्न प्रत्यक्षात कसे उभे राहिले, संस्था कशा घडल्या, आणि त्याचा स्वातंत्र्य लढ्यावर आणि विणकराच्या आयुष्यावर खरोखरी किती परिणाम झाला, हे आपण पुढच्या भागांमध्ये पाहू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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