History of Women's Education in India : भारतीय स्त्रीशिक्षणाचा उज्ज्वल इतिहास

भारतीय विदुषी अणि लेखिका इ.स. १ ते १८५७’ या मिलिंद ओक लिखित इंग्रजी ग्रंथाचे प्रकाशन नुकतेच झाले. याच वेळी ग्रंथाच्या ओक यांनीच केलेल्या मराठी व हिंदी अनुवादाचेही प्रकाशन झाले. ‘दृष्टी स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्रा’च्या माध्यमातून हा प्रकल्प साकारण्यात आला.भारतात महिलांना शिक्षणाची दारे उघडी नव्हती आणि ती फार उशिरा उघडण्यात आली, असा समज सर्वदूर पसरलेला आहे. त्यातूनच भारतात महिलांच्या शिक्षणाची सुरुवातच इंग्रजी राज्यातच झाली, असाही प्रवाद आहे. मात्र, इसवीसनाच्या आरंभापासून ते आजपर्यंत भारतात महिलांच्या शिक्षणाची सोय किंवा व्यवस्था होती. असंख्य महिला विचारवंतांनी, विदुषींनी आणि अभ्यासकांनी अलौकिक कामगिरीही बजावली. विशेष म्हणजे, युरोपात महिलांच्या शिक्षणाची स्थिती तितकीशी चांगली नव्हती आणि प्राचीन काळात युरोप भारताच्या मागेही होता. महिलांच्या शिक्षणाच्या प्रदीर्घ प्रवासात भारतात अनेक लेखिका, तत्त्वज्ञ, विचारवंत, विदुषी, कवयित्री जन्माला आल्या आणि त्यांनी भारतीय ज्ञानपरंपरेत मोठी भर घातली. या साऱ्या इतिहासाचा वेध घेण्याचे आणि तो इतिहास सुसंगत, तसेच ओघवत्या भाषेत मांडण्याचे महत्त्वाचे काम मिलिंद ओक यांनी या ग्रंथाच्या निमित्ताने केले आहे..Premium|Parvati Glacier in Himachal Pradesh : निसर्ग आणि मानवाचा गुंतागुंतीचा संवाद.लेखकाने महिला कलावंत व महिला शासक या दोन श्रेणी मुद्दामच बाजूला ठेवल्या आहेत. याचे कारण, या दोन्ही श्रेणींमधील कर्तबगार महिलांची समाजात बऱ्यापैकी ओळख आहे. शिवाय, त्यांचाही समावेश केला असता तर या ग्रंथाचा आणि अभ्यासाचा आवाका खूप वाढला असता. त्यामुळे ओक यांनी जवळपास दोन हजार वर्षांतील विदुषी, लेखिका यांच्या कर्तबगारीचा आढावा घेतला आहे. त्यातही त्यांनी सन १७५७ ते १८५७ अशा एका शतकाचा वेगळा विचार केला आहे. याचे कारण प्राचीन काळातील अनेक कर्तबगार महिलांचा उल्लेख होतो. मात्र, इंग्रजी राजवट सुरू झाल्यानंतरच्या काळात महिलांना शिक्षणाची कसलीही संधी नव्हती, भारतीय समाजात सगळा अंधारच होता आणि या समाजाचा आणि त्यातील महिलावर्गाचा उद्धार करण्याची जबाबदारी ईश्वराने इंग्रज राज्यकर्त्यांवरच सोपविली आहे, अशा प्रकारची मांडणी मुद्दाम करण्यात आली. ती अर्थातच असत्य होती. मात्र, या मांडणीचा प्रभाव दीर्घकाळ टिकला. तो पुराव्यांनिशी खोडून काढण्याचे काम या पुस्तकातून झाले आहे..लेखकाने विशेष भर दिलेला हा शतकभराचा काळ पाहिला तर किती तरी लिखित पुरावे सापडतात. त्या पुराव्यांची यथायोग्य ओळख या ग्रंथात आहे. त्यातील काही उदाहरणे पाहण्याजोगी आहेत. हिंदीतील विख्यात लेखक राजा शिवप्रसाद (१८२३ ते १८९५) यांनी त्यांची आजी रतन कुंवारी (१७८० ते १८५०) या संस्कृतमधील मोठ्या विदुषी आणि सहा शास्त्रांच्या जाणकार होत्या, असे नमूद केले आहे. त्यांना फारसी भाषा अवगत होती. याशिवाय, गायन, वादन संगीत यांचीही जाण होती. युनानी आणि हिंदुस्थानी उपचारशास्त्रांचा त्यांचा अभ्यास होता, योगविद्येचे चांगले ज्ञान होते. संपूर्ण वाराणसीत त्यांच्या ज्ञानाचा, कर्तबगारीचा आणि व्यासंगाचा दबदबा होता. रतन कुंवारी या काही अपवाद नव्हत्या. महिलांच्या शिक्षणाची उत्तम अशी परंपरा चालू असल्यानेच त्यांनी या साऱ्या विषयांमध्ये गती प्राप्त केली होती. अशा प्रकारचे शिक्षण केवळ अतिश्रीमंत अथवा प्रतिष्ठित घराण्यांपुरते मर्यादित नव्हते, तर इतर समाजघटकांमध्येही ते प्रमाण लक्षणीय होते. १८२२ मध्ये बंगालमधील वृत्तपत्राने अशी नोंद केली होती की, कोलकत्यात शिक्षण झालेल्या महिला पत्नी म्हणून लाभलेले अनेक भाग्यवान पुरुष आहेत. हे केवळ कोलकत्त्यात नसून कर्नाटक, महाराष्ट्र, तैलंग, द्राविड... अशा अनेक ठिकाणी आहे. अनेक महिला इस्टेटींचे व्यवहार स्वत: करतात. वाराणसीत संस्कृतात संभाषण करणाऱ्या किती तरी विद्वान महिला आहेत…’ अशी अनेक उदाहरणे देऊन लेखकाने आजवरच्या प्रचारातील फोलपणा उघड केला आहे.मुख्य म्हणजे, काही ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनीच केलेल्या पाहणीत अनेक शाळांमध्ये व संस्थांमध्ये सर्व जातींच्या मुली उत्तम शिक्षण घेत होत्या, हे आढळून आले आहे. भारतातील महिलांचे शिक्षण, तसेच त्यांच्या बौद्धिक, वैचारिक क्षेत्रातील कामगिरीवर संदर्भासह प्रकाश टाकणारे हे पुस्तक गैरप्रचाराला व समुजतीला छेद देणारे ठरत असल्याने वाचकांनी त्याचे मनापासून स्वागत करायला हवे.पुस्तक : भारतीय विदुषी आणि लेखिका : इ. स. १ ते १८५७ लेखक : मिलिंद ओकप्रकाशक : दृष्टी स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र, पुणेपृष्ठे : ११०, मूल्य : २०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.