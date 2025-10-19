India Afghanistan relations: अफगाणिस्तानातील भू-राजकीय वर्चस्वाच्या लढाईत भारताची भूमिका

अफगाणिस्तानबरोबरच्या संबंधात लगेच सुधारणा येणारच नाही. पण तिथल्या भू-राजकीय वर्चस्वाच्या लढाईत आपण एकटे पडू नये, ही भारताची भूमिका आहे. अमेरिका, रशिया, चीन या सगळ्यांनाच अफगाणिस्तानमध्ये प्रचंड स्वारस्य आहे, प्रत्येकाची कारणे वेगवेगळी. आपल्या भूमिकेमधला बदल हा नैतिक आदर्शवादी भूमिका बाजूला ठेवून व्यवहाराला अधिक महत्त्व देण्याचं हे महत्त्वाचं कारण.अफगाणिस्तानवर राज्य करणाऱ्या हैबतुल्ला आखुंजादाच्या तालिबान सरकारला रशिया वगळता कोणीही मान्यता दिलेली नाही. देश चालवणाऱ्यांवर देशाबाहेर जाण्यावर निर्बंध आहेत, त्यातील अनेक जण जगासाठी दहशतवादी आहेत. तरीही अफगणिस्तानात जगातील बहुतेक सगळ्या शक्तींना रस आहे. याचं एक कारण अफगाणिस्तानचं भौगौलिक स्थान, दुसरं तिथं आपल्या विरोधातील दहशतवाद्यांना फोफावण्याची संधी मिळू नये यासाठी दक्षता. अफगाणिस्तानवर प्रत्यक्ष कब्जा बाहेरच्या कोणाला कधी करता आला नाही, मात्र जगातील भू-राजकीय स्पर्धेचा तोल इंडो-पॅसिफिक, मध्य आशिया आणि पश्चिम आशियात केंद्रित होत असताना अफगाणिस्तानात आपला प्रभाव, निदान आपलं म्हणणं ऐकणारे कान असावेत यासाठीच्या स्पर्धेला तोंड फुटलं आहे. .तालिबान राजवटीचे प्रभारी परराष्ट्रमंत्री आमीर खान मुतक्की यांच्या भारत भेटीच्या निमित्तानं काबूलमध्ये साकारत असलेल्या प्रभावाच्या महाखेळापासून भारतही बाजूला राहू इच्छित नाही, याचे संकेत दिले गेले. जगाचं असं लक्ष असण्याचा लाभ घेता येईल याची जाणीव असलेलं तालिबानी नेतृत्व देशात आपल्या मध्ययुगीन कल्पना आणि रानटी वृत्तीशी तडजोड न करताही बाहेर अधिक स्वीकारार्ह प्रतिमा बनवण्याचा प्रयत्न करते आहे. भारतातील पत्रकार परिषदेला महिला पत्रकारांना टाळण्याच्या निर्णयावर भारतात उडालेला गदारोळ समजून घेत तालिबानच्या मंत्र्यानं नंतर समोरच्या रांगांवर बसलेल्या महिला पत्रकारांच्या टोकदार प्रश्नांना शांतपणे उत्तर देणं हे त्याचचं उदाहरण. बदलत्या जगातील गुंत्याचं एक लघुरूप अफगाणिस्तानात साकारतं आहे. भारत आणि तालिबानमधील बदलत्या संबंधाकडं या दृष्टिकोनातून पाहिलं पाहिजे. .भूमिकेतला बदल सगळ्यांचाचतालिबानी राजवटीतील मानवी हक्कांचा संकोच महिलावंरील निर्बंध अन्याय यासाठी त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करावं, की आपल्या भोवतालची बदलती स्थिती पाहता जगासोबत तालिबानला मान्यता नाही म्हणत राहावं, पण प्रत्यक्षात संबंध वाढवावेत यावर मतमतांतरं आहेत आणि ती राहणार, याचं कारण दहशतवादाविषयीच्या दुटप्पीणावर सर्वाधिक आक्षेप आपल्याच बाजूनं घेतले गेले आहेत, ते रास्तही आहेत. पाकिस्तान असो की अमेरिकादी पाश्चात्त्य देश किंवा अलीकडं चीन, दहशतवाद मान्य नाही म्हणताना तो कोणाचा यावर मात्र आपापल्या देशांचे हितसंबंध पाहून भूमिका बदलतात. भारताच्या तालिबान विरोधातील भूमिकेत सरकारं बदलली तरी सातत्य होतं, ते कोणताच दहशतवाद मान्य नाही या भूमिकेतून. म्हणूनच आता तालिबानी मंत्र्याला पायघड्या घालताना तालिबानला दहशतवादी मानणार की नाही असं प्रश्न विचारले गेले. ते विचारणं गैर नाही. लोकशाहीत सरकारनं त्याला सामोरं जायला हवं. दुसरीकडे अशा प्रश्नांपायी भूमिकेतील बदल अगदी यु टर्नही आवश्यक असेल, तर टाळायचंही कारण नाही. .वरचष्मा ठेवण्याचं स्वप्न भंगलेमुतक्की भारतात का आले आणि भारतानं त्यांना गाजावाजा करत का येऊ दिलं याला एक पार्श्वभूमी आहे. तालिबाननं आपली पकड मजबूत केलेल्या अफगाणिस्तानचं भू-राजकीय स्थान दुर्लक्षित करण्यासारखं नाही. तिथल्या घडामोडीतून पुरतं बाजूला पडणे म्हणजे मध्य आशियातील एक मार्ग आपणहून बंद करणं. पूर्वाश्रमीच्या सोविएत संघातून बाहेर पडलेले मध्य आशियातील देश, इराण, पाकिस्तानचा शेजार अफगाणिस्तानला लाभला आहे. इराणमधील चाबहार बंदरामार्गे भारताला मध्य आशियात शिरकाव करायची संधी आहे ती अफगाणमार्गे. तालिबान किंवा त्या आधीचे मुजाहिद्दीन... हे मध्ययुगात वावरणारे आधुनिकतेला नाकारणारे आणि टोकाच्या अन्यवर्ज्यक इस्लामच्या मांडणीला कवटाळणारे आहेत हे स्पष्ट आहे, पण तिथं बाहेरून बदल घडवणं ना सोविएत संघाला जमलं ना अमेरिकेला. त्याही आधी ब्रिटनच्या किंवा रशियन झार साम्राज्यालाही ते जमलं नव्हतं. पाकिस्ताननं कट्टरतेला आधार बनवत अफगाणिस्तानवर आपला वरचष्मा ठेवायचे स्वप्न पाहिलं, त्याला तालिबानी राजवट उधळून लावते आहे. म्हणजेच तिथं जे कोणी राज्य करतील त्यांच्याशी संबंध ठेवल्याखेरीज या संवेदनशील भागात पर्याय नाही. हा झाला रोकडा व्यवहारवाद. त्याच आधारावर अमेरिका, चीन आणि रशिया या तीनही जगभर उलाढाली करू पाहणाऱिया शक्तींना अफगाणिस्तानात रस आहे. .मुतक्की यांच्या भेटीनं मार्ग खुलातालिबनाकडं पुन्हा अफगाणिस्तान सोपवण्याच्या वाटाघाटी दोहा येथे झाल्या, तेव्हाही जगातील बहुतेक महत्त्वाच्या देशांनी त्याला संमती दिली होती. अफगाणिस्तानमधील अब्दुल घनी सरकार आणि भारत त्यापासून दूर होते. भूमिका तेव्हाही तालिबान्यांत चांगलं-वाईट काही करता येत नाही, सर्व प्रकारचा दहशतवाद नाकारलाच पाहिजे हीच होती. आता तालिबानची राजवट तिथं घट्ट झाल्यानंतर या राजवटीला भारताशी फटकून राहण्यापेक्षा जुळवून घेण्यात अधिक शहाणपण आहे याची जाणीव झाली आहे आणि भारतालाही फटकून राहणं पाकिस्तानच्याच पथ्थ्यावर पडतं हे समजून चुकलं आहे. नैतिक आदर्शवादी भूमिका बाजूला ठेवून व्यवहाराला अधिक महत्त्व देण्याचं हे एक कारण. २०१५ मध्ये ''गुड तालिबान - बॅड तालिबान हे आता चालणार नाही प्रत्येकाला ठरवावे लागेल आपण दहशतवाद्यांसोबत की मानवतेसोबत'' अशी गर्जना करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचचं सरकार दहा वर्षांनी यु टर्न घेतं आहे, यात ही अनिवार्यता आहे. .भारताचं भांडण होतं ते तालिबानी राजवटीशी, मात्र अफगाणिस्तानसोबत म्हणजे तिथल्या लोकांसोबत चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न नेहमीच केला गेला. तालिबान राजवट अमेरिकेनं उलथवल्यानंतर धूळधाण झालेल्या देशात नवी उभारणी करण्यात भारतानं पुढाकार घेतला होता. कित्येक अफगाण तरुण भारतात शिक्षणासाठी येतात. या सगळ्यांना भारताविषयी आकर्षणही असतं. अफगाण आणि भारताचे इतिसहाकालीन संबंधही आहेत, मुद्दा तालिबानचा होता. मुतक्की यांच्या भेटीनं तो मागं पडण्याचा मार्ग खुला झाला. भारत अधिकृतपणे तालिबानला लगेच मान्यता देईल ही शक्यताच नाही मात्र दोन्ही देशांनी एकमेकांचे दूतावास सुरू करणं, त्यांचा दर्जा वाढवणं, व्यापारी संबंधांना बळ देणं ही त्या दिशेनं टाकलेली पावलेच आहेत. .धर्मांधतेचा भस्मासुर उलटलामुतक्की भारतात असताना तालिबान आणि पाकिस्तानचे संबध कमालीचे बिघडले आहेत. पाकिस्तानाला आपण तालिबानला पोसले आणि अगदी अमेरिेकेच्या युद्धातही तालिबानला नष्ट होण्यापासून वाचवले, त्याच्या बदल्यात तालिबानवर आपला पूर्ण प्रभाव राहील असं वाटत होतं. त्याला तालिबाननं सत्तेत आल्यानंतर धक्के द्यायला सुरुवात केली. एकतर दोन देशांतील ब्रिटिश आमदनीत आखलेली ड्युरॅंड रेषा तालिबानला मान्य नाही. या रेषेनं पुश्तून लोकसंख्या उभय देशांत विभागली गेली. त्यावरून सीमेवर झगडे आहेत. त्याखेरीज पाकिस्ताननं तालिबान निर्माण करताना जे कट्टरतेचे डोस भिनवले, त्याचं पीक आता खुद्द पाकिस्तानातही फोफावलं आहे. तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) नावाचं धर्मांध संघटन पाकिस्तानमध्ये सतत हिंसक कारवाया करत आहे. त्यांना अफगाणिस्तानात आश्रय देऊ नये ही पाकिस्तानची भूमिका, पण तालिबान त्यावर हात वर करून रिकामं झालं आहे. धर्मांधतेचा भस्मासुर पाकवर उलटला आहे. पाकच्या लष्कराला तालिबान जुमानत नाही आणि टीपीपी मोजत नाही. त्यातच तालिबान राजवट भारताशी जुळवून घेऊ पाहते, हे पाकला झोंबणारे आहे. याचा परिणाम म्हणजे मुतक्की यांच्या दौऱ्यावेळी पाकनं काबूलवर केलेले हवाई हल्ले आणि त्यानंतर उभय देशांत सीमेवेर झालेल्या चकमकी. यात उभय बाजूंनी लढणारे बळी पडले आहेत. हा झगडा मर्यादेबाहेर वाढू दिला जाणार नाही हे खरं मात्र तो पाकच्या तालावर नाचायला तालिबानी तयार नाहीत हे दाखवणार आहे. .भू-राजकीय वर्चस्वाच्या खेळीचा भागअफगाणिस्तानमध्ये पाकचे हितसंबंध उघड आहेत. ते पाकच्या सुरक्षेशी जोडलेली आहेत तसंच पाकच्या अमेरिका आणि चीन यांच्या साठीच्या उपयुक्ततेशी जोडलेले आहेत. चीनला पाकमधून जाणारा सीईपीसी अफगाणिस्तानातून न्यायचा आहे. तेथील खनिजांवर चीनचा डोळा आहे तसंच अफगाणिस्तानातून चीनच्या शिनजियांग प्रांतात इसिस खोरासन द्वारे इस्लामी कट्टरतावाद पसरवला जाऊ नये, यासाठीही चीनला तालिबान किंवा जे तिथं राज्य करतील त्यांची मदत गरजेची आहे. रशियालाही दहशतवाद आपल्या प्रभावक्षेत्रात म्हणजे मध्य आशियाई देशात येऊ नये यासाठी अफगाणिस्तान आवश्यक वाटतो. अमेरिकेला अफगाणमधून बाहेर पडल्यानंतर पुन्हा एकदा चीन, रशियाच्या प्रभावाला शह देताना तेथील आपली उपस्थिती अनिवार्य वाटते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तेथील बागराम विमानतळ मागताहेत तो याचसाठी. इराण, तुर्कीलाही अफगाणिस्तानात आपलं महत्त्व वाढवायचं आहे ते पुन्हा मध्य आशियाई देशांच्या संपर्कासाठी. म्हणजेच अफगाणिस्तानचा सारीपाट जागतिक भू-राजकीय वर्चस्वाच्या महाखेळाचा भाग बनला आहे. भारतालाही मध्य आशियाई देशांशी व्यापार वाढवण्यात अफगाण हवा, तसंच तेथे भारतविरोधी दहशतवादी गटांना थारा मिळू नये यासाठी तालिबानची मदत हवी आहे. शिवाय पाकच्या मनसुब्यांना आवर घालताना तालिबानशी संबंध लाभाचे ठरू शकतात. काबूलमधील महाखेळात भारत मागचं मागं टाकत सहभागी होतो आहे ते याचसाठी. .भारत अफगाणिस्तान आणि तालिबान .गरज, मजबुरी काहीही म्हणा पण ही अनिवार्यता नाकारण्यासारखी नाही, मात्र म्हणून तालिबान बदलला यावर विश्वास ठेवायचं कारण नाही. वाजपेयी सरकारच्या काळात तालिबान राजवट असतानाच भारतातून अपहरण केलेलं प्रवासी विमान कंदहारच्या तळावर दहशतवाद्यांनी उतरवलं होतं आणि तेव्हाचे मंत्री जसवंतसिंग यांनी मसूद अजहरसह काही दहशतवाद्यांना कंदहारला जाऊन मुक्त केलं होतं. तालिबाननं तेव्हा दहशतवाद्यांना पूरक भूमिका निभावली होती. दिल्लीत मुतक्की पत्रकारांशी बोलत असताना मागं बामियानमधील बुद्धशिल्प तोडलं ते चित्र लावलं होतं. तेव्हा हाथ मिलाते रहिए, पण काळजीपूर्वक! 