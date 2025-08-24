सप्तरंग
टेबल टेनिसमध्ये भारताला ऑलिंपिक पदकाची आशा
भारताने टेबल टेनिसमध्ये राष्ट्रकुल व आशियाई स्पर्धांमध्ये पदके मिळवली असली, तरी जागतिक व ऑलिंपिक पातळीवर अजूनही उल्लेखनीय यशाची प्रतीक्षा कायम आहे.
जयेंद्र लोंढे - jayendra.londhe@esakal.com
भारतीय खेळाडूंनी टेबल टेनिस या खेळामध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात पदकांची लयलटू केली; मात्र जागतिक, आशियाई यांसारख्या स्पर्धांमध्ये घवघवीत यश संपादन करता आलेले नाही. ऑलिंपिकमध्ये तर पदकाचा श्रीगणेशाही अद्याप करता आलेला नाही. काही दिवसांपूर्वी भारताच्या दोन्ही (पुरुष व महिला) संघांनी दक्षिण आशियाई विभागीय अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करीत २०२६मध्ये लंडन येथे होत असलेल्या जागतिक टेबल टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेत प्रवेश मिळवला. हे प्रगतीच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.