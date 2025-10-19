स्वागत नव्या पुस्तकांचे

समिधास्वातंत्र्यपूर्व काळात विदर्भ-वऱ्हाडातील उंबरखेड नावाच्या छोट्या गावात राहणाऱ्या सदाशिवभट काळे नावाच्या गृहस्थाच्या कुटुंबातील कथानक या कादंबरीत उलगडण्यात आलं आहे. कुटुंबातील एकनाथ नावाचा सर्वांत धाकटा मुलगा चारचौघांसारखा एकाच पठडीत विचार करणारा नसतो. वडिलोपार्जित उद्योग सोडून तो नवी वाट धरतो. शिक्षणासाठी संघर्ष करतो. त्यातच राष्ट्रहितासाठी आणि हिंदुधर्माच्या रक्षणासाठी कार्य करण्याचा निर्धार करतो आणि राष्ट्र व धर्मरक्षणासाठी सातत्याने धगधगत असलेल्या यज्ञकुंडात स्वतःच्या जीवनाची आणखी एक ‘समिधा’ वाहतो. उदय जोशी यांनी या कादंबरीचे लेखन केले आहे. प्रकाशन : मिहाना पब्लिकेशन्स, पुणे पृष्ठे : २४० मूल्य : ३०० रु..ॲडॉल्फ हिटलरची भाषणेहुकूमशहा हिटलरचं वक्तृत्व प्रभावी आणि वाचन अफाट होतं. त्याच्या सामर्थ्यावर त्याने हजारो-लाखो श्रोत्यांना आपलंसं केलं, सभा जिंकल्या. कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना एक तपाहून अधिक काळ जर्मन सत्तेवर अधिराज्य गाजवलं. या काळातील त्याच्या भाषणांचा संग्रह नॉर्म ह्येबन बेयन्स यांनी केला असून, प्रा. पुरुषोत्तम देशमुख यांनी या भाषणांचा अनुवाद केला आहे. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या संग्रहाचा हा पहिला भाग आहे. या संग्रहात जाहीर सभा, रेडिओवरील भाषणे, जाहीरनामे, मुलाखती यांचा समावेश आहे.वैशिष्ट्य : १९२२ ते १९३६ या काळात हिटलरने दिलेल्या भाषणांची तारखेनुसार मांडणी.प्रकाशन : मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणेपृष्ठे : ४३० मूल्य : ७२० रु..खंबीर राहाखंबीर राहा हे ‘रामायण : खेळ जीवनसंचिताचा’ या पुस्तक मालिकेतील चौथे पुस्तक असून, त्यात किष्किंधा कांड हा भाग प्रकाशित करण्यात आला आहे. शुभ विलास यांनी या पुस्तकाचे लेखन केले असून, आरती देवगांवकर यांनी अनुवाद केला आहे. या पुस्तकात किष्किंधा या वानर साम्राज्यात घडणाऱ्या घटनांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. रामाने वालीला ठार मारले या घटनेची दुसरी बाजू, त्या काळातील रामाच्या मानसिकतेचा विचार यात करण्यात आला आहे. राम आणि वाली यांच्यातील संवादाद्वारे ते सर्व कथानक मांडण्यात आले आहे. लेखकाने ‘लोकप्रमाणं’ नामक लोककथांचा समावेशदेखील या लेखनात केला आहे. त्यामुळे काही नवे पैलूही वाचकांसमोर येतात.वैशिष्ट्य : पौराणिक संदर्भांची वर्तमानाशी सांगड घालून केलेले लेखन. प्रत्येक पानावर त्या त्या घटनेतून घेण्याजोगे दिलेले विचार.प्रकाशन : विश्वकर्मा पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : २७६ मूल्य : ३७५ रु..अरे सरकार सरकारजिल्हाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, दुग्धविकास आयुक्त, आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, मंत्रालयाच्या राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव, नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू अशा अनेक पदांवर यशस्वी कारकिर्द गाजवणाऱ्या अधिकाऱ्याचे आत्मकथन म्हणजेच गिरीश गोखले यांचे ‘अरे सरकार सरकार’ हे पुस्तक होय! त्यांनी भारतीय सैन्यदलात मुशाफिरी करून मग प्रशासकीय सेवेत योगदान दिले. कोणत्याही धाक-दडपशाहीला न जुमानता कर्तव्यकठोर राहून यंत्रणा बदलाचे आव्हान कसे स्वीकारले जाते, हे गोखले यांनी अतिशय समर्पक शब्दात मांडले आहे. त्यांचे हे आत्मकथन प्रेरणादायी असून, स्पर्धा परीक्षांचे विद्यार्थी, अधिकारी आणि सामान्य वाचक यांना या पुस्तकातून बरीच नवीन माहिती मिळू शकते.प्रकाशन : चपराक प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १२८ मूल्य : २५० रु..यशोगाथाविद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाबरोबर महापुरुषांच्या चरित्राचा थोडक्यात अभ्यास करता यावा, त्याद्वारे त्यांच्यावर संस्कार व्हावेत, त्यांनी प्रेरणा घ्यावी या उद्देशाने संस्थाचालक शिक्षण मंडळ, पुणे ग्रामीणच्या वतीने ‘यशोगाथा प्रकल्पा’ची आखणी करण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत ‘यशोगाथा’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. श्री संत ज्ञानेश्वर, जिजाऊ माँसाहेब, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यापासून कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यापर्यंत विविध महापुरुष, क्रांतिकारक, शास्त्रज्ञ, लेखक, गायक, अभिनेते, खेळाडूंवरील माहितीपर लेखांचा समावेश या पुस्तकात करण्यात आला आहे. पुरंदरच्या आचार्य अत्रे विकास प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विजय कोलते यांनी संपादन केले आहे.प्रकाशन : संस्कृती प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १७२ मूल्य : २६० रु..स्वागत नव्या पुस्तकांचे.जिनॉमिक्समानवी देहातील पेशी, जनुके, डीएनए यांच्यातील अचंबित करणाऱ्या अत्याधुनिक क्रांतीचा वेध ‘जिनॉमिक्स : मानवी जीवनाच्या अंतरंगाचा उलगडा’ या पुस्तकात घेण्यात आला आहे. डॉ. संजय गुप्ते आणि डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी या पुस्तकाचे लेखन केले आहे. ‘जिनॉमिक्स’ या वैद्यकीय विज्ञानातील नव्या शाखेच्या उदयानंतर मानवी जीवनातील अनेक घडामोडी, शारीरिक क्रिया आणि दुष्प्राप्य आजार यांची उकल सहजरीत्या होऊ लागली आहे. त्या दृष्टीने हे पुस्तक महत्त्वाचे ठरते. जिनेटिक्स आणि जिनॉमिक्स यांची ओळख, डीएनएचं कार्य, आनुवांशिक आजारांची माहिती, जनुकीय चाचण्या, कर्करोग उपचारातील जिनॉमिक्स क्रांती, डाएट आणि जिनॉमिक्स अशा विविध घटकांची माहिती पुस्तकात देण्यात आली आहे.वैशिष्ट्य : मूलभूत तत्त्वे ते करिअरच्या संधी अशा १४ प्रकरणांमधून जिनॉमिक्सशी निगडित सर्व घटकांची माहिती. उपयुक्त शब्दसूची, संदर्भसूची.प्रकाशन : रोहन प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : २८४ मूल्य : ४७५ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.