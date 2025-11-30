रात गई बात गई!

भारतीय संघ पुढची कसोटी मालिका ऑगस्ट महिन्यात म्हणजे तब्बल नऊ महिन्यांनंतर तिही श्रीलंकेविरुद्ध खेळणार आहे. त्यामुळे कसोटी संघात किंवा संघरचनेत बदल करायचा म्हटला तरी नऊ महिन्यांचा हा काळ फार मोठा आहे. नऊ महिन्यांनंतरची परिस्थिती काय असेल, कोणता फलंदाज फॉर्मात असेल, हे सांगता येणार नाही. आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवामुळे ओढवलेल्या नामुष्कीला जबाबदार कोण..? तर कोणीच नसेल..नामुष्की आणि नाचक्कीचा सामना करावा लागत असलेल्या भारतीय क्रिकेटमध्ये सध्या गौतम गंभीरकडे व्हिलन म्हणून पाहिले जात आहे. केवळ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची मालिका गमावली किंवा कसोटीमध्ये बलाढ्य संघांविरुद्ध सातत्याने आलेल्या अपयशामुळे नव्हे तर रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीबाबत जे घडलंय त्यास गंभीर जबाबदार असल्याची भावना तमाम क्रिकेटप्रेमींची झालेली आहे..सोशल मीडियाचा कोणताही प्लॅटफॉर्म उघडला आणि क्रिकेटविषयक बातमी असली तर त्याच्याखाली असलेल्या कमेंटमध्ये गौतम गंभीर आणि निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांना टार्गेट केल्याचे दिसून येते. त्याची काही कारणे आहेत. आजच्या मितीला रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचा फार मोठा फॅनफॉलोअर आहे.इंग्लंड दौऱ्यावर संघ निवड होण्याच्या काही दिवस अगोदरच या दोघांनी एकापाठोपाठ निवृत्ती जाहीर केली; पण यामागे अजित आगरकर आणि गौतम गंभीर असल्याची चाहत्यांची भावना होती. तेव्हापासून गंभीर-आगरकर यांच्यावर सोशल मीडियावर रोष व्यक्त होत आहे. यात भर म्हणून आगरकर यांच्या निवड समितीने रोहित शर्माकडून एकदिवसीय कर्णधारपद काढून घेतले..खरं तर न्यूझीलंडविरुद्ध ३-० असा व्हाईटवॉश झाला, त्या संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा होता आणि न्यूझीलंडच्या फिरकीसमोर विराटलाही संघाला जिंकून देता आले नव्हते. पुढे लगेचच ऑस्ट्रेलिया दौरा होता. त्यासाठी संघ निवड अगोदर झालेली असल्यामुळे दोघांचे स्थान कायम राहिले.अपेक्षेप्रमाणे तेथे हार झाल्यावर रोहित आणि विराट यांच्या कसोटी कारकिर्दीला पूर्णविराम मिळणार, हे स्पष्ट होत होते. त्यांनी स्वेच्छेने निवृत्ती स्वीकारली, असे कितीही सांगण्यात आले तरी क्रिकेटप्रेमींचा त्यावर विश्वास नव्हता. कारण ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरून परत आल्यानंतर सहा महिन्यांनंतर या दोघांनी निवृत्ती जाहीर केली होती..ही सर्व पार्श्वभूमी सांगायचा हेतू एवढाच, की रोहित आणि विराट यांनी न्यूझीलंडविरुद्धच्या त्या अपयशानंतर बऱ्याच महिन्यांनंतर निवृत्ती स्वीकारली असेल आणि आता मायदेशातील सलग दुसरी मोठ्या संघाविरुद्धच्या मालिकेतही तशाच व्हाईटवॉशची नामुष्की ओढवली असेल तर त्याचे पोस्टमार्टेम होणार आहे की नाही?सर्व शक्यता लक्षात घेऊन गंभीर यांनी आता आपल्या भवितव्याचा निर्णय बीसीसीआयने घ्यावा, असे जाहीरपणेच सांगितले. हंगामी कर्णधार राहिलेल्या रिषभ पंतने तर आम्हाला माफ करा, अशी दिलगिरी व्यक्त केली; पण यातून झालेल्या नुकसानीपेक्षा मानहानी भरून येणारी नाही..आता वास्तव पाहुया, फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात मायदेशात होणाऱ्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेचे बिगुल वाजले आहे. तयारी सुरू झालीय, अशा परिस्थितीत गंभीर यांच्यावर कारवाई होणार नाहीच. कारण त्याचा परिणाम विश्वकरंडक स्पर्धेच्या मोहिमेवर होऊ शकतो आणि तसेही गंभीर यांचा कार्यकाल २०२७ मधील एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेपर्यंत आहे.गंभीर यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे; पण टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेवर मात्र गंभीर यांच्याबाबत पुनर्विचार होऊ शकतो; मात्र त्यानंतर लगेचच आयपीएलची सर्कस. म्हणजे एक वेगळाच माहोल. आयपीएलच्या झगमगाटात कसोटी सामन्यांतील स्वीकारलेले असे व्हाईटवॉश झाकून जातात. विस्मृतीतही जातात..त्यातच भारतीय संघ पुढची कसोटी मालिका ऑगस्ट महिन्यात म्हणजे तब्बल नऊ महिन्यांनंतर तिही श्रीलंकेविरुद्ध खेळणार आहे. त्यामुळे कसोटी संघात किंवा संघरचनेत बदल करायचा म्हटला तरी नऊ महिन्यांचा हा काळ फार मोठा आहे. तिसऱ्या क्रमांकासाठी स्पेशालिस्ट फलंदाज हवा. फलंदाजी बळकट करायला हवी.संघरचना पारंपरिक करायला हवी, अशी कारणमिमांसा कितीही केली तरी नऊ महिन्यांनंतरची परिस्थिती काय असेल, कोणता फलंदाज फॉर्मात असेल, हे सांगता येणार नाही. तसेच रणजी मोसम मार्च महिन्यात संपलेला असेल. चित्र पूर्णपणे बदललेले असेल. एकूणच काय तर ‘रात गई बात गई’ अशीच परिस्थिती असू शकेल. आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवामुळे ओढवलेल्या नामुष्कीला जबाबदार कोण..? तर कोणीच नसेल..क्रिकेट बदलाचा झपाटा वेगात सुरू असताना पारंपरिक चौकटी मोडण्याची काळानुसार गरज निर्माण झालीय. अनेकांनी ती मोडलीयसुद्धा. कसोटी आणि व्हाईटबॉल प्रकारासाठी वेगळेगळे कर्णधार आणि संघ तयार करण्यात आलेले आहेत. मुळात इतर कोणत्याही देशांपेक्षा भारत संघ सातत्याने खेळत असतो. अशा वेगळेपणाची गरज आहे.खेळाडूंबरोबर प्रशिक्षकांचाही वर्कलोड कमी करावा लागेल, त्याद्वारे ताजेपणा कायम राहील आणि नवनवे विचारही पुढे येतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उत्तरदायित्वही प्राधान्याचे असेल. हा विचार कदाचित पटणार नाही; पण कसोटी क्रिकेटमध्ये झालेली भारताची पिछेहाट थांबवायची असेल आणि मायदेशात पुन्हा एकदा उभारी घ्यायची असेल तर कसोटी प्रकारासाठी वेगळा प्रशिक्षक नेमायला काय हरकत आहे?.एकदिवसीय, टी-२० यातील मानसिकतेतून लगेचच कसोटी क्रिकेटची मानसिकता बदलणे त्यासाठी संघाची मानसिकता तयार करायला वेळच असतो कोठे? शेवटी कसोटी क्रिकेटच तुमचे श्रेष्ठत्व ठरवत असते. परीक्षेच्या आदल्या दिवशी घोकंपट्टी करून प्रथम श्रेणीत पास होता येत नसते. गाळलेल्या जागा भरण्यासारखे प्रश्न सोडवणे म्हणजे कमजोर संघांविरुद्ध विजय मिळणे एक वेळ शक्य होईल; पण निबंधासारखे किंवा किचकट प्रश्न सोडवताना सखोल अभ्यास असावाच लागतो..इंग्लंड दौऱ्यात आम्ही मालिका बरोबरीत सोडवली हे मोठे यश आहे, अशी टिमकी वाजवू नका, कारण मोहम्मद सिराजने अखेरच्या कसोटीत अखेरच्या डावात जीव तोडून मारा केला आणि सामना अटीतटीचा असताना इंग्लंडचा शेवटचा फलंदाज बाद केला नसता तर ही मालिका आपण १-३ असी गमावली असती. मालिकेतील इतर सामन्यांत केलेल्या चुकांवर पांघरूण पडले होते, हेसुद्धा तेवढेच सत्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 