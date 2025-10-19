डॉ.जयंत नारळीकर

डॉ.जयंत नारळीकर

esakal

सप्तरंग

डॉ. जयंत नारळीकर यांच्या 'मागे वळून पाहताना' या पुस्तकातून विज्ञानाची मनोरंजक सफर

विज्ञान अवघड नाही, हे जनमानसात रुजविण्याचा नारळीकर यांचा प्रयत्न आजही प्रेरणादायी ठरतो. त्यांच्या लेखनातून जीवन, कुटुंब, देश आणि विज्ञान यांचा सुंदर संगम दिसतो
Published on

मंजूषा कुलकर्णी

editor@esakal.com

पुस्तक परिचय

पुस्तकाचे नाव : मागे वळून पाहताना

लेखक : डॉ.जयंत नारळीकर

प्रकाशक : श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे

पृष्ठे : ७२ मूल्य : १२० रुपये

जगातील बहुतेक गोष्टींमागे विज्ञान दडलेले आहे, पण हा विषय म्हणजे काही तरी गहन, अवघड व डोक्यावरून जाणारा आहे असा अनेकांचा समज असतो. हा समज दूर करून जनसामान्यांना मनोरंजक आणि मनोवेधक पद्धतीने विज्ञान समजावून देण्याचे आव्हान जागतिक कीर्तिचे खगोलशास्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांनी पेलले. एवढेच नाही तर, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची मनोरंजक माहिती आपली मातृभाषा मराठीतून देण्याचे उद्दिष्ट गाठले. नारळीकर यांची विज्ञानावरील गाजलेली व्याख्याने, त्यांचे शिक्षण, कुटुंबातून मिळालेला वारसा ही पार्श्‍वभूमी व आठवणींना ‘मागे वळून पाहताना’ या पुस्तकातून उजाळा मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Literature
Book
Book Review
Marathi News Esakal
www.esakal.com