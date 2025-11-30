प्रशांत ननावरे (nanawareprashant@gmail.com)आद्य खाद्यपनवेलमधील ‘नाना मिसळ’ हा कष्टकऱ्यांचा अड्डा आहे. सुरुवातीपासूनच इथे वडा, मिसळ खाणारा वर्ग आणि त्यांना खाऊ घालणारा अन्नदाता हा भुकेची किंमत जाणणारा असल्याने त्याच्या दर्जामध्ये कधीच तडजोड केली गेली नाही. संपूर्ण गाव-शहर झोपी जाण्याचा काळ केव्हाच मागे पडलाय. रात्रीची वेळ ही अधिकृतपणे झोपण्याची असली तरी रात्रपाळी करणारे, पहाटे लवकर उठून कामावर जाणारे-येणारे, काहीच सोय न झाल्यामुळे रस्त्याच्या कडेला फुटपाथवर, एसटी स्टॅड, रेल्वे स्थानकावर मुक्काम ठोकणारे आणि सामान्यजनांना जीवनावश्यक गोष्टी मिळाव्यात, यासाठी मध्यरात्री-पहाटे लवकर कामाला सुरुवात करणारा कष्टकरी वर्ग बऱ्याचदा सामान्यांच्या रडारवरच येत नाही. अवेळी अशा लोकांना वाहतूक, खाद्य आणि इतर अनेक प्रकारच्या सुविधा पुरवणारी मंडळीसुद्धा बऱ्याचदा दुर्लक्षित असतात. अर्थात ते व्यवसाय त्यांनी त्यांच्या गरजेपोटी सुरू केले असले तरी त्यांच्यामुळे काही लोकांची मोठी सोय होत असते..पनवेल एसटी स्थानकासमोर ३० वर्षांपूर्वी असाच एक गाडा लागायला सुरुवात झाली. मध्यरात्री तीन वाजल्यापासून तयारी आणि पहाटे चार-साडेचार वाजल्यापासून लोकांच्या सेवेत असलेला हा गाडा कष्टकऱ्यांचा खाण्याचा अड्डा बनला, ती ओळख आजही जपून आहे. वडापावपासून सुरुवात झाली असली तरी नंतर सुरू केलेली मिसळ इतकी लोकप्रिय झाली की पनवेल आणि पनवेल बाहेरून येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांसाठी ‘जन्याची मिसळ’ हा ब्रॅन्ड बनला. म्हणूनच की काय सात वर्षांपूर्वी पनवेल यार्ड मार्केटमधील रायगड मार्केटच्या बाजूला गेट नंबर दोनच्या बाहेरील शॉप क्रमांक ३८ मध्ये मुक्काम हलवल्यानंतरही जुनी माणसं चौकशी करून, शोध घेत इथल्या सणसणीत मिसळीवर आणि चवदार वड्यावर ताव मारायला येतात. इथली तर्रीबाज मिसळ कष्टकरी आणि कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांमधील समान दुवा आहे..जनार्दन माळी यांना घरच्या परिस्थितीमुळे सहावीपर्यंतच शाळेत शिकता आले. पनवेलपासून दहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या उमरोळी गावच्या सुदाम माळी यांच्याकडे थोडीबहुत शेती होती; पण त्यावर बायको, तीन मुलं, आई-वडील इतक्या माणसांचे कुटुंब चालवताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागे. मोठा मुलगा या नात्याने जनार्दन यांना खूप कमी वयात याची जाणीव झाली. म्हणून शाळा अर्धवट सोडून त्यांनी पनवेलमध्ये एका वडापावच्या गाडीवर काम करायला सुरुवात केली. वय वाढलं, कामाचा अनुभव आणि हाताशी थोडी पुंजी जमा झाल्यावर त्यांनी स्वत:चीच वडापावची गाडी सुरू केली. वडापाव, बटाटा भजी, कांदा भजीला चांगला प्रतिसाद मिळतोय, हे लक्षात आल्यावर थोडी जास्त मेहनत असणाऱ्या मिसळीला त्यांनी हात घातला. वडापावची पाककृती इतरांच्या तुलनेच समान असली तरी मिसळीचं मात्र तसं नव्हतं. शिवाय त्यांच्याकडे खायला येणारा वर्ग हा कष्टकरी असल्याने त्यांच्या जिभेला आवडेल, अशी मिसळ त्यांना बनवावी लागणार होती. त्यांनी प्रयत्नपूर्वक तो प्रयोग केला आणि यशस्वी ठरला..मिसळ म्हटलं की त्यातील उसळ हा सर्वात महत्त्वाचा भाग असतो. साधारणपणे उसळीसाठी मटकी किंवा वाटाणे वापरले जातात. इथेसुद्धा ही दोन कडधान्ये वापरतात; मात्र दररोज नाही. वारानुसार कडधान्ये बदलतात. सोमवारी मटकी, मंगळवारी हिरवा वाटाणा, बुधवारी आणि शनिवारी चवळी, गुरुवारी मूग किंवा मटकी, शुक्रवारी आणि रविवारी लाल चण्याची उसळ केली जाते. उसळीतील कडधान्ये बदलली तरी उसळीची चव मात्र कायम असते. त्यामागचे कारण म्हणजे गेली ३० वर्षे दररोज जनार्दन माळी हेच रोज सकाळी मसाल्याची फोडणी देतात. कांदा व्यवस्थित भाजून घेतल्यावर मिरची पावडर, मसाला, हळद, कडीपत्ता, तमालपत्र टाकलं जातं. हे सर्व एकत्र करून घेतल्यावर मसाल्यात उकडून घेतलेली कडधान्ये टाकून चांगली वाफ काढली जाते. उसळीला घट्टपणा येण्यासाठी आणि तर्रीला चांगलं तेल सुटावं म्हणून शेंगदाण्याच्या वाटणाचा वापर केला जातो. कडधान्य चांगलं वाफलं की गरम पाणी टाकून उकळ्या फुटेपर्यंत आणि वर तेलाच्या तवंगाने उसळ तयार असल्याची वर्दी देईपर्यंत शेगडी भगभगत असते. .दुकानात आल्यावर पहिल्यांदा बटाटे उकडत टाकले जातात. उसळीसोबत बटाटा वड्याचीदेखील तयारी सुरू असते. आलं, लसूण, हिरवी मिरची, कोथिंबीरचं वाटण आणि जिरे, मोहरीची फोडणी देऊन वड्याचा मसाला बनवून घेतला जातो. हाच मसाला मिसळीच्या सर्वात खालच्या थराला असतो. त्यावर पापडी, भावनगरी आणि बारीक शेवेचा फरसाण, उसळ, कांदा टाकून लिंबाची फोड सर्वात वर ठाण मांडते. ज्यांना जास्तीचा रस्सा किंवा तिखट मिसळ हवी आहे त्यांना वेगळ्या प्लेटमध्ये ती सर्व्ह केली जाते. लाल-केशरी रंगाची उसळ दिसल्यावर ठसका लागेल, असं वाटतं, तितकीच सणसणीत लागते; पण त्याची चव तिखटाचा विषय संपवून टाकते. फरसाणमधील कुठलाही घटक तिखट नसल्यामुळे आणि सोबतीला बटाट्याची भाजी असल्यामुळे तिखटपणा सुसह्य होतो..वेगवेगळ्या कडधान्यांच्या उसळीबरोबर वडा-उसळदेखील मिळते. वर म्हटल्याप्रमाणे कष्टकरी वर्ग असल्याने अनेकदा घरून भाकरी-चपाती आणण्याची जुनी पद्धत आहे. त्या वेळी उसळ आणि वड्याला चांगला सोबती मिळून जातो. बटाटा वडा, कांद्याची गोल भजी, बटाटा भजी ऑर्डरनुसार निघतात. त्यासोबत हिरवी मिरची, पुदिनाची तिखट चटणी, चिंच-गुळाची गोड चटणी आणि भजीच्या चुऱ्याची सुकी चटणी मिळते. गोड चटणीत ताजे-लुसलुशीत पाव तुकडे करून टाकले जातात. हा पाव गेली ३० वर्षे पनवेलच्या कुंभारवाड्यातील शंकर बेकरीतून येतो. उकळणाऱ्या चटणीत या पावाचं अस्तित्व नाहिसं होत असलं तरी चटणीला वेगळा दाटपणा आणि चव येते. अनेक जण या चटणीसोबतच दोन-चार पाव जास्तीचे खातात. सुक्या चटणीतही चहात बुडवूण खाण्याचे बटर कुस्करून टाकल्याने वडा-भजीच्या चुऱ्यातील जास्तीचे तेल शोषून घेण्यात मदत होते. कधीतरी ब्रेड पॅटीससुद्धा बनवले जातात. त्याची भाजी वेगळी तयार केली जाते. त्यात गरम मसाल्याचा वापर केला जात असल्याने बटाटा वडा ब्रेडमध्ये टाकून खात असल्यासारखे वाटत नाही..पनवेल एसटी स्थानकावर गाडी होती तेव्हा रात्री स्थानकावर झोपणारे अथवा उशिराच्या बसने येणारे-जाणारे प्रवासी यायचे. पहाटे लवकर एसटीचालक, वाहकांची गर्दी व्हायची. सकाळी गरमागरम खाद्यपदार्थ मिळत असल्याने ते अनेकांसाठी भेटण्याचे ठिकाण होते. प्रवासात कुणाचं पाकीट मारलं गेलं, कुणाकडे पैसे नसतील तर त्यांना स्वत:हून खाऊ घालण्याचे भरपूर पुण्यकर्म जनार्दन यांनी कमविले आहे. रिक्षावाले, कॉलेजचे विद्यार्थी, तरुण मुलं आणि पनवेलमधील कित्येक कुटुंबांसाठी जन्याची मिसळ म्हणजे खात्रीलायक भरपेट आणि चविष्ट नाष्टा होता आणि आहे. आताही मार्केट यार्डातील भाजीवाले, हमाल, आजूबाजूचे दुकानदार, ट्रक-टेम्पो, हातगाडी ओढणारे इथेच भरपेट खातात. त्यांना परवडावं म्हणून मिसळीची किंमत फक्त ६० रुपये आहे. छोटा व्यवसाय असला तरी 'नाना मिसळ' खरंतर जन्याची मिसळ एकदा खाल्ली की पोटात आणि मनात घर करून जाते. इतर मिसळ खाताना या मिसळीचा वरचा दर्जा कायम आठवत राहतो.. 