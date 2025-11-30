सप्तरंग

कष्टकऱ्यांचा अड्डा

पनवेलमधील ‘नाना मिसळ’ गेली ३० वर्षे कष्टकरी, रात्रपाळी कामगार आणि प्रवाशांसाठी सणसणीत, परवडणारा नाश्ता देत आहे. उसळ वारानुसार बदलली तरी चव कायम सारखी ठेवण्याची जनार्दन माळींची परंपरा आजही तितकीच कायम आहे.
Panvel’s iconic Misal, famous for workers’ food culture, signature usal and authentic flavours.

पनवेलमधील ‘नाना मिसळ’ हा कष्टकऱ्यांचा अड्डा आहे. सुरुवातीपासूनच इथे वडा, मिसळ खाणारा वर्ग आणि त्यांना खाऊ घालणारा अन्नदाता हा भुकेची किंमत जाणणारा असल्याने त्याच्या दर्जामध्ये कधीच तडजोड केली गेली नाही. संपूर्ण गाव-शहर झोपी जाण्याचा काळ केव्हाच मागे पडलाय. रात्रीची वेळ ही अधिकृतपणे झोपण्याची असली तरी रात्रपाळी करणारे, पहाटे लवकर उठून कामावर जाणारे-येणारे, काहीच सोय न झाल्यामुळे रस्त्याच्या कडेला फुटपाथवर, एसटी स्टॅड, रेल्वे स्थानकावर मुक्काम ठोकणारे आणि सामान्यजनांना जीवनावश्यक गोष्टी मिळाव्यात, यासाठी मध्यरात्री-पहाटे लवकर कामाला सुरुवात करणारा कष्टकरी वर्ग बऱ्याचदा सामान्यांच्या रडारवरच येत नाही. अवेळी अशा लोकांना वाहतूक, खाद्य आणि इतर अनेक प्रकारच्या सुविधा पुरवणारी मंडळीसुद्धा बऱ्याचदा दुर्लक्षित असतात. अर्थात ते व्यवसाय त्यांनी त्यांच्या गरजेपोटी सुरू केले असले तरी त्यांच्यामुळे काही लोकांची मोठी सोय होत असते.

