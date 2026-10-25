Male Female Friendship : असावी अशी एखादी तरी मैत्रीण...

प्रणव सखदेवनिमशहरातून मुंबईच्या कॉलेजमध्ये गेलेला मी सुरुवातीला जरा अवघडलेला, न्यूनगंडग्रस्तच होतो. कारण वाचन, संगीत ऐकणं, चित्रपट, चर्चा करणं - अशा सर्वच बाबतींत माझ्या कॉलेजातली माझ्याच वयाची मुलं खूप वेगळ्या पातळीवर होती. कॉलेजच्या वयात, मुलाला म्हणजे पुरुषाला एक तरी चांगली मैत्रीण असली पाहिजे,’ ऑफिसच्या कँटिनमध्ये रिलेशनशिप्सवर गप्पा चालू असताना मी हे मत ठामपणे मांडलं. मग त्याला पुस्ती जोडली, ‘एकवेळ चांगली बायको अथवा पार्टनर भेटो न भेटो, पण चांगली मैत्रीण पाहिजेच. तशी मैत्रीण असेल तर कदाचित चांगला पार्टनर भेटण्याची दाट शक्यता असते.’ त्यानंतर बराच वेळ मी त्या वाक्याचा विचार करत राहिलो... आणि मन आपोआपच कॉलेजच्या दिवसांमध्ये गेलं. मी कल्याण या तालुकावजा शहरातून मुंबई म्हणजे मेट्रोसिटीतल्या, टॉप समजल्या जाणाऱ्या रुईया कॉलेजामध्ये जेव्हा प्रवेश घेतला, तेव्हा खूप बुजरा, पारंपरिक चौकटीत वाढलेला मुलगा होतो. शाळेमध्ये, क्लासेसमध्ये किंवा आजूबाजूला, घरात पाहिलेल्या स्त्री-पुरुषांमधली नाती तशी म्हणायची तर ‘टिपिकल’च होती. नाही म्हणायला वातावरण मोकळं व्हायला लागलं होतं, पण कल्याणात ते वारे पोचून पचायला वेळ लागत होता. स्त्री-पुरुषांमध्ये निखळ मैत्री होऊ शकत नाही, असं वाक्य तर मी अनेकदा ऐकायचो. पण रुईयामध्ये गेल्यावर भेटलेल्या मैत्रिणींनी, त्यातही खास एका मैत्रिणीमुळे माझा हा समज पार बदलून गेला. गळून पडला! .Premium|Parvati Glacier in Himachal Pradesh : निसर्ग आणि मानवाचा गुंतागुंतीचा संवाद.ती मला भेटली नसती, तर आज मी कशा प्रकारचा पुरुष झालो असतो, याचा विचार करताना आणि माझ्या आजूबाजूचे पुरुष पाहताना मला कसंसच होतं! तिने मला जे निखळ, स्वच्छ आणि आत्मविश्वास देणारं, स्व-विकास करणारं मैत्रीचं फूल दिलं, जे अनमोल होतं, आहे. आजही त्याचा गंध मला ताजगी देतो.मी तिला पहिल्यांदा कॉलेजच्या लेक्चरला पाहिलं होतं. माझ्या मनावर तिचं पहिलं इम्प्रेशन भांडकुदळ असंच पडलं होतं. मला आवडली नव्हती, मैत्री वगैरे होणं तर दूरचीच गोष्ट वाटली होती. मला काहीशी आगाऊ, उद्धटच वाटली होती. कारण ती वर्गात नेहमी वाद घालायची, चर्चांमध्ये प्रश्न विचारायची. नेहमी स्त्रियांच्या बाजूने, त्यांच्या दृष्टिकोनातून विचार करायची आणि मतं मांडायची. कुणी काही बोललो की, त्याची/तिची मतं कशी जेंडरबायस आहेत हे दाखवून द्यायची. आणि ती अचूक बोट ठेवत असल्यामुळे त्याला प्रत्युत्तर देणं कठीण व्हायचं आणि आणखी चरफडायला व्हायचं. आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे कुणाला काही मदत लागली किंवा तिला काही मदत हवी असेल, तर मोकळेपणाने मदत करायची आणि घ्यायचीही. म्हणजे आपण फक्त द्यायचं (त्याग करायचा), घ्यायचं मात्र नाही असला मामला नव्हता तिचा.निमशहरातून मुंबईच्या कॉलेजमध्ये गेलेला मी सुरुवातीला जरा अवघडलेला, न्यूनगंडग्रस्तच होतो. कारण वाचन, संगीत ऐकणं, चित्रपट, चर्चा करणं - अशा सर्वच बाबतींत माझ्या कॉलेजातली माझ्याच वयाची मुलं खूप वेगळ्या पातळीवर होती. आपल्याला हे माहीत नाही, आपण ते वाचलेलं नाही, आपल्या काही जमणारच नाही असं मला सारखं वाटायचं आणि राहून राहून बोचायचं. आपण ढ आहोत असं वाटून मन खिन्न व्हायचं.त्यामुळे असेल कदाचित, एका परीक्षेत मी जेमतेम काठावर पास झालो आणि आणखीनच खचून गेलो. कारण मला ते परवडणारं नव्हतं. आई-बाबा काय म्हणतील?... एवढ्या मोठ्या कॉलेजात हट्टाने ॲडमिशन घेतली आपण... आता आपलं काही खरं नाही... अशा अनेक विचारांची वादळं मनात फिरू लागली. मी त्यात पुरता गुरफटून गेलो, अस्ताव्यस्त झालो..अशा अवस्थेत एकदा कॉलेजमधून बाहेर पडलो. चालू लागलो. कुठे जायचं कळत नव्हतं. तेवढ्यात तिने हाक मारली. ती दडकर कट्ट्यावर बसून काहीतरी वाचत होती. काय करावं, हे न कळून मी तिच्याकडे गेलो. ‘चहा किंवा कॉफी काय पिणार?’ तिने विचारलं.मी तिच्याकडे नुसतंच पाहिलं. तिला बहुधा माझी अवस्था समजली असावी. ती म्हणाली, ‘ओके. कॉफी पिऊ.’ तिने ओरडून समोरच्या टपरीवाल्याला दोन कॉफीची ऑर्डर दिली. मग मला विचारलं, ‘काय झालं? भैसाटल्यासारखा वाटतोएस.’मी खिशातून सिगरेट काढली. तशी मला म्हणाली, ‘नको ओढूस. ठेवून दे.’ तिच्या आवाजात जरब आणि काळजी, दोन्ही होतं. मी पाकीट गुपचूप ठेवून दिलं. मग माझे हात हातात घेतले आणि विचारलं, ‘काय झालं? सांग. मोकळा हो बरं.’ प्रथमच एका मुलीने माझे हात असे हात हातात घेतले होते. आणि तो स्पर्श निखळ होता, मोकळा, आसरस्पानी. एका माणसाला दुसऱ्या माणसाची काळजी वाटते, ना त्या काळजीचा स्पर्श होता तो. माझ्या तोंडून शब्द फुटत नव्हते. मी थरथरू लागलो. मल रडायचं होतं, ओरडायचं होतं, पण रडता येत नव्हतं. गळा दाटून आला, पण मोकळा होत नव्हता..तिने मला कट्ट्यावर बसवलं आणि जवळ घेतलं!मी अवघडलो. आजूबाजूच्यांचं लक्ष गेलं. काही हसत होते, काही पाहत होते. काहींनी पाहून न पाहिल्यासारखं केलं. ती म्हणाली, ‘त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नकोस. शांत हो.’ मग म्हणाली, ‘तुला रडायचंय, पण रडता येत नाहीये ना. पोरांचा हा प्रॉब्लेमच असतो यार. रडून मोकळं व्हायचं रे. स्वच्छ वाटतं एकदम. निर्णय घेणं सोपं जातं बघ. रडणं हा चांगला कॅथर्सिस असतो.’मला आठवलं, माझ्या लहानपणी मुलांनी रडलं की बायकी म्हणायचे ते. आणि मग वीट येईस्तोवर चिडवायचे. तिला जणू ते कळलं असावं. ती म्हणाली, ‘या चौकटी ना मोडल्या पाहिजेत. फालतूपणा आहे सगळा.’ मग तिने थोपटलं... आणि त्या मायाळू स्पर्शामुळे असेल किंवा आणखी कशाने, माझ्या डोळ्यांतून पाणी पाझरू लागलं... हळूहळू... संथपणे. आकाश मोकळं झालं. छान वाटू लागलं. वाटलं, का आपण एवढा त्रास करून घेतोय? एक परीक्षा म्हणजे काही अख्खं जगणं नव्हे... पुढच्या वेळेस तयारी करू या कसून... अभ्यास करू या. ठीक आहे. चढउतार येऊ शकतात...तिने मला नंतर कधीही काय झालं होतं, का रडलास वगैरे खोदून खोदून विचारून ‘चौकश्या’ केल्या नाहीत, की सल्ला-उपदेश दिला नाही. कारण तिला माझ्या पर्सनल माहितीत इंटरेस्ट नव्हता. ती तेव्हा फक्त सोबत राहिली, मैत्रीण म्हणून!शेवटी, ती हसत हसत एवढंच म्हणाली, ‘सिगरेटपेक्षा रडणं हेल्थसाठी जास्त चांगलं बरं का!’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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