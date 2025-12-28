Best Maharashtrian breakfast in Mumbai : मुंबईची मराठमोळी चव; ११६ वर्षांची परंपरा आणि 'मामा काणे' यांच्या बटाटा वड्याची रंजक गाथा!

प्रशांत ननावरे - nanawareprashant@gmail.comचांगल्या चवीच्या खाद्यपदार्थांबरोबर आदरातिथ्य, पदार्थांचा दर्जा आणि माफक किमतींमुळे ‘मामा काणे यांचे स्वच्छ उपाहारगृहा’तील भेट कधीच शेवटची ठरत नाही. मुंबईसारख्या मेट्रो शहरात अनेक समुदायांची लोकं एकत्रितपणे नांदत असताना आणि दिवसेंदिवस वेगवेगळ्या खाद्यसंस्कृतीची मूळ उथे रुजत असताना मामा काणे यांनी मराठी खाद्यसंस्कृती अतिशय अभिमानाने जपली आहे. एखादी गोष्ट स्वेच्छेने, आनंदाने करत राहणे आणि तो वारसा पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरित करण्यासाठी मूळ हेतू स्पष्ट असावा लागतो. ग्राहकांची वर्गवारी करून त्यांना सेवा देण्यापेक्षा चांगली सेवा देत राहण्याचे कर्तव्य पार पाडले, तर त्याचा लाभ सर्वांना होईल, या भावनेने परिश्रमपूर्वक व्यवसाय करत राहिल्यास त्याची शतकोत्तर वाटचाल झाली नाही तर नवलच. आगामी वर्षात एकशेसोळाव्या वर्षात पदार्पण करत असतानाही इथे प्रथम प्राधान्य स्वच्छता, पदार्थांची गुणवत्ता, माफक दर आणि साधेपणाला आहे. मुंबईतील प्रमुख स्थानक असलेल्या दादर येथील सेनापती बापट मार्गावरील स्मृती-कुंज इमारतीत असलेले ‘मामा काणे यांचे स्वच्छ उपाहारगृह’ हे मुंबईची मराठमोळी खाद्यसंस्कृती जपणारी अतिशय महत्त्वाची जागा आहे. अतिशय वर्दळीच्या ठिकाणी असल्याने अनेकदा रस्त्यावरून जाणारी मंडळी भूक क्षमविण्यासाठी हॉटेलच्या नावाचा बोर्ड न पाहताच आत शिरतात. प्रत्येकाची आवड-निवड जोपासेल असा इथला भरगच्च मेन्यू नसला तरी ठरावीक पदार्थ ऑर्डर करून खाल्ल्यानंतर आत शिरण्याचा निर्णय चुकीचा नव्हता याचे येथे पहिल्यांदा येणाऱ्या ग्राहकांना समाधान वाटते. .कोकणातील गणपतीपुळेजवळच्या रिळ केशपुरी गावातून नारायण विष्णू काणे विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अर्थार्जनासाठी पेण येथे स्थलांतरित झाले. तिथे काही काळ गणपती मूर्ती बनविण्याचा कारखाना चालविल्यानंतर त्यांनी मुबंईत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याकाळी उदर्निर्वाहासाठी बरीच मंडळी कोकणातून मुंबईत येत असत. कुटुंब आणि बिऱ्हाड गावी असल्याने मुंबईत कुठेतरी छोट्याशा खोलीत एकत्रितपणे भाड्याने राहणे आणि भुकेसाठी खानावळीचा आसरा त्यांना असायचा. आत्तासारखं कुणीही, कुठेही काहीही खातंय असं होत नसे. मुळात बाहेर खाण्याची संस्कृती उदयास आली नव्हती. त्यामुळे आपल्या समाजातील लोकांकडे ठरलेले पदार्थ खाण्याकडेच त्यांचा ओढा असे. नारायण काणे यांनी याच उद्देशाने १९१० मध्ये ‘दक्षिणी ब्राह्मणांचे स्वच्छ उपाहारगृह’ या नावाने तुलसी पाइप रोडवरील विजयनगर येथे चहा आणि नाश्त्याचे पदार्थ पुरवणारे एक छोटेखानी हॉटेल सुरू केले. नवीन व्यवसाय असल्यामुळे त्यांची पत्नी आणि बहीण त्यांना या कामात मदत करत असत. ग्राहकांची उठबस, खाद्यपदार्थ आणि पैशाची देवाणघेवाण ही जबाबदारी नारायण यांच्याकडे आणि स्वयंपाकघर महिलांच्या ताब्यात अशी कामाची विभागणी होते. महिला जेव्हा स्वयंपाकघरात काम करतात, तेव्हा त्यांचा स्वच्छतेवर कटाक्ष असतो, त्याच कारणाने हॉटेलच्या नावात समाविष्ट करण्यात आलेला ‘स्वच्छ’ हा शब्द आणि नावाला साजेसे आचरण आजतागायत कायम आहे. म्हणूनच कोणताही ग्राहक आजही हॉटेलच्या स्वयंपाकगृहाला कधीही भेट देऊ शकतो इतकी पारदर्शकता काणे यांनी जपली आहे.हॉटेलच्या नामबदलाचीही गंमत आहे. नारायणरावांच्या बहिणींची मुले सुरुवातीच्या काळात व्यवसायात मदतीला होती. ती त्यांना ग्राहकांदेखत मामा अशीच हाक मारत. मग नियमितपणे येणारी गिऱ्हाईकंदेखील त्यांना मामा म्हणायला लागली. परिणामी उपाहारगृह मामा काणे याच नावाने ओळखले जाऊ लागल्याने कालांतराने नामबदल करून ‘मामा काणे यांचे स्वच्छ उपाहारगृह’ असे करण्यात आले..Premium|Kolhapur: गुळापेक्षा गुळमाटझ्यार आमचं कोल्लापूर.! .उपमा, शिरा, पोहे, चहा आणि संपूर्ण जेवणाच्या थाळीपासून हॉटेलची सुरुवात झाली. त्यानंतर १९२० मध्ये बटाटा वडा आणि मिसळ या पदार्थांचा मेन्यूमध्ये समावेश करण्यात आला. कालांतराने थालीपीठ, अळूवडी, कोथंबीर वडी, पुरणपोळी, श्रीखंड, गाजर हलवा, पियूष, ताक, भजी, उपवासाचे पदार्थ, सरबतं या पदर्थांचीदेखील वर्णी लागली. अलीकडच्या काळात मेदू वडा सांबार, दही वडा, पाव भाजी, पुरी भाजी, दही मिसळ, वडा उसळ हे पदार्थ ग्राहकांची सोय आणि मागणीनुसार मिळू लागले आहेत. बटाटा वडा आणि मुंबई यांची चांगलीच दोस्ती आहे. अनेक ठिकाणचा बटाटा वडा आता पावात शिरलाय, मात्र मामा काणे येथे बटाटा वडा प्लेटच मिळते. कुणी मागितला तरंच पाव दिला जातो. पातळ आवरण असलेला, मोजकेच जिन्नस आणि सोबतीला केवळ लसणाची सुकी चटणी ही इथल्या वड्याची खासियत. हा वडा म्हणजे मामा काणेंचा ब्रँड ॲम्बेसेडर आहे.१९२८ मध्ये उपाहारगृह आत्ताच्या जागी स्थलांतरित झाले. तेव्हापासून उपाहारगृहाने मुंबई बदलताना पाहिली आहे. त्याकाळी हॉटेलमधील टेबलावर बसून समोरचे दादर स्थानक सहज दिसत असे. नारायण काणे यांच्यानंतर व्यवसायाची दीक्षा त्यांचे चिरंजीव शंकरराव यांनी अतिशय स्वेच्छेने स्वीकारली. शंकररावांच्या काळात मामा काणे उपाहारगृहाने यशाचे शिखर गाठले. त्यानंतर त्यांची मुले कमळाकर, रामकृष्ण व मुकुंद या व्यवसायत आली. आजघडीला कमळाकरांची दोन्ही मुले दिलीप व श्रीधर म्हणजेच काणेंची चौथी पिढी उपाहारगृह त्याच जोमाने आणि आपुलकीने चालवत आहेत..मिसळीमध्ये पांढऱ्या वाटाण्याची उसळ, श्रीखंडापासून बनवलेले पियूष, बेलफळाचे सरबत, थालीपीठ याचा आस्वाद केवळ इथेच घ्यावा, इतके हे पदार्थ आयकॉनिक आहेत. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे प्रत्येक पदार्थासाठी लागणारी मूलभूत गोष्ट हॉटेलच्या स्वयंपाकघरातच तयार केली जाते. म्हणजे श्रीखंडासाठी लागणाऱ्या चक्क्यापासून ते उसळ बनविण्यासाठी वापरला जाणारा मसालादेखील इनहाउसच तयार केला जातो. पदार्थासाठी वापरले जाणाऱ्या जिन्नसांची गुणवत्ता आणि प्रमाण वर्षानुवर्षे ठरलेले असल्यामुळे इतक्या वर्षात चवीत कोणताही बदल झालेला नाही. मालक म्हणून काणे यांच्या पिढ्यांप्रमाणे ग्राहकांच्या पिढ्याही तयार झाल्या आहेत. आजही अनेक लोकं तीच चव चाखण्यासाठी जुन्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी पुढील पिढीला घेऊन इथे येत असतात.मोक्याच्या ठिकाणी असल्यामुळे इथे दररोज शेकडो ग्राहक येत असतात. चांगल्या चवीच्या खाद्यपदार्थांबरोबर इथले आदरातिथ्य, पदार्थांचा दर्जा आणि माफक किमतीमुळे इथली भेट कधीच शेवटची ठरत नाही. मुंबईसारख्या मेट्रो शहरात अनेक समुदायांची लोकं एकत्रितपणे नांदत असताना आणि दिवसेंदिवस वेगवेगळ्या खाद्यसंस्कृतीची मूळ उथे रुजत असताना मामा काणे यांनी मराठी खाद्यसंस्कृती अतिशय साधेपणाने, परंतु तितक्याच अभिमानाने जपली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 