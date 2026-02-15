Premium|Deenanath Mangeshkar: स्वरसमाधीचा अनुभव: गुरुजींच्या गानप्रवासाची अनोखी कथा

हृदयनाथ मंगेशकर, saptrang@esakal.comमास्टर दीनानाथ यांचे गुरुजी उपाशीपोटी गात होते. गानसमाधीत दोघेही मग्न झाले होते. त्यानंतर जेवणाची वेळ टळून गेल्यावरही गुरुजी रागाचे नियम आणि बंधने झुगारून गात होते. त्यांची गानसमाधी दीनानाथ यांच्या विचारण्यामुळे भंगली. गुरुजी रागावले, पण त्यानंतर त्या दोघांत खूपच वेगळा संवाद घडला. काय होता तो संवाद... काय झाले होते दोघांमध्ये बोलणे... सांगत आहेत आजच्या भागात पंडितजी, जो संवाद त्यांना लतादीदींनी सांगितलाय....गु रुजी भान हरपून सायंकाळी राग तोडी गाऊ लागले. शास्रीय संगीताचे, रागसंगीताचे जे नियम ऋषी, मुनी, पंडित, संगीतसाधकांनी घातलेले आहेत, त्या नियमांच्या अगदी विरुद्ध बंड पुकारल्याप्रमाणे गुरुजी संध्याकाळच्या संधिप्रकाशात राग तोडी गात होते.गुरुजी जुन्या पठडीतले. रागसंगीताच्या नियमांचे पालन करणारे. शास्त्राचा मान ठेवणारे. पण आज भूकतहान विसरून, संगीतशास्त्र झुगारून, सारे नियम तोडून,विसरून, गुरुजी गात होते.प्रत्येक कलाकाराच्या आयुष्यात अशी एक वेळ येते, की सर्व नियम, सर्व बंधने झुगारून मुक्ततेचा आनंद घ्यावा. नियमांच्या, शास्त्राच्या शृंखला तोडूनस्वातंत्र्याच्या, स्वातंत्र्यात, स्वतंत्र श्वास, स्वतंत्रपणे घ्यावा अशी तीव्र इच्छा त्याला होते..बंधनांच्या बंधन तोडताना स्वातंत्र्याची संकल्पना म्हणजे काय? याचा शोध घेण्याची त्याला तीव्र इच्छा होते. कधी कधी स्वरांच्या किंवा एका स्वरांजलीच्या किंवा स्वरावलीच्या शृंखला, पाश इतके मोहक आकर्षक, लावण्यमय असतात, की एखादा भ्रमर कमलपाकळीत जाणून बुजून स्वःतला जसा कैद करून घेतो, तसा कलाकार त्या बेजोड स्वरावलीच्या बाहूत स्वःतला झोकून, त्या स्वरावलीचा बंदीवास सहन करू लागतो.‘‘कच्चे धागोसे बंधे मेरे सरकार चले आयेंगे’’प्रेयसी प्रियकराला अदृश्य शृंखलांनी बद्ध करत नाही. प्रीतीच्या कच्च्या धाग्यांनीप्रियकराला बांधून ती त्याला आपला करून ठेवते.पण ती प्रीतमडोर इतकी बेजोड असते, की प्रियकराची इच्छा असो वा नसो... तो तिच्याकडे आपोआप खेचला जातोच, खुदाया जज्बा-ए- दिलकी मगरतासीर उलटी हैकि जितना खींचता हू औरखिचता जाये है मुझसे(माझ्या हृदयातल्या भावना जरी उत्कटअसल्या, तरी त्यांचा प्रभाव मात्र अगदीचउलटा पडतो. मी माझ्या भावनांशीजवळीक साधावी म्हणतो, आणि त्यादूर दूर जात असतात.)कच्च्या धाग्यांना प्रेमाचे, समर्पणाचे, निष्ठेचे,बळ असते. ते कच्चे धागे न तुटणारेअभंग, अक्षय असतात..‘कच्चे धागे’ म्हणजे निष्ठा, त्याग, समर्पण.या साऱ्यामागे निखळ प्रेमाचे अधिष्ठान असते.निर्बंधता हा कलाकाराच्या कलेचा स्थायीभाव असतो.स्वतंत्रता. स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेचाहीविचार त्यामागे असतो. मुक्तता ही त्याची साधना.जातिवंत कलाकार कधीच बंधनात राहू शकत नाही.कलाकाराने शास्र निर्माण केले.शास्त्राने कलाकार निर्माण केलेला नाही.नदीच्या पुरात कधी मधी अचानक एकभीषण भोवरा तयार होतो, तसा कलेच्यासर्जनशीलतेचा एक कानडा ‘स्वरभोवरा’ तयारहोतो. त्या भोवऱ्यात अडकलेला,तो कलाकार, हा भोवरा तोडूच शकत नाही.त्या भोवऱ्यात गोल गोल गिरक्या घेत, मगहळूहळू बुडण्याचा आनंद, तो निर्बंध, मुक्तकलाकार स्वच्छंदपणे घेऊ लागतो.--आपको तो तैरना आता है।हमको तो डुबना आता है।तो बुडण्याचा आनंद. अभिव्यक्तीत विसर्जितहोण्याचा तो मुक्तानंद, गुरुजींच्या तोंडावर स्वच्छदिसत होता. ज्याने कुणी राग तोडीची निर्मितीकेली असेल, त्याने त्या सुरावटीचे पाश कितीमोहक, सुंदर, लावण्यमयी. पण अक्षय अभंगराहतील, याची खास दक्षता घेतलेली असेल..Premium|Gen Z Psychology: हे मी का करू? .स्वरविश्व मोहिनी ही एक मयसभा आहे.पांडवांचा वास्तुशास्त्रज्ञ मयासुर यानेदृष्टीला भूल पाडेल, मोहवेल अशा मयसभागृहांची निर्मिती केली होती, सरोवराच्या जागीनक्षीदार पायघड्या दिसायच्या तरपुष्करिणीच्या जागी वृक्षलता दिसायच्या.स्वागताच्या पायघड्या समजूनदुर्योधनाने राजमहालात पाऊस टाकले,आणि त्याचे पाऊल, मायावी जलाशयात पडले.आणि तो पाण्यात गटांगळ्या खाऊ लागला.‘अंधपुत्र’ असे हसून म्हणत द्रौपदीने त्याचीटिंगल केली आणि ‘महाभारत’ ग्रंथाच्यानिर्मितिनाट्याची नांदी सुरू झाली.तशी स्वरांची मयसभा श्रोत्यांना,आणिकलाकारालाही फसविते, आणि मग एकामायावी स्वरमहाभारत नाट्याची नांदी सुरू होते.या स्वरमयसभेत कोमल रिखब पहाट घेऊनउगवतोही, आणि कोमल रिखब तिन्हीसांजाहोऊन मावळतोही.पण या स्वर मयसभेचा पायाप्रेम, भक्ती, मुक्ती हा असतो.पांडवांचा सेवक मयासुर याने पांडवांसाठीनिर्माण केलेल्या मयसभा या अद्भुत वास्तूचा पाया,क्रौर्याचा, लोभाचा, अत्याचाराचा होता.स्वरविश्व मोहिनी मयसभेमागे,संगीत, साहित्य, कला यांचे अधिष्ठान असते.आता संध्यासमयीचे रंग वेगळे होऊ लागले..संध्याबालेच्या घुंघटाच्या पटाचा एकेक रंग,आगळा, वेगळा पण गर्भित होऊ लागला.प्रकाशाकडून अंधाराकडे जाणारा हा प्रवासधीराचा, संयमाचा.‘‘घुंगट के पट खोलतोहे पिया मिलेंगे’’या संध्याबालेच्या घुंगटाचे एकेक पट उघडू लागले.आणि प्रत्येक पटातून संध्येच्या सांध्यरंगाचेप्रपात सूर्याच्या शेवटच्या किरणांवरकोसळू लागले. आणि उत्तुंग शिखरावर तेजानेफडफडणारा प्रकाशाचा राजध्वजहळूहळू खाली उतरू लागला. आणि दिवसभरतापलेला कनकगोल लालसर होत होत,क्षितिजाच्या पलीकडल्यादरीच्या वनराईत हळूहळू उतरू लागला.आणि एखादा भव्य चिरा, निखळून,खोल दरीत कोसळावा, तसा तो कनकगोल अचानकनिसटून, खोल दरीत लुप्त झाला. काजळरातीच्याहाताच्या, त्या प्रचंड पंजाने त्या कनकगोललाहातात सहज झेलले, आणि त्याच्या पंजाच्याबोटांमधल्या अंतरातून, फटींमधूनशिरणाऱ्या प्रकाश किरणांचे काही अंतिमप्रकाश कण, क्षितिजावर धडपडले,आणि अंधकाराचे तलम, तमांध,तम ध्वज, क्षितिजावर फडकू लागले..Premium|Hridyanath Mangeshkar: स्वर साधनेचा गूढ प्रवास; हृदयनाथ मंगेशकरांच्या आठवणी.मी दचकून गुरुजींचा हात पकडला,‘‘गुरुजी! गाणे थांबवूया. रात्र होऊ लागलीआहे. मला मंगेशीला जायचे आहे. रातीचाडोंगर उतरायला फार अवघड. माझ्याकडेदिवाबत्ती पण नाही. आणि गुरुजी! तुम्हीउपाशी आहात. गाण्यात फार एकाग्र झालेआहात, पण या श्रमाने तुम्हाला फार अशक्तपणायेऊ लागला आहे. त्यामुळे तुम्ही आजारीही पडू शकता.’’गुरुजी थांबले. एकदम सारे शांत झाले,आणि अचानक रातपाखरांचा आर्त नादआमच्यावर आदळू लागला,मी आणि गुरुजी... दचकलो.गुरुजी स्वःतला सावरत म्हणाले.‘‘दीना! चांदण्यांचा झोत, झरे नभातून.दीना! माझ्या अंगावर, माझ्या मनावरस्वरांचा प्रपात कोसळत नव्हता. तर माझ्या अंगावर.माझ्या मनावर, तरल स्वरांचा झोत झरत होता.त्या स्वरांनी मी भिजत होतो.. अंगावर जो शहाराउठला, तो स्वरांचा होता.जी लव वठली, ती स्वरांची होती.अरे मला पहिल्यांदा स्वरसमाधीचाआनंद मिळत होता.दीना! मी निर्धन, उपाशीपोटी स्वरसाधनाकरणारा. आयुष्यभर दुःखाचा हात धरूनचाललेला. दीना! मी असा दुर्दैवी,एकटा, की मी ज्या वेळी चालू लागायचा, त्या वेळी,सावलीसुद्धा माझ्या बरोबर चालायची नाही.आणि ज्या वेळी तुम्ही चालू लागता,त्या वेळी तुमच्या बरोबरजमीन, आकाशपण चालू लागते.‘‘जब मै चलू तो साया भी अपना न साथ देजब तुम चलो, जमीन चले, आसमान चले।’’पण आजचा दिवस...पण आजचा दिवस, मात्रमाझ्यासाठी सोनियाचा होता..‘‘अजि सोनियाचा दिनूवर्षे अमृताचा घनू ’’आज माझे दुर्दैव माझ्यापासून दूर पळाले होते.आज प्रथमच स्वरांनी माझ्यावर कृपा केली होती.स्वरामृताचा घनू माझ्यावर बरसत होता.स्वरसमाधीचा अल्पसा का होईना पण भास मलाहोत होता. एका विलक्षण, अलौकिक स्वरांचीअनुभूती मला प्राप्त होत होती. त्या अवस्थेतून,त्या स्वरसमाधीतूनअचानक तू मला परत या खोपटीत खेचूनआणलंस. अरे मी स्वरांना विचारत होतो.‘‘सहज स्वरसमाधी म्हणजे काय ?’’‘‘स्वरसाधकाला स्वरप्रवासात अचानकझोप यावी, म्हणजे सहज स्वरसमाधी.’’अशा अलौकिक संवादातून तू मलाविसंवादात आणलस.’’गुरुजींचा निराश स्वर ऐकून, मी अतिशयखिन्न झालो. अडखळत म्हणालो,‘‘क्षमा करा गुरुजी! मी सामान्य, मला कायकळणार ती स्वरसमाधीची उन्मनावस्ऱ्था?मी घाबरलो, तुमची प्रकृती. उपवास, वय.हे सारे स्मरून मी तुम्हाला जागे केले,गुरुजी एकदा तुम्ही म्हणाला होता.‘‘आयुष्याला जपणे फार आवश्यक आहे.कारण जीवन ही मृत्यूची अमानत आहे.’’पण गुरुजी तुमची स्वरसमाधी माझ्याकडूनभंग पावली. मला क्षमा करा. मी हे जाणूनबुजून केले नाही. नियतीने ते घडवून घेतले.गुरुजी! मी निष्पाप आहे.या जगात माझ्यासारख्या अनाथ, गरीब.निष्पाप जीवांनी काय दशा होते? कोठे जावे?हेच कळत नाही.इथे जगण्यावर बंदी आणि मरणावरही बंदी."गुरुजी खिन्नपणे म्हणाले.‘‘दीना! तू वारंवार क्षमस्व म्हणत जाऊनकोस, तू आता जे काही बोललास तेफार हृद्य, पण जीवघेणे होते.तुझे बोलणे इतके उदास होते कीइथे वाहणाऱ्या वायुलहरी मंद, थंडहळुवार, अळुमाळू झाल्या.माझेच चुकले. मी तुला इतके कठोरबोलायला नको होते. पण काय करू?माझे आयुष्यच असे गेले.माझ्या मैफिलीत लोक आलीत. बसली,उठली, निघूनही गेली,मी मात्र एकटा उभा आहे. अस्तुं.तू जे मला स्वरजालातून मुक्त केलेसते योग्यच होते. पण मन..सगळ्या संतांनी मनाला कसे समजावयाचे,कसे आवरायचे हे सांगितले आहे, पण फारहट्टी असते रे मन. ते ऐकतच नाही..दीना! अरे, माझे मन तरी अजून कोठे ऐकतेय?नाही,अजूनही मानत नाही. काय झालेय त्याला,कोण जाणे ? पण मन अजून स्वैरभैर आहे.वेडच लागले आहे त्याला.‘‘दिले-ए-नादा तुझे हुवा क्या हैआखिर इस दर्द की दवा क्या है’’(हे नादान हृदया! हे नादावलेल्या मना!तुला काय झाले आहे? तुला झाले तरीकाय आहे? हे मना, तुला जडलेल्यारोगावर औषध काय?उपचार तरी काय? )हम है मुश्ताक और वो बेजारया इलाही ये माजरा क्या है(आम्हाला त्याचे वेड, आम्हाला त्याचा ध्यासपण तो मात्र आम्हाला कंटाळलेला.हे ईश्वरा! हे चालले आहे तरी काय?हे ईश्वरा! हे प्रकरण आहे तरी काय?" )‘‘जब कि तुझ बिन नही कोई मौजूदफिर ये हंगामा, ऐ खुदा क्या है(हे देवा, तुझ्याशिवाय जर या जगातदुसरं काहीही नाही, तर हा गोंधळ,हा आक्रोश. हे सगळ आहे तरी काय?")सब्जा- ओ-गुल कहासे आये हैअब्र क्या चीज है, हवा क्या है(हा वसंत ऋतू, ही फुले, ही हिरवळ.कोठून बरे आली असावी?हे मेघ, हे वारे, हे सर्व आहे तरी काय?’’)(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.