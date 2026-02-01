Indian theatre and film journey :।। मुक्तीनं दाखवली मुंबईची वाट ।।

सुधाकर निसळ यांनी जीएंच्या दोन कथा ऐकवल्या. त्यातील ‘मुक्ती’वर दोन अंकी नाटक राज्य नाट्य स्पर्धेत करायचं ठरलं... अडीच महिन्यांच्या तालमीनंतर नाटक स्पर्धेत सादर झालं, पहिलं आलं... मुक्ती झालं; आपलं काय?पुण्यातील फिल्म ॲन्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या मेन गेटपर्यंत मन जाऊन थांबलं होतं आणि वडिलांची ‘नाही रे’ची आरोळी पुन्हा मागे खेचत होती. पुन्हा घरामध्ये उभा झगडा उभा राहिला. वडील एका बाजूला, मी एका बाजूला आणि आई ‘न्यूट्रल’ म्हणजे माझ्या बाजूला... घरामध्ये आरडाओरडा करणारी शांतता असे. सगळे खूप बोलतायत, हिरीरीनं आपली मतं मांडतायत; पण ऐकू कुणालाच कुणाचं येत नव्हतं...निद्रिस्त कोलाहल भरून राहिला होता.. त्यात वडिलांची सहाय्यक संचालक या पदावर नियुक्ती झाली (पदोन्नती) होती. बीडला त्यांची बदली झाली. बीड आमचं गाव. आई बीड शहरातली आणि वडील बीडपासून २० किलोमीटर असलेल्या अतिशय लहान अशा निरगुडी या अतिशय छोट्या गावातले. आमचा सगळा गोतावळा बीडमध्ये असल्याने वडील आनंदाने बीडला गेले. त्यांचा नगरमधला वन बीएचके फ्लॅट मला मिळाला आणि मग काय ते घर म्हणजे आमच्या ग्रुपसाठी प्रयोगशाळाच बनून गेलं. नाट्यविषयक चर्चा तिथं झडू लागल्या. वाचन, संगीत बैठका, नेपथ्य मांडणीची प्रात्यक्षिकं सगळं आकार घेऊ लागलं. .तोवर मी ‘युजीन आयनेस्को’ (The Chairs, The lession या नाटकांचे रोमन-फ्रेंच लेखक) ‘सॅम्युअल बेकेट’ (वेटींग फॉर गोदो, एन्डगेम या नाटकांचे आयरीश नाटककार) ‘हेन्रीक इब्सेन’ (द डॉल्स हाऊस, द वाईल्ड डक या नाटकांचे नॉर्वेतील नाटककार) हे बोलू लागलो होतो. माझं मलाच नवल वाटे. काल-परवापर्यंत मोहन राकेश माहीत नव्हते आणि आज, आयनेक्सो, बेकेट, इब्सेन? ‘एनएसडी’चं वरदान, दुसरं काय..!कधी कधी विचार करताना जाणवतं की, मी ‘एफटीआयआय’ला का बरं गेलो असेल? मला खरंच चित्रपट दिग्दर्शक व्हायचं होतं? सिनेमा माध्यमात करिअर करायचं होतं? शिकायचं होतं? की मुंबईला जायची हिंमत होत नव्हती म्हणून कुठंतरी लपायचं होतं म्हणून मी ‘एफटीआयआय’मध्ये घुसू पाहात होतो..?अगदी शेवटच्या क्षणाला फॉर्म भरला, तो लवकर पोहोचावा म्हणून तेव्हा पोस्टात सेवेत असलेले ज्येष्ठ चित्रकार श्रीधर अंभोरे यांची मदत घेतली. माझा फॉर्म नगरच्या पोस्टातल्या जावकातून ‘एफटीआयआय’च्या आवकात उतरला. तोवर कानाच्या मिनिअर्स या आजारानं ग्रासलं होतं. चक्कर यायची, समोरचा व्यक्ती डावीकडून उजवीकडे निघून जायचा. उपचार चालू होतेच....‘एफटीआयआय’च्या लेखी परीक्षेची तारीख आली. असेल तसा, जमेल तेव्हा अभ्यास करून परीक्षा दिली. पास झालो. तोंडी परीक्षेला साक्षात मोहन आगाशे (तत्कालीन ‘एफटीआयआय’चे संचालक), ज्यांना प्रत्यक्ष पाहण्याचा पहिलाच योग. इथंही सोबत मी ज्या वर्तमानपत्रासाठी लिहीत होतो, त्याची कात्रणं आणि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालया (एनएसडी)चं भलं मोठं दीड-दोन किलोचं ताम्रपत्र घेऊन गेलो होतो.. मला आता वाटतंय तेवढं पुरलं असेल माझा ‘एफटीआयआय’मध्ये प्रवेश व्हायला.. प्रवेश झाला! आत्ताच्या घडीचे सुधाकर रेड्डी, उमेश कुलकर्णी, सचिन कुंडलकर, डॉ. मिलिंद दामले आणि आताचे ‘एफटीआयआय’चे डीन डॉ. धीरज मेश्राम त्या बॅचचे भाग होते. एक अधिक एक अधिक एक अधिक एक (१+१+१) अशी पदविकेची रचना होती.काही दिवसांतच स्ट्राइकनं (संप) जन्म घेतला. मागे काही दिवसांपूर्वी ‘द मेकर ऑफ फिल्ममेकर्स’ हे राधा चड्ढा यांचं त्यांचे वडील जगत मुरारी यांनी ‘एफटीआयआय’ची कशी बांधणी केली या विषयीचं पुस्तक वाचण्याचा योग आला. त्यात असं येतं की ‘स्ट्राइक’ हा ‘एफटीआयआय’च्या अभ्यासक्रमाचा भाग आहे का..?जवळपास प्रत्येक विद्यार्थी कधी ना कधी या स्ट्राइकला सामोरा गेला आहे. तिथली व्यवस्था आणि विद्यार्थी कायमच एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकलेले दिसतात. इथं विषय होता की ‘जो कोर्स तीन वर्षांचा आहे. तुम्ही त्याचे वेगवेगळे तीन तुकडे का पाडले..? १+१+१ असं आम्हाला नकोय. तो कोर्स तीन वर्षांचा अखंडच करा,’ ही मागणी होती..वर्ग सुटले.. मेन गेटवर निदर्शनं घडू लागली. होस्टेलला बैठका झडू लागल्या. दिल्लीवरून संदेश येऊ लागले, दिल्लीला संदेश जाऊ लागले.. काही नामांकित माजी विद्यार्थी (शत्रुघ्न सिन्हा, जया भादुरी इ.) समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करू लागले. यात बराच वेळ वाया गेला. अनेक चर्चांच्या फेरीनंतर तिढा सुटला. रोलबॅक की हाईक झालं आणि तीन वर्षांचा अखंड कोर्स पुनर्स्थापित झाला. या संस्थेचा इतिहास कायम असाच राहिलेला आहे. अभ्यासक्रम कायम बदलत राहिलेले आहेत. संस्थेच्या प्रमुखपदी वा त्या खात्याचे केंद्रीय सचिव कायम या अभ्यासक्रम बदलाच्या केंद्रस्थानी राहिलेले आहेत आणि आहे रे वर्गाचा, नाही रे वर्गाशी कायम वाद उभा राहिला आहे.माझा एक वर्षाचा कोर्स संपला... अनेक सवंगडी, वर्गमित्र लाभले. प्रताप नायर हा माझा रूममेट होता. आम्ही रात्री आमचे भविष्य चितारत असू. मी त्याला म्हणालो होतो, की मी जेव्हा कधी पहिला सिनेमा दिग्दर्शित करीन तू माझा कॅमेरामन असशील. भविष्यानं आम्हाला संधी दिली आणि माझ्या पहिल्या ‘नाच तुझंच लगीन हाय’ आणि दुसऱ्या ‘रे राया’ यांचा तोच कॅमेरामन. (अलीकडे DOP, Director of Photography असं म्हणतात.) गंमत पहा प्रताप नायर मुलखाचा हुशार कॅमेरामन; पण कोर्स जेव्हा पुन्हा कार्यान्वित झाला तेव्हा प्रतापला एडिटिंग (संकलन) मिळालं. ते त्यानं राष्ट्रीय पुरस्कारासह साजरं केलं; पण मूळ पिंड कॅमेरामनचा होता. आज त्यातच तो यशस्वी मुशाफिरी करतो आहे..Premium|Positivity in difficult times : अस्ताला जाणारा सूर्यही देतो नव्या आशेची किरणं; ब्रेन ट्युमरशी झुंजणाऱ्या मानसीची प्रेरणादायी कहाणी.दुसरी एक छोटीशी आठवण म्हणजे ‘नाळ’ सिनेमाचा दिग्दर्शक सुधाकर रेड्डी यांच्या पहिल्या वर्षाच्या फिल्मचा मी कॅमेरामन होतो. सुधाकरला काय वाटलं असेल... कारण तो अव्वल दर्जाचा कॅमेरामन होता आणि पुढे ते सिद्धही झालं.वडील मधनंमधनं कानोसा घेत होते. असंतोष दुणावत होताच... आईची दोन्ही आघाड्यांवर मध्यम मार्ग काढायची कसरत सुरू होतीच. तिच्या आग्रहानं मी ‘यूपीएससी’चा क्लास लावला; पण त्या शिकवणी वर्गात मला अजिबात करमत नसे. चुकलेलं मेंढरू जसं बेचैन तसा मी मलाच दिसत असे. वाट नसलेला की वाट चुकलेला? काहीच कळत नव्हतं. जेव्हा जेव्हा परीक्षा येई तेव्हा एखाद्या सिनेमा किंवा मालिकेचं ऑडिशन (चाचणीसत्र) असे. तारीख चुके, दोन्हीकडून हाताशी काहीच लागत नव्हतं. ‘यूपीएससी’च्या शिकवणी वर्गात बसलेला मी मला आठवला की बेचैनी माजते माझ्या मनात... काय करावं? कुठे जावं? कशी वाट काढावी?सुधाकर निसळ नगरच्या नाट्यसृष्टीतलं अतिशय महत्त्वाचं पान, नाव... त्यांनी मला आणि अभिजित क्षीरसागर (माझा नगरचा मित्र)ला बोलावलं आणि त्यांच्या ऑफिसमधल्या त्यांच्या अतिशय खासगी खोलीत जी. ए. कुलकर्णी यांच्या दोन कथा ऐकवल्या. कथा कशी सांगावी, चित्रं समोर कशी उभी करावीत, सुधाकर निसळ त्याबाबतीत आजही एक नंबर. त्यांनी सांगितलेल्या त्या दोन कथा होत्या एक मुक्ती, दुसरी करेव्वा. या दोन्ही कथा मला निसळ यांच्या खास आवाजात सांगितलेल्या आजही आठवतात. आम्ही दोघे त्यांच्या ऑफिसमधून बाहेर पडलो. आमचा एक मित्र अमोल दाते नगरमधील वसंत टॉकीजच्या अगदी समोर राहात असे. वसंत टॉकीज जाऊन तिथं मोठं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स झालं होतं. त्याच्या गंजलेल्या लोखंडी पायऱ्यांवर आम्ही बसलो होतो....‘काय करूया?’ ‘मुक्ती’ करूया...’मुक्ती करायचं ठरलं; पण कथेचा जीव इतका नाही की दोन अंकी नाटक होईल... कारण कथेत दुसरा अंक आहे. पहिला अंक द्यावा लागेल. पहिला अंक रचायला घेतला... चंद्रमा हॉटेलमध्ये संभावित तुकडे तयार केले आणि ते तुकडे कथेला जोडले. उषा देशमुखांनी लिहावे असं ठरलं. लगोलग त्यांच्याकडं गेलो... पहिल्या अंकाचे संभाव्य तुकडे आणि कथा दाखवली.राज्य नाट्य स्पर्धेत मुक्ती करायचं ठरलं... नाटक आकार घेत होतं. ‘एक शापित प्रत्यय’ या नावानं ते स्पर्धेत सादर झालं. अडीच महिन्यांची तालीम केली. जेव्हा स्पर्धा सुरू झाली होती. मी म्हणालो होतो, तिकडे स्पर्धेतलं पहिलं नाटक सादर होतंय आणि इथे स्पर्धेत पहिलं येणारं नाटक त्याची रंगीत तालीम करतंय...नाटक स्पर्धेत सादर झालं, पहिलं आलं.... नाटक पहिलं, दिग्दर्शन पहिलं, नेपथ्य पहिलं, प्रकाशयोजना पहिलं आणि अभिजित क्षीरसागर सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून घोषित झाला.मुक्ती झालं... आपलं काय... ‘यूपीएससी’च करावं की जावं मुंबईला?मुंबईला जायला पैसे नव्हते... धाडसही होत नव्हतं. सगळं एकदम थांबलं. राजा मनवेलीकरच्या दुकानात जाऊन बसत असे. त्याला घालमेल समजे. एक दिवस त्यानं त्याच्या दुकानाच्या गल्ल्यात हात घातला. मुठीत, हातात जितके पैसे (नोटा) येतील तितक्या मला गुपचूप दिल्या. म्हणाला, ‘जा मुंबईला.’ राहुरी-मुंबई रात्री अकरा वाजता निघत असे. नव्व्याण्णव रुपये तिकीट असायचं.तीस रुपये कॉट बेसिसवर नवी मुंबईतल्या ‘कोकण भवन’च्या मागे तलावाच्या वर, बाथरूमच्या बाजूला मळक्या गादीवर पाठ टेकवली. झोप लागेल की नाही, माहीत नाही; पण त्या आधी बॅग साखळीनं पलंगाला बांधली. नवी मुंबईत होतो, मुंबईत अजून शिरायचं होतं...(लेखक प्रसिद्ध अभिनेते आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 