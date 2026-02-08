मुंबईत पगार ठरला होता, अडीच हजार!

- मिलिंद शिंदे, saptrang@esakal.comजाहिरात पाहिली वर्तमानपत्रात... नवीन येऊ घातलेल्या टेलिव्हिजन कंपनीची. मी एनएसडी, एफटीआयआय होतो. खात्री पटली, मला ही नोकरी लागणार. हुरूप आला. माटुंगा स्टेशनच्या पश्चिमेला एका इमारतीमध्ये मुलाखतींचा कार्यक्रम होता. दोन जण मुलाखत घेण्यासाठी बसले होते. मी माझ्याबद्दल माहिती दिली. ती त्यांनी निर्विकार चेहऱ्यानं ऐकली. ‘पगार कितना लेंगे तुम...?’ विचारलं. ‘पंधरा हजार’ म्हणालो.. पॉसिबल नही...’ मी विचारलं धाडस करून, ‘आप कितना देंगे...?’. ते म्हणाले ‘मॅक्सिमम टू थाऊजंड फाइव्ह हंड्रेड...’ .नवी मुंबईत पोहोचलो होतो. रात्रभर मुंबईत कसा प्रवेश करायचा? कुणाकुणाला भेटायचं? काय बोलायचं? असे अनेक प्रश्न पडत होते. कारण या आधी मी कधीच कोणत्याच कारणाने मुंबईला आलो नव्हतो. ही माझ्यासाठी अगदी पहिली वेळ होती. तोवर मुंबई म्हणजे दाऊद इब्राहिम, मुंबई म्हणजे अरुण गवळी, गोळीबार, एन्काउंटर, मारामारी, गँगवॉर एवढंच होतं माझ्यासाठी..कोकण भवनच्या मागचं, तलावाच्या वरचं गेस्ट हाऊस. बाथरूममधला दर्प नाकात मावत नव्हता. गादीवर बेडशीट नसल्याने जी खास ठेवणीतली खाज आहे, ती येत होती. मी तिथल्या केअर टेकरला विचारलं, ‘बेडशीट?’ तो म्हणाला, ‘तुम्ही नाही आणलं का...?’ मग एक घेतलं विकत. नंतर तिथल्या शंकर नावाच्या माणसाच्या हातचे पोहे घेतले आणि आता निघायचं मुंबईकडे स्ट्रगलसाठी.निघताना इथं काही मागे सोडायचं नाही. टूथब्रश, पेस्ट, स्लीपर, टॉवेल आणि अंडर गारमेंटसुद्धा. कारण संध्याकाळी परत आल्यावर (खरं तर रात्री) ते तिथं सापडेलच असं काही नाही. म्हणून सगळा संसार पाठीवर घेऊन मी मुंबईकडे निघायचो रोज. सीबीडी बेलापूर रेल्वे स्टेशन... हर्बर लाइन म्हणतात सगळे... मीही म्हणू लागलो. या लाइनवरची स्टेशनं म्हणजे एकदम चकचकीत. परदेशात आल्यासारखं वाटलं. अंडरग्राउंड स्टेशनं काही..की तिकीटवाल्याला, ‘एक कुर्ला वेस्ट द्या,’ असं म्हणालो. तो त्याच्या सर्व अवयवांनी निषेध पावला. ‘कुर्ला बोलो... बाकी इस्ट वेस्ट अपना-अपना देखो.’ बरं. बेलापूर सीबीडी. सीबीडी म्हणजे काय, मनात प्रश्न उगवायचा. बऱ्याच लोकांना विचारलं. प्रत्येक जण आपल्या ज्ञानानं जुळणी करून सांगायचा. पटत नव्हतं. सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रीक्ट बेलापूर असं समजलं. बेलापूर-कुर्ला-अंधेरी, हर्बर-सेंट्रल-वेस्टर्न हे सगळं नंतर आलेलं शहाणपण... असा प्रवास होई पण; हा सगळा प्रवास करून अंधेरी जिथं (कास्टींग) होतं, तिथं पोहोचायला दुपार व्हायची. लोकल ट्रेननं जर इतका वेळ लागत असेल, तर रस्त्याच्या मार्गे किती वेळ लागत असेल? आणि तेव्हा हे जे सगळे फ्लाय ओव्हर्स दिसतायत ते प्रगतिपथावर होते. कामं चालू होती. अशक्य वाहतूक कोंडी व्हायची.घामाघुम अंधेरी पश्चिमेला यालात्याला विचारून उतरायचं. मॅक्डोनल्डच्या पाठीमागचा बेस्टचा बसस्टॉप म्हणजे जाहीर अपमान करून घेण्याचं महत्त्वाचं केंद्र.‘मालूम नही तो क्यूं आते हो...’ वगैरे... मी जर मराठीत एखादी माहिती विचारली असेल, तर हे बेस्टवाले कर्मचारी -जे बहुतांश मराठी- का बरं हिंदीतून (?) उत्तर देत असतील? आणि चौकशी खिडकीतल्या माणसाला जर माहिती देण्याचा इतका उल्हास असेल, तर मग बसंच....संबंधित निर्मिती संस्थेच्या किंवा कास्टींग (पात्रयोजना) कंपनीच्या ऑफिसला पोहोचेपर्यंत मी अजूनच काळा पडे. अग्नीजन्य खडकाला लाजवेल इतकं मी कमावलेलं असे. ‘याला म्हणे सिनेमा-नाटकात-सिरीयलमध्ये काम करायचंय..?’ असा चेहरा संबंधित दुसऱ्याचा असे. रोज नालायक ठरायचं. परत बेलापूर. परत रोज तेच, तसंच.. पैसे संपले की परत पुन्हा नगर.पैसे... मुंबईत प्रत्येक गोष्टीला पैसा लागतो. अगदी प्रत्येक. नंतर नंतर तर मी लघवी करून जरी स्वच्छतागृहाच्या बाहेर आलो तरी माझा हात आपसूकच खिशाशी जात असे. मग कळायचं अजून तरी नाही पैसे लागत या गोष्टीला. वडील अजूनही बीडलाच होते. आईमार्फत ते कानोसा घेत... निषेध व्यक्त करीत. नगरला एकटा राहत होतो. वडिलांचा फ्लॅट होता (वन बीएचके) पण खाण्याचं काय? अशातच संतोष बडे नावाचा माझा मित्र, ज्याची आई कोर्टात उच्चपदस्थ अधिकारी होती. त्या गेल्या ऑफिसला की संतोष माझी हक्काची खानावळ. दुपारी जेवायचोच; पण त्याची आई ऑफिसवरून यायच्या आत पुन्हा एक हात मारायचो. म्हणजे रात्रीच्या जेवण्याची ददात मिटे. आजही प्रश्न पडतो, संतोषच्या घरात इतकं मुबलक जेवण कसं असे? बाकी शेंगा, चिकू, सफरचंद होतच सोबतीला..पुन्हा राजा मनवेलीकरच्या दुकानात- तेच त्याचं गल्ल्यात हात घालणं आणि मी त्यानं दिलेल्या नोटांसहीत मुंबईला जाणं. मुंबईलाही -खासकरून दुपारच्या जेवणाची- जो मित्र शुटिंग करत असेल त्याच्याकडं मुद्दाम जायचं.. जेवणाची सोय होई. पोटाला नसलं की लाज सुटते... माझी खूप वेळा सुटलीये. कविता चौधरी (ज्यांनी फार पूर्वी ‘उडान’ नावाची मालिका दूरदर्शनसाठी केली होती आणि त्याही एनएसडीच्या माजी विद्यार्थिनी होत्या.) काहीतरी नवीन मालिका सुरू करणार होत्या, म्हणून गिरीशकडून नंबर घेऊन मी तिथं पोहोचलो. ऑफिस बंद... ग्रीलच्या आड एक २० वर्षांचा तरुण बसला होता. ‘मॅडम से मिलना है...’ मी. ‘नही है...’ ‘क्या कर सकते है?’ मी. ‘कुछ नही.’ ‘फोटो तो लेलो मॅम को दिखाना...’ मी.त्यानं (कामोद खराडे या माझ्या मित्रानं रॅडम क्लीक केलेले फोटो. पोर्ट फोलिओ करायला पैसे कुठायत?) माझे फोटो पाहिले... ओझरत्या तिरस्कारीत नजरेनं त्यातले दोन निवडले. ‘इस के पिछे अपना नाम, ॲड्रेस, फोन नंबर लिखो...’ सगळं केलं. फोन नंबर बेलापूरच्या गेस्ट हाऊसचा दिला... काय सॉलीड .... नंबर दिला होता की..निघालो होतोच. न राहवून त्या मुलाला त्याचं नाव विचारलं...आपका नाम क्या है? ‘शत्रुघ्न.’‘कितना पढे हो...?’ ‘नव्वी फेल...’घ्या थोबाडीत मारून इतकंच मनात आलं. एनएसडी केलं. एफटीआयआय केलं. फोटो सिलेक्ट कोण करतंय...? शत्रुघ्न! नव्वी फेल. कळवळून यायचं..इकडे वडिलांची बदली पुन्हा नगरला झाली होती. अरे बापरे... आता? घरात लपाछपीचा खेळ सुरू झाला. जेव्हा ते घरात असायचे, तेव्हा मी पसार व्हायचो. ते गेले की मी यायचो... घरच्यांनाही या दोघांनी समोरासमोर येऊ नये, असं वाटायचं. कारण काय काय होऊ शकतं याची त्यांना कल्पना होती; पण एक दिवस आलोच समोरासमोर.. खूप बोलले. झाडलं मला. आणि एका वयानंतर मुलाला मारता येत नाही, या नामुष्कीतून त्यांनी त्यांचं डोकं जमिनीवर दणादण आपटायला सुरुवात केली... आम्ही सगळ्यांनी त्यांना आवरायचा खूप प्रयत्न केला; पण ते जोरजोरात डोकं आपटत राहिले. त्यांच्या तोंडातून फेस गळू लागला. चक्कर आली त्यांना. बेशुद्ध पडले काही वेळेसाठी..या सगळ्याचा गुन्हेगार कोण...? मी. मी ठरलो गुन्हेगार, म्हणजे होतोच.घरातले सगये, हे तुझ्यामुळं झालंय, असं माझ्याकडे पाहात होते. मी भांबावून गेलो. आपल्या बापाचं काही बरं वाईट झालं तर...?आपण तर एक पैसा कमवायच्या लायकीचे नाही... कसं करणार...? काय करणार...?तेव्हा सायबर कॅफे नवीन आले होते... मित्राच्या कॅफेमध्ये जाऊन नुसता बसू लागलो... मुंबईच्या अनुत्पादक फेऱ्या चालू होत्याच. तोंडात फेस असलेले वडील सारखे दिसत. मन मोडायचं जागेवरच...‘उषा किरण टेलिव्हिजन हायरिंग’ अशी जाहिरात पाहिली वर्तमानपत्रात... त्यामध्ये नवीन येऊ घातलेल्या या उषाकिरण टेलिव्हिजन कंपनीला (नंतर ती ईटीव्ही झाली.) निर्माते, दिग्दर्शक, प्रॉडक्शन मॅनेजर, फ्लोर मॅनेजर अशा पदांवर भरती करायची होती. मुलाखतीची तारीख दिली होती. थेट त्या दिवशी जायचं होतं... मी एनएसडी, एफटीआयआय होतो. मला खात्री पटली. मला ही नोकरी लागणार. काहीतरी पगार, कमाई सुरू होणार. हुरूप आला..माटुंगा स्टेशनच्या पश्चिमेला जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनी आहे. त्याच्या बाजूला इमारतीमध्ये हा मुलाखतींचा कार्यक्रम होता. अनेक जण बसले होते... माझा नंबर आला... अतिशय छोट्याशा खोलीमध्ये दोन जण मुलाखत घेण्यासाठी बसले होते. भाषेवरून ते मराठी नव्हते, हे समजलं.‘बोलो...’ ते म्हणाले.दिग्दर्शक आणि निर्माता या पदासाठी अर्ज केला होता. इकडं नाही तर तिकडे होईल या आशेवर. कारण मला कसेही करून काहीतरी कमवायचं होतं.मी माझ्याबद्दल माहिती दिली. ती त्यांनी निर्विकार चेहऱ्यानं ऐकली. मग मी आणखी पुस्ती जोडावी म्हणून म्हणालो, ‘मैने एनएसडी किया है. एफटीआयआय का कोर्स भी किया है...’‘वो क्या होता है...?’बापरे मी ब्लँकच झालो. आता पुढे काय बोलणार? मी सांगितलं तरीही या नाटक आणि सिनेमा शिकवणाऱ्या आशिया खंडातील सगळ्यात मोठ्या... ठीक है... असं म्हणाले. मला थांबवलं. तोडलं मध्येच. ‘पगार कितना लेंगे तुम...?’.मी मनात खूप बेरीज-वजाबाकी करून, ताळेबंद मांडून ‘पंधरा हजार’ असं म्हणालो..‘नही नही... इतना...? पॉसिबल नही...’शांतता रेंगाळली. काही क्षणच... मला खूप मोठी वाटली. ‘फिर आप कितना देंगे...?’ मी विचारलं धाडस करून. ‘मॅक्सिमम टू थाऊजंड फाइव्ह हंड्रेड देंगे...’अडीच हजार...? एनएसडी, एफटीआयआय या दोन कोर्सची किंमत किती ठरवली? प्रत्येकी बाराशे पन्नास...?आशिया खंडातल्या सगळ्यात मोठ्या संस्थांची किंमत माटुंगा स्टेशनच्या बाजूला ठरली बाराशे पन्नास प्रत्येकी...आता काय करायचं...?मग मीही कहर केला...तयार झालो.अपमानित झालो... या अर्थाचं सगळं झालो...ठरलं आता, अडीच हजार रुपयात स्वतःला स्वतःच्या उच्च शिक्षणाला बाजारात बसवायचं... मन व्याकुळ होऊन कशाला तरी कवटाळावसं वाटायचं; पण मुंबईचा निर्दयी बाजार तो... कशाचं आणि कसलं काय...?.दिवंगत आमदार राजीव राजळे (यांच्याबद्दल पुढे सविस्तर येईलच.) यांचे लहान बंधू राहुल राजळे हा आमचा मित्र मुंबईतच होता. त्याला फोन केला... तो त्याचे मामा तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री बाळासाहेब थोरात (यांच्याबद्दलही विस्तृत येईलच ओघाने) यांच्या बंगल्यावर नेपियन सी रोडला राहत असे. तिथे पोहोचलो.... राहुलला घडलेला अपमान सांगितला... तिथून मुंबई सेंट्रल जवळ होतं. रात्रीच्या गाडीनं नगरला निघायचं होतं म्हणून घरी फोन केला. तर घरून समजलं की अमृता सुभाषचा फोन आला होता. तिनं तुला उद्या वामन केंद्रे यांना भेटायला सांगितलंय. मी राहुलला ती गोष्ट सांगितली... त्यानं ताबडतोब यलो पेजेस काढले. तीन वामन केंद्र सापडले... त्यातले नक्की कोण? मला एनएसडीच्या लायब्ररीमधलं लायब्ररी कार्ड आठवलं..वामन माधवराव केंद्रे.आम्ही वामन केंद्रे सरांना फोन केला.उद्या भूपेश गुप्ता भवनला ये.आता इथं कसं जायचं...?अमृताला पुन्हा फोन केला... काय आहे? कुठे आहे हे?सिद्धिविनायकच्या बाजूला प्रभादेवी...कसंबसं शोधलं...वामनसरांना 'ती फुलराणी' नाटकातील दगडोबा साळुंखे या भूमिकेसाठी अमृतानं माझं नाव सुचवलं होतं. भुपेश गुप्ता (राज्यसभा सदस्य १९५२ ते १९८१) कम्युनिस्ट पार्टीचे सदस्य यांच्या नावाने स्थापन झालेल्या इमारतीमध्ये 'ती फुलराणी' नाटकाच्या तालमी सुरू होत्या. दुसऱ्या दिवशी वामन केंद्रे सरांशी भेट होणार होती...दी वामन केंद्रे सर... मधे रात्र होती.(लेखक प्रसिद्ध अभिनेते आहेत.). 