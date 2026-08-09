Bihar Politics: नव्या पर्वाची सुरुवात?

- अजित शिंदे, अक्षय आवटे (पोल पंडित)बिहारमधील बांकीपूर विधानसभा मतदारसंघातील जनसुराज पक्षाचे प्रमुख प्रशांत किशोर यांचा विजय भाजपसाठी मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. हा विजय केवळ एका मतदारसंघापुरता मर्यादित नसून बिहारच्या बदलत्या राजकीय समीकरणांचे संकेत देणारा ठरला आहे. तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय जनता दलासाठीही हा आव्हानाचा इशारा मानला जात आहे. ‘पोल पंडित’च्या चमूने बिहारमध्ये राहून याबाबत सखोल अभ्यास केला. त्यातून काही महत्त्वाची निरीक्षणे समोर आली..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.बांकीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालाने बिहारच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून भाजपचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या या मतदारसंघात जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी विजय मिळविला. त्यामुळे बिहारच्या राजकारणात एका नव्या राजकीय समीकरणाची सुरुवात झाल्याचे मानले जात आहे.भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन राज्यसभेवर गेल्यानंतर या मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली. सुरुवातीला ही निवडणूक भाजपसाठी सोपी मानली जात होती. कारण १९९० नंतर या मतदारसंघात पक्षाचा पराभव झालेला नव्हता. बांकीपूर मधील कदमकुआँ, बोरिंग रोड, डाक बंगला चौक, किदवईपुरी, गोलघर, लोहानीपूर, जक्कनपूर, पुरंदरपूर आणि मिठापूर यांसारख्या भागांमध्ये भाजपची मजबूत पकड मानली जात होती. मात्र, याच भागांमध्ये यंदा चित्र बदललेले दिसून आले..बिहारच्या स्वाभिमानाचा मुद्दाया निवडणुकीत प्रशांत किशोर यांनी सर्वांत मोठी आघाडी घेतली, ती म्हणजे ‘नरेटिव्ह’च्या लढाईत. त्यांनी ही निवडणूक केवळ एका मतदारसंघापुरती मर्यादित ठेवली नाही, तर बिहारच्या स्वाभिमानाशी जोडली. रोजगार, शिक्षण, पेपरफुटी, स्थलांतर, भ्रष्टाचार आणि बिहारच्या विकासाचे प्रश्न त्यांनी सातत्याने मांडले. गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रशांत किशोर यांनी संपूर्ण बिहारमध्ये पदयात्रा काढून स्वतःचा जनसंपर्क वाढवला होता. त्यामुळे त्यांची प्रतिमा केवळ राजकीय रणनीतीकाराची न राहता पर्यायी नेतृत्वाची बनली. प्रचारादरम्यान त्यांनी बूथनिहाय आणि वॉर्डनिहाय नियोजन केले. जातींची पारंपरिक गणिते बदलण्याचा प्रयत्न करत त्यांनी विकास, रोजगार आणि प्रशासनातील सुधारणांचे मुद्दे पुढे आणले..तरुण मतदारांचा कल निर्णायकपाटणा येथे झालेल्या पेपरफुटीविरोधी आंदोलनांचाही या निवडणुकीवर परिणाम झाला. विद्यार्थ्यांमध्ये सरकारविषयी नाराजी होती. आंदोलनादरम्यान प्रशांत किशोर यांनी विद्यार्थ्यांशी सातत्याने संवाद साधला. त्यामुळे तरुण मतदारांचा कल त्यांच्याकडे झुकल्याचे दिसून आले.नाराजीचा फायदामुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्याविषयी असलेली नाराजी हाही या निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. त्याचबरोबर नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागल्यामुळे कुर्मी समाजात नाराजीची भावना निर्माण झाल्याचे दिसून आले. या नाराजीचा फायदा प्रशांत किशोर यांना झाला..‘आरजेडी’ कमकुवतराष्ट्रीय जनता दलाकडून (आरजेडी) अपेक्षेइतका आक्रमक प्रचार झाला नाही. त्यामुळे मुस्लिम आणि यादव समाजातील काही मतदारांनी प्रशांत किशोर यांना पाठिंबा दिला. दुसरीकडे, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, वैश्य आणि चंद्रवंशी समाजातील काही मतदारांनीही स्थानिक प्रश्नांना प्राधान्य देत वेगळी भूमिका घेतल्याचे दिसून आले.भाजपला चुका भोवल्यादुसरीकडे, भाजपकडून काही महत्त्वाच्या चुका झाल्या. उमेदवार बदलण्याचा निर्णय, स्थानिक कार्यकर्त्यांमधील नाराजी, उमेदवारीवरून निर्माण झालेला असंतोष आणि प्रचारातील विस्कळीतपणा याचा फटका पक्षाला बसला. पक्षाने केलेली विकासकामे प्रभावीपणे मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यातही अपयश आल्याचे दिसून आले. भाजपच्या काही नेत्यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानांचाही परिणाम झाला. ‘कोणीही उमेदवार उभा राहिला, तरी भाजप जिंकेल,’ अशा स्वरूपाच्या विधानांचा प्रशांत किशोर यांनी प्रचारात प्रभावीपणे वापर केला. त्यातून मतदारांमध्ये त्यांच्या मतांना पुरेसे महत्त्व दिले जात नसल्याची भावना निर्माण झाली..नव्या राजकीय पर्यायाचा शोधया निवडणुकीत आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली. बिहारमध्ये विरोधी पक्षाच्या राजकारणात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याची क्षमता प्रशांत किशोर यांच्यामध्ये आहे, असे अनेक मतदारांना वाटू लागले आहे. ‘आरजेडी’कडे पारंपरिक मतदार असले, तरी व्यापक स्तरावर नव्या राजकीय पर्यायाची मागणी वाढताना दिसत आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.बांकीपूरचा निकाल हा केवळ एका मतदारसंघाचा निकाल नाही. तो बिहारमधील बदलत्या राजकारणाचा संकेत आहे. जातीय समीकरणे अजूनही महत्त्वाची आहेत; परंतु त्याचबरोबर रोजगार, शिक्षण, विकास आणि प्रभावी नेतृत्व या मुद्द्यांनाही आता तितकेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे प्रशांत किशोर यांचा हा विजय केवळ एका नेत्याचा विजय नाही, तर बिहारमध्ये पर्यायी राजकारणाची सुरुवात म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.