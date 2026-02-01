Pakistan cricket controversy : अगं अगं म्हशी, मला कुठं नेशी...

शैलेश नागवेकर बांगलादेशला पाठिंबा म्हणून आम्हीसुद्धा टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेवर बहिष्कार टाकू... आमच्या पंतप्रधानांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ... नाहीतर भारताविरुद्धच्या साखळी सामन्यातून माघार घेऊ... अशा धमक्या पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष आणि त्यांचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांनी वेळोवेळी दिल्या; पण केवळ धमक्या देताना कृती करण्याची हिंमत मात्र त्यांच्यामध्ये नाही.आजपासून बरोबर सातव्या दिवशी टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेचा बार थाटात उडालेला असेल आणि नाक मुरडणारा पाकिस्तानचा संघही सहभागी झालेला असेल. क्रिकेटच्या या भव्य सोहळ्यात आपल्यालाही सहभागी व्हायचे आहे; पण थोडे नाटक करून आपले अस्तित्व दाखवायचेय. क्रिकेट किंवा अन्य खेळाच्याच नव्हे, तर अशा प्रकारच्या भव्यदिव्य सोहळ्यात मिरवायला जायचे असते. फुकाची नौटंकी करून लक्ष वेधून घेण्याचा हा प्रकार कोणाला कळणार नाही, असा भ्रम काही विघ्नसंतोषींचा असतो. शेवटी नाक दाबून वाटेवरून चालावेच लागते. यासाठी एक चांगली म्हण आहे... अगं अगं म्हशी.. मला कुठं नेशी....अग्रलेख - त्वेषाच्या मैदानी द्वेष.टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेच्या सोहळ्यात सहभागी झालेल्या किंवा त्याशिवाय पर्याय नसलेल्या पाकिस्तान क्रिकेट मंडळासाठी ही म्हण चपखल बसते. काय तर बांगलादेशला पाठिंबा म्हणून आम्हीसुद्धा बहिष्कार टाकू... आमच्या पंतप्रधानांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ...नाहीतर भारताविरुद्धच्या साखळी सामन्यातून माघार घेऊ... अशा धमक्या पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष आणि त्यांचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांनी वेळोवेळी दिल्या; पण केवळ धमक्या देताना कृती करण्याची हिंमत मात्र त्यांच्यामध्ये नाही. भारतीयांनी जिंकलेला आशिया करंडक पळवणारे आणि भारतीयांनी माझ्याकडूनच करंडक स्वीकारावा, असा बालहट्ट करणारे केवळ धमक्याच देऊ शकतात, हे सिद्ध झाले. पंतप्रधान देशाबाहेर असल्यामुळे ते परत आल्यावर त्यांच्याशी चर्चा करून आम्ही निर्णय घेऊ, असे सांगताना दुसरीकडे मात्र विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी त्यांचे सामने होणाऱ्या कोलंबोत जाण्याची तयारी करायची. मायदेशात ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची मालिका खेळायची हे सर्व विचार आणि कृतीतील विरोधाभास स्पष्ट करणारे आहे आणि हा प्रकार तितकाच बाळबोध आहे.\r\n\r\nआयसीसीचे अध्यक्ष जय शहा आणि सीईओ संजोग गुप्ता हे भारतीय आहेत आणि त्यांच्यासह बीसीसीआयला कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी अटकाव करण्याचा हा नक्वी यांचा प्रयत्न; पण बांगलादेशबाबतचा निर्णय आयसीसीच्या कार्यकारी मंडळाच्या म्हणजेच इतर सर्व प्रमुख देशांच्या क्रिकेट मंडळाच्या प्रतिनिधींनी मिळून १४-२ अशा फरकाने घेतला (या दोन मतांत एक बांगलादेशचं आणि दुसरं पाकिस्तान होतं). यावरून आपली क्षमता किती आणि आवाज किती करतो याची कल्पना नक्वी यांना यायला हवी होती. तेथे बांगलादेश क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष अनिमुल इस्लाम यांनी आपला हेका कायम ठेवला, त्याचा शेवट त्यांना विश्वकरंडक स्पर्धेपासून दूर राहण्यापर्यंत झाला. त्याचवेळी बांगलादेशचे क्रिकेटपटू अध्यक्षांच्या निर्णयाचा विरोध करत होते. पाकिस्तान मंडळाचे अध्यक्ष नक्वीही असाच हेका कायम ठेवून असताना इंझमाम उल हकसह त्यांच्या माजी खेळाडूंनीही त्यांना आरसा दाखवला होता. बांगलादेशला पाठिंबा दर्शवणे इतपत ठीक आहे; पण त्यांनी आपल्यासाठी काय केले, असा सवाल पाकच्या माजी खेळाडूंनी उपस्थित केला होता.\r\n\r.मुळात विश्वकरंडक स्पर्धेतून माघार घेण्यासाठी पाककडे कोणतेही ठोस कारण नव्हते. कारण त्यांचे सर्व सामने कोलंबोत होणार आहेत. तरीही माघार घेतली असती, तर त्यांच्या ठिकाणी बांगलादेशला संधी मिळाली असती, कारण बांगलादेश आमचे भारतातील सामने कोलंबोत खेळवा, अशी मागणी करत होते. म्हणजे बांगलादेशचे भले करायला जात असताना पाकिस्तान खड्ड्यात पडणार होते. त्यामुळे आयसीसीसह विश्वकरंडक सर्धेशी संबंधित असलेले प्रायोजक आणि प्रसारण कंपनी या सर्वांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर आता आम्ही भारताविरुद्धची साखळीतील लढत (१५ फेब्रुवारी) खेळणार नाही, असा नवा सूर लावण्यात आला; पण तुम्ही एक साखळी लढत सोडून द्याल, मात्र उपांत्य किंवा अंतिम सामन्यात भारत प्रतिस्पर्धी असल्यास काय करणार? ती लढतही सोडून देणार? असे करणे शक्यच नाही. शेवटी नक्वी थयथयाट करून हसे करून घेत आहेत. बांगलादेशने स्पर्धेतून माघार घेऊन आयसीसीबरोबरचा करार मोडला आहे. सहभाग रक्कम आणि आयसीसीचा वार्षिक वाटा याला तर त्यांना मुकावे लागणार आहेच; पण करार मोडल्याचे गंभीर परिणाम त्यांना भोगावे लागणार आहेत. कदाचित पुढच्या विश्वकरंडक स्पर्धांमधील त्यांचे स्थान धोक्यातही येईल. आयसीसीने अजून कारवाईचा बगडा उगारलेला नाही. ही विश्वकरंडक स्पर्धा संपल्यानंतर कारवाईची कार्यवाही सुरू होईल. बांगलादेशच्या या प्रकरणातून आयसीसीने पाकिस्तान क्रिकेट मंडळालाही धडा शिकवायचा आहे. कारण नक्वी ही व्यक्ती तसेच प्रवृत्तीही आहे, पुन:पुन्हा फणा वर काढणारच. त्यामुळे आत्ताच तो ठेचलेला बरा. आधी पाक, आता त्यात बांगलादेश क्रिकेटमध्ये भारताचा हा दुसरा शत्रू निर्माण झालाय. आयसीसीच्या स्पर्धांव्यतिरिक्त आशिया करंडक स्पर्धांमध्ये भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान हे प्रमुख संघ असतात. पाकिस्ताननंतर बांगलादेशबरोबर क्रिकेट संबंध ठेवायचेच नसतील, तर आशिया करंडक स्पर्धेत खेळण्याबाबत विचार करावा. जेणेकरून या दोन्ही देशांच्या क्रिकेट मंडळाने भारताची किंमत आणि दरारा समजून येईल. पुढे काय..? ही टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा पार पडेल, पण भविष्यातील आयसीसीच्या स्पर्धांच्या संयोजनात अडचणी येऊ शकतात. .२०२९ मधील चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेचे यजमानपद एकट्या भारताकडे आहे, तर २०३१ मधील एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेचे यजमानपद भारत आणि बांगलादेशकडे आहे. जय शहा यांनी १ डिसेंबर २०२४ रोजी आयसीसीच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. तीन वर्षांचे दोन कार्यकाळ ते पूर्ण करू शकतात. म्हणजेच डिसेंबर २०३० पर्यंत ते या पदावर राहतील. आणि २०३१ मधील विश्वकरंडक स्पर्धेत बांगलादेश सहयजमान असणार आहे. तोपर्यंत बांगलादेशसह पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाच्या विरोधाचा प्रश्न निकाली काढावा लागणार आहे. २०२७ पर्यंतच्या कसोटी अजिंक्यपद मालिकेतील उर्वरित दौरा-मालिकांमध्ये भारत-बांगलादेश मालिका नियोजित नाही; अन्यथा तेथेही बांगलादेशने आडकाठी केली असती तरी बीसीसीआयला फरक पडला नसता, हेही तितकेच खरे आहे.. 