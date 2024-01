निदान पन्नाशीतील आपल्या बायकोच्या मनाचा तरी कानोसा घ्या... तिलाही ब्युटी पार्लरमध्ये जायचं असेल, मॅनिक्युअर-पेडिक्युअर वगैरे करायचं असेल. तर करा पैसे थोडे ढिले... देवाला आपण मनोभावे मानतो, त्याची पूजा करतो. ते कधी आपल्याशी बोलत नाहीत; पण कुणाच्या तरी मुखातून ते आपलं मनोगत तुमच्यापर्यंत पोहचवत असतात. सो, गो गेट इट...

एक लेडी नि थोडीशी वेडी (मथितार्थ : बिनधास्त, दिलखुलास, खट्याळ वगैरे वगैरे...) इन्फ्ल्युएंजर सध्या जाम फॉर्मात आहे. जगण्याचा एक नवा फलसफा ती सातत्याने आपल्या ‘रिल्स’मधून सांगत आलीय.

तिला महिलांचं दिसणं, सेक्स अपील, फॅशन, ड्रेसिंग, लूक, स्कीन टोन, फिटनेस, डाएट, रिलॅक्सेशन, एन्जॉयमेंट नि सोशल लाईफचा प्रचंड सेन्स आहे. आपलं हसणं-रडणं, रुसणं-रागावणं, नसणं-असणं, दिसणं-फसणं, येणं-जाणं, खाणं-पिणं, गोड बोलणं-चिडणं,

लढणं-कोलमडणं, सावरणं, हटकणं नि भटकणं असं ती सगळं शेअर करतेय सर्वांशी... कारण ती ‘सोचना क्या, जो भी होगा देखा जायेगा...’वर विश्वास ठेवते, असं मला वाटतं. ‘जेलो’ही तेच करतेय. आपल्या कृतीतून पन्नाशीतल्या तमाम खूबसुरत महिलांना आणि ‘संतूर’ मॉमना सिंपल से डिंपल बनण्याचा गुरुमंत्र देतेय.

तिचं म्हणणं मनावर घ्या, कारण उतारवयातलं जीवन खूप सुंदर आहे आणि जगात अशक्य काहीच नाही... सर्वच मानवप्राण्यांना नवीन वर्षातील नव्या रूपासाठी शुभेच्छा! जस्ट लूक लाईक अ ‘वॉव’...

जेनिफर लोपेझ ‘ऑन द फ्लोअर’ गाण्यात म्हणते,

Dance the night away

Live your life and stay young on the floor

Dance the night away

Grab somebody, drink a little more

La la la la la la la la la la la la la la...

आपले दिवंगत गीतकार इंदिवर ‘घायल’ चित्रपटासाठी लिहितात,

सोचना क्या, जो भी होगा देखा जायेगा

कल के लिए आज को ना खोना

आज ये न कल आयेगा

ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला...