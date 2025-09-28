खान्देशातील अमूल्य वारसा

डॉ. जे. बी. अंजने-saptrang@esakal.comप्रामुख्याने गुजरातमधून स्थलांतरित झालेल्या गुर्जर समाजाचा शैक्षणिक विकास होतानाच गुर्जर बोली बोलणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे. परंतु ही बोली कायमची लोप पावू नये म्हणून जळगावमध्ये काही मंडळी कार्यरत आहेत. या समाजातले व समाजाबाहेरचेही लोक गुर्जर बोलीत साहित्यनिर्मिती करू लागले आहेत. हे एक सुचिन्हच!.म्हणी, शब्दरत्नांच्या खाणी!.गुर्जर ही भारताच्या इतिहासात मोठे नाव गाजविलेली आणि भारताच्या अनेक राज्यांत पसरलेली एक जात आहे. गुर्जर आणि गुजर एकच. राजस्थानमधून गुजरातमार्गे खान्देशात आलेला गुर्जर समाज प्रामुख्याने धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि या परिसरालगतच्या बुऱ्हाणपूर जिल्ह्यात (मध्य प्रदेश) वास्तव्य करताना दिसतो. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांच्या ज्या भागातून तापी नदी प्रवास करते, त्या ठिकाणच्या तालुक्यांमध्ये गुर्जर समाजाची वस्ती आहे..गुजर वस्तीच्या भागाला गुजर बोलीभाषेत ‘गुर्जराना’ म्हटले जाते. या समाजाचा इतिहास, त्याच्या जीवनशैलीची विशिष्टता आणि बोलीभाषा यांचे महत्त्व मोठे आहे. खान्देशातील गुजर अनेक उपजातींमध्ये विभागले गेले आहेत. उदा. दोडे, रेवा, डाळे, कडवा, गहिरी, लोंढरे, खापरा, सूर्यवंशी, बडगुजर या पोटजाती. त्यांपैकी बऱ्याच पोटजातींमध्ये प्रामुख्याने जी भाषा बोलली जाते, तिला ‘गुर्जर बोली’ म्हटले जाते. ही बोली त्यांच्या सांस्कृतिक ओळखीचे प्रतीक आहे. तिची स्वतंत्र अशी लिपी नाही, ती देवनागरी लिपीतच लिहिली जाते. या बोलीच्या शब्दरचनेत सोपेपणा आणि गोडवा आहे. ही बोली ज्याला बोलता येत नाही, त्यालाही ती ऐकून लगेच समजेल. गुर्जर बोलीत बहिणीला भावाकडे वडिलांच्या तब्येतीची विचारपूस करायची असल्यास ती कशी विचारेल बघा-.बहिण: कसू काय भयं बाबानू?भाऊ: आव्वल सं बेहेन, बाबो म्हणी रह्याता मार्हे दिक्रीनं बेटीसन लय रोज होया!बहिण: हाव न भय, काल्दी आयई जाईसं संध्याकायं.भाऊ: हाव बेहेन आवमंग.बहिणीने वडिलांची खुशाली विचारल्यावर भाऊ सांगतोय, की ‘बाबा म्हणत होते, माझ्या मुलीला भेटून खूप दिवस झाले!’ बहीण म्हणते, ‘मी उद्या संध्याकाळ पर्यंत येते.’ त्यावर भाऊ म्हणतो, ‘हो, ये ताई.’.या बोलीत ‘सं’ या क्रियापदाचा वापर विशेषत्वाने केला जातो त्याबरोबर ‘तसू’ हा शब्दप्रयोगही येतो. तो वाक्यांना एक लय देतो. असा शब्दप्रयोग एकमेकांशी स्नेहभाव व्यक्त करताना केला जातो. ‘कालदी’ (म्हणजे काल आणि उद्या), ‘हुईसन’ (होऊन), ‘आयेलवर’ (आल्यावर), ‘कायपातो’ (विनवणी), ‘वयखस’ (ओळखतो), ‘हलकू वावर’ (पोत कमी असलेले शेत), ‘कॉन्हेम’ (कुणात), ‘मार्हे पास्तीन’ (माझ्याकडून/ माझ्यापासून), ‘किकाये’ (किंचाळ्या), ‘याद आवस’ (आठवण येणे), असे अनेक वेगळे शब्द या बोलीत आहेत..पूर्वीपासून गुर्जर समाजातील लोकांकडे भरपूर प्रमाणात शेती आहे. शेती आणि पशुपालन या मुख्य व्यवसायांमुळे त्यांच्या जीवनात दूधदुभत्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. कुणी त्यांना ‘तुमच्याकडे किती शेती आहे?’ असा प्रश्न विचारला, तर लोक म्हणतात, ‘यहानथीनं त्याहातलोक आपलूच सं!’ म्हणजे ‘इथून तिथून आपलेच शेत आहे’..शेतमालाला भाव नसतो, तेव्हा शेतात खर्च करावा की नाही, अशा चर्चा होतात. हा संवाद कसा असतो पहा- ‘असू बी अशी तं खर्च करनोच पडीनं! तसू नाही करी तं आपलुच नुकसान हुईन. असू कर, का तसू कर, भाव नश्या त शेतकारीनुचं नुकसान सं.’ (म्हणजे ‘असे असले तरी खर्च करावाच लागेल. नाही केला तरी नुकसान आपलेच आहे. असे करा किंवा तसे करा, भाव नसला की शेतकऱ्याचेच नुकसान होणार आहे.’).या बोलीभाषेत कवयित्री सुरेखा पाटील लिहितात- ‘असू सं तसू सं यहान सं त्याहन संसं नी सुंदरता न्यारीजाजो, आवजो, करजो, पाहजोमायबोली माऱ्ही सं प्यारीइतलु तीतलु कितलु पतलुशब्दोयने रचनानी रासबोलतसं जे माऱ्ही गुर्जर बोलीते सगळा माऱ्हा सं खास’.म्हणी-वाक्प्रचार या बोलीतही भरपूर आहेत. ‘मायबाप ने राजमं वटीमं खारको, भाऊ-भोजायीने राजमं उंबरो पारखो’ (आई-वडिलांच्या राज्यात वटीत खारका, भाऊ-बहिणीच्या राज्यात उंबरठा पारखा). ‘ बाप बाप करू, बाप फनसना गर... वर दिसतस काटा मझार करुनाना सागर’ अशा म्हणी लगेच समजतील अशाच..समाज इथे विसावल्यानंतर परिसराच्या परिणामामुळे गुर्जर बोलीमध्ये थोडासा फरक झालेला दिसून येतो. या बोलीत काही शब्द मराठी, गुजराती, हिंदी, अहिराणी येत असल्यामुळे त्यांवरून एखाद्या नवीन व्यक्तीला बोलीचा अर्थ लावता येतो. इतर समाजातील लोकसुद्धा गुर्जर बोलीमध्ये सहज संभाषण करताना दिसतात..या समाजाचा जसजसा शैक्षणिक विकास होत आहे आणि नवीन पिढी इंग्रजी, सेमी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेत आहे तसतसे गुर्जर बोली बोलणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे. काही काळानंतर अशा लोक-बोलीभाषा लोप पावतील की काय, अशी भिती आहे. त्यासाठी समाजातील लोकांनी ‘गुर्जर बोली भाषा संवर्धन केंद्रा’ची स्थापना ऐनपूरमध्ये (जळगाव) केली आहे. मी या केंद्राच्या अध्यक्षपदी काम करतो. गुर्जर बोलीभाषा संवर्धनाचे प्रयत्न या माध्यमातून सुरू आहेत. २०२२ मध्ये या बोलीतील लेखांचे पहिले पुस्तक- ‘गुर्जर बोलीभाषा साहित्य’ प्रकाशित करण्यात आले, तर डिसेंबर २०२४ मध्ये ‘गुर्जर बोली साहित्य आणि लोकगाणी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. या दोन्ही पुस्तकांत गुर्जर समाजातील व्यक्तींबरोबरच या भाषेवर प्रेम करणाऱ्या इतर समाजांतील लेखक-कवींचे गुर्जर बोलीभाषेतील साहित्य आहे. या पुस्तकांना चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने केंद्राने सध्या तिसऱ्या पुस्तकाचे काम हाती घेतले आहे..‘माणूस’पणाची जाणीव!.आपली भाषा आपण वापरलीच नाही, तर ती मरून जाते, लोप पावते. हे गुर्जर कवयित्री मयुरी पाटील अशा शब्दांत सांगतात- ‘जे भाषा वापरातीनी ते मरी जास, भाषा जिवंत ठेवासाठे, आता सर्वाच झटी रह्यास,आपल्या पुढल्या पिढीनं बी भाषेनो गोडवो सांगी रह्यास,आपले भाषानी माया, सर्वायमं वेगळी सं’ लोक एकत्र आल्यावर आपल्या बोलीभाषेतून संवाद साधत राहिले, तर या बोलीचा ऱ्हास होणार नाही. ही बोली खान्देशातील अमूल्य सांस्कृतिक वारशाचा भाग आहे. आज जरी ती तीन-चार लाख लोकांपुरती उरलेली असली, तरी संवर्धनाचे प्रयत्न सुरू राहिल्यास ती हजारो वर्षे टिकेल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.