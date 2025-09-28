सप्तरंग

खान्देशातील अमूल्य वारसा

खान्देशातील गुर्जर समाजाची बोली जपण्यासाठी अनेक लोक प्रयत्नशील आहेत. गुर्जर बोली साहित्य, लोकगाणी आणि शैक्षणिक उपक्रमांमुळे ही भाषा जिवंत राहत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. जे. बी. अंजने

प्रामुख्याने गुजरातमधून स्थलांतरित झालेल्या गुर्जर समाजाचा शैक्षणिक विकास होतानाच गुर्जर बोली बोलणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे. परंतु ही बोली कायमची लोप पावू नये म्हणून जळगावमध्ये काही मंडळी कार्यरत आहेत. या समाजातले व समाजाबाहेरचेही लोक गुर्जर बोलीत साहित्यनिर्मिती करू लागले आहेत. हे एक सुचिन्हच!

म्हणी, शब्दरत्नांच्या खाणी!
