Pune History: डॉ. अविनाश सोवनींचे ‘पुणे शहराचा इतिहास’ पुस्तक: आख्यायिकांपलीकडचा पुराव्याधिष्ठित पुण्याचा प्रवास

सुरेंद्र पाटसकरsurendra.pataskar@esakal.com एखादे शहर प्रगतिपथावर कसे पोहोचले असे पाहायचे असेल, तर त्याचा इतिहास तपासला पाहिजे. हा इतिहास शास्त्रोक्त पद्धतीने लिहिला असेल तरच वस्तुनिष्ठ ठरतो. पुण्याचा इतिहासही शास्त्रोक्त पद्धतीने लिहिला गेलेला नाही, ही उणीव काही प्रमाणात डॉ. अविनाश सोवनी यांनी ‘पुणे शहराचा इतिहास’ या आपल्या पुस्तकाद्वारे भरून काढली आहे. पुणे शहराला दीड हजार वर्षांपेक्षाही मोठा इतिहास आहे. या शहराची माहिती सांगणारी काही पुस्तके आधी प्रकाशित झाली आहेत. मात्र, त्यात आख्यायिकांचा भरणा अधिक आहे. तसेच, गॅझेटिअरमध्येही पुरेशी वस्तुनिष्ठ माहिती नसल्याचे इतिहासअभ्यासकांनी दाखवून दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘प्राचीन काळ ते पेशवाईची अखेर’ म्हणजेच १९व्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंतच्या कालखंडाचा इतिहास या पुस्तकात प्रामुख्याने मांडला आहे. मूळ मजकूर आणि त्यावरील टिपणी लक्षात यावी यासाठी वेगवेगळी रंगसंगती पुस्तकात वापरली आहे. .पुण्याचा इतिहास सुरू होतो अश्मयुगापासून. मुळा नदीच्या पात्रात अश्मयुगीन दगडी हत्यारे सापडली, हा येथील संस्कृतीचा प्राचीनतम पुरावा होय. त्यानंतरचा पुरावा इसवी सन दुसऱ्या शतकातील लेण्याच्या स्वरूपात आहे. पाताळेश्वर मंदिर हे त्या लेण्यांपैकीच एक. पुण्याचा आणखी एक प्राचीन पुरावा सापडतो तो इसवी सन ७५८ मधील राष्ट्रकूट राजवटीतील ताम्रपटामध्ये. पुण्य, पूणक, पुणकं अशा वेगवेगळ्या नावांनी पुण्याचा उल्लेख तीन वेगवेगळ्या ताम्रपटांत आढळतो. यादव राजवटीच्या काळातही पुण्याचा उल्लेख पुण्य असाच केलेला आढळतो.केदार वेस, मावळ वेस, कुंभार वेस, माळी वेस अशा वेशींची माहिती, जुन्या पुण्यातील बाजारपेठांची माहिती पुस्तकात आहे. आदिलशाही सरदार मुरार जगदेवरायने निजामशाहीवर स्वारी केली. त्या वेळी त्याने पुण्यावरही हल्ला केला. त्याने पुण्यावर गाढवाचा नागर फिरवून विध्वंस केला. त्यानंतर सात-आठ वर्षे पुणे ओस पडले होते. नंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वसवलेले पुणे आणि नंतरच्या काळात वसवलेल्या पेठा यांची सविस्तर माहिती पुस्तकात आहे. लाल महालाचे स्थान कोणते याचा ऊहापोहही लेखकाने ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे घेतला आहे.. थोरल्या बाजीराव पेशव्यांच्या काळापासून पुण्याच्या पुनर्विकासाला प्रारंभ झाला. जुन्या पेठांची नावे बदलून नवी नावे देण्यात आली. त्या पेठा आधी कशा होत्या आणि आता कशा आहेत, यांची तुलनात्मक माहिती वाचनीय आहे. पेशवाईच्या काळात सर्वांत पहिले मंदिर पुण्यात बांधले गेले ते ओंकारेश्वराचे. त्या मंदिर उभारणीची सविस्तर माहिती पुस्तकात दिली आहे.पुण्याच्या विकासाचा एक महत्त्वाचा टप्पा १७५० ते १७६१ या काळात गाठला गेला. पर्वती टेकडीचा विकास, विविध बागांची निर्मिती, नव्या पेठा वसवणे, कात्रजच्या तलावापासून दगडी नळ बांधून पाणी आणणे अशी विविध कामे नानासाहेब पेशवे यांनी केल्याची नोंद आहे. देवांच्या मूर्ती दगडी करण्याची सर्वसाधारण प्रथा आहे. परंतु, नानासाहेबांनी देवदेवेश्वर शंकराची मूर्ती चांदीची आणि मांडीवर बसलेल्या पार्वती व गणपतीच्या मूर्ती भरीव सोन्याच्या करून घेतल्याची नोंद आहे. तुळशीबाग, बेलबाग, नानावाडा, कोतवाल चावडी, नारायण पेठ, सदाशिव पेठ यांचीही माहिती लेखकाने छायाचित्रे व नकाश्यांद्वारे दिली आहे..Marathi Book Review : इतिहास, आठवणी आणि कथांचा संगम घडवणारी तीन नवी पुस्तके . तुळशीबागेतील राममंदिराच्या उभारणीचे तपशील पुस्तकात नमूद केले आहेत. हे मंदिर उभारण्यासाठी एक लाख ३६ हजार ६६७ रुपये खर्च आला होता व उभारणीचे काम इसवी सन १७९३ मध्ये पूर्ण झाले. पुण्याचा पहिला कोतवाल म्हणून बाळाजी नारायण केतकर यांची नेमणूक थोरल्या माधवराव पेशव्यांनी केली होती, तेव्हापासून कोतवाल चावडी पाडल्यापर्यंतचा प्रवास विविध प्रसंगांच्या माध्यमातून मांडला आहे. पर्वतीच्या पायथ्याला पेशव्यांचा शिकारखाना होता. त्याचे रंजक वर्णन कागदपत्रांत आहे. स्वातंत्र्यानंतर त्याच शिकारखान्याच्या जागेच्या एका भागात `पेशवे प्राणी उद्यान` पुणे महापालिकेने उभारले होते. नंतर ते प्राणी उद्यान कात्रजच्या तळ्याजवळ हलविण्यात आले. पुण्यातील पाण्याची व्यवस्था, सांडपाण्याच्या मोऱ्यांचे बांधकाम यांचीही ‘कसबे पुणे’ ते ‘शहर पुणे’ असा झालेला संपूर्ण प्रवास पुस्तकातून मांडण्याचा प्रयत्न डॉ. सोवनी यांनी केला आहे.पुस्तक : पुणे शहराचा इतिहास (प्राचीन काळ ते पेशवाई अखेर)लेखक : डॉ. अविनाश सोवनीप्रकाशक : मर्वेन टेक्नॉलॉजीज्पृष्ठे : ३५२, मूल्य : १३०० रु.---------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.