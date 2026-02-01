Saina Nehwal Retirement : साईना नेहवालची निवृत्ती: भारतीय बॅडमिंटनला दिला नवा आयाम

जयेंद्र लोंढेभारताची पहिली खरीखुरी ‘फुलराणी’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या साईना नेहवालने जानेवारीत एका मुलाखतीदरम्यान निवृत्ती घोषित केली. मागील दोन वर्षे ती बॅडमिंटन कोर्टवर उतरली नव्हती. बॅडमिंटनपासून दूर जाणे हे अधिकृतपणे सांगण्याची काय गरज, असे ती या वेळी म्हणाली. स्वत:च्या अटीवर मी या खेळामध्ये आली अन् स्वत:च्या अटीनुसार यामधून बाहेर गेली, असे सांगताना तिने कोर्टबाहेरही दमदार स्मॅश लगावला. तिच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील देदीप्यमान कामगिरीमुळे भारतामध्ये बॅडमिंटनला वेगळी उंची प्राप्त झाली. विशेषत: महिला खेळाडूंमध्ये कारकीर्द घडवण्याची उमेद निर्माण झाली..भारतामध्ये बॅडमिंटन खेळला जात होता; पण कानाकोपऱ्यात पोहोचून तो प्रगतिपथावर रूढ होत नव्हता. प्रकाश पडुकोण, पुलेला गोपीचंद यांसारख्या दिग्गजांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवून पायंडा रचण्याचा प्रयत्न केला. तरीही या खेळाला ग्लॅमर प्राप्त होत नव्हते. सुरुवातीच्या काळात (विसाव्या शतकापर्यंत म्हटले तरी चालेल) बॅडमिंटन या खेळातील जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये खेळाडू सहभागी होत होते; पण आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा विजेते खेळाडू हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके असायचे. प्रकाश पडुकोण यांना ऑल इंग्लंड स्पर्धा व जागतिक स्पर्धा यामधील पदक अनुक्रमे १९८० व १९८३ दरम्यान मिळाले. पुलेला गोपीचंद यांनी २००१ मध्ये ऑल इंग्लंड स्पर्धेत ठसा उमटवला. प्रकाश पडुकोण व पुलेला गोपीचंद यांचाबद्दल भारतातील क्रीडाप्रेमींमध्ये प्रचंड आदर आहे; मात्र त्या काळामध्ये भारतातील बॅडमिंटन या खेळाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावलौकिक मिळवून देण्याची गरज होती.साईना नेहवालचा उगम याचदरम्यान झाला. १९९० मध्ये हरियाना येथील हिसार येथे तिचा जन्म झाला. आई उषा रानी या राज्यस्तरावर बॅडमिंटन खेळल्या. वडिलांनी कृषी विज्ञानामध्ये पीएचडी केली असली तरी त्यांनीही विद्यापीठ स्तरावर मोठ्या प्रमाणात बॅडमिंटन खेळले होते. बहीण व्हॉलीबॉल खेळाडू. त्यामुळे साईनाच्या रक्तातच खेळ भिनभिनले. वडिलांची बदली हरियाना येथून हैदराबाद येथे झाल्यामुळे साईनाला तेथेच जावे लागले. वयाच्या आठव्या वर्षी तिने बॅडमिंटन या खेळामध्ये पाऊल ठेवले. पुलेला गोपीचंद अकादमीत तिने बॅडमिंटन खेळाचे कसब आत्मसात करायला सुरुवात केली..साईनाने वयाच्या १५व्या वर्षी नवी दिल्लीतील आशियाई सॅटेलाइट स्पर्धेमध्ये अंतिम फेरीत अपर्णा पोपटला पराभूत केले. तिथपासून सुरू झालेला तिचा प्रवास पुढे अविरतपणे सुरू राहिला. साईनाने तिच्या कारकिर्दीत जागतिक ज्युनियर स्पर्धा, राष्ट्रकुल युथ स्पर्धा, आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धा, आशियाई स्पर्धा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, उबेर करंडक, जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा व ऑलिंपिक अशा प्रत्येक स्पर्धांमध्ये भारताला पदक मिळवून देताना संस्मरणीय कामगिरी केली.साईनाने टप्प्याटप्प्याने प्रगती केली. ती २००८ मध्ये ज्युनियर विश्वविजेती बनली. २००८ मध्ये ऑलिंपिकच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करणारी ती भारताची पहिली बॅडमिंटनपटू ठरली. २०१२ मधील लंडन ऑलिंपिकमध्ये ब्राँझपदक पटकावत तिने इतिहास रचला. २०१५ मध्ये तिने जागतिक क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर झेप घेतली. पहिल्या स्थानावर मुसंडी मारणारी ती भारताची पहिलीच महिला बॅडमिंटनपटू होय..Premium|Rohit Sharma And Virat Kohli: पर्यायी ‘उत्तर’ नाही! साईना नेहवालला कारकिर्दीत गुडघ्याच्या दुखापतीने प्रचंड त्रास दिला. २०१६ मध्ये रिओ ऑलिंपिकचे आयोजन करण्यात आले. या क्रीडा महोत्सवानंतर साईना नेहवालला या दुखापतीचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसला. तरीही तिने २०१७ मधील जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये ब्राँझपदक पटकावले. २०१८ मधील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक पटकावण्याची किमया करून दाखवली. २०१९ मध्ये तिने सहकारी पी. व्ही. सिंधू हिला पराभूत करीत राष्ट्रीय विजेता होण्याचा मान संपादन केला. त्यानंतर साईनाला झोकात पुनरागमन करता आले नाही. २०२३ मध्ये ती सिंगापूर ओपनमध्ये अखेरची स्पर्धात्मक लढत खेळली. तिथपासून आतापर्यंत भारताची ही 'फुलराणी' बॅडमिंटन कोर्टपासून दूरच राहिली.साईना नेहवालचा बॅडमिंटन कोर्टवरील दमदार खेळ भारताला या खेळामध्ये नाव मिळवून देणारा ठरला. तिचा पॉवरफुल स्मॅश, बेसलाईनवरील आक्रमक खेळ, अफलातून ड्रॉप शॉट व शानदार फोरहँड कौतुकाचा विषय ठरला. साईना नेहवालच्या धडाकेबाज खेळाच्याच जोरावर भारताला या खेळामध्ये चीन, जपान, कोरिया या आशियातील बलाढ्य देशांना टक्कर देता आली. कधी त्यांच्या तोडीची तर कधी त्यांच्यापेक्षा सरस कामगिरी करता आली. भारतीय खेळाडूंमध्ये आपण जग जिंकू शकतो याचा विश्वास निर्माण होऊ लागला..साईना नेहवाल व पुलेला गोपीचंद या गुरू-शिष्याच्या जोडीने भारतामध्ये असंख्य हरहुन्नरी व पदकविजेते खेळाडू घडवण्यात मदत केली. पी. व्ही. सिंधूने दोन वेळा ऑलिंपिक पदक पटकावताना आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. हादेखील करिष्मा साईना नेहवालचाच. त्यानंतर किदांबी श्रीकांत, एच. एस. प्रणोय, लक्ष्य सेन यांची पुरुष एकेरीतील धमक, सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी यांची दुहेरीतील चमक हादेखील त्याचाच परिपाक. आगामी काळातही भारतातून असंख्य आंतरराष्ट्रीय पदकविजेते खेळाडू घडतील यात शंका नाही.साईना नेहवालने भारतामध्ये विशेषत: महिला विभागात क्रांती घडवून आणण्याचे काम केले आहे. पी. व्ही. सिंधूने तिच्या खांद्याला खांदा लावून भारतामध्ये लाट निर्माण केली. आता आगामी ऑलिंपिक, जागतिक या अत्यंत महत्त्वाच्या स्पर्धांसह इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्येही भारतीय बॅडमिंटनपटूंनी सातत्याने विजेतेपदाची किंवा पदकविजेती कामगिरी केल्यास याचा आनंद मोठा असणार आहे. पुलेला गोपीचंद यांच्यासह साईना नेहवाल, पी. व्ही. सिंधू यांसारख्या खेळाडूंनाही या वेळी या ऐतिहासिक यशाचे श्रेय द्यायला हवे.. 