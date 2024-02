अधांतर अंधारातील कवीची झुंज

‘They are the Unacknowledged legislators of the world’ असे प्रख्यात इंग्रजी कवी शेली, स्थितीगतीचे वास्तव वस्तुनिष्ठ दर्शन घडवणाऱ्या कवींबद्दल म्हणून गेलाय. केळुसकर यांची कविता याच मूलगामी परिवर्तनशील जागतिक कविकुळाशी नाते सांगणारी आहे. ‘एक तुतारी द्या मज आणुनी... फुंकिन जी मी स्वप्राणाने’ हा केशवसुत यांचा बाणा जपलाय या कवितेत. कशासाठी?

तर, ‘प्राप्त काल हा विशाल भूधर, सुंदर लेणी तयात खोदा’ ही या कवितांच्या लढण्याचीही प्रेरणा आहे! ‘अधांतर अंधारात’ हे शीर्षक मुळात खूप विचार करायला लावणारे आहे. अधांतर अंधारात कोण आहेत? असा प्रश्न काही विचारू शकतील. ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्गातील भीषण दरी ज्यांनी पाहिली आहे त्यांना अधांतर अंधारात कोण आहेत, हे सांगावे लागणार नाही.