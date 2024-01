काव्य नव्हे, हा अमृतसंचय !

रसिका ! ४ जुलै २०२१ ते २८ जाने २०२४ अशी सुमारे अडीच वर्षे या सदराच्या माध्यमातून तुला काव्यामृत पान करविले. या सदराचा कर्तृत्वपणा केवळ माझ्या एकट्याचा नाही तर संपादकांचा पण आहे.

त्यांनी वेळोवेळी स्मरण देऊन लेख लिहवून घेतले, शब्दांच्या मर्यादेत अडकवले नाही. त्यामुळे हा सारा पसारा मला तुझ्यापुढ्यात सादर करता आला. त्यांच्या आभारास मी जसा उत्सुक आहे, तसाच तू ही असशील.

सदरास आरंभ करताना इतकेच कवी व इतक्याच कविता घ्याव्यात अशी योजना नव्हती; केवळ काळनिश्चिती होती. साधारणतः १८५० ते १९३० पावेतो जन्मलेल्या मोजक्या कवींच्या मोजक्या कविता घ्यायच्या.

त्यामुळे आरंभी एकेका कवीच्या दोन-दोन कविता घेतल्या. क्वचित प्रसंगी दोनाहून अधिक कवितांचेही रसग्रहण केले. यात सर्वाधिक पाच कविता केशवसूत, सावरकर, भा. रा. तांबे अशा बिनीच्या कवींच्या होत्या.

कवींची मुबलक संख्या बघता शेवटी असे निश्चित केले की, एका कविची एकच कविता घ्यावी. त्यामुळे अधिकाधिक कवींना घेता येईल. सरते शेवटी, या १३१ लेखांतील प्रस्तावनेचा पहिला अन् समारोपाचा हा शेवटचा लेख वगळला तर सुमारे १२९ लेखांतून सुमारे १०० कवी + संत ज्ञानेश्वरांचे पसायदान असे १०१ कवी घेतले.

