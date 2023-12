दृष्टिकोन : आयुष्य सुंदर जगण्यासाठी अध्यात्म आवश्यक

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

आजच्या संघर्षमय जीवनात, मनशांती मिळवणे अधिकाधिक गरजेचे वाटू लागले आहे. सभोवताली अनेक भौतिक गोष्टींची प्रलोभने, जीवनात यशस्वी होण्यासाठी करावी लागणारी स्पर्धा, अत्यंत धकाधकीचे आणि असुरक्षित दैनंदिन जीवन या सगळ्यात जीव मेटाकुटीस येतो.

मनात निर्माण होणाऱ्या चिंता, एखाद्या आपत्तीनंतर मनावर होणारा आघात या सर्वांचा यशस्वीपणे सामना करताना इतर अनेक गोष्टींप्रमाणे आध्यात्मिक दृष्टिकोनाचा खूप फायदा होतो. आत्तापर्यंतच्या विविध शास्त्रीय संशोधनातून हे समोर आलेले आहे. (saptarang latest marathi article by rajaram pangavane on Spirituality essential to live beautiful life nashik)