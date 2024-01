दृष्टिकोन : कलेच्या माध्यमातून घडवा सुंदर जीवन

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

आपल्या आयुष्यात कला ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये काही ना काही कला अथवा गुण असतात. कुणी ते प्रकट करतात तर कोणामध्ये हे गुण सुप्त स्वरूपात असतात. आपण आपल्यातील कला सादर करण्याची आवश्यकता आहे.

कला ही जीवनामध्ये आनंद निर्माण करते. आपले जीवन सुखकर, निरामय, ताणतणाव मुक्त करण्यासाठी मदत करते. विशेष करून कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी कलागुणांचे सादरीकरण महाविद्यालयांच्या विविध व्यासपीठांवर नेहमी करायला हवे.

आपल्यामधील कला एखाद्या छंदापुरती मर्यादित न राहता त्यामधून जर करिअर शकले, तर तो जणू दुग्धशर्करा योग होऊ शकतो....