नागरी सहकारी बँका व आर्थिक विकास

"महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास व्हावा, हे स्वप्न १९६० पासून वेळोवेळी सत्तेत आलेल्या नेत्यांनी पाहिलं आहे. राज्याला दिशा देताना आर्थिक विकास या मुद्द्यावर सर्वच राजकीय पक्षांचं एकमत झालं आहे, ही राज्याच्या दृष्टीनं जमेची बाजू आहे. पायाभूत सुविधा देण्याच्या निर्णयातला हा प्रमुख भाग होता. याच अनुषंगानं आर्थिक संस्थांची जबाबदारी यानिमित्तानं समोर येते. विविध सहकारी कार्यकारी सोसायट्या, पतसंस्था, बँका, सहकारी साखर कारखाने हे ग्रामीण विकासातले महत्त्वाचे स्रोत आहेत, हे टाळून चालणार नाही. महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बँक्स परिषद २०२३-२४ नुकतीच नाशिकमध्ये झाली. त्यानिमित्त..."

- विश्वास ठाकूर, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन, निमंत्रक, महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बँक्स परिषद २०२३-२४

