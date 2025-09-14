चकाकले जुनेच किमती हिरे!

सप्तरंग

१९६७ साली विजय आनंद दिग्दर्शित ‘ज्वेल थीफ’ने रहस्यपटांची व्याख्या बदलली आणि आजही तो चित्रपट रसिकांच्या हृदयात जसा चिरस्थायी ठरला, तसा त्याचा पुढचा भाग मात्र आठवणीत हरवला.
‘ज्वेल थीफ’ हा के. ए. नारायण लिखित, नवकेतन फिल्म निर्मित व विजय आनंद दिग्दर्शित रहस्यरंजक म्युझिकल सुपरहिट चित्रपट. १९६७ मध्ये आलेल्या या चित्रपटाचा पुढचा भाग १९९६मध्ये ‘रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ’ नावाने आला; पण रसिकांना आठवणीत राहिले जुन्या ‘ज्वेल थीफ’मधीलच किमती हिरे!

