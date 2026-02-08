Premium|Shahaji Raje Bhosale: शाहजीराजांच्या पराक्रमाची कहाणी; भातोडीच्या युद्धातील विजय

तत्कालीन बलाढ्य सत्ताधीशांकडे चाकरी करूनही स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारे शाहजीराजे हे ‘किंगमेकर’ होते. त्यांच्या कारकिर्दीचे टप्पे व त्यातील प्रमुख लढाया महत्त्वपूर्ण आहेत. निजामशाहीतील झंझावात (१६२१ ते १६२४) इ.स.१५८० च्या दरम्यान विजापूरच्या आदिलशाही सैन्याशी कोल्हापूर येथे झालेल्या लढाईत निजामशाहीचे मातब्बर सरदार वणंगपाळ निंबाळकरांच्या नेतृत्वाखाली मालोजीराजे व त्यांचे बंधू विठोजींनी अभूतपूर्व पराक्रम गाजविला. ही कर्तबगारी पाहून निजामशाहने मालोजींना ‘राजा’ किताबासह पुणे प्रांताची जहागिरी दिली तर वणंगपाळांनी आपली कन्या दीपाबाई हिचा हात त्यांच्या हाती दिला. त्यांना शाहजी व शरीफजी अशी दोन मुले झाली..शाहजीराजे लहान असताना निजामशाहीकडून लढताना इंदापूरच्या लढाईत (१६११) मालोजीराजे धारातीर्थी पडले. त्यामुळे विठोजींनी आपल्या ८ मुलांसह शाहजी व शरीफजींचा उत्तम सांभाळ केला. पुढे सिंदखेडच्या लखुजी जाधवरावांची कन्या जिजाबाई हिच्याशी शाहजीराजांचा विवाह झाला. चुलते विठोजींच्या मृत्यूनंतर शाहजीराजांनी स्वतः कारभार पाहण्यास सुरुवात केली (१६२१). आणि याच दरम्यान लखुजीराव निजामशाही सोडून मुघलांना जाऊन मिळाले.भातोडीचे युद्ध ः हीच संधी साधून आदिलशाही व निजामशाहीमध्ये युद्ध जुंपले. निजामशाहीचा वजीर मलिक अंबर याने इ.स.१६२४मध्ये आदिलशाहची राजधानी विजापूरलाच वेढा घातला. मुघलांचे व आदिलशाहीचे यावेळी सख्य असल्यामुळे मुघलांची सेना हा वेढा उठविण्यास चालून आली. त्यामुळे वेढा उठवून मलिक अंबर अहमदनगरच्या (आताचे अहिल्यानगर) दिशेने पळाला. त्याच्या पाठलागावरील मुघल व आदिलशाही सैन्य भातोडी/भातवडी(अहमदनगरपासून पूर्वेस सुमारे २० कि.मी.) गावाजवळ येऊन पोहोचले..विघ्नहर्ता स्पोर्टस, दिघी वॉरियर्स, प्रहार इलेव्हनची आगेकूच.गावाच्या पूर्वेकडून ‘केळी’ नावाची छोटी नदी वाहत होती. नदीच्या वरील बाजूस बंधारा बांधून पाणी अडविल्याने नदीच्या प्रवाहात पाणी कमी होते, त्यामुळे उर्वरित कोरड्या पात्रात शत्रूसैन्याने आपल्या छावण्या थाटल्या होत्या. ही भौगोलिक परिस्थिती २५ वर्षीय तडफदार शाहजीराजांनी अचूक हेरली आणि एक धाडसी व्यूहरचना आखली. पहाटेच्या वेळी शत्रूसैन्य गाढ झोपेत असताना, आपल्या निवडक लोकांकडून नदीवरील बंधारा फोडला. पाण्याचा प्रचंड लोंढा अचानक छावणीत घुसल्याने शत्रूची दाणादाण उडाली. या गोंधळलेल्या सैन्यावर शाहजीराजांनी चहूबाजूंनी हल्ला करून मुघल व आदिलशाहीच्या एकत्रित सैन्याचा साफ पराभव केला. १० ऑक्टोबर १६२४ रोजी झालेल्या या लढाईत शाहजीराजांच्या असामान्य चातुर्याची व पराक्रमाची सर्वत्र प्रशंसा झाली. मात्र या लढाईत शरीफजीराजे धारातीर्थी पडले. (त्यांची समाधी पुण्याचे कै. प्रमोद मांडे यांनी शोधून त्याचा जीर्णोद्धार केला.)आदिलशाहीतील कामगिरी (१६२५ ते १६२८)ः भातोडीच्या लढाईनंतर शाहजीराजांचे आपल्या चुलत भावांशी बिनसले आणि मलिक अंबरने देखील त्यांची बाजू घेतल्याने ते निजामशाही सोडून २८ जुलै १६२५ रोजी आदिलशाहीला जाऊन मिळाले. एवढा पराक्रमी व्यक्ती आपल्याकडे आल्याने इब्राहिम आदिलशाहने त्यांना ‘सरलष्कर’ हा मानाचा किताब देऊन गौरविले.साबाजी अनंताची स्वारी ः शाहजीराजांच्या या कृतीमुळे चिडून निजामशाहाने साबाजी अनंत यांस इ.स.१६२५ मध्ये शाहजीराजांविरुद्ध पाठविले. त्यांच्यामध्ये झालेल्या संघर्षात, निजामशाही सैन्याने शाहजीराजांना पुणे प्रांतातून हुसकावून सालपे घाटामध्ये (साताऱ्याच्या ईशान्येकडे सुमारे ३० कि.मी.) कोंडले, मात्र त्यातून सुखरूपपणे शाहजीराजांनी आपली सुटका करून घेतली..मुधोजी निंबाळकराशी लढाई ः याच दरम्यान फलटणचा देशमुख मुधोजी निंबाळकर याच्याविरुद्ध देखील शाहजीराजांचा संघर्ष पेटला. मात्र त्यात शाहजीराजांनी मुधोजीचा पराभव केला. कर्नाटक मोहीम ः कर्नाटक प्रांतात स्वाऱ्या करून शाहजीराजांनी इब्राहिम आदिलशाहच्या खजिन्यात भर घातली. दक्षिणेतील अनेक राजांशी त्यांनी मैत्रीपूर्ण व राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले.पुनश्च निजामशाही (१६२८ ते १६२९)ज्याच्याशी बिनसल्यामुळे शाहजीराजांनी निजामशाही सोडली, त्या मलिक अंबरचे मे १६२६ मध्ये निधन झाले. आणि इकडे ११ सप्टेंबर १६२७ रोजी इब्राहिम आदिलशाहच्या मृत्यूनंतर गादीवर आलेल्या मुहम्मद आदिलशाहने शाहजीराजांचा अपमान केला. त्यामुळे चिडून जाऊन ८ मार्च १६२८च्या सुमारास त्यांनी पुन्हा निजामशाहीत प्रवेश केला. याच दरम्यान लखुजी जाधवरावांनी देखील ताम्रांची (मुघल) चाकरी सोडून निजामशाहीची वाट धरली. याच धामधुमीत शिवनेरीवर एक मंगल कार्य पार पडले. निजामशाहीच्या शिवनेरीचे किल्लेदार विश्वासराव (विजयराजा) यांची कन्या जयंतीबाई व शाहजीराजांचे थोरले सुपुत्र संभाजीराजे यांचा विवाहसोहळा पार पडला. त्यानंतर सर्व कुटुंबीयांना शिवनेरीवरच ठेऊन शाहजीराजांना तातडीने मुघलांविरुद्धच्या मोहिमेवर जावे लागले..Premium|Usgaon Dongari : जा परतुनी उडाया ठेवुनी घाव मागे... .खानदेशातील स्वारी व दर्याखानाशी झुंज ः ऑक्टोबर १६०५ रोजी अकबराच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा जहांगीर व २८ ऑक्टोबर १६२७ रोजी जहांगीराच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा शाहजहान बादशाह झाला. जहांगीराच्या कार्यकाळात मंदावलेले राज्यविस्ताराचे धोरण शाहजहानने पुढे रेटण्याचे ठरविले. जहांगीराच्या मृत्यूपासून ते शाहजहान ४ फेब्रुवारी १६२८ रोजी गादीवर बसेपर्यंतच्या सत्ताबदलाच्या काळात मुघलांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली होती. त्याचा फायदा मुघलांचे काही असंतुष्ट सरदार व निजामशाहाने घेतला. मुघल सरदार खानजमान निजामशाहीच्या ताब्यातील बीडचा किल्ला जिंकण्यासाठी निघाला असताना, मुघल सैन्यात गोंधळ निर्माण व्हावा या उद्देशाने निजामशाहने तातडीने शाहजीराजांना मुघलांच्या खानदेशावर स्वारी करण्यास धाडले. इ.स.१६२८मध्ये खानदेशामध्ये धामधूम पेटवीत असतानाच मुघल सरदार दर्याखान रोहिला हा शाहजीराजांवर चालून आला. पूर्णा व तापी नद्यांच्या परिसरात त्यांच्यामध्ये सप्टेंबर-डिसेंबर १६२८च्या सुमारास युद्ध झाले व तेथून शाहजीराजांना माघार घ्यावी लागली.लखुजीरावांची हत्यामलिक अंबरच्या मृत्यूनंतर निजामशाही सरदारांमध्ये आपापसांत बेबनाव वाढला होता. काहींच्या सांगण्यावरून मलिक अंबरच्यानंतर वजीर झालेला त्याचा मुलगा फत्तेखानाला (फतहखान) निजामशाहने अटक केली. त्यामुळे निजामशाही सरदारांमध्ये भीती पसरली. लखुजी जाधवराव निजामशाही सोडून मुघलांकडे जाण्याचा विचार करू लागले. या बातमीची कुणकूण लागताच २५ जुलै १६२९ रोजी भर दरबारात लखुजीराव व त्यांच्या मुलांना निजामशाहने ठार मारले. याचा मोठा आघात अन्य सरदारांवर झाला. जाधवरावांचे अन्य लोक व इतर सरदार मुघलांना जाऊन मिळाले. ही बातमी कळताच परांड्याजवळ असणारे शाहजीराजे आपले मूळ वतन असलेल्या पुणे प्रांतात आले. (लखुजीरावांचे मारले गेलेले पुत्र अचलोजी यांचे पुत्र संताजी जाधवराव हे शाहजीराजांशी एकनिष्ठ राहिले आणि पुढे ते कनकगिरीच्या लढाईत मारले गेले. या संताजींचे पुत्र संभाजी जाधवराव हे पावनखिंडीच्या लढाईत शिवरायांसाठी लढताना धारातीर्थी पडले.)मुरार जगदेवाकडून पुण्याची लूट ः निजामशाहीचे लचके तोडण्यासाठी आतुर असणाऱ्या आदिलशाह व मुघलांना या बातम्या समजताच आदिलशाहाने याचा सर्वप्रथम फायदा उचलला. आदिलशाह व निजामशाह यांच्यामध्ये इ.स.१६२९च्या अखेरीस धारूर व कन्नूर येथे लढाया झाल्या. तर आदिलशाही सरदार मुरार जगदेव याने पुणे, शिरवळ व इंदापूर हे निजामशाहाचे मुलूख लुटले. पुण्याचा कसबा लुटून, जाळून, त्याचा तट पाडून टाकला..मुघलांकडील कारकीर्द (१६३० ते १६३२)मुघल बादशाह शाहजहान देखील निजामशाही समूळ नष्ट करण्यासाठी प्रचंड फौजेनिशी १४ डिसेंबर १६२९ रोजी आग्य्राहून दख्खनेकडे निघाला. निजामशाहीमध्ये उडालेल्या धांदलीमुळे अनेक मातब्बर सरदार मुघलांना जाऊन मिळत होते. आदिलशाहाने देखील शाहजीराजांच्या पुणे जहागिरीवर हल्ला करून नासधूस केली होती. त्यामुळे नाइलाजास्तव शाहजीराजांनी दख्खनचा मुघल सुभेदार आजमखानाची बीड ते शेवगाव या दरम्यान भेट घेऊन पुत्र संभाजीराजे व अन्य भाऊबंदांसह मुघलांची नोकरी पत्करली. आजमखानाच्या सूचनेवरून १५ नोव्हेंबर १६३०च्या सुमारास शाहजीराजे जुन्नर व संगमनेर प्रांताचा ताबा घेण्यास रवाना झाले.दरम्यान, इ.स.१६३०च्या अखेरीस मोगल आणि आदिलशाही यांच्यात निजामशाहीचा मुलूख वाटून घेण्यासाठी तह झाला. मलिक अंबरचा मुलगा फत्तेखानाला निजामशाहने अटक केल्यामुळेच स्थिती बिघडत चालल्याचे काही सरदारांनी निजामशाहला पटवून दिले. त्यामुळे फत्तेखानाला मुक्त करून १८ जानेवारी १६३१ रोजी पुनश्च मुख्य कारभारी म्हणून नेमण्यात आले. मात्र यामुळे त्याच्या जागी नेमलेला मुकर्रबखान चिडला आणि २८ मे १६३१ रोजी मुघलांना जाऊन मिळाला. पुढे ऑगस्ट १६३१मध्ये गादीवर असलेल्या बुऱ्हाण निजामशाहाला वेड लागल्याचे सांगून त्याला ठार केले व त्याचा दहा वर्षांचा मुलगा हुसैन निजामशाह याला गादीवर बसविले. निजामशाहीचा संपूर्ण कारभार हाती घेतल्यावर फत्तेखानाने मुघलांपुढे शरणागती पत्करली. निजामशाहाच्या शरणागतीनंतर मुघलांनी आपले लक्ष आदिलशाहीकडे वळविले. मुघल सरदार आसफखान ३ डिसेंबर १६३१ रोजी थेट राजधानी विजापूरच्या दिशेने निघाला. अखेर मुघल बादशाहाचे प्रभुत्व मान्य करणे व ४० लाख रुपये खंडणी देण्याच्या अटीवर मुघल व आदिलशाह यांचा तह झाला.मुघलांच्या ताब्यातील काही निजामशाही मुलूख मुघल बादशाहाने (त्यावेळी मुघलांच्या सेवेत असणाऱ्या) शाहजीराजांना जहागीर म्हणून दिलेला होता. मात्र निजामशाहचा वजीर फत्तेखानाने शरण येऊन मुघलांकडे खंडणी पाठविल्यामुळे आणि फत्तेखानाच्या विनंतीवरून मुघल बादशाह शाहजहानने पुन्हा तो मुलूख निजामशाहला देण्यात यावा असा आदेश केला. त्यामुळे संतापून शाहजीराजांनी मार्च-जून १६३२च्या दरम्यान मुघलांची नोकरी सोडली व आदिलशाहीशी जवळीक साधली. मुघलांविरुद्धच्या या बंडाला त्यांनी आदिलशाहाचाही पाठिंबा मिळविला. नाशिक, त्रिंबक, संगमनेर, जुन्नर, चाकण व पुणे या प्रांताचा ताबा मात्र त्यांनी सोडला नाही..Premium|Usgaon Dongari : जा परतुनी उडाया ठेवुनी घाव मागे... .निजामशाहीचे पुनरुज्जीवन (१६३३ ते १६३६)दौलताबाद वाचविण्याची धडपड ः मलिक अंबरचा मुलगा फत्तेखानाने निजामशाहीचा कारभार हातात घेतल्यानंतर त्याची मुघलांशी जवळीक वाढली होती. मुघल हे कोणाचेच नाहीत, ते एक-एक करून सर्वांना संपविणार हे एव्हाना सर्वांना समजले होते. दूरदर्शी शाहजीराजांनी तर ते केव्हाच जाणले होते. त्यामुळे निजामशाहीचा दौलताबाद हा राजधानीचा किल्ला फत्तेखानाने मुघलांना द्यायच्या आत, तुम्ही तो ताब्यात घ्यावा अशी विनंती शाहजीराजांनी आदिलशाहाला केली. याचा सुगावा लागताच फत्तेखानाने मुघलांचा सुभेदार महाबतखानाला पत्र लिहून किल्ला स्वाधीन करण्याचे ठरविले. एवढी मोठी आनंदाची गोष्ट होत असल्याने मोठी सेना घेऊन मुघलांचे सैन्य दौलताबादकडे निघाले. शाहजीराजांना ही बातमी समजताच त्यांनी आदिलशाही सैन्याच्या मदतीने मुघल सैन्यावर अनेकदा छुपे हल्ले करून गनिमी काव्याची शर्थ केली. दौलताबाद किल्ल्यामध्ये रसद पोहोचविणे; किल्ला ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नात फुलंब्रीच्या घाटात; दौलताबादला वेढा देऊन बसलेल्या मुघल सैन्यावर, जफरनगर येथे, बनगाव येथे, वेरूळच्या डोंगरावर, वैजापूर इत्यादी ठिकाणी जानेवारी ते जून १६३३ च्या दरम्यान शाहजीराजे व मुघलांच्या अनेक लढाया झाल्या. अखेर सर्व प्रयत्न तोकडे पडून १७ जून १६३३ रोजी मुघलांनी दौलताबादचा ताबा घेतला. हुसैन निजामशाहाची सर्व संपत्ती जप्त करून त्याला ग्वाल्हेरच्या किल्ल्यात व कुटुंबातील अन्य सदस्यांना इतरत्र तुरूंगात डांबण्यात आले. दख्खनेतील दौलताबाद(देवगिरी)सारखा अत्यंत महत्त्वपूर्ण किल्ला मुघलांच्या हाती पडला व यांमुळे निजामशाहीचा अस्त जवळ येऊन ठेपला.राजधानी दौलताबाद जिंकून निजामशाही कुटुंबातील सर्वांना कैदेत टाकल्याने निजामशाहीचा अस्त झाला असे मुघलांना वाटले. परंतु, मोगलांचा हा भ्रम शाहजीराजांनी लवकरच दूर केला. मुघलांच्या साम्राज्यविस्ताराचे धोरण शाहजीराजांनी पुरते ओळखल्याने त्यांच्या नेतृत्वाखाली घाटगे, काटे, गायकवाड, कंक, ठोमरे, चव्हाण, मोहिते, महाडीक, खराडे, पांढरे, वाघ, घोरपडे असे अनेक सरदार एकत्र आले. मात्र काही सरदारांनी शाहजीराजांचे नेतृत्व मान्य केले नाही, त्यापैकी निजामशाहीचा कल्याणचा सुभेदार सिद्दी सैफखान याच्याशी पाबळ येथील लढाईत शाहजीराजांनी त्याचा पराभव केला अखेर तो आदिलशाहीला जाऊन मिळाला. त्याच्याकडील कल्याण प्रांत शाहजीराजांनी आपल्या ताब्यात घेतला.मुघलांविरुद्धच्या या संघर्षासाठी शाहजीराजांनी आदिलशाहाची मदत मागितली. त्यास आदिलशाही सरदार मुस्तफाखानाने विरोध केला. खवासखानाने मात्र ती कल्पना उचलून धरली आणि मुरार जगदेवास शाहजीराजांच्या मदतीस पाठविले. आता शहाजीराजांनी अत्यंत धाडसी पाऊल उचलले. निजामशाहीतील मुर्तजा या १०-११ वर्षांच्या मुलास मुघलांनी जीवधन किल्यात कैदेत ठेवले होते, तिथून शाहजीराजांनी पराक्रमाची शर्थ करून त्यास बाहेर काढले. आणि ऑगस्ट-सप्टेंबर १६३३ दरम्यान पेमगिरी (शाहदुर्ग ऊर्फ शाहगड) किल्ल्यात त्यास ‘निजामशाह’ म्हणून तख्तावर बसविले आणि निजामशाहीचा सर्व कारभार आपल्या हाती घेतला. यावेळी शाहजीराजांकडे सुमारे ५००० स्वार होते. शिवनेरी, त्र्यंबकगड, चांभारगोंद्याचा किल्ला (श्रीगोंदा) व अन्य डोंगरी किल्ले; सह्याद्रीच्या पूर्वेला लागून उत्तरेस गोदावरीच्या खोऱ्यापासून दक्षिणेस नीरेच्या खोऱ्यापर्यंत; प्रवरा व भीमेच्याही काठचा सर्व प्रदेश आणि कोकणात उत्तरेस कल्याणपासून दक्षिणेस पाली व चौलपर्यंतचा प्रांत आणि सह्याद्री देखील शाहजीराजांनी आपल्या आधिपत्याखाली आणला. नाशिक, संगमनेर, चाकण, पुणे, पाली, कल्याण व चौल हा प्रांत देखील त्यांच्या ताब्यात होता. (जो प्रांत शाहजीराजांनी पराक्रमाने मिळवूनही तहाद्वारे तो शत्रूस द्यावा लागला. तो प्रांत पुढे छत्रपती शिवाजीराजांनी पुनश्च ताब्यात मिळविला.).परांड्याचे युद्ध ः इकडे मुघलांनी दौलताबाद जिंकल्यानंतर आदिलशाही मुलखास लागून असलेला परांडा किल्ला घेण्यासाठी ऑक्टोबर १६३३मध्ये कूच केले. आदिलशाहाने देखील रनदौलाखान व मुरार जगदेवास परांड्याच्या मदतीसाठी धाडले. शाहजीराजांनी देखील अहमदनगरजवळ आपली निजामशाही फौज गोळा करून मुघलांची रसद अडविणे व दौलताबादचा परिसर लुटून जफरनगरकडे जाण्याचा बेत केला. शाहजीराजे आपली कामगिरी फत्ते करून परांड्याभोवतीचा मुघलांचा वेढा उठविण्यासाठी येऊन पोहोचले. आदिलशाही व शाहजीराजांच्या फौजांनी मुघलांना सळो की पळो करून सोडल्याने २१ मे १६३४ रोजी मुघलांना वेढा उठवून परांडा जिंकण्याचा मनोदय सोडून द्यावा लागला.दौलताबादवर स्वारी ः सप्टेंबर-ऑक्टोबर १६३४मध्ये मुघल सरदार महाबतखानाच्या मृत्यूची संधी साधून शाहजीराजांनी दौलताबाद परिसरात स्वाऱ्या करून खंडणी वसूल केली. ही बातमी लागताच मुघलांचा पाईनघाट सुभ्याचा सुभेदार खान दौरान, राजा जयसिंह, शाहजीराजांचा चुलत भाऊ मालोजी व परसोजी हे सर्व शाहजीराजांवर चालून आले. माणिकदौंडी घाटात एकमेकांच्या सैन्यात तुंबळ युद्ध झाले. मुघलांनी शाहजीराजांच्या अनेक सैनिकांना ठार केले, ३००० सैनिकांना कैद केले; ८००० बैल व त्यांनी लादलेले धान्य, दारूचे बाण, अन्य शस्त्र व इतर बरेचसे सामान मुघलांनी काबीज केले. 